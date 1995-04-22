ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE

ICONIC GOLD AI+ 是一款运行于 MetaTrader 5 平台的自动化黄金交易智能系统，专为 XAUUSD 的 M10 时间周期设计。其核心是 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE——ICONIC FX 全产品线所采用的 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 架构的完整实现。系统融合了可微可塑性神经网络、MAP Elites 3x3 表型精英档案库、后见之明经验回放（HER）、GL 分数阶长程记忆通道以及黎曼测地线生态位混合机制。每笔交易均在入场前设置严格止损。无网格。无马丁格尔。无例外。

系统理念

ICONIC GOLD AI+ 并不追求持续不断地参与市场。在挂出任何挂单之前，引擎将依次评估以下条件：趋势结构、波动率状态、交易时段、点差、冷却期、新闻过滤器，以及 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE 的当前输出信号。所有条件必须同时满足。只要有一项不达标，系统便保持等待。无操作本身是系统的主动输出，而非故障。

黄金的走势特性有别于主要货币对和指数。急速定向行情、突发性点差扩大与流动性结构的骤然转变，均是 XAUUSD 的固有属性。ICONIC GOLD AI+ 专为该品种而设计，未来版本明确支持之前，不应将其部署于其他交易品种。

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 时间周期： M10

M10 交易平台：MetaTrader 5

COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE

COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE 是 ICONIC GOLD AI+ 的决策与学习层。它不是价格预测器，而是一个可微可塑性神经网络，通过实盘交易反馈持续更新权重，并在配置范围内实时调整仓位规模、止损边距与止盈扩展——全程在内存中运行，无需磁盘读写。

基于赫布神经调制的可微可塑性

网络中的每个突触包含三个组成部分：基础权重、可塑性系数和赫布痕迹。每次前向传播所使用的有效权重按以下公式计算：

W_effective = W_base + alpha_plastic × Hebbian_trace

基础权重是稳定的、经过进化保留的分量。可塑性系数决定了协同激活痕迹对基础权重的调制程度。这一架构使网络能够在单笔交易存续期间实现快速突触适应，同时通过更新基础权重与可塑性系数在跨交易之间完成结构性学习。赫布痕迹是短暂的——每次热切换和每次开仓时均会重置，且永远不会写入磁盘。

MAP Elites 3x3 档案库

引擎并非依赖单一固定的神经网络。它在内存中维护着一个由九个表型精英组成的档案库，按两条行为轴排列为 3x3 网格：

轴 1 — 波动率： ATR 归一化区制——低、中、高

ATR 归一化区制——低、中、高 轴 2 — 趋势线性度：高级别时间周期 R² 分数——低、中、高

九个生态位格中的每一个都存储着该特定市场区制组合下表现最佳的精英基因组，以实现的夏普比率作为排名依据。当市场条件在区制之间发生切换时，引擎执行即时热切换：工作网络被替换为最适合当前条件的生态位精英副本。若原有工作网络的夏普比率高于在位精英，则将其晋升入档案库。每次热切换与晋升时均重置赫布痕迹：档案库中仅保留经过训练的基础权重与可塑性系数。

模糊生态位混合

硬性生态位边界会引发振荡——处于波动率阈值附近的市场将在每根 K 线时来回切换神经网络。引擎通过三角模糊隶属度解决此问题。工作网络的输出是两个或四个最邻近生态位精英的双线性混合，权重由两个轴上的接近程度共同决定。区制切换由此变得平滑而非二值化。

黎曼度量张量

波动率轴与趋势轴相互关联。在当前区制下，两轴上等欧氏距离并不代表等行为距离。引擎基于轴对流数据的指数加权滑动估计，计算实时 2x2 协方差度量张量，并在该测地线度量下计算生态位间距与混合权重。对各向同性施加收缩，以确保张量在数据稀疏区制下保持可逆性。

表观遗传甲基化门控

在震荡低结构行情和回撤加速期间，输入层到隐藏层之间的赫布可塑性将被甲基化系数（范围 [0, 1]）压低。这可防止网络在市场环境不可靠时吸收噪声协同激活痕迹。当结构性条件恢复时，门控自动开放。输出层突触不受甲基化影响。当前甲基化水平实时显示于 HUD 面板。

后见之明经验回放（HER）

在一笔亏损交易结束后，引擎将检查价格在交易存续期间是否提供了任何有意义的有利偏移。若最大有利偏移超过 0.10R，该亏损将被重新标记为与价格实际提供机会成正比的有限正向奖励，更新的方向是修正出场时机与止盈策略，而非惩罚入场决策。若有利偏移低于 0.10R，则该交易保留为真实负向奖励信号——入场判断本身有误。严格重标模式（字面上的 +1.0 奖励替换）可供选用，但因过拟合风险默认关闭。

GL 分数阶长程记忆通道

标准的一阶差分会丢失上一根 K 线之前的所有历史记忆。COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE 增加了三个分数阶微分通道，使用 0.45 阶 GL 二项式权重进行计算。该阶数使对数价格序列达到平稳性，同时在特征流中保留数周的结构性记忆——这是原始价格和一阶差分均无法做到的。三个通道分别捕捉原始对数价格的分数阶动量、经 EMA 平滑的对数价格分数阶动量，以及分数阶结构速度（斜率）。三者均经 ATR 波动率单位归一化，并在输入神经网络前通过 tanh 函数压缩。数值按每根 H1 K 线缓存，避免同一 K 线内各报价重复计算。

V7 引擎升级

Welford 在线归一化： 采用 Welford 算法维护每通道均值与方差的滑动统计，每根 H1 K 线更新一次。所有 11 个输入特征在前向传播前均经过标准化处理。统计数据在持仓期间冻结，确保入场时的特征向量与平仓后的学习步骤使用完全相同的归一化基准。

采用 Welford 算法维护每通道均值与方差的滑动统计，每根 H1 K 线更新一次。所有 11 个输入特征在前向传播前均经过标准化处理。统计数据在持仓期间冻结，确保入场时的特征向量与平仓后的学习步骤使用完全相同的归一化基准。 经验回放缓冲区： 真实交易经验——包括特征向量、奖励信号和控制误差——存储于内存中的循环缓冲区。每次实盘交易结束后，从历史经验中随机抽取一批样本，以降低的学习率进行回放，从而稳定持久权重，防止灾难性遗忘。

真实交易经验——包括特征向量、奖励信号和控制误差——存储于内存中的循环缓冲区。每次实盘交易结束后，从历史经验中随机抽取一批样本，以降低的学习率进行回放，从而稳定持久权重，防止灾难性遗忘。 Sortino 奖励塑造： 奖励幅度通过 Sortino 风格因子进行缩放，该因子来源于已实现 R 回报的滚动下行偏差。下行偏差低的清洁区制将轻度放大奖励；下行偏差高的时期则压缩奖励。此缩放不改变奖励的符号和方向。

奖励幅度通过 Sortino 风格因子进行缩放，该因子来源于已实现 R 回报的滚动下行偏差。下行偏差低的清洁区制将轻度放大奖励；下行偏差高的时期则压缩奖励。此缩放不改变奖励的符号和方向。 统计漂移检测： 变化点检测器监控每根 K 线的平均绝对特征激活值。当检测到超出 3x3 生态位结构的分布偏移时，学习率暂时提升，并在 HUD 上触发漂移标志。检测到漂移时不阻断交易——这已在 ICONIC FX 全产品线中得到验证：过度过滤只会降低交易频率，而无相应补偿收益。

变化点检测器监控每根 K 线的平均绝对特征激活值。当检测到超出 3x3 生态位结构的分布偏移时，学习率暂时提升，并在 HUD 上触发漂移标志。检测到漂移时不阻断交易——这已在 ICONIC FX 全产品线中得到验证：过度过滤只会降低交易频率，而无相应补偿收益。 置信度校准：十个可靠性桶将引擎预测的置信度水平映射至经验观测胜率。每个桶积累至少 8 个样本后，原始预测置信度按 60/40 比例向该桶的经验胜率混合。预热期间，原始值直接通过，不作调整。

五种执行模式

网络输出三个连续的 Sigmoid 信号，分别控制手数系数、止损边距和止盈扩展。这些信号映射至五种离散执行模式，显示于 HUD 面板并记录在每笔交易的备注中。

SKIP（跳过）： 引擎否决。不放置挂单。质量门控或置信度阈值拒绝了当前条件。

引擎否决。不放置挂单。质量门控或置信度阈值拒绝了当前条件。 DEFENSIVE（防御）： 降低执行参数。在置信度不足或连续亏损后激活。系统以较小风险敞口参与市场。

降低执行参数。在置信度不足或连续亏损后激活。系统以较小风险敞口参与市场。 NEUTRAL（中性）： 标准参数。条件尚可，引擎未发出强方向性信号。

标准参数。条件尚可，引擎未发出强方向性信号。 CONFIDENT（自信）： 在配置上限内提升手数系数并扩展止盈。引擎将当前生态位判定为有利。

在配置上限内提升手数系数并扩展止盈。引擎将当前生态位判定为有利。 AGGRESSIVE（激进）：在配置上限内使用最大参数。仅在引擎内部信号最强时触发。

特征架构

网络处理 11 个输入特征。其中 8 个是来自当前市场与账户上下文的区制状态信号，3 个是 GL 分数阶长程记忆通道。

趋势活跃度（二值，EMA 方向）

趋势强度（二值，EMA 斜率方向，可配置 K 线数量）

波动率区制（ATR 与 10 根 K 线均值之比，归一化）

交易时段（欧洲或美国时段）

日内偏差（当前净值相对于当日开盘净值）

回撤比例（当前日内回撤，经过缩放）

ATR 扩张（二值，当前 ATR 与 5 根 K 线均值比较）

点差质量（归一化至配置最大值）

GL 通道 A：原始对数价格的分数阶动量

GL 通道 B：经 EMA 平滑的对数价格分数阶动量

GL 通道 C：分数阶结构速度

三个 Sigmoid 输出是连续控制量：手数系数范围 0.1 至 1.5，止损边距倍数范围 0.8 至 1.6，止盈扩展范围 1.0 至 2.5。三者均以乘法方式对基础风险配置进行缩放，而非替代它。

挂单逻辑

ICONIC GOLD AI+ 不使用市价单。系统在结构性关键价位设置挂停损单，且仅在质量门控与执行模式同时满足后方可激活。支持四种价位类型：

当日最高价与最低价： 当前日线 K 线的主要突破参考位。

当前日线 K 线的主要突破参考位。 前日最高价与最低价： 上一交易时段的结构性参考位。自动施加 25 点偏移，防止与当日价位重叠。

上一交易时段的结构性参考位。自动施加 25 点偏移，防止与当日价位重叠。 支撑与阻力位： 可配置 H1 回溯周期内的最高点与最低点（默认 120 根）。仅在通过干净突破与空间充裕验证后放置。

可配置 H1 回溯周期内的最高点与最低点（默认 120 根）。仅在通过干净突破与空间充裕验证后放置。 订单块：参考可配置偏移量处最近一根 H1 K 线的高低点。仅在满足突破与空间条件时放置。

以下情况下挂单将被自动删除：趋势方向发生变化、新闻封锁窗口激活、点差条件不达标，或当日交易次数达到上限。可配置的刷新定时器（默认 60 分钟）将重新评估并替换过时挂单。系统绝不在区制切换或时段边界处遗留过时挂单。

市场上下文与质量门控

每次挂单尝试均须通过多层质量门控，以下所有条件必须同时满足：

趋势必须活跃——EMA 方向确认，非横盘

当前时间必须处于配置的交易时段内（默认 01:00 至 23:00）

点差必须在配置的最大值以内（默认 25 点）

低 ATR 无扩张的震荡横盘条件将被拒绝

引擎置信度必须达到或超过动态最低阈值

置信度阈值在连续亏损后动态上调：一次亏损后 +0.05，两次后 +0.10，并设有上限。交易关闭后的冷却期根据连续亏损次数分别乘以 2x、3x 和 5x。强制重启定时器防止置信度门控将系统无限锁定——若置信度在配置的最长锁定时间（默认 60 分钟）内持续低于临界阈值，系统将切换至 DEFENSIVE 模式并恢复下单。

风险控制

基于当前净值的比例手数计算（默认每笔 1.5%）

AI 手数系数 0.1x 至 1.5x

AI 止损边距倍数 0.8x 至 1.6x

AI 止盈扩展 1.0x 至 2.5x

回撤手数削减：回撤 1.5% 时减少 15%，3% 时减少 30%，5% 时减少 50%

波动率风险调整：高 ATR 区制下降低风险，低 ATR 区制下小幅提高

连续亏损后动态冷却期倍增

每日最大交易次数（默认 18 次）

最大点差过滤器（默认 25 点）

每笔交易入场前设置严格止损

最终手数是基础净值风险、AI 手数系数、回撤因子与波动率因子的乘积，经归一化至经纪商最小手数步进。较高的风险参数将相应增加回撤风险，请在实盘前于模拟账户中充分测试各项设置。

日内盈利目标

ICONIC GOLD AI+ 内置可配置的日内盈利目标。达到阈值后，系统将在当日剩余时间内停止开立新仓位。所有持仓将继续正常管理——目标触发后，追踪止损与保本逻辑仍然保持激活。日内累计器于午夜重置，通过直接在交易事务回调中更新的实时计数器触发，确保目标无延迟触发。目标可设置为固定美元金额或当日开盘净值的百分比，默认为净值的 5%。

交易管理

止损： 在入场前以配置的点数距离放置，由 AI 止损边距倍数缩放。

在入场前以配置的点数距离放置，由 AI 止损边距倍数缩放。 止盈： 取 ATR 目标值与 TP 对 SL 比率的较小值，再由 AI 止盈扩展倍数缩放。上限为可配置的最大值（默认 1200 点）。

取 ATR 目标值与 TP 对 SL 比率的较小值，再由 AI 止盈扩展倍数缩放。上限为可配置的最大值（默认 1200 点）。 保本： 当交易在有利方向运行超过初始止损距离的可配置比例（默认 35%）后，止损移至开仓价加一点。

当交易在有利方向运行超过初始止损距离的可配置比例（默认 35%）后，止损移至开仓价加一点。 追踪止损：达到可配置的有利移动阈值后激活（默认 200 点）。仅向单一方向移动，步进为配置的增量（默认 100 点）。

新闻过滤器

ICONIC GOLD AI+ 直接从 MetaTrader 5 内置经济日历读取美元相关事件数据，无需配置 WebRequest。系统以可配置的前瞻窗口查询事件（默认 48 小时），并按可配置间隔刷新事件列表（默认每 30 分钟一次）。在封锁窗口期间，所有挂单将被删除，不接受新的入场信号。下一个计划事件的名称与时间将显示于 HUD 面板。

美元高影响事件——默认启用

美元中等影响事件——可选启用

新闻事件前的可配置缓冲期（默认：30 分钟）

新闻事件后的可配置缓冲期（默认：15 分钟）

图形界面与图表显示

系统在图表上实时渲染动态 HUD 面板，显示内容包括：当前执行模式、置信度百分比、甲基化水平、漂移标志状态、当日交易次数、本时段盈亏、系统累计盈亏、当前回撤、下一个新闻事件，以及在信号被拒绝时显示质量门控的阻断原因。只要持仓开放，入场价、止损价和止盈价均以彩色线条加标注的形式显示于图表。所有视觉元素均可通过输入参数完全自定义。

神经网络状态持久化

经训练的网络状态——基础权重、可塑性系数、各生态位夏普比率、Welford 归一化统计、Sortino 滚动数据和置信度校准桶——保存至 MetaTrader 5 公共文件夹中的二进制文件（默认文件名：ICONIC_GOLD_S6.bin）。写入操作延迟执行且受节流控制：文件写入在后台定时器中执行，绝不在主动交易执行期间进行。保存间隔可配置（默认每 4 小时，亦在每笔交易关闭后触发）。系统重启时自动加载存档，使训练状态在终端会话间持续保留。若需要全新起点，可通过输入参数清除存档。

恢复模式

可选恢复模式默认关闭。启用后，一笔亏损交易将激活对后续可配置数量的交易的手数倍增器。该模式在亏损序列期间会增加风险敞口与回撤风险，请在实盘启用前于模拟账户中充分测试。默认参数：倍增系数 2.0，最大恢复交易次数 2 次。

实盘部署前准备

在将 ICONIC GOLD AI+ 挂载至实盘账户前，请完成以下步骤：

在策略测试器中运行验证测试，确认系统正常挂载并成功提交验证订单，然后在实盘前将 Market_Validation_Mode 设置为 FALSE

在真实经纪商条件下的模拟账户中运行足够长的测试期

核实您所使用经纪商的 XAUUSD 品种名称、后缀、合约规模、最小手数与点值

确认 XAUUSD 的平均点差与执行质量

确认已选择 M10 时间周期

更改任何默认值前，请仔细研读所有风险参数

使用 VPS 确保稳定连续运行

密切监控初始交易时段的表现

避免同时更改多个高级参数

风险声明

交易 XAUUSD 及其他杠杆金融工具涉及重大亏损风险。自动化交易不能消除市场风险。历史回测、正向测试、实盘监控结果及产品描述均不保证未来表现。实际结果受市场条件、经纪商规格、点差、滑点、执行质量、杠杆比率、合约规模、VPS 稳定性及用户配置等多重因素影响。请先使用模拟账户，且仅以您能够承受完全损失的资金进行交易。