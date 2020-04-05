Faithify Pro: Чистая, основанная на правилах торговая система по концепции Smart Money Concepts

Faithify Pro — это институциональная, полностью автоматизированная торговая система, предназначенная для строгой торговли по концепции Smart Money Concepts (SMC) с соблюдением высочайших стандартов сохранения капитала и управления рисками.





Уникальность Faithify Pro заключается в её фундаментальной архитектуре: она с нуля построена на принципах этичной и шариатской торговли. Система строго исключает свопы (перенос позиций на следующий день), фильтрует волатильные (неопределённые) рынки, избегает запрещённых активов и ограничивает дневной лимит сделок, чтобы предотвратить эмоциональную переторговлю.





Этот советник — не сетка, не мартингейл и не обещает нереалистичную доходность. Это высокоселективный, дисциплинированный алгоритмический инструмент, который ждёт точных математических сигналов, прежде чем задействовать капитал, и работает с чёткими стоп-лоссами и динамическим частичным закрытием позиций.





Ключевые преимущества и возможности

Этичный торговый движок: советник использует строгий белый список торгуемых активов, исключая такие товары, как золото или криптовалюты, и полностью отказывается от торговли, если на счёте брокера взимаются свопы/проценты.

Институциональная логика SMC: входы основаны на совокупности сигналов: соответствие тренду на старшем таймфрейме (HTF), снятие ликвидности (Liquidity Sweep), смена рыночной структуры (MSS) и справедливые ценовые разрывы (FVG).

Откаты по золотому сечению: сделки совершаются строго на глубоких логичных коррекциях (61.8% по Фибоначчи) для максимального соотношения риск/прибыль.

Фильтр экстремальной волатильности: автоматически приостанавливает торговлю в опасных, непредсказуемых рыночных условиях (гхарар) с помощью динамического измерения ATR.

Сохранение капитала (Хифз аль-Маль): устанавливает строгий максимальный дневной убыток в процентах и ограничивает общее количество дневных сделок. При достижении лимита советник блокируется до следующего дня.

Пауза в пятницу (Jumu'ah Pause): встроенный этический график, который полностью останавливает входы в рынок во время часов пятничной коллективной молитвы.

Нет сетки, нет мартингейла: каждая позиция имеет жёсткий рассчитанный стоп-лосс. Если сделка ошибочна, она закрывается без наращивания риска.





Входные параметры

1. Управление рисками и защита капитала

Max Daily Loss (%) — максимальное проседание средств за день, после которого советник останавливает торговлю.

Max Daily Trades — абсолютный лимит количества сделок в день для предотвращения переторговли.

Risk Per Trade (%) — фиксированный процент от баланса, которым рискуют в каждой сделке.

Danger Zone Drawdown (%) — порог общей просадки счёта, при котором советник резко уменьшает размер лота.





2. SMC и условия входа

Entry Timeframe — таймфрейм для выявления снятий ликвидности, MSS и FVG (например, M15 или H1).

HTF Trend Timeframe — макро-таймфрейм для фильтрации направления сделок (например, H4 или D1).

Require MSS (Market Structure Shift) — если включено, советник ждёт смены структуры перед выставлением лимитных ордеров.

Require FVG (Fair Value Gap) — если включено, советник требует наличия дисбаланса для подтверждения зоны входа.

Use Golden Ratio (61.8%) — если включено, советник входит только на глубоких коррекциях 61.8%.





3. Выход и управление сделками

Minimum Risk to Reward (R:R) — минимально допустимое соотношение вознаграждения к риску для открытия сделки.

Scale Out Percent — процент объёма лота, который закрывается при достижении первого ориентира.

Milestone R:R — уровень R:R, на котором советник частично закроет позицию и перенесёт стоп-лосс в безубыток.





4. Этические и комплаенс-фильтры

Strict Halal Enforcement — если включено, советник проверяет статус счёта (без свопов) и соответствие активов исламским нормам перед началом работы.

Jumu'ah Pause — если включено, останавливает всю торговлю в пятницу в середине дня.

Max Spread Limit — максимально допустимый спред. Сделки отклоняются, если брокер завышает спред выше этого значения.

Max Correlated Exposure — ограничивает количество открытых сделок по одной базовой или котируемой валюте, чтобы избежать концентрации риска.





Важное примечание для пользователей

Faithify Pro — это высокоселективный алгоритм. Он не торгует каждый день. Поскольку требуется идеальное совпадение снятия ликвидности, MSS, FVG и глубокой коррекции, могут быть дни и даже недели, когда советник терпеливо остаётся вне рынка. Это сделано намеренно. Терпение — добродетель в трейдинге, и сохранение капитала всегда важнее частоты сделок.