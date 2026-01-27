TradeSync Local Trade Copier MT4
- Утилиты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
Описание
TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок.
Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость
Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования:
- Одна платформа: Для копирования сделок с MT4 на MT4 требуется версия MT4. Для MT5 на MT5 требуется версия MT5.
- Кросс-платформа: Для синхронизации между MT4 и MT5 (в любом направлении) пользователь должен иметь обе версии продукта (MT4 и MT5).
- Установка: Оба терминала должны работать на одном и том же оборудовании для установления локального соединения.
Список Технических Возможностей
Режим Передатчика:
- Трансляция торговых операций в локальную файловую систему в реальном времени.
- Фильтрация по Magic Number для изоляции конкретных советников или включения ручных сделок.
- Фильтр символов: изолируйте конкретных советников, выбирая, какие символы транслировать (например, "EURUSD,XAUUSD"). Совместимо с префиксами/суффиксами брокера.
- Возможность выбора конкретных типов ордеров: Buy, Sell или отложенные ордера.
- Защита целостности данных с помощью атомарной записи для предотвращения конфликтов файлов.
Режим Приёмника:
- Гибкое управление рисками: множитель лота или фиксированный размер лота.
- Автоматическое сопоставление символов: встроенный движок распознаёт символы с разными префиксами, суффиксами или соглашениями об именовании (например, GOLD и XAUUSD).
- Выборочное копирование: фильтр символов позволяет приёмнику копировать только выбранные инструменты из мастер-канала.
- Обработка исполнения: автоматическая логика повторных попыток при реквотах или сигналах занятости брокера.
- Управление направлением: возможность инвертировать направление сделок (Reverse Trading).
- Нормализация цен для различий в точности знаков (4 против 5) и уровнях стопов.
Сценарии Использования
- Синхронизация сигналов между несколькими клиентскими счетами с масштабированием рисков.
- Управление несколькими профинансированными счетами для проп-трейдинга.
- Сравнительное тестирование производительности советников в разных брокерских средах.
- Запуск нескольких советников на одном счёте и копирование сделок только по выбранным инструментам на разные подчинённые счета.
- Стратегии хеджирования через инверсию направления.
Краткое Руководство
Шаг 1: Настройка Передатчика
Прикрепите утилиту к графику, установите Operation_Mode в TRANSMITTER и задайте ChannelName.
Шаг 2: Настройка Приёмника
Прикрепите утилиту к целевому терминалу, установите Operation_Mode в RECEIVER и используйте тот же ChannelName.
Шаг 3: Исполнение
Откройте сделку на терминале-передатчике; приёмник мгновенно повторит операцию.
Основные Параметры
- Operation_Mode: Выбор между режимом Передатчика или Приёмника.
- ChannelName: Уникальный идентификатор для связи терминалов.
- MagicFilter: Фильтр для конкретных сделок (0 = все).
- SymbolFilter: Список символов для копирования через запятую (например, "EURUSD,XAUUSD"). Оставьте пустым для всех символов.
- LotMultiplier: Коэффициент масштабирования объёма сделок.
- SymbolMapping: Ручное переопределение имён символов (опционально).
- ReverseTrades: Включает инверсию направления сделок.
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