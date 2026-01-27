TradeSync Local Trade Copier MT4

Описание

TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок.

Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость

Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования:

  • Одна платформа: Для копирования сделок с MT4 на MT4 требуется версия MT4. Для MT5 на MT5 требуется версия MT5.
  • Кросс-платформа: Для синхронизации между MT4 и MT5 (в любом направлении) пользователь должен иметь обе версии продукта (MT4 и MT5).
  • Установка: Оба терминала должны работать на одном и том же оборудовании для установления локального соединения.

Список Технических Возможностей

Режим Передатчика:

  • Трансляция торговых операций в локальную файловую систему в реальном времени.
  • Фильтрация по Magic Number для изоляции конкретных советников или включения ручных сделок.
  • Фильтр символов: изолируйте конкретных советников, выбирая, какие символы транслировать (например, "EURUSD,XAUUSD"). Совместимо с префиксами/суффиксами брокера.
  • Возможность выбора конкретных типов ордеров: Buy, Sell или отложенные ордера.
  • Защита целостности данных с помощью атомарной записи для предотвращения конфликтов файлов.

Режим Приёмника:

  • Гибкое управление рисками: множитель лота или фиксированный размер лота.
  • Автоматическое сопоставление символов: встроенный движок распознаёт символы с разными префиксами, суффиксами или соглашениями об именовании (например, GOLD и XAUUSD).
  • Выборочное копирование: фильтр символов позволяет приёмнику копировать только выбранные инструменты из мастер-канала.
  • Обработка исполнения: автоматическая логика повторных попыток при реквотах или сигналах занятости брокера.
  • Управление направлением: возможность инвертировать направление сделок (Reverse Trading).
  • Нормализация цен для различий в точности знаков (4 против 5) и уровнях стопов.

Сценарии Использования

  • Синхронизация сигналов между несколькими клиентскими счетами с масштабированием рисков.
  • Управление несколькими профинансированными счетами для проп-трейдинга.
  • Сравнительное тестирование производительности советников в разных брокерских средах.
  • Запуск нескольких советников на одном счёте и копирование сделок только по выбранным инструментам на разные подчинённые счета.
  • Стратегии хеджирования через инверсию направления.

Краткое Руководство

Шаг 1: Настройка Передатчика
Прикрепите утилиту к графику, установите Operation_Mode в TRANSMITTER и задайте ChannelName.

Шаг 2: Настройка Приёмника
Прикрепите утилиту к целевому терминалу, установите Operation_Mode в RECEIVER и используйте тот же ChannelName.

Шаг 3: Исполнение
Откройте сделку на терминале-передатчике; приёмник мгновенно повторит операцию.

Основные Параметры

  • Operation_Mode: Выбор между режимом Передатчика или Приёмника.
  • ChannelName: Уникальный идентификатор для связи терминалов.
  • MagicFilter: Фильтр для конкретных сделок (0 = все).
  • SymbolFilter: Список символов для копирования через запятую (например, "EURUSD,XAUUSD"). Оставьте пустым для всех символов.
  • LotMultiplier: Коэффициент масштабирования объёма сделок.
  • SymbolMapping: Ручное переопределение имён символов (опционально).
  • ReverseTrades: Включает инверсию направления сделок.
Отзывы 1
siu26
773
siu26 2026.08.10 15:52 
 

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Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
SmartFastTrade AI
Muhammad Faisal Sagala
Утилиты
Transform Your Trading with SmartFastTrade AI: Speed and Ease at Your Fingertips! Introduction Are you a trader struggling with slow order execution? Do you want a tool that can assist you in making quick and accurate trading decisions? If yes, then SmartFastTrade AI is the answer to all your trading needs. With its unique combination of speed, user-friendliness, and advanced features, SmartFastTrade AI will help you unlock your full trading potential. Let's delve deeper into why this innovativ
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Фильтр:
siu26
773
siu26 2026.08.10 15:52 
 

Great support. Nadjib always listens to customer request for adding the new features.

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