释放泰坦之力，驾驭三策略网格引擎

为稳定而打造。为掌控而设计。由3层策略驱动。

Titan FX 是一款强大的 AUDCAD H1 自动交易 EA，基于网格执行系统构建，并结合了 3 种不同的交易策略协同运作，以适应不断变化的市场环境并捕捉高概率交易机会。

Titan FX 不依赖单一的入场模型，而是将多种策略逻辑整合到同一个核心引擎中，使其能够更灵活、更精准地应对市场的不同阶段。最终形成了一套更完整的 AUDCAD 交易系统，能够更智能地管理入场、优化仓位恢复，并在市场波动中更高效地处理交易。

通过可自定义的自动手数设置，Titan FX 让交易者能够根据账户资金规模和个人交易风格来匹配风险，同时保持安装和使用上的简洁高效，无论是新手还是有经验的交易者都能轻松上手。

为什么选择 Titan FX？

Titan FX 是为那些希望拥有一套专注于 AUDCAD、并具备更智能结构的网格系统的交易者而打造的，而不仅仅是一个普通的加仓平均机器人。通过将 3 种独立策略整合到同一个 EA 中，Titan FX 能够根据价格行为和市场环境动态调整自身的交易逻辑，使其不再是单一维度的系统，而是更加灵活、多面化的交易工具。

核心功能

交易 AUDCAD H1

基于网格的执行系统

3 种内置策略集成于同一个 EA 中

可自定义自动手数

适用于不同经纪商交易条件，具备良好的灵活性

兼顾新手友好的简单设置与高级风险控制需求

专注于结构化交易管理与优化市场持仓布局

首发价格

首发价格 - 40 美元

不要错过这次机会。

每售出 5 份，价格上涨 10 美元。

当前价格仅剩 3 份名额。

为了维持策略表现，本 EA 采用限量发售方式。

安装指南

Titan FX 的安装快速且简单。

安装步骤

打开 MetaTrader 5

在 Market Watch 中确认 AUDCAD 已显示

（右键点击 -> Show Symbol）

打开 AUDCAD H1图表

将 Titan FX 拖放到图表上

设置你偏好的 Auto Lot 参数以及其他策略参数

在 MT5 顶部启用 AutoTrading

完成 - Titan FX 现在已经可以开始交易

最低要求与建议

推荐经纪商

具备 ECN / RAW / 低点差条件的经纪商

资金要求

最低初始资金：500 美元（不推荐）

建议最低初始资金：1000 美元以上

或

10 美元美分账户（1000 USC）

账户类型

对冲账户

最低杠杆

1:30 / 1:100+ recommended

重要免责声明

本 EA 的作者不保证任何盈利。

金融市场交易具有较高风险，如果使用不合适的风险设置，亏损可能会超出预期。

过去的表现并不保证未来的结果。

本 EA 是一款专业的交易工具，但这并不代表任何盈利承诺。

用户需自行承担以下责任：

在实盘使用前先在模拟账户上测试 EA

选择合适的风险设置

理解自动化交易所涉及的风险

最终说明

Titan FX 适合重视以下要素的交易者：

结构化交易逻辑

严格的风险控制

透明且纪律化的自动化执行

专为 AUDCAD 市场执行打造的系统

本 EA 并不是为赌博式交易或不切实际的盈利预期而设计的。它更适合愿意先进行测试、理解其运行逻辑，并根据自己的账户情况和交易目标调整风险设置的交易者。