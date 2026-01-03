Golden Cross Pro EA

Golden Pro — это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, разработанный для торговли по направлению тренда с высокой точностью и строгим контролем рисков.

Советник сочетает EMA (определение тренда), RSI (подтверждение импульса) и Parabolic SAR (точка входа), открывая сделки BUY и SELL только при благоприятных рыночных условиях.

Робот оснащён автоматическими Stop Loss и Take Profit, фильтром спреда, ограничением одной сделки на символ и входом по закрытию свечи, что предотвращает переторговку и ложные сигналы.

Golden Pro подходит для торговли на Forex, золоте (XAUUSD) и индексах, с наилучшей эффективностью на таймфреймах M15, M30 и H1.

Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, предлагая простую настройку, стабильную торговую логику и дисциплинированный подход к рынку. ⚠️ Важные предупреждения Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести как к прибыли, так и к полной потере депозита. Данный торговый робот не гарантирует прибыль. Результаты в прошлом не являются гарантией будущей доходности.



Golden Pro – Trend Scalper MT5