Faithify Pro

Faithify Pro: Чистая, основанная на правилах торговая система по концепции Smart Money Concepts
Faithify Pro — это институциональная, полностью автоматизированная торговая система, предназначенная для строгой торговли по концепции Smart Money Concepts (SMC) с соблюдением высочайших стандартов сохранения капитала и управления рисками.

Уникальность Faithify Pro заключается в её фундаментальной архитектуре: она с нуля построена на принципах этичной и шариатской торговли. Система строго исключает свопы (перенос позиций на следующий день), фильтрует волатильные (неопределённые) рынки, избегает запрещённых активов и ограничивает дневной лимит сделок, чтобы предотвратить эмоциональную переторговлю.

Этот советник — не сетка, не мартингейл и не обещает нереалистичную доходность. Это высокоселективный, дисциплинированный алгоритмический инструмент, который ждёт точных математических сигналов, прежде чем задействовать капитал, и работает с чёткими стоп-лоссами и динамическим частичным закрытием позиций.

Ключевые преимущества и возможности
Этичный торговый движок: советник использует строгий белый список торгуемых активов, исключая такие товары, как золото или криптовалюты, и полностью отказывается от торговли, если на счёте брокера взимаются свопы/проценты.
Институциональная логика SMC: входы основаны на совокупности сигналов: соответствие тренду на старшем таймфрейме (HTF), снятие ликвидности (Liquidity Sweep), смена рыночной структуры (MSS) и справедливые ценовые разрывы (FVG).
Откаты по золотому сечению: сделки совершаются строго на глубоких логичных коррекциях (61.8% по Фибоначчи) для максимального соотношения риск/прибыль.
Фильтр экстремальной волатильности: автоматически приостанавливает торговлю в опасных, непредсказуемых рыночных условиях (гхарар) с помощью динамического измерения ATR.
Сохранение капитала (Хифз аль-Маль): устанавливает строгий максимальный дневной убыток в процентах и ограничивает общее количество дневных сделок. При достижении лимита советник блокируется до следующего дня.
Пауза в пятницу (Jumu'ah Pause): встроенный этический график, который полностью останавливает входы в рынок во время часов пятничной коллективной молитвы.
Нет сетки, нет мартингейла: каждая позиция имеет жёсткий рассчитанный стоп-лосс. Если сделка ошибочна, она закрывается без наращивания риска.

Входные параметры
1. Управление рисками и защита капитала
Max Daily Loss (%) — максимальное проседание средств за день, после которого советник останавливает торговлю.
Max Daily Trades — абсолютный лимит количества сделок в день для предотвращения переторговли.
Risk Per Trade (%) — фиксированный процент от баланса, которым рискуют в каждой сделке.
Danger Zone Drawdown (%) — порог общей просадки счёта, при котором советник резко уменьшает размер лота.

2. SMC и условия входа
Entry Timeframe — таймфрейм для выявления снятий ликвидности, MSS и FVG (например, M15 или H1).
HTF Trend Timeframe — макро-таймфрейм для фильтрации направления сделок (например, H4 или D1).
Require MSS (Market Structure Shift) — если включено, советник ждёт смены структуры перед выставлением лимитных ордеров.
Require FVG (Fair Value Gap) — если включено, советник требует наличия дисбаланса для подтверждения зоны входа.
Use Golden Ratio (61.8%) — если включено, советник входит только на глубоких коррекциях 61.8%.

3. Выход и управление сделками
Minimum Risk to Reward (R:R) — минимально допустимое соотношение вознаграждения к риску для открытия сделки.
Scale Out Percent — процент объёма лота, который закрывается при достижении первого ориентира.
Milestone R:R — уровень R:R, на котором советник частично закроет позицию и перенесёт стоп-лосс в безубыток.

4. Этические и комплаенс-фильтры
Strict Halal Enforcement — если включено, советник проверяет статус счёта (без свопов) и соответствие активов исламским нормам перед началом работы.
Jumu'ah Pause — если включено, останавливает всю торговлю в пятницу в середине дня.
Max Spread Limit — максимально допустимый спред. Сделки отклоняются, если брокер завышает спред выше этого значения.
Max Correlated Exposure — ограничивает количество открытых сделок по одной базовой или котируемой валюте, чтобы избежать концентрации риска.

Важное примечание для пользователей
Faithify Pro — это высокоселективный алгоритм. Он не торгует каждый день. Поскольку требуется идеальное совпадение снятия ликвидности, MSS, FVG и глубокой коррекции, могут быть дни и даже недели, когда советник терпеливо остаётся вне рынка. Это сделано намеренно. Терпение — добродетель в трейдинге, и сохранение капитала всегда важнее частоты сделок. 
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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Tradify unity
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
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Saiful Izham Bin Hassan
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Золотая Эпическая Ярость — это профессиональная торговая система, специально разработанная для XAUUSD (золото). Советник использует комбинацию индикаторов Parabolic SAR, MACD и RSI для определения рыночного импульса и точек входа. Он оснащён продвинутым исполнительным движком с транзакционным конечным автоматом, что обеспечивает надёжность в периоды высокой волатильности. Система включает мультитаймфреймовый трендовый фильтр для согласования сделок с доминирующим направлением рынка. Также в ней
Goldenify
Saiful Izham Bin Hassan
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Goldenify — это профессиональная количественная торговая станция, предназначенная для точной торговли золотом и другими основными символами. Она использует ансамблевую управляющую поверхность, объединяющую классический технический анализ с распознаванием паттернов и продвинутыми протоколами управления рисками. Система ориентирована на сохранение капитала и качество исполнения сделок, включает модули институционального уровня для динамического расчета объема позиций и скрытого управления ордерам
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Recoverify Advanced Zone Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Recoverify — это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для управления позициями с использованием математического механизма восстановления в заданной зоне. Система фокусируется на восстановлении убыточных сделок путём создания зоны восстановления и применения структурированного хеджирования для достижения общего уровня тейк-профита. Приложение подходит для трейдеров, которые предпочитают системный подход к управлению позициями — как при ручном входе, так и по ав
Detandorify Institutional Grid
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Detandorify — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, использующая сеточный подход для управления рыночными позициями. Система ориентирована на институциональное качество исполнения и комплексное управление рисками для работы в различных рыночных условиях. Движок работает путём размещения серии ордеров через определённые интервалы, что позволяет извлекать выгоду из рыночной волатильности. Он включает несколько фильтров для уточнения входов и несколько стратегий выхода для фикса
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Awang Quant Bot — это автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она объединяет несколько технических индикаторов с продвинутыми модулями управления рисками для выявления и управления торговыми возможностями. Система использует модульный подход, позволяющий гибко настраивать стратегии — от следования за трендом до торговли на возврате к среднему. Основные возможности Тройная блокировка (Triple-Lock Execution): система использует комбинацию Stochastic RSI, Bo
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
HFTify — это эксперт, разработанный для высокочастотных торговых стилей в современных рыночных условиях. Он использует продвинутую логику исполнения для выявления краткосрочных ценовых движений и неэффективностей и реагирования на них. Система построена с акцентом на институциональное управление рисками и точность исполнения. Основная логика HFTify включает использование теневых отложенных зон и скрытное исполнение для минимизации рыночного воздействия. В него входит набор протоколов безопасно
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Kutip Wang — это синтетическая матричная арбитражная система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Движок создает мультиактивную синтетическую матрицу для выявления и использования направленных дисбалансов в широком спектре символов. Он использует институциональную архитектуру для управления сложными корреляциями активов и логикой исполнения. Система фокусируется на синтетической вселенной активов, включающей XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY и SGD. Анализируя взаимосвязи м
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Вы уже знаете, насколько сложными могут быть финансовые рынки. Вероятно, вы сталкивались с разочарованием, когда внезапный рыночный скачок срабатывал по стоп-лоссу, или со стрессом, когда один неудачный день стирал недели стабильной прибыли. Это типичный цикл для розничных трейдеров, особенно при торговле с капиталом проп-фирм. Представьте, что вы развертываете автоматизированную систему, которая не просто ищет сделки с высокой вероятностью успеха, но и активно защищает ваши средства, как проф
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Saiful Izham Bin Hassan
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Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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