Faithify Pro：一个纯粹的、基于规则的智能资金概念交易系统

Faithify Pro 是一款机构级、全自动的交易系统，旨在严格遵循稳健的 Smart Money Concepts (SMC) 进行交易，同时坚持最高标准的资金保存和风险管理。





Faithify Pro 真正独特之处在于其基础架构：它从头开始构建，尊重道德和符合伊斯兰教法的交易原则。它严格强制零隔夜掉期风险，过滤高波动（不确定）的市场，避免受限资产，并限制每日交易上限以防止情绪化过度交易。





该 EA 不是网格，不是马丁格尔，也不保证不切实际的回报。它是一个高选择性、纪律严明的算法工具，在投入资金之前等待精确的数学设定，并严格执行止损和动态分批平仓。





主要优势与特点

道德交易引擎：EA 强制执行严格的可交易资产白名单，避免黄金或加密货币等商品，并且如果经纪商账户收取掉期/利息，则完全放弃交易。

机构级 SMC 逻辑：基于高级时间框架 (HTF) 趋势一致性、流动性扫荡、市场结构转变 (MSS) 和公允价值缺口 (FVG) 的汇合点进行入场。

黄金比例回调：仅在深度、合理的回撤位（61.8% 斐波那契）执行交易，以确保最大的风险回报比。

极端波动率过滤：使用动态 ATR 测量，在危险、不可预测的市场条件（Gharar）下自动暂停交易。

资金保存 (Hifz al-Mal)：强制执行严格的最大日亏损百分比，并限制每日总交易次数。一旦达到限制，EA 将锁定自身直到下一个交易日。

主麻日暂停：内置的道德时间表，在周五集体礼拜期间安全停止所有市场入场。

无网格、无马丁格尔：每个仓位都有硬性的、经过计算的止损。如果交易出错，它会优雅地退出，不会增加风险。





输入参数

1. 风险管理与资金保护

最大日亏损 (%) — 在 EA 停止交易之前，单日允许的最大资金回撤。

最大日交易次数 — 每天允许交易的绝对上限，以防止过度交易。

每笔交易风险 (%) — 每笔独立交易中，账户余额的固定风险百分比。

危险区域回撤 (%) — 总账户回撤阈值，达到时 EA 将大幅削减其手数规模。





2. SMC 与入场要求

入场时间框架 — 用于检测流动性扫荡、MSS 和 FVG 的时间框架（例如 M15 或 H1）。

HTF 趋势时间框架 — 用于过滤交易方向的宏观时间框架（例如 H4 或 D1）。

要求 MSS（市场结构转变） — 如果为真，EA 将等待结构突破后再设置限价单。

要求 FVG（公允价值缺口） — 如果为真，EA 要求存在价格不平衡以确认入场区域。

使用黄金比例 (61.8%) — 如果为真，EA 仅在深度 61.8% 回调位置入场。





3. 出场与交易管理

最低风险回报比 (R:R) — 开仓所需的最低风险回报比。

分批平仓百分比 — 达到第一个里程碑时平仓的手数百分比。

里程碑 R:R — EA 进行分批平仓并将止损移至保本点的 R:R 水平。





4. 道德与合规过滤器

严格清真合规 — 如果为真，EA 在运行前严格审核经纪商的无掉期状态和资产合规性。

主麻日暂停 — 如果为真，在周五中午时段停止所有交易。

最大点差限制 — 允许的最大点差。如果经纪商将点差扩大超过此值，交易将被拒绝。

最大相关敞口 — 限制同一基础货币或报价货币上的开仓数量，以防止风险集中。





给用户的重要说明

Faithify Pro 是一个高选择性的算法。它并非每天都交易。因为它需要流动性扫荡、MSS、FVG 和深度回调的完美结合，可能会有几天甚至几周它都耐心地远离市场。这是设计使然。耐心是交易中的美德，资金保存始终优先于交易频率。