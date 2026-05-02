Order Block and Fibonacci
- Индикаторы
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- Версия: 5.0
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 10
Order Block & Dynamic Fibonacci Pro
Освойте институциональную торговлю с помощью автоматизированного, высокоточного анализа.
Торговля с Smart Money Concepts (SMC) никогда не была проще и точнее. Order Block & Fibonacci — это современный аналитический инструмент, разработанный для полной автоматизации обнаружения высоковероятных рыночных структур. Сочетая зоны спроса и предложения институциональных инвесторов с продвинутыми динамическими коррекциями, этот индикатор исключает догадки и обеспечивает профессиональный анализ непосредственно на ваших графиках.
🌟 Динамические Фибоначчи: Золотая и Красная зоны
Прекратите рисовать уровни Фибоначчи вручную. Наш алгоритм активно отслеживает рыночные импульсы в реальном времени и динамически отображает наиболее важные торговые зоны в режиме реального времени, предоставляя вам огромное преимущество:
Золотая зона (0,620 - 0,705): Идеальное «золотое место» для рыночных коррекций. Выделенная непосредственно на вашем графике, это зона с наибольшей вероятностью взрывных отскоков цены и снайперских входов. Пусть цена сама к вам придет.
Красная зона (0,886 - 1.000): Опасная зона. Эта выделенная зона служит идеальной точкой структурного выхода или отмены ордера. Если цена входит в Красную зону, структурная целостность тренда оказывается под угрозой, что дает вам четкое и логичное место для размещения стоп-лосса и защиты капитала.
🧱 Институциональные блоки ордеров (высоковероятные отскоки)
Торгуйте именно там, где крупные игроки накапливают свои позиции. Индикатор автоматически определяет действительные максимумы/минимумы колебаний и подтверждает прорыв структуры (BOS) перед построением блока ордеров.
Кристально чистые зоны отскока: Новые институциональные зоны спроса и предложения проецируются в будущее в виде затененных прямоугольников, предоставляя вам точные точки интереса (POI) для ваших лимитных ордеров.
Интеллектуальная защита и фильтр FVG: Мы отдаем приоритет качеству, а не количеству. Индикатор фильтрует торговые ситуации с помощью разрывов справедливой стоимости (FVG), чтобы гарантировать торговлю на реальных институциональных дисбалансах, и точно отслеживает смягченные блоки, чтобы вы могли сосредоточиться только на новых, непроверенных зонах.
🤖 Интеллектуальное автоматическое определение: непревзойденная ценность «из коробки»
Устали постоянно корректировать входные данные для разных рынков? Мы встроили в ядро индикатора собственный механизм интеллектуального профилирования активов.
Автоматизация «подключи и работай»: просто подключите индикатор к своему графику, и он мгновенно определит, торгуете ли вы на Форексе, индексах (CFD) или криптовалюте.
Идеальная калибровка: алгоритм автоматически адаптирует свою фрактальную чувствительность и точки импульса минимальной волатильности, чтобы идеально соответствовать классу активов, который вы просматриваете. Вы получаете абсолютную ценность и безупречную точность сразу же, без необходимости тратить часы на настройку параметров!
Краткое описание ключевых функций:
100% автоматическое обнаружение блоков ордеров и BOS.
Отслеживание бычьих/медвежьих импульсов в реальном времени с помощью динамических Фибоначчи.
Визуальные прямоугольники «Золотая зона» (вход) и «Красная зона» (стоп-лосс/выход).
Расширенное подтверждение разрыва справедливой стоимости (FVG).
Полностью автоматическая калибровка для Форекс, криптовалют и индексов.
Чистый, премиальный и не перерисовывающийся визуальный дизайн.
Поднимите свою торговлю на SMC уже сегодня. Пусть алгоритм сделает всю тяжелую работу, пока вы сосредоточитесь на исполнении.
⚠️ Это НЕ поставщик сигналов или советник-стратегия.
Это профессиональный торговый инструмент, разработанный для защиты капитала и повышения дисциплины исполнения.