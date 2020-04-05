CapitalShieldPro

CAPITAL SHIELD PRO – Универсальный инструмент управления рисками для трейдеров

«ТОРГУЙТЕ СО СТРУКТУРОЙ, А НЕ С ЭМОЦИЯМИ»

«АВТОМАТИЗИРУЙТЕ СВОЙ РИСК»

🛡️ Возьмите полный контроль над своим риском. Торгуйте как профессионал.

Capital Shield Pro – это не просто еще один советник.

Это комплексная система управления рисками и исполнения ордеров, разработанная для трейдеров, которым важны точность, дисциплина и соответствие требованиям проп-фирмы.

Перестаньте гадать размер лота.

Перестаньте нарушать правила дневных потерь.

Перестаньте управлять сделками эмоционально.

Начните торговать со структурой, автоматизацией и защитой.

Открывайте сделки линиями на графике с автоматическим расчетом размера лота, автоматическим TP, автоматическим SL – все на основе вашего предопределенного риска.

⚡ ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОТЛИЧНЫМ?

Большинству трейдеров требуется 2–3 советника, чтобы получить доступ к этим функциям.

 Всё в одной системе:

✔ Расширенный калькулятор рисков

✔ Расширенный калькулятор маржи

✔ Автоматическое определение TP/SL

✔ Автоматическое определение ATR для позиционирования SL

✔ Точка безубыточности + частичная прибыль

✔ Ежедневная защита от просадок (готово для проп-фирмы)

✔ Механизм восстановления (опционально)

✔ Фильтр защиты от спреда и проскальзывания

✔ Интерактивная торговая панель (компактная, стандартная и малая), перемещаемая по торговому графику

🎯 УМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Торговля в один клик (рыночная и отложенная)

Визуальное определение TP/SL с мгновенным исполнением

Перетаскивание глобальных линий TP/SL

📊 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Автоматический размер лота на основе % риска

Калькулятор маржи и мощности в реальном времени

Панель мониторинга прибыли и убытков в реальном времени

🤖 АВТОМАТИЗАЦИЯ

Автоматическое определение TP и SL включено  Любая сделка

Автоматический выход безубыточности + частичное закрытие (1:1)

Линии средней цены (сетка/масштабирование)

🛡️ Защита от проп-фирмы

Максимальный дневной убыток (ликвидация с помощью жесткого стоп-лосса)

Настраиваемое время сброса (согласовано с брокером)

Фильтр защиты от спреда и проскальзывания с автоматическим определением торговых пар

Ограничитель переторговли с автоматическим ограничением количества дневных операций

Полная блокировка при превышении установленного дневного лимита

Автоматическое закрытие в пятницу

🚨 Система экстренного реагирования

Кнопка «Закрыть все» (логика повторной попытки)

Линия максимальной просадки (визуальное предупреждение)

Линия стоп-лосса (визуализация маржинального риска)

⚠️ Это НЕ поставщик сигналов или советник-стратегия.

Это профессиональный торговый инструмент, разработанный для защиты капитала и повышения дисциплины исполнения.
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XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
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4.86 (507)
Эксперты
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Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Tiki Taka Grid
Fabrizio Ceci
Эксперты
Tiki Taka Grid: Эволюция интеллектуальной, полностью автоматизированной торговли (специализация на мультивалютной торговле: AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURCAD по умолчанию, оптимизированная для стабильных результатов с минимальным балансом в 300 долларов, с целью достижения минимальной годовой доходности +30%). Tiki Taka Grid — это советник (Expert Advisor, EA), разработанный для обеспечения стабильного роста прибыли с тщательно рассчитанным риском. Он предлагает структурированное управление, безуп
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