Iconic Gold AI

ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE

ICONIC GOLD AI+ — автоматизированный советник MetaTrader 5 для торговли инструментом XAUUSD на таймфрейме M10. В основе системы лежит COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE — полноценная реализация архитектуры SYNAPSE.PHENOTYPE S6, применяемой во всей линейке продуктов ICONIC FX. Система объединяет дифференцируемую пластичную нейронную сеть, архив фенотипических элит MAP Elites 3x3, ретроспективное воспроизведение опыта HER, дробные каналы долгосрочной памяти GL и геодезическое смешивание ниш на основе метрики Римана. Каждая сделка защищена жёстким стоп-лоссом, выставленным до входа в рынок. Никакой сетки. Никакого мартингейла. Без исключений.

Философия системы

ICONIC GOLD AI+ не стремится к постоянному участию в рынке. Прежде чем разместить любой отложенный ордер, движок проводит многоуровневую оценку: структура тренда, состояние волатильности, торговая сессия, спред, кулдаун, новостной фильтр и текущий выходной сигнал COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE. Все условия должны выполняться одновременно. Если хотя бы одно из них не выполнено — советник ждёт. Бездействие является намеренным результатом работы системы, а не сбоем.

Золото ведёт себя иначе, чем основные валютные пары и индексы. Резкие направленные движения, внезапное расширение спреда и изменение ликвидности — неотъемлемая часть характера XAUUSD. ICONIC GOLD AI+ разработан специально для этого инструмента и не должен использоваться на других символах, если явная поддержка не будет добавлена в будущих версиях.

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: M10
  • Платформа: MetaTrader 5

COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE

COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE — уровень принятия решений и обучения ICONIC GOLD AI+. Это не предсказатель цен. Это дифференцируемая пластичная сеть, непрерывно обновляющая свои веса на основе обратной связи от живых сделок и адаптирующая размер позиции, отступ стоп-лосса и расширение тейк-профита в пределах заданных параметров — всё в режиме реального времени, полностью в оперативной памяти.

Дифференцируемая пластичность через Хеббовскую нейромодуляцию

Каждый синапс содержит три компонента: базовый вес, коэффициент пластичности и след Хебба. Эффективный вес, используемый при каждом прямом проходе, вычисляется по формуле:

W_effective = W_base + alpha_plastic × Hebbian_trace

Базовый вес — стабильный, эволюционно закреплённый компонент. Коэффициент пластичности задаёт степень влияния следа совместной активации на это базовое значение. Такая архитектура обеспечивает быструю синаптическую адаптацию в рамках отдельной сделки и структурное обучение между сделками посредством обновления базовых весов и коэффициентов пластичности. Следы Хебба эфемерны — они сбрасываются при каждом горячем свопе и открытии новой сделки и никогда не записываются на диск.

Архив MAP Elites 3x3

Движок работает не с единой фиксированной нейронной сетью. В оперативной памяти поддерживается архив из девяти фенотипических элит, организованных в виде сетки 3x3 по двум поведенческим осям:

  • Ось 1 — Волатильность: нормированный режим ATR — Низкий, Средний, Высокий
  • Ось 2 — Линейность тренда: коэффициент R² старшего таймфрейма — Низкий, Средний, Высокий

В каждой из девяти ниш хранится лучший геном-элита для данной комбинации рыночного режима, ранжированный по реализованному коэффициенту Шарпа. При смене рыночных условий движок выполняет мгновенный горячий своп: рабочая нейросеть заменяется копией элиты ниши, наиболее соответствующей текущим условиям. Предыдущая рабочая сеть продвигается в архив, если её значение Шарпа превышает показатель действующего элиты. Следы Хебба сбрасываются при каждом свопе и продвижении: в архиве сохраняются только обученные базовые веса и коэффициенты пластичности.

Нечёткое смешивание ниш

Жёсткие границы ниш создают осцилляцию — рынок, находящийся точно на пороге волатильности, переключал бы нейросеть туда и обратно с каждым баром. Движок решает эту проблему с помощью треугольного нечёткого членства. Выходной сигнал рабочей нейросети представляет собой билинейную смесь двух или четырёх ближайших элит ниш, взвешенную по близости одновременно по обеим осям. Переходы между режимами становятся плавными вместо бинарных.

Метрический тензор Римана

Оси волатильности и тренда коррелированы. Равные Евклидовы расстояния вдоль каждой оси не означают равных поведенческих расстояний в текущем режиме. Движок оценивает действующий ковариационный тензор метрики 2x2 на основе экспоненциально взвешенной скользящей оценки потока пар осей и вычисляет расстояния между нишами и веса смешивания в этой геодезической метрике. Применяется сжатие к изотропии для сохранения обратимости тензора при разреженных данных.

Эпигенетический метилирующий вентиль

В условиях флетового низкоструктурного рынка и при ускорении просадки Хеббовская пластичность слоя «вход — скрытый слой» ограничивается коэффициентом метилирования в диапазоне [0, 1]. Это предотвращает усвоение нейросетью зашумлённых следов совместной активации в ненадёжной рыночной среде. Вентиль открывается при возврате структурных условий. Выходные синапсы метилированию не подвергаются. Текущий уровень метилирования отображается на графическом интерфейсе HUD.

Ретроспективное воспроизведение опыта — HER

После убыточной сделки движок проверяет, предлагала ли цена какое-либо значимое благоприятное движение в течение её жизни. Если максимальное благоприятное отклонение превысило 0.10R, убыток перемаркируется как ограниченное положительное вознаграждение, пропорциональное тому, что реально предложила цена. Обновление корректирует политику выхода и тейк-профита, а не штрафует решение о входе. Если благоприятное отклонение было ниже 0.10R — сделка сохраняется как полноценный отрицательный сигнал: вход был плохим. Режим строгой перемаркировки с буквальной заменой вознаграждения на +1.0 доступен, но отключён по умолчанию из-за риска переобучения.

Дробные каналы долгосрочной памяти GL

Стандартное первое разностное преобразование уничтожает всю историческую память дальше предыдущего бара. COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE добавляет три канала дробного дифференцирования, вычисленных при порядке 0.45 с использованием биномиальных весов GL. Этот порядок делает ряд логарифмических цен стационарным, одновременно сохраняя в потоке признаков структурную память глубиной в несколько недель — то, чего не может дать ни сырая цена, ни первая разность. Три канала фиксируют дробный импульс сырого логарифма цены, дробный импульс сглаженного по EMA логарифма цены и дробную структурную скорость. Все три нормируются единицей волатильности ATR и сжимаются через функцию tanh перед прямым проходом сети. Значения кешируются для каждого бара H1, исключая избыточные вычисления между тиками одного и того же бара.

Обновления V7

  • Онлайн нормализация по алгоритму Велфорда: Скользящие статистики среднего и дисперсии для каждого канала поддерживаются по методу Велфорда и обновляются один раз на бар H1. Все 11 входных признаков стандартизируются перед прямым проходом. Статистики фиксируются во время открытой сделки, чтобы вектор признаков на момент входа и шаг обучения после закрытия использовали идентичную базу нормализации.
  • Буфер воспроизведения опыта: Реальный торговый опыт — вектор признаков, сигнал вознаграждения и ошибки управления — сохраняется в кольцевом буфере в оперативной памяти. После каждой живой сделки случайная выборка прошлых опытов воспроизводится с пониженной скоростью обучения для стабилизации постоянных весов и защиты от катастрофического забывания.
  • Формирование вознаграждения по Сортино: Величина вознаграждения масштабируется фактором в стиле Сортино, полученным из скользящего нижнего отклонения реализованных доходностей R. Чистые режимы с низким нижним отклонением незначительно усиливают вознаграждение. Периоды высокого нижнего отклонения его уменьшают. Знак и направление вознаграждения этим масштабированием не затрагиваются.
  • Статистическое обнаружение дрейфа: Детектор точки изменения отслеживает среднюю абсолютную активацию признаков на каждом баре. При обнаружении распределительного сдвига за пределами структуры ниш 3x3 скорость обучения временно повышается, а на HUD поднимается флаг дрейфа. Блокировка торговли при дрейфе не применяется — подтверждено по всей линейке ICONIC FX: избыточная фильтрация снижает частоту сделок без компенсирующей выгоды.
  • Калибровка уверенности: Десять ячеек надёжности сопоставляют прогнозируемый уровень уверенности движка с эмпирически наблюдаемым процентом выигрышей. После накопления минимум 8 наблюдений в ячейке сырая прогнозируемая уверенность смешивается в соотношении 60/40 в сторону эмпирического процента успехов. В период прогрева сырые значения проходят без изменений.

Пять режимов исполнения

Сеть формирует три непрерывных сигмоидных выходных сигнала, управляющих коэффициентом размера лота, отступом стоп-лосса и расширением тейк-профита. Они проецируются на пять дискретных режимов исполнения, отображаемых на HUD и фиксируемых в комментарии к каждой сделке.

  • SKIP (Пропуск): Вето движка. Отложенный ордер не размещается. Ворота качества или порог уверенности заблокировали текущие условия.
  • DEFENSIVE (Защитный): Сниженные параметры исполнения. Активен при низкой уверенности или после серии убытков. Советник участвует с уменьшенным риском.
  • NEUTRAL (Нейтральный): Стандартные параметры. Условия приемлемы, сильного направленного сигнала от движка нет.
  • CONFIDENT (Уверенный): Повышенный коэффициент лота и расширенный тейк-профит в пределах заданных ограничений. Движок классифицирует текущую нишу как благоприятную.
  • AGGRESSIVE (Агрессивный): Максимальные параметры в пределах заданного потолка. Зарезервировано для наиболее сильных внутренних классификаций сигнала.

Архитектура признаков

Сеть обрабатывает 11 входных признаков. Восемь из них — сигналы о состоянии рыночного режима из текущего контекста рынка и торгового счёта. Три — дробные каналы долгосрочной памяти GL.

  • Активность тренда (бинарный, направление EMA)
  • Сила тренда (бинарный, направление наклона EMA за настраиваемое количество баров)
  • Режим волатильности (отношение ATR к среднему за 10 баров, нормированное)
  • Торговая сессия (Европейская или Американская)
  • Дневное смещение (текущий капитал относительно капитала на открытии сессии)
  • Доля просадки (текущая внутридневная просадка, масштабированная)
  • Расширение ATR (бинарный, текущий ATR против среднего за 5 баров)
  • Качество спреда (нормировано к заданному максимуму)
  • Канал GL A: дробный импульс сырого логарифма цены
  • Канал GL B: дробный импульс сглаженного по EMA логарифма цены
  • Канал GL C: дробная структурная скорость

Три сигмоидных выходных сигнала — это непрерывные управляющие величины: коэффициент лота от 0.1 до 1.5, множитель отступа стоп-лосса от 0.8 до 1.6 и расширение тейк-профита от 1.0 до 2.5. Все три мультипликативно масштабируют базовую конфигурацию риска, а не заменяют её.

Логика отложенных ордеров

ICONIC GOLD AI+ не использует рыночные ордера. Советник выставляет отложенные стоп-ордера на структурно значимых ценовых уровнях только после одновременного прохождения ворот качества и подтверждения режима исполнения. Поддерживаются четыре типа уровней:

  • Максимум и минимум текущего дня: Основной ориентир пробоя на основе активной дневной свечи.
  • Максимум и минимум предыдущего дня: Структурный ориентир предыдущей сессии. Автоматически применяется смещение в 25 пунктов для предотвращения наложения на уровни текущего дня.
  • Уровни поддержки и сопротивления: Максимальный хай и минимальный лоу за настраиваемый период исторических баров H1 (по умолчанию 120 баров). Размещаются только при прохождении валидации чистого пробоя и достаточного свободного пространства.
  • Ордер-блоки: Ориентир на основе хая и лоу недавней свечи H1 на настраиваемом сдвиге. Размещаются только при соблюдении условий пробоя и свободного пространства.

Отложенные ордера удаляются автоматически при смене направления тренда, активации новостной блокировки, недопустимых условиях спреда или достижении дневного лимита сделок. Настраиваемый таймер обновления (по умолчанию 60 минут) переоценивает и заменяет устаревшие ордера. Устаревшие ордера никогда не остаются в рынке при смене режима или границах сессий.

Рыночный контекст и ворота качества

Каждая попытка размещения ордера проходит через многоуровневые ворота качества. Все следующие условия должны выполняться одновременно:

  • Тренд должен быть активен — направление EMA подтверждено, не плоское
  • Торговая сессия должна находиться в пределах настроенных часов (по умолчанию с 01:00 до 23:00)
  • Спред должен быть в пределах заданного максимума (по умолчанию 25 пунктов)
  • Флетовые условия с низким ATR без расширения отвергаются
  • Уверенность движка должна достигать или превышать динамический минимальный порог

Порог уверенности динамически повышается после серии убытков: +0.05 после одного убытка, +0.10 после двух, с применением потолка. Кулдаун после закрытой сделки умножается на 2x, 3x и 5x в зависимости от количества последовательных убытков. Таймер принудительного перезапуска предотвращает бесконечную блокировку советника воротами уверенности — если уверенность остаётся ниже критического порога в течение максимального настроенного времени блокировки (по умолчанию 60 минут), советник переключается в режим DEFENSIVE и возобновляет размещение ордеров.

Управление риском

  • Расчёт лота в процентах от текущего капитала (по умолчанию 1.5% на сделку)
  • Коэффициент лота от движка AI от 0.1x до 1.5x
  • Множитель отступа стоп-лосса от движка AI от 0.8x до 1.6x
  • Расширение тейк-профита от движка AI от 1.0x до 2.5x
  • Снижение лота при просадке: 15% при просадке 1.5%, 30% при 3%, 50% при 5%
  • Корректировка риска по волатильности: уменьшение в режиме высокого ATR, небольшое увеличение при низком ATR
  • Динамический множитель кулдауна после серии убытков
  • Максимальное количество сделок в день (по умолчанию 18)
  • Фильтр максимального спреда (по умолчанию 25 пунктов)
  • Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, выставленный до входа в рынок

Итоговый размер лота — это произведение базового риска по капиталу, коэффициента лота AI, фактора просадки и фактора волатильности, нормированное до минимального шага лота брокера. Повышенные параметры риска пропорционально увеличивают просадку. Тщательно тестируйте настройки на демосчёте перед торговлей в реальных условиях.

Дневная цель по прибыли

ICONIC GOLD AI+ включает настраиваемую дневную цель по прибыли. При достижении порога советник прекращает открывать новые позиции до конца торгового дня. Все открытые позиции продолжают управляться в обычном режиме — трейлинг-стоп и перевод в безубыток остаются активными после срабатывания цели. Дневной аккумулятор сбрасывается в полночь на основе живого счётчика, обновляемого непосредственно в обратном вызове транзакции сделки, что обеспечивает срабатывание цели без задержки. Цель может быть задана как фиксированная сумма в USD или как процент от капитала на открытии сессии. По умолчанию — 5% от капитала.

Управление сделками

  • Стоп-лосс: Выставляется до входа на заданном расстоянии в пунктах, масштабированном множителем отступа AI.
  • Тейк-профит: Устанавливается по минимуму из целевого значения на основе ATR и заданного соотношения TP к SL, затем масштабируется множителем расширения AI. Ограничен настраиваемым максимумом (по умолчанию 1200 пунктов).
  • Безубыток: Стоп-лосс переносится на уровень открытия плюс один пункт, как только сделка проходит в благоприятном направлении настраиваемую долю от начального расстояния SL (по умолчанию 35% от SL).
  • Трейлинг-стоп: Активируется после достижения настраиваемого порога благоприятного движения (по умолчанию 200 пунктов). Движется только в одном направлении с шагом, заданным в настройках (по умолчанию 100 пунктов).

Новостной фильтр

ICONIC GOLD AI+ считывает данные экономического календаря по USD напрямую из встроенного календаря MetaTrader 5. Настройка WebRequest не требуется. Советник запрашивает события с настраиваемым окном просмотра (по умолчанию 48 часов вперёд) и обновляет список событий с настраиваемым интервалом (по умолчанию каждые 30 минут). В периоды активной блокировки все отложенные ордера удаляются и новые позиции не открываются. Название и время следующего запланированного события отображаются на HUD.

  • События USD высокой значимости — включены по умолчанию
  • События USD средней значимости — опционально
  • Настраиваемый буферный период до новостных событий (по умолчанию: 30 минут)
  • Настраиваемый буферный период после новостных событий (по умолчанию: 15 минут)

Графический интерфейс и отображение на графике

Советник отображает анимированный HUD в реальном времени непосредственно на графике. Отображаемая информация включает: текущий режим движка, процент уверенности, уровень метилирования, флаг дрейфа, количество сделок за день, PnL сессии, суммарный PnL советника, активную просадку, следующее новостное событие и причину блокировки ворот качества при отклонении сигнала. Уровни сделки — вход, стоп-лосс и тейк-профит — отображаются в виде цветных линий с подписями, пока позиция открыта. Все визуальные элементы полностью настраиваются через входные параметры.

Сохранение состояния нейросети

Обученное состояние сети — базовые веса, коэффициенты пластичности, значения Шарпа ниш, статистики нормализации по методу Велфорда, скользящие показатели Сортино и ячейки калибровки уверенности — сохраняется в бинарный файл в общей папке MetaTrader 5 (имя файла по умолчанию: ICONIC_GOLD_S6.bin). Сохранение отложено и регулируется по интенсивности: запись выполняется в фоновом таймере, никогда — во время активного исполнения сделки. Интервал сохранения настраивается (по умолчанию каждые 4 часа, а также после каждой закрытой сделки). Архив перезагружается при перезапуске советника, что позволяет сохранять обученное состояние между сессиями терминала. Архив можно сбросить через входной параметр, если требуется чистый старт.

Режим восстановления

Опциональный режим восстановления доступен и отключён по умолчанию. При включении убыточная сделка активирует множитель лота для последующих входов на настраиваемое количество следующих сделок. Этот режим увеличивает экспозицию и риск просадки в периоды убыточных серий. Тщательно проверяйте на демосчёте перед включением на реальном счёте. Параметры по умолчанию: множитель 2.0, максимальное количество сделок восстановления 2.

Перед запуском на реальном счёте

Выполните следующие шаги перед подключением ICONIC GOLD AI+ к реальному счёту:

  • Запустите проверку в тестере стратегий, убедитесь, что советник подключается и размещает валидационный ордер корректно, затем установите Market_Validation_Mode в FALSE перед выходом в реальную торговлю
  • Протестируйте на демосчёте в реальных условиях брокера в течение достаточного периода
  • Проверьте название символа XAUUSD, суффикс, размер контракта, минимальный лот и стоимость тика у вашего брокера
  • Убедитесь в приемлемом среднем спреде и качестве исполнения на XAUUSD
  • Подтвердите, что выбран таймфрейм M10
  • Изучите все параметры риска перед изменением значений по умолчанию
  • Используйте VPS для стабильной непрерывной работы
  • Внимательно отслеживайте первые торговые сессии
  • Не меняйте несколько продвинутых настроек одновременно

Предупреждение о рисках

Торговля XAUUSD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском потери средств. Автоматизированная торговля не устраняет рыночный риск. Исторические бэктесты, форвард-тесты, результаты живого мониторинга и описания продуктов не гарантируют будущей доходности. Результаты зависят от рыночных условий, спецификаций брокера, спреда, проскальзывания, качества исполнения, кредитного плеча, размера контракта, стабильности VPS и конфигурации пользователя. Начните с демосчёта. Торгуйте только на средства, потерю которых вы можете себе позволить.

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Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Эксперты
!!BLACK FRIDAY!! - PRICE MIGHT CHANGE DUE TO DEMANDS - THE BEST BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast is a Full Algorithm Expert Advisor This EA operate based on Break Out of high or low of the last candles, you could change all the setting up to your preferences. The EA also have Time Management, you could time your orders based on time start and finish of let it run the whole time. There are Fix Lot and Auto Lot (Please adjust to your Risk Profile) There is Spread Input in order to
LSMR DualMode Gold
Clement Nyamunura Mweya
Эксперты
LSMR DualMode Gold is a professional automated trading system for XAUUSD and XAUUSDc, refined through 14 live iterations on real accounts. It combines four independent trading modes that detect market regime and activate the appropriate strategy automatically. FOUR TRADING MODES Mode 1 — Spike Reversal: Detects large-body candles (liquidity sweeps) and enters mean-reversion trades when price shows rejection. Adaptive spike detection adjusts thresholds based on current volatility. Mode 2 — Ra
Thor Structure Matrix
Napat Puangjunkum
Эксперты
Thor's Structure Matrix - Strike at the Structure, Ride the Bounce The most intelligent Support & Resistance EA ever built. Thor doesn't chase the market — he waits at the fortress walls and strikes when the enemy retreats.  The Art of Structure Trading 95% of retail traders chase breakouts.- They buy when price goes up and sell when price goes down. This is exactly what institutions want — retail liquidity to fill their massive orders. Thor's Structure Matrix does the opposite.- It identif
Am Gold Master MT5
Andrei Mikheev
Эксперты
Am Gold Master EA MT5  Professional Gold Automation for MetaTrader 5 Am Gold Master EA MT5 is a premium gold-focused Expert Advisor built for traders who want structured automation, disciplined execution, smart risk control, and clean trading logic on MetaTrader 5. This Expert Advisor is designed mainly for XAUUSD / GOLD trading. It is built to work with different broker gold symbol names, including common gold suffix and prefix variations used by international brokers. The purpose of Am Gold Ma
Sentinel X Gold EA with AI Analysis MT5
Rabi Oudani
5 (1)
Эксперты
Sentinel X AI - Gold Expert Advisor with AI-Powered Analysis Sentinel-X AI is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for Gold (XAUUSD) and other instruments. It combines a breakout trading strategy with an external GPT-based analysis module to assist with trade decisions. This EA operates in dual-mode: a rule-based breakout system and an external signal analysis module that work together to identify potential trading opportunities. PRICING INFORMATION Current Price: $699 Note: T
TradeGhost
Stefano Padovano
Эксперты
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea,fa scalping però quando apre c'è una sorte di tranquillità ) NON APRE MOLTI TRADE APRE SOL
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Acl gold
Ehsan Amini
Эксперты
ACL GOLD is a complete automated expert advisor for trading on Gold/USD market. Price domain has been predicted by logical equations and calculations that provide a reasonable and reliable trend and consider the dynamic momentum to take positions. ACL GOLD brings safe position management with low risk trades to keep user properties safe and makes minimum loss. At the same time profits levels could be developed on the trades at any tikes of market to catch any opportunities. It must be noticed t
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Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
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Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
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Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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