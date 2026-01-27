TradeSync Local Trade Copier MT4

Описание

TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок.

Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость

Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования:

Одна платформа: Для копирования сделок с MT4 на MT4 требуется версия MT4. Для MT5 на MT5 требуется версия MT5.

Для копирования сделок с MT4 на MT4 требуется версия MT4. Для MT5 на MT5 требуется версия MT5. Кросс-платформа: Для синхронизации между MT4 и MT5 (в любом направлении) пользователь должен иметь обе версии продукта (MT4 и MT5).

Для синхронизации между MT4 и MT5 (в любом направлении) пользователь должен иметь обе версии продукта (MT4 и MT5). Установка: Оба терминала должны работать на одном и том же оборудовании для установления локального соединения.

Список Технических Возможностей

Режим Передатчика:

Трансляция торговых операций в локальную файловую систему в реальном времени.

Фильтрация по Magic Number для изоляции конкретных советников или включения ручных сделок.

Фильтр символов: изолируйте конкретных советников, выбирая, какие символы транслировать (например, "EURUSD,XAUUSD"). Совместимо с префиксами/суффиксами брокера.

Возможность выбора конкретных типов ордеров: Buy, Sell или отложенные ордера.

Защита целостности данных с помощью атомарной записи для предотвращения конфликтов файлов.

Режим Приёмника:

Гибкое управление рисками: множитель лота или фиксированный размер лота.

Автоматическое сопоставление символов: встроенный движок распознаёт символы с разными префиксами, суффиксами или соглашениями об именовании (например, GOLD и XAUUSD).

Выборочное копирование: фильтр символов позволяет приёмнику копировать только выбранные инструменты из мастер-канала.

Обработка исполнения: автоматическая логика повторных попыток при реквотах или сигналах занятости брокера.

Управление направлением: возможность инвертировать направление сделок (Reverse Trading).

Нормализация цен для различий в точности знаков (4 против 5) и уровнях стопов.

Сценарии Использования

Синхронизация сигналов между несколькими клиентскими счетами с масштабированием рисков.

Управление несколькими профинансированными счетами для проп-трейдинга.

Сравнительное тестирование производительности советников в разных брокерских средах.

Запуск нескольких советников на одном счёте и копирование сделок только по выбранным инструментам на разные подчинённые счета.

Стратегии хеджирования через инверсию направления.

Краткое Руководство

Шаг 1: Настройка Передатчика

Прикрепите утилиту к графику, установите Operation_Mode в TRANSMITTER и задайте ChannelName.

Шаг 2: Настройка Приёмника

Прикрепите утилиту к целевому терминалу, установите Operation_Mode в RECEIVER и используйте тот же ChannelName.

Шаг 3: Исполнение

Откройте сделку на терминале-передатчике; приёмник мгновенно повторит операцию.

Основные Параметры