ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE

ICONIC GOLD AI+ — автоматизированный советник MetaTrader 5 для торговли инструментом XAUUSD на таймфрейме M10. В основе системы лежит COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE — полноценная реализация архитектуры SYNAPSE.PHENOTYPE S6, применяемой во всей линейке продуктов ICONIC FX. Система объединяет дифференцируемую пластичную нейронную сеть, архив фенотипических элит MAP Elites 3x3, ретроспективное воспроизведение опыта HER, дробные каналы долгосрочной памяти GL и геодезическое смешивание ниш на основе метрики Римана. Каждая сделка защищена жёстким стоп-лоссом, выставленным до входа в рынок. Никакой сетки. Никакого мартингейла. Без исключений.

Философия системы

ICONIC GOLD AI+ не стремится к постоянному участию в рынке. Прежде чем разместить любой отложенный ордер, движок проводит многоуровневую оценку: структура тренда, состояние волатильности, торговая сессия, спред, кулдаун, новостной фильтр и текущий выходной сигнал COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE. Все условия должны выполняться одновременно. Если хотя бы одно из них не выполнено — советник ждёт. Бездействие является намеренным результатом работы системы, а не сбоем.

Золото ведёт себя иначе, чем основные валютные пары и индексы. Резкие направленные движения, внезапное расширение спреда и изменение ликвидности — неотъемлемая часть характера XAUUSD. ICONIC GOLD AI+ разработан специально для этого инструмента и не должен использоваться на других символах, если явная поддержка не будет добавлена в будущих версиях.

Символ: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: M10

M10 Платформа: MetaTrader 5

COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE

COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE — уровень принятия решений и обучения ICONIC GOLD AI+. Это не предсказатель цен. Это дифференцируемая пластичная сеть, непрерывно обновляющая свои веса на основе обратной связи от живых сделок и адаптирующая размер позиции, отступ стоп-лосса и расширение тейк-профита в пределах заданных параметров — всё в режиме реального времени, полностью в оперативной памяти.

Дифференцируемая пластичность через Хеббовскую нейромодуляцию

Каждый синапс содержит три компонента: базовый вес, коэффициент пластичности и след Хебба. Эффективный вес, используемый при каждом прямом проходе, вычисляется по формуле:

W_effective = W_base + alpha_plastic × Hebbian_trace

Базовый вес — стабильный, эволюционно закреплённый компонент. Коэффициент пластичности задаёт степень влияния следа совместной активации на это базовое значение. Такая архитектура обеспечивает быструю синаптическую адаптацию в рамках отдельной сделки и структурное обучение между сделками посредством обновления базовых весов и коэффициентов пластичности. Следы Хебба эфемерны — они сбрасываются при каждом горячем свопе и открытии новой сделки и никогда не записываются на диск.

Архив MAP Elites 3x3

Движок работает не с единой фиксированной нейронной сетью. В оперативной памяти поддерживается архив из девяти фенотипических элит, организованных в виде сетки 3x3 по двум поведенческим осям:

Ось 1 — Волатильность: нормированный режим ATR — Низкий, Средний, Высокий

нормированный режим ATR — Низкий, Средний, Высокий Ось 2 — Линейность тренда: коэффициент R² старшего таймфрейма — Низкий, Средний, Высокий

В каждой из девяти ниш хранится лучший геном-элита для данной комбинации рыночного режима, ранжированный по реализованному коэффициенту Шарпа. При смене рыночных условий движок выполняет мгновенный горячий своп: рабочая нейросеть заменяется копией элиты ниши, наиболее соответствующей текущим условиям. Предыдущая рабочая сеть продвигается в архив, если её значение Шарпа превышает показатель действующего элиты. Следы Хебба сбрасываются при каждом свопе и продвижении: в архиве сохраняются только обученные базовые веса и коэффициенты пластичности.

Нечёткое смешивание ниш

Жёсткие границы ниш создают осцилляцию — рынок, находящийся точно на пороге волатильности, переключал бы нейросеть туда и обратно с каждым баром. Движок решает эту проблему с помощью треугольного нечёткого членства. Выходной сигнал рабочей нейросети представляет собой билинейную смесь двух или четырёх ближайших элит ниш, взвешенную по близости одновременно по обеим осям. Переходы между режимами становятся плавными вместо бинарных.

Метрический тензор Римана

Оси волатильности и тренда коррелированы. Равные Евклидовы расстояния вдоль каждой оси не означают равных поведенческих расстояний в текущем режиме. Движок оценивает действующий ковариационный тензор метрики 2x2 на основе экспоненциально взвешенной скользящей оценки потока пар осей и вычисляет расстояния между нишами и веса смешивания в этой геодезической метрике. Применяется сжатие к изотропии для сохранения обратимости тензора при разреженных данных.

Эпигенетический метилирующий вентиль

В условиях флетового низкоструктурного рынка и при ускорении просадки Хеббовская пластичность слоя «вход — скрытый слой» ограничивается коэффициентом метилирования в диапазоне [0, 1]. Это предотвращает усвоение нейросетью зашумлённых следов совместной активации в ненадёжной рыночной среде. Вентиль открывается при возврате структурных условий. Выходные синапсы метилированию не подвергаются. Текущий уровень метилирования отображается на графическом интерфейсе HUD.

Ретроспективное воспроизведение опыта — HER

После убыточной сделки движок проверяет, предлагала ли цена какое-либо значимое благоприятное движение в течение её жизни. Если максимальное благоприятное отклонение превысило 0.10R, убыток перемаркируется как ограниченное положительное вознаграждение, пропорциональное тому, что реально предложила цена. Обновление корректирует политику выхода и тейк-профита, а не штрафует решение о входе. Если благоприятное отклонение было ниже 0.10R — сделка сохраняется как полноценный отрицательный сигнал: вход был плохим. Режим строгой перемаркировки с буквальной заменой вознаграждения на +1.0 доступен, но отключён по умолчанию из-за риска переобучения.

Дробные каналы долгосрочной памяти GL

Стандартное первое разностное преобразование уничтожает всю историческую память дальше предыдущего бара. COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE добавляет три канала дробного дифференцирования, вычисленных при порядке 0.45 с использованием биномиальных весов GL. Этот порядок делает ряд логарифмических цен стационарным, одновременно сохраняя в потоке признаков структурную память глубиной в несколько недель — то, чего не может дать ни сырая цена, ни первая разность. Три канала фиксируют дробный импульс сырого логарифма цены, дробный импульс сглаженного по EMA логарифма цены и дробную структурную скорость. Все три нормируются единицей волатильности ATR и сжимаются через функцию tanh перед прямым проходом сети. Значения кешируются для каждого бара H1, исключая избыточные вычисления между тиками одного и того же бара.

Обновления V7

Онлайн нормализация по алгоритму Велфорда: Скользящие статистики среднего и дисперсии для каждого канала поддерживаются по методу Велфорда и обновляются один раз на бар H1. Все 11 входных признаков стандартизируются перед прямым проходом. Статистики фиксируются во время открытой сделки, чтобы вектор признаков на момент входа и шаг обучения после закрытия использовали идентичную базу нормализации.

Скользящие статистики среднего и дисперсии для каждого канала поддерживаются по методу Велфорда и обновляются один раз на бар H1. Все 11 входных признаков стандартизируются перед прямым проходом. Статистики фиксируются во время открытой сделки, чтобы вектор признаков на момент входа и шаг обучения после закрытия использовали идентичную базу нормализации. Буфер воспроизведения опыта: Реальный торговый опыт — вектор признаков, сигнал вознаграждения и ошибки управления — сохраняется в кольцевом буфере в оперативной памяти. После каждой живой сделки случайная выборка прошлых опытов воспроизводится с пониженной скоростью обучения для стабилизации постоянных весов и защиты от катастрофического забывания.

Реальный торговый опыт — вектор признаков, сигнал вознаграждения и ошибки управления — сохраняется в кольцевом буфере в оперативной памяти. После каждой живой сделки случайная выборка прошлых опытов воспроизводится с пониженной скоростью обучения для стабилизации постоянных весов и защиты от катастрофического забывания. Формирование вознаграждения по Сортино: Величина вознаграждения масштабируется фактором в стиле Сортино, полученным из скользящего нижнего отклонения реализованных доходностей R. Чистые режимы с низким нижним отклонением незначительно усиливают вознаграждение. Периоды высокого нижнего отклонения его уменьшают. Знак и направление вознаграждения этим масштабированием не затрагиваются.

Величина вознаграждения масштабируется фактором в стиле Сортино, полученным из скользящего нижнего отклонения реализованных доходностей R. Чистые режимы с низким нижним отклонением незначительно усиливают вознаграждение. Периоды высокого нижнего отклонения его уменьшают. Знак и направление вознаграждения этим масштабированием не затрагиваются. Статистическое обнаружение дрейфа: Детектор точки изменения отслеживает среднюю абсолютную активацию признаков на каждом баре. При обнаружении распределительного сдвига за пределами структуры ниш 3x3 скорость обучения временно повышается, а на HUD поднимается флаг дрейфа. Блокировка торговли при дрейфе не применяется — подтверждено по всей линейке ICONIC FX: избыточная фильтрация снижает частоту сделок без компенсирующей выгоды.

Детектор точки изменения отслеживает среднюю абсолютную активацию признаков на каждом баре. При обнаружении распределительного сдвига за пределами структуры ниш 3x3 скорость обучения временно повышается, а на HUD поднимается флаг дрейфа. Блокировка торговли при дрейфе не применяется — подтверждено по всей линейке ICONIC FX: избыточная фильтрация снижает частоту сделок без компенсирующей выгоды. Калибровка уверенности: Десять ячеек надёжности сопоставляют прогнозируемый уровень уверенности движка с эмпирически наблюдаемым процентом выигрышей. После накопления минимум 8 наблюдений в ячейке сырая прогнозируемая уверенность смешивается в соотношении 60/40 в сторону эмпирического процента успехов. В период прогрева сырые значения проходят без изменений.

Пять режимов исполнения

Сеть формирует три непрерывных сигмоидных выходных сигнала, управляющих коэффициентом размера лота, отступом стоп-лосса и расширением тейк-профита. Они проецируются на пять дискретных режимов исполнения, отображаемых на HUD и фиксируемых в комментарии к каждой сделке.

SKIP (Пропуск): Вето движка. Отложенный ордер не размещается. Ворота качества или порог уверенности заблокировали текущие условия.

Вето движка. Отложенный ордер не размещается. Ворота качества или порог уверенности заблокировали текущие условия. DEFENSIVE (Защитный): Сниженные параметры исполнения. Активен при низкой уверенности или после серии убытков. Советник участвует с уменьшенным риском.

Сниженные параметры исполнения. Активен при низкой уверенности или после серии убытков. Советник участвует с уменьшенным риском. NEUTRAL (Нейтральный): Стандартные параметры. Условия приемлемы, сильного направленного сигнала от движка нет.

Стандартные параметры. Условия приемлемы, сильного направленного сигнала от движка нет. CONFIDENT (Уверенный): Повышенный коэффициент лота и расширенный тейк-профит в пределах заданных ограничений. Движок классифицирует текущую нишу как благоприятную.

Повышенный коэффициент лота и расширенный тейк-профит в пределах заданных ограничений. Движок классифицирует текущую нишу как благоприятную. AGGRESSIVE (Агрессивный): Максимальные параметры в пределах заданного потолка. Зарезервировано для наиболее сильных внутренних классификаций сигнала.

Архитектура признаков

Сеть обрабатывает 11 входных признаков. Восемь из них — сигналы о состоянии рыночного режима из текущего контекста рынка и торгового счёта. Три — дробные каналы долгосрочной памяти GL.

Активность тренда (бинарный, направление EMA)

Сила тренда (бинарный, направление наклона EMA за настраиваемое количество баров)

Режим волатильности (отношение ATR к среднему за 10 баров, нормированное)

Торговая сессия (Европейская или Американская)

Дневное смещение (текущий капитал относительно капитала на открытии сессии)

Доля просадки (текущая внутридневная просадка, масштабированная)

Расширение ATR (бинарный, текущий ATR против среднего за 5 баров)

Качество спреда (нормировано к заданному максимуму)

Канал GL A: дробный импульс сырого логарифма цены

Канал GL B: дробный импульс сглаженного по EMA логарифма цены

Канал GL C: дробная структурная скорость

Три сигмоидных выходных сигнала — это непрерывные управляющие величины: коэффициент лота от 0.1 до 1.5, множитель отступа стоп-лосса от 0.8 до 1.6 и расширение тейк-профита от 1.0 до 2.5. Все три мультипликативно масштабируют базовую конфигурацию риска, а не заменяют её.

Логика отложенных ордеров

ICONIC GOLD AI+ не использует рыночные ордера. Советник выставляет отложенные стоп-ордера на структурно значимых ценовых уровнях только после одновременного прохождения ворот качества и подтверждения режима исполнения. Поддерживаются четыре типа уровней:

Максимум и минимум текущего дня: Основной ориентир пробоя на основе активной дневной свечи.

Основной ориентир пробоя на основе активной дневной свечи. Максимум и минимум предыдущего дня: Структурный ориентир предыдущей сессии. Автоматически применяется смещение в 25 пунктов для предотвращения наложения на уровни текущего дня.

Структурный ориентир предыдущей сессии. Автоматически применяется смещение в 25 пунктов для предотвращения наложения на уровни текущего дня. Уровни поддержки и сопротивления: Максимальный хай и минимальный лоу за настраиваемый период исторических баров H1 (по умолчанию 120 баров). Размещаются только при прохождении валидации чистого пробоя и достаточного свободного пространства.

Максимальный хай и минимальный лоу за настраиваемый период исторических баров H1 (по умолчанию 120 баров). Размещаются только при прохождении валидации чистого пробоя и достаточного свободного пространства. Ордер-блоки: Ориентир на основе хая и лоу недавней свечи H1 на настраиваемом сдвиге. Размещаются только при соблюдении условий пробоя и свободного пространства.

Отложенные ордера удаляются автоматически при смене направления тренда, активации новостной блокировки, недопустимых условиях спреда или достижении дневного лимита сделок. Настраиваемый таймер обновления (по умолчанию 60 минут) переоценивает и заменяет устаревшие ордера. Устаревшие ордера никогда не остаются в рынке при смене режима или границах сессий.

Рыночный контекст и ворота качества

Каждая попытка размещения ордера проходит через многоуровневые ворота качества. Все следующие условия должны выполняться одновременно:

Тренд должен быть активен — направление EMA подтверждено, не плоское

Торговая сессия должна находиться в пределах настроенных часов (по умолчанию с 01:00 до 23:00)

Спред должен быть в пределах заданного максимума (по умолчанию 25 пунктов)

Флетовые условия с низким ATR без расширения отвергаются

Уверенность движка должна достигать или превышать динамический минимальный порог

Порог уверенности динамически повышается после серии убытков: +0.05 после одного убытка, +0.10 после двух, с применением потолка. Кулдаун после закрытой сделки умножается на 2x, 3x и 5x в зависимости от количества последовательных убытков. Таймер принудительного перезапуска предотвращает бесконечную блокировку советника воротами уверенности — если уверенность остаётся ниже критического порога в течение максимального настроенного времени блокировки (по умолчанию 60 минут), советник переключается в режим DEFENSIVE и возобновляет размещение ордеров.

Управление риском

Расчёт лота в процентах от текущего капитала (по умолчанию 1.5% на сделку)

Коэффициент лота от движка AI от 0.1x до 1.5x

Множитель отступа стоп-лосса от движка AI от 0.8x до 1.6x

Расширение тейк-профита от движка AI от 1.0x до 2.5x

Снижение лота при просадке: 15% при просадке 1.5%, 30% при 3%, 50% при 5%

Корректировка риска по волатильности: уменьшение в режиме высокого ATR, небольшое увеличение при низком ATR

Динамический множитель кулдауна после серии убытков

Максимальное количество сделок в день (по умолчанию 18)

Фильтр максимального спреда (по умолчанию 25 пунктов)

Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, выставленный до входа в рынок

Итоговый размер лота — это произведение базового риска по капиталу, коэффициента лота AI, фактора просадки и фактора волатильности, нормированное до минимального шага лота брокера. Повышенные параметры риска пропорционально увеличивают просадку. Тщательно тестируйте настройки на демосчёте перед торговлей в реальных условиях.

Дневная цель по прибыли

ICONIC GOLD AI+ включает настраиваемую дневную цель по прибыли. При достижении порога советник прекращает открывать новые позиции до конца торгового дня. Все открытые позиции продолжают управляться в обычном режиме — трейлинг-стоп и перевод в безубыток остаются активными после срабатывания цели. Дневной аккумулятор сбрасывается в полночь на основе живого счётчика, обновляемого непосредственно в обратном вызове транзакции сделки, что обеспечивает срабатывание цели без задержки. Цель может быть задана как фиксированная сумма в USD или как процент от капитала на открытии сессии. По умолчанию — 5% от капитала.

Управление сделками

Стоп-лосс: Выставляется до входа на заданном расстоянии в пунктах, масштабированном множителем отступа AI.

Выставляется до входа на заданном расстоянии в пунктах, масштабированном множителем отступа AI. Тейк-профит: Устанавливается по минимуму из целевого значения на основе ATR и заданного соотношения TP к SL, затем масштабируется множителем расширения AI. Ограничен настраиваемым максимумом (по умолчанию 1200 пунктов).

Устанавливается по минимуму из целевого значения на основе ATR и заданного соотношения TP к SL, затем масштабируется множителем расширения AI. Ограничен настраиваемым максимумом (по умолчанию 1200 пунктов). Безубыток: Стоп-лосс переносится на уровень открытия плюс один пункт, как только сделка проходит в благоприятном направлении настраиваемую долю от начального расстояния SL (по умолчанию 35% от SL).

Стоп-лосс переносится на уровень открытия плюс один пункт, как только сделка проходит в благоприятном направлении настраиваемую долю от начального расстояния SL (по умолчанию 35% от SL). Трейлинг-стоп: Активируется после достижения настраиваемого порога благоприятного движения (по умолчанию 200 пунктов). Движется только в одном направлении с шагом, заданным в настройках (по умолчанию 100 пунктов).

Новостной фильтр

ICONIC GOLD AI+ считывает данные экономического календаря по USD напрямую из встроенного календаря MetaTrader 5. Настройка WebRequest не требуется. Советник запрашивает события с настраиваемым окном просмотра (по умолчанию 48 часов вперёд) и обновляет список событий с настраиваемым интервалом (по умолчанию каждые 30 минут). В периоды активной блокировки все отложенные ордера удаляются и новые позиции не открываются. Название и время следующего запланированного события отображаются на HUD.

События USD высокой значимости — включены по умолчанию

События USD средней значимости — опционально

Настраиваемый буферный период до новостных событий (по умолчанию: 30 минут)

Настраиваемый буферный период после новостных событий (по умолчанию: 15 минут)

Графический интерфейс и отображение на графике

Советник отображает анимированный HUD в реальном времени непосредственно на графике. Отображаемая информация включает: текущий режим движка, процент уверенности, уровень метилирования, флаг дрейфа, количество сделок за день, PnL сессии, суммарный PnL советника, активную просадку, следующее новостное событие и причину блокировки ворот качества при отклонении сигнала. Уровни сделки — вход, стоп-лосс и тейк-профит — отображаются в виде цветных линий с подписями, пока позиция открыта. Все визуальные элементы полностью настраиваются через входные параметры.

Сохранение состояния нейросети

Обученное состояние сети — базовые веса, коэффициенты пластичности, значения Шарпа ниш, статистики нормализации по методу Велфорда, скользящие показатели Сортино и ячейки калибровки уверенности — сохраняется в бинарный файл в общей папке MetaTrader 5 (имя файла по умолчанию: ICONIC_GOLD_S6.bin). Сохранение отложено и регулируется по интенсивности: запись выполняется в фоновом таймере, никогда — во время активного исполнения сделки. Интервал сохранения настраивается (по умолчанию каждые 4 часа, а также после каждой закрытой сделки). Архив перезагружается при перезапуске советника, что позволяет сохранять обученное состояние между сессиями терминала. Архив можно сбросить через входной параметр, если требуется чистый старт.

Режим восстановления

Опциональный режим восстановления доступен и отключён по умолчанию. При включении убыточная сделка активирует множитель лота для последующих входов на настраиваемое количество следующих сделок. Этот режим увеличивает экспозицию и риск просадки в периоды убыточных серий. Тщательно проверяйте на демосчёте перед включением на реальном счёте. Параметры по умолчанию: множитель 2.0, максимальное количество сделок восстановления 2.

Перед запуском на реальном счёте

Выполните следующие шаги перед подключением ICONIC GOLD AI+ к реальному счёту:

Запустите проверку в тестере стратегий, убедитесь, что советник подключается и размещает валидационный ордер корректно, затем установите Market_Validation_Mode в FALSE перед выходом в реальную торговлю

Протестируйте на демосчёте в реальных условиях брокера в течение достаточного периода

Проверьте название символа XAUUSD, суффикс, размер контракта, минимальный лот и стоимость тика у вашего брокера

Убедитесь в приемлемом среднем спреде и качестве исполнения на XAUUSD

Подтвердите, что выбран таймфрейм M10

Изучите все параметры риска перед изменением значений по умолчанию

Используйте VPS для стабильной непрерывной работы

Внимательно отслеживайте первые торговые сессии

Не меняйте несколько продвинутых настроек одновременно

Предупреждение о рисках

Торговля XAUUSD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском потери средств. Автоматизированная торговля не устраняет рыночный риск. Исторические бэктесты, форвард-тесты, результаты живого мониторинга и описания продуктов не гарантируют будущей доходности. Результаты зависят от рыночных условий, спецификаций брокера, спреда, проскальзывания, качества исполнения, кредитного плеча, размера контракта, стабильности VPS и конфигурации пользователя. Начните с демосчёта. Торгуйте только на средства, потерю которых вы можете себе позволить.