Tiki Taka Grid: Эволюция интеллектуальной, полностью автоматизированной торговли (специализация на мультивалютной торговле: AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURCAD по умолчанию, оптимизированная для стабильных результатов с минимальным балансом в 300 долларов, с целью достижения минимальной годовой доходности +30%). Tiki Taka Grid — это советник (Expert Advisor, EA), разработанный для обеспечения стабильного роста прибыли с тщательно рассчитанным риском. Он предлагает структурированное управление, безупречную математическую логику и реалистичные долгосрочные цели по прибыльности.





🚀 Усовершенствованная стратегия свинг-трейдинга с автоматической сеткой: Система основана на надежной стратегии свинг-трейдинга на 1-часовом (H1) таймфрейме. В отличие от скальпинговых систем (на которые влияют спреды и рыночные шумы в короткие периоды), наша логика улавливает самые чистые и структурированные рыночные движения и коррекции. Все это стало возможным благодаря адаптивной системе автоматической сетки. Эта интеллектуальная сетка стратегически масштабирует позиции в зависимости от рыночных колебаний, математически усредняя цену входа, чтобы превратить подавляющее большинство торговых сценариев в выигрышные выходы и поддерживать стабильный поток прибыли. 💱 Советник предварительно откалиброван и отлично работает с парами AUDUSD, EURUSD, AUDCAD и EURCAD, но совместим с любым активом, доступным на MT5, путем настройки параметров. Используя естественные корреляции и специфическую волатильность этих пар, система минимизирует длительное направленное воздействие и максимизирует возможности получения прибыли.





🛡️ Финансовая архитектура на основе доллара США. В отличие от других универсальных роботов, мы разработали всю математическую основу и расчеты безопасности алгоритма исключительно на основе доллара США (USD). Это обеспечивает максимальную точность в контроле маржи и риска в любое время, рассчитывая реальные колебания независимо от базовой валюты вашего счета.





⚙️ Адаптируется к вашему профилю инвестора и кредитному плечу (интеллектуальное автоматическое распределение лотов). Мы знаем, что у каждого инвестора свои цели и торговые условия. Таким образом, система включает модуль выбора кредитного плеча и автоматическое управление размером лота. Вы можете легко выбрать кредитное плечо и один из четырех профилей риска:

🔴 Агрессивный профиль (по умолчанию): Наиболее динамичная точка входа системы для максимизации эффективности использования капитала (например, она начнет с 0,01 и будет увеличивать размер лота каждые 300 долларов баланса, используя кредитное плечо 1:500).





🟡 Умеренный профиль: Идеальный баланс между безопасностью и производительностью для стабильного роста капитала (например, она начнет с 0,01 и будет увеличивать размер лота каждые 600 долларов баланса, используя кредитное плечо 1:500).





🟢 Консервативный профиль: Разработан для строгого сохранения капитала со спокойным и устойчивым ростом (например, она начнет с 0,01 и будет увеличивать размер лота каждые 900 долларов баланса, используя кредитное плечо 1:500).





⚙️ Пользовательский профиль: Расширенный режим, в котором система игнорирует матрицу, и вы вручную вводите точную сумму в долларах США, которую хотите использовать в качестве начального капитала. Это основа для размера лота (по умолчанию: 2000 долларов США).





⚠️ ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ И КРЕДИТНОМУ ПЛАТЕЖУ: Чтобы противостоять естественным колебаниям (просадкам) и избежать маржин-коллов, минимальный капитал, необходимый для торговли лотами размером 0,01, напрямую зависит от кредитного плеча, предлагаемого вашим ECN-брокером. Обязательно проверьте кредитное плечо, фактически предлагаемое вашим брокером для валютных пар, которыми вы торгуете.





Таблица минимальных требований к капиталу (для агрессивного профиля при 0,01 лота):

1:500 ➔ 300 долларов США

1:100 ➔ 450 долларов США

1:50 ➔ 600 долларов США

1:30 ➔ 825 долларов США

1:25 ➔ 938 долларов США

1:20 ➔ 1088 долларов США

(Примечание: при использовании умеренного или консервативного профиля минимальные требования к капиталу увеличиваются.) Для дополнительной безопасности советник будет отображать справочную матрицу непосредственно в окне настроек.





📈 Почему стоит выбрать Tiki Taka Grid?





Постоянный рост: Математическая архитектура, разработанная для накопления прибыли с тщательно рассчитанным риском.





«Установил и забыл»: Установите его на свой график, укажите кредитное плечо счета, выберите профиль риска и позвольте алгоритму сделать свою работу.





Безопасность прежде всего: в систему интегрирована усовершенствованная логика «Глобального погашения акций» (динамически основанная на объеме торгов, с шкалой USD за 0,01 лота), которая действует как щит, защищая ваш счет, ожидая математического отскока и закрывая позиции с контролируемым воздействием в случае экстремальных и неожиданных рыночных событий.

Возьмите под контроль свое финансовое будущее уже сегодня. Улучшите свой портфель с помощью точности и мощи Tiki Taka Grid.