CapitalShieldPro
- 专家
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- 版本: 2.70
- 更新: 11 七月 2026
- 激活: 10
资本盾专业版 – 一体化交易风险管理工具
“理性交易，而非情绪操控”
“自动化风险管理”
🛡️ 全面掌控风险，像专业人士一样交易。
资本盾专业版并非普通的EA交易软件。
它是一套完整的风险管理和执行系统，专为追求精准、纪律严明且符合自营交易公司规范的交易者而设计。
告别猜测手数。
告别违反每日止损规则。
告别情绪化交易。
开启结构化、自动化和保护性交易。
图表上的线条会自动计算手数、止盈和止损，所有操作均基于您预设的风险。
⚡ 有何不同？
大多数交易者需要2-3个EA交易软件才能实现这些功能。
一个系统即可满足您的所有需求：
✔ 高级风险计算器
✔ 高级保证金计算器
✔ 自动止盈/止损注入
✔ ATR 自动检测止损位
✔ 盈亏平衡点 + 部分盈利
✔ 每日回撤保护（适用于自营交易公司）
✔ 恢复引擎（可选）
✔ 点差和滑点保护过滤器
✔ 交互式交易面板（紧凑型、常规型和小型），可在交易图表上移动
🎯 智能执行
一键交易（市价单和挂单）
可视化止盈/止损，即时执行
拖放式全局止盈/止损线
📊 风险管理
基于风险百分比自动调整手数
实时保证金和算力计算器
实时盈亏仪表盘
🤖 自动化
任何交易自动止盈和止损
自动盈亏平衡点 + 部分平仓（1:1）
净平均价格线 （网格/缩放）
🛡️ 专业交易保护
每日最大亏损（强制平仓）
自定义重置时间（与经纪商同步）
点差和滑点保护过滤器，自动检测交易对
超额交易限制器，自动限制每日交易次数
超过设定的每日限额后立即平仓
周五自动平仓
🚨 紧急系统
紧急“全部平仓”按钮（重试逻辑）
最大回撤线（视觉警告）
止损线（保证金风险可视化）
⚠️ 本产品并非交易信号提供商或策略EA。
本产品是一款专业的交易工具，旨在保护您的资金并提高交易执行纪律。