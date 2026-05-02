Order Block and Fibonacci

Order Block & Dynamic Fibonacci Pro

Освойте институциональную торговлю с помощью автоматизированного, высокоточного анализа.





Торговля с Smart Money Concepts (SMC) никогда не была проще и точнее. Order Block & Fibonacci — это современный аналитический инструмент, разработанный для полной автоматизации обнаружения высоковероятных рыночных структур. Сочетая зоны спроса и предложения институциональных инвесторов с продвинутыми динамическими коррекциями, этот индикатор исключает догадки и обеспечивает профессиональный анализ непосредственно на ваших графиках.





🌟 Динамические Фибоначчи: Золотая и Красная зоны

Прекратите рисовать уровни Фибоначчи вручную. Наш алгоритм активно отслеживает рыночные импульсы в реальном времени и динамически отображает наиболее важные торговые зоны в режиме реального времени, предоставляя вам огромное преимущество:





Золотая зона ( 0,620 - 0,705 ): Идеальное «золотое место» для рыночных коррекций. Выделенная непосредственно на вашем графике, это зона с наибольшей вероятностью взрывных отскоков цены и снайперских входов. Пусть цена сама к вам придет.





Красная зона ( 0,886 - 1.000 ): Опасная зона. Эта выделенная зона служит идеальной точкой структурного выхода или отмены ордера. Если цена входит в Красную зону, структурная целостность тренда оказывается под угрозой, что дает вам четкое и логичное место для размещения стоп-лосса и защиты капитала.





🧱 Институциональные блоки ордеров (высоковероятные отскоки)

Торгуйте именно там, где крупные игроки накапливают свои позиции. Индикатор автоматически определяет действительные максимумы/минимумы колебаний и подтверждает прорыв структуры (BOS) перед построением блока ордеров.





Кристально чистые зоны отскока: Новые институциональные зоны спроса и предложения проецируются в будущее в виде затененных прямоугольников, предоставляя вам точные точки интереса (POI) для ваших лимитных ордеров.

Интеллектуальная защита и фильтр FVG: Мы отдаем приоритет качеству, а не количеству. Индикатор фильтрует торговые ситуации с помощью разрывов справедливой стоимости (FVG), чтобы гарантировать торговлю на реальных институциональных дисбалансах, и точно отслеживает смягченные блоки, чтобы вы могли сосредоточиться только на новых, непроверенных зонах.





🤖 Интеллектуальное автоматическое определение: непревзойденная ценность «из коробки»

Устали постоянно корректировать входные данные для разных рынков? Мы встроили в ядро ​​индикатора собственный механизм интеллектуального профилирования активов.





Автоматизация «подключи и работай»: просто подключите индикатор к своему графику, и он мгновенно определит, торгуете ли вы на Форексе, индексах (CFD) или криптовалюте.

Идеальная калибровка: алгоритм автоматически адаптирует свою фрактальную чувствительность и точки импульса минимальной волатильности, чтобы идеально соответствовать классу активов, который вы просматриваете. Вы получаете абсолютную ценность и безупречную точность сразу же, без необходимости тратить часы на настройку параметров!

Краткое описание ключевых функций:

100% автоматическое обнаружение блоков ордеров и BOS.





Отслеживание бычьих/медвежьих импульсов в реальном времени с помощью динамических Фибоначчи.

Визуальные прямоугольники «Золотая зона» (вход) и «Красная зона» (стоп-лосс/выход).

Расширенное подтверждение разрыва справедливой стоимости (FVG).

Полностью автоматическая калибровка для Форекс, криптовалют и индексов.

Чистый, премиальный и не перерисовывающийся визуальный дизайн.

Поднимите свою торговлю на SMC уже сегодня. Пусть алгоритм сделает всю тяжелую работу, пока вы сосредоточитесь на исполнении.





⚠️ Это НЕ поставщик сигналов или советник-стратегия.

Это профессиональный торговый инструмент, разработанный для защиты капитала и повышения дисциплины исполнения.