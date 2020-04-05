Tiki Taka Grid

Tiki Taka Grid: Эволюция интеллектуальной, полностью автоматизированной торговли (специализация на мультивалютной торговле: AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURCAD по умолчанию, оптимизированная для стабильных результатов с минимальным балансом в 300 долларов, с целью достижения минимальной годовой доходности +30%). Tiki Taka Grid — это советник (Expert Advisor, EA), разработанный для обеспечения стабильного роста прибыли с тщательно рассчитанным риском. Он предлагает структурированное управление, безупречную математическую логику и реалистичные долгосрочные цели по прибыльности.

🚀 Усовершенствованная стратегия свинг-трейдинга с автоматической сеткой: Система основана на надежной стратегии свинг-трейдинга на 1-часовом (H1) таймфрейме. В отличие от скальпинговых систем (на которые влияют спреды и рыночные шумы в короткие периоды), наша логика улавливает самые чистые и структурированные рыночные движения и коррекции. Все это стало возможным благодаря адаптивной системе автоматической сетки. Эта интеллектуальная сетка стратегически масштабирует позиции в зависимости от рыночных колебаний, математически усредняя цену входа, чтобы превратить подавляющее большинство торговых сценариев в выигрышные выходы и поддерживать стабильный поток прибыли. 💱 Советник предварительно откалиброван и отлично работает с парами AUDUSD, EURUSD, AUDCAD и EURCAD, но совместим с любым активом, доступным на MT5, путем настройки параметров. Используя естественные корреляции и специфическую волатильность этих пар, система минимизирует длительное направленное воздействие и максимизирует возможности получения прибыли.

🛡️ Финансовая архитектура на основе доллара США. В отличие от других универсальных роботов, мы разработали всю математическую основу и расчеты безопасности алгоритма исключительно на основе доллара США (USD). Это обеспечивает максимальную точность в контроле маржи и риска в любое время, рассчитывая реальные колебания независимо от базовой валюты вашего счета.

⚙️ Адаптируется к вашему профилю инвестора и кредитному плечу (интеллектуальное автоматическое распределение лотов). Мы знаем, что у каждого инвестора свои цели и торговые условия. Таким образом, система включает модуль выбора кредитного плеча и автоматическое управление размером лота. Вы можете легко выбрать кредитное плечо и один из четырех профилей риска:
🔴 Агрессивный профиль (по умолчанию): Наиболее динамичная точка входа системы для максимизации эффективности использования капитала (например, она начнет с 0,01 и будет увеличивать размер лота каждые 300 долларов баланса, используя кредитное плечо 1:500).

🟡 Умеренный профиль: Идеальный баланс между безопасностью и производительностью для стабильного роста капитала (например, она начнет с 0,01 и будет увеличивать размер лота каждые 600 долларов баланса, используя кредитное плечо 1:500).

🟢 Консервативный профиль: Разработан для строгого сохранения капитала со спокойным и устойчивым ростом (например, она начнет с 0,01 и будет увеличивать размер лота каждые 900 долларов баланса, используя кредитное плечо 1:500).

⚙️ Пользовательский профиль: Расширенный режим, в котором система игнорирует матрицу, и вы вручную вводите точную сумму в долларах США, которую хотите использовать в качестве начального капитала. Это основа для размера лота (по умолчанию: 2000 долларов США).

⚠️ ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ И КРЕДИТНОМУ ПЛАТЕЖУ: Чтобы противостоять естественным колебаниям (просадкам) и избежать маржин-коллов, минимальный капитал, необходимый для торговли лотами размером 0,01, напрямую зависит от кредитного плеча, предлагаемого вашим ECN-брокером. Обязательно проверьте кредитное плечо, фактически предлагаемое вашим брокером для валютных пар, которыми вы торгуете.

Таблица минимальных требований к капиталу (для агрессивного профиля при 0,01 лота):
1:500 ➔ 300 долларов США
1:100 ➔ 450 долларов США
1:50 ➔ 600 долларов США
1:30 ➔ 825 долларов США
1:25 ➔ 938 долларов США
1:20 ➔ 1088 долларов США
(Примечание: при использовании умеренного или консервативного профиля минимальные требования к капиталу увеличиваются.) Для дополнительной безопасности советник будет отображать справочную матрицу непосредственно в окне настроек.

📈 Почему стоит выбрать Tiki Taka Grid?

Постоянный рост: Математическая архитектура, разработанная для накопления прибыли с тщательно рассчитанным риском.

«Установил и забыл»: Установите его на свой график, укажите кредитное плечо счета, выберите профиль риска и позвольте алгоритму сделать свою работу.

Безопасность прежде всего: в систему интегрирована усовершенствованная логика «Глобального погашения акций» (динамически основанная на объеме торгов, с шкалой USD за 0,01 лота), которая действует как щит, защищая ваш счет, ожидая математического отскока и закрывая позиции с контролируемым воздействием в случае экстремальных и неожиданных рыночных событий.
Возьмите под контроль свое финансовое будущее уже сегодня. Улучшите свой портфель с помощью точности и мощи Tiki Taka Grid.
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SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
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