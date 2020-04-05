CapitalShieldPro
- Эксперты
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- Версия: 2.70
- Обновлено: 11 июля 2026
- Активации: 10
CAPITAL SHIELD PRO – Универсальный инструмент управления рисками для трейдеров
«ТОРГУЙТЕ СО СТРУКТУРОЙ, А НЕ С ЭМОЦИЯМИ»
«АВТОМАТИЗИРУЙТЕ СВОЙ РИСК»
🛡️ Возьмите полный контроль над своим риском. Торгуйте как профессионал.
Capital Shield Pro – это не просто еще один советник.
Это комплексная система управления рисками и исполнения ордеров, разработанная для трейдеров, которым важны точность, дисциплина и соответствие требованиям проп-фирмы.
Перестаньте гадать размер лота.
Перестаньте нарушать правила дневных потерь.
Перестаньте управлять сделками эмоционально.
Начните торговать со структурой, автоматизацией и защитой.
Открывайте сделки линиями на графике с автоматическим расчетом размера лота, автоматическим TP, автоматическим SL – все на основе вашего предопределенного риска.
⚡ ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОТЛИЧНЫМ?
Большинству трейдеров требуется 2–3 советника, чтобы получить доступ к этим функциям.
Всё в одной системе:
✔ Расширенный калькулятор рисков
✔ Расширенный калькулятор маржи
✔ Автоматическое определение TP/SL
✔ Автоматическое определение ATR для позиционирования SL
✔ Точка безубыточности + частичная прибыль
✔ Ежедневная защита от просадок (готово для проп-фирмы)
✔ Механизм восстановления (опционально)
✔ Фильтр защиты от спреда и проскальзывания
✔ Интерактивная торговая панель (компактная, стандартная и малая), перемещаемая по торговому графику
🎯 УМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Торговля в один клик (рыночная и отложенная)
Визуальное определение TP/SL с мгновенным исполнением
Перетаскивание глобальных линий TP/SL
📊 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Автоматический размер лота на основе % риска
Калькулятор маржи и мощности в реальном времени
Панель мониторинга прибыли и убытков в реальном времени
🤖 АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматическое определение TP и SL включено Любая сделка
Автоматический выход безубыточности + частичное закрытие (1:1)
Линии средней цены (сетка/масштабирование)
🛡️ Защита от проп-фирмы
Максимальный дневной убыток (ликвидация с помощью жесткого стоп-лосса)
Настраиваемое время сброса (согласовано с брокером)
Фильтр защиты от спреда и проскальзывания с автоматическим определением торговых пар
Ограничитель переторговли с автоматическим ограничением количества дневных операций
Полная блокировка при превышении установленного дневного лимита
Автоматическое закрытие в пятницу
🚨 Система экстренного реагирования
Кнопка «Закрыть все» (логика повторной попытки)
Линия максимальной просадки (визуальное предупреждение)
Линия стоп-лосса (визуализация маржинального риска)
⚠️ Это НЕ поставщик сигналов или советник-стратегия.
Это профессиональный торговый инструмент, разработанный для защиты капитала и повышения дисциплины исполнения.