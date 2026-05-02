Order Block and Fibonacci

Order Block & Dynamic Fibonacci Pro
Освойте институциональную торговлю с помощью автоматизированного, высокоточного анализа.

Торговля с Smart Money Concepts (SMC) никогда не была проще и точнее. Order Block & Fibonacci — это современный аналитический инструмент, разработанный для полной автоматизации обнаружения высоковероятных рыночных структур. Сочетая зоны спроса и предложения институциональных инвесторов с продвинутыми динамическими коррекциями, этот индикатор исключает догадки и обеспечивает профессиональный анализ непосредственно на ваших графиках.

🌟 Динамические Фибоначчи: Золотая и Красная зоны
Прекратите рисовать уровни Фибоначчи вручную. Наш алгоритм активно отслеживает рыночные импульсы в реальном времени и динамически отображает наиболее важные торговые зоны в режиме реального времени, предоставляя вам огромное преимущество:

Золотая зона (0,620 - 0,705): Идеальное «золотое место» для рыночных коррекций. Выделенная непосредственно на вашем графике, это зона с наибольшей вероятностью взрывных отскоков цены и снайперских входов. Пусть цена сама к вам придет.

Красная зона (0,886 - 1.000): Опасная зона. Эта выделенная зона служит идеальной точкой структурного выхода или отмены ордера. Если цена входит в Красную зону, структурная целостность тренда оказывается под угрозой, что дает вам четкое и логичное место для размещения стоп-лосса и защиты капитала.

🧱 Институциональные блоки ордеров (высоковероятные отскоки)
Торгуйте именно там, где крупные игроки накапливают свои позиции. Индикатор автоматически определяет действительные максимумы/минимумы колебаний и подтверждает прорыв структуры (BOS) перед построением блока ордеров.

Кристально чистые зоны отскока: Новые институциональные зоны спроса и предложения проецируются в будущее в виде затененных прямоугольников, предоставляя вам точные точки интереса (POI) для ваших лимитных ордеров.
Интеллектуальная защита и фильтр FVG: Мы отдаем приоритет качеству, а не количеству. Индикатор фильтрует торговые ситуации с помощью разрывов справедливой стоимости (FVG), чтобы гарантировать торговлю на реальных институциональных дисбалансах, и точно отслеживает смягченные блоки, чтобы вы могли сосредоточиться только на новых, непроверенных зонах.

🤖 Интеллектуальное автоматическое определение: непревзойденная ценность «из коробки»
Устали постоянно корректировать входные данные для разных рынков? Мы встроили в ядро ​​индикатора собственный механизм интеллектуального профилирования активов.

Автоматизация «подключи и работай»: просто подключите индикатор к своему графику, и он мгновенно определит, торгуете ли вы на Форексе, индексах (CFD) или криптовалюте.
Идеальная калибровка: алгоритм автоматически адаптирует свою фрактальную чувствительность и точки импульса минимальной волатильности, чтобы идеально соответствовать классу активов, который вы просматриваете. Вы получаете абсолютную ценность и безупречную точность сразу же, без необходимости тратить часы на настройку параметров!
Краткое описание ключевых функций:
100% автоматическое обнаружение блоков ордеров и BOS.

Отслеживание бычьих/медвежьих импульсов в реальном времени с помощью динамических Фибоначчи.
Визуальные прямоугольники «Золотая зона» (вход) и «Красная зона» (стоп-лосс/выход).
Расширенное подтверждение разрыва справедливой стоимости (FVG).
Полностью автоматическая калибровка для Форекс, криптовалют и индексов.
Чистый, премиальный и не перерисовывающийся визуальный дизайн.
Поднимите свою торговлю на SMC уже сегодня. Пусть алгоритм сделает всю тяжелую работу, пока вы сосредоточитесь на исполнении.

⚠️ Это НЕ поставщик сигналов или советник-стратегия.
Это профессиональный торговый инструмент, разработанный для защиты капитала и повышения дисциплины исполнения.
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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