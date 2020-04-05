CapitalShieldPro

CAPITAL SHIELD PRO – Универсальный инструмент управления рисками для трейдеров





«ТОРГУЙТЕ СО СТРУКТУРОЙ, А НЕ С ЭМОЦИЯМИ»





«АВТОМАТИЗИРУЙТЕ СВОЙ РИСК»





🛡️ Возьмите полный контроль над своим риском. Торгуйте как профессионал.





Capital Shield Pro – это не просто еще один советник.





Это комплексная система управления рисками и исполнения ордеров, разработанная для трейдеров, которым важны точность, дисциплина и соответствие требованиям проп-фирмы.





Перестаньте гадать размер лота.





Перестаньте нарушать правила дневных потерь.





Перестаньте управлять сделками эмоционально.





Начните торговать со структурой, автоматизацией и защитой.





Открывайте сделки линиями на графике с автоматическим расчетом размера лота, автоматическим TP, автоматическим SL – все на основе вашего предопределенного риска.





⚡ ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОТЛИЧНЫМ?





Большинству трейдеров требуется 2–3 советника, чтобы получить доступ к этим функциям.





Всё в одной системе:





✔ Расширенный калькулятор рисков





✔ Расширенный калькулятор маржи





✔ Автоматическое определение TP/SL





✔ Автоматическое определение ATR для позиционирования SL





✔ Точка безубыточности + частичная прибыль





✔ Ежедневная защита от просадок (готово для проп-фирмы)





✔ Механизм восстановления (опционально)





✔ Фильтр защиты от спреда и проскальзывания





✔ Интерактивная торговая панель (компактная, стандартная и малая), перемещаемая по торговому графику





🎯 УМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





Торговля в один клик (рыночная и отложенная)





Визуальное определение TP/SL с мгновенным исполнением





Перетаскивание глобальных линий TP/SL





📊 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ





Автоматический размер лота на основе % риска





Калькулятор маржи и мощности в реальном времени





Панель мониторинга прибыли и убытков в реальном времени





🤖 АВТОМАТИЗАЦИЯ





Автоматическое определение TP и SL включено Любая сделка





Автоматический выход безубыточности + частичное закрытие (1:1)





Линии средней цены (сетка/масштабирование)





🛡️ Защита от проп-фирмы





Максимальный дневной убыток (ликвидация с помощью жесткого стоп-лосса)





Настраиваемое время сброса (согласовано с брокером)





Фильтр защиты от спреда и проскальзывания с автоматическим определением торговых пар





Ограничитель переторговли с автоматическим ограничением количества дневных операций





Полная блокировка при превышении установленного дневного лимита





Автоматическое закрытие в пятницу





🚨 Система экстренного реагирования





Кнопка «Закрыть все» (логика повторной попытки)





Линия максимальной просадки (визуальное предупреждение)





Линия стоп-лосса (визуализация маржинального риска)





⚠️ Это НЕ поставщик сигналов или советник-стратегия.





Это профессиональный торговый инструмент, разработанный для защиты капитала и повышения дисциплины исполнения.