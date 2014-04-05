Order Flow Pro

Order Flow Pro: Синтетический анализ потока ордеров

Order Flow Pro — это комплексный пакет анализа, разработанный для синтеза метрик потока ордеров (Order Flow) профессионального уровня с использованием стандартных тиковых данных брокера. Он объединяет графики Footprint, Профиль объема (Volume Profile), CVD и VWAP в одном оптимизированном индикаторе, не требуя данных Level 2.

Ключевые особенности

  • Графики Footprint (Sell x Buy): Визуализирует объемы покупателей и продавцов внутри каждой свечи. Позволяет анализировать уровни поглощения и истощения.

  • Тиковая дельта и CVD (Кумулятивная дельта объема): Анализирует силу тренда и выявляет дивергенции CVD.

  • Профиль объема: Автоматически определяет точку контроля (POC) и зоны стоимости (VAH/VAL) для отображения концентрации ликвидности.

  • Институциональный VWAP: Включает ленты стандартного отклонения (±2σ) для определения алгоритмических уровней.

  • Обнаружение имбалансов: Выделяет стековые имбалансы (stacked imbalances), указывающие на начало сильного импульса.

  • Система оповещений: Push-уведомления и алерты на экране для имбалансов, всплесков дельты и изменения сигналов.

  • Настройка: Модули Delta, CVD, Footprint и VWAP можно включать/выключать отдельно через панель настроек.

Технические характеристики

  • Источник данных: Тиковые данные брокера (Синтетический поток ордеров).

  • Буфер: Поддержка буфера более 10 000 тиков для исторического анализа.

  • Сброс: Опции ежедневного/еженедельного/ежемесячного сброса для CVD и VWAP.

Order Flow Standard (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161931


Рекомендуем также
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Индикаторы
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Индикаторы
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Индикаторы
MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит для анализа отчетов американской комиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров. Данные индикаторы, относящиеся к фундаментальному анализу, также можно использовать ка
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
OptiPro Buy Sell Arrow MT5
Andrei Gerasimenko
Индикаторы
This MT5 version indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. The calculation is made according to the author's formula for the beginning of a possible trend. MT4 version is here  https://www.mql5.com/ru/market/product/98041 An accurate   MT5   indicator that gives signals to enter trades without redrawing! Ideal trade entry points for currencies, cryptocurrencies, metals, stocks, indices! The indicator builds   buy/sell   arrows and generates an alert. Use the standart   B
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Индикаторы
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Antique Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Antique Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Antique Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий т
Smart Fib Retracement Zones
Liam Alex Thomas Webb
Индикаторы
Индикатор Smart Fib Retracement Zones для MT5 — ваш идеальный помощник на платформе MetaTrader 5 для мгновенной визуализации ключевых данных по уровням Фибоначчи — прямо там, где они вам нужны: в ваших зонах, в реальном времени. Этот инструмент автоматически накладывает полезные данные поверх зон коррекции Фибоначчи, такие как классификация уровней, расстояние в пунктах, процент коррекции и сила зоны — всё аккуратно размещено внутри каждой зоны. Независимо от того, занимаетесь ли вы скальпингом
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ4  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, значит
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Madrid Ribbon
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Level Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading Markets: All Description The Madrid Ribbon is a moving average–based trend visualization tool. It combines multiple exponential or simple moving averages into a ribbon structure that adapts to market changes. The indicator highlights trend direction, possible reentry zones, and areas where reversals may occur. Main features: Dynamic Trend Display – Multiple m
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Индикаторы
Коробка Ганна (или Квадрат Ганна) — метод анализа рынка по статье Уильяма Ганна «Математическая формула для предсказания рынка» (W.D. Gann "Mathematical formula for market predictions"). Этот индикатор может строить три модели Квадратов: 90, 52(104), 144. Шесть вариантов сеток и два варианта дуг. Вы можете построить, одновременно, несколько квадратов на одном графике. Параметры Square — выбор модели квадрата: 90 — квадрат 90 (или квадрат девяти); 52 (104) — квадрат 52 (или 104); 144 — универса
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4), с возможностью статистического анализа HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных Построение
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (31)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Индикаторы
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет бычьи
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299$ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти у
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённые реальным рыночным импульсом. Данный индикатор   не пытается предсказать вершины или
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в определении точек входа и эффективном управлении рисками. Индикатор предоставляет комплексный набор аналитических инструментов, включая систему обнаружения сигналов, автоматическое управление Entry/SL/TP, анализ объемов и статистику эффективности в режиме реального времени. Руководство пользователя для понимания системы   |   Руководство пользователя на других языках ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
MetaForecast предсказывает и визуализирует будущее любого рынка на основе гармонии в данных о ценах. Хотя рынок не всегда предсказуем, если существует узнаваемый паттерн в ценах, то MetaForecast способен предсказать будущее с наибольшей точностью. По сравнению с другими аналогичными продуктами, MetaForecast способен генерировать более точные результаты, анализируя тренды на рынке. Входные параметры Past size (Размер прошлых данных) Указывает количество баров, которые MetaForecast использует для
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Индикаторы
Представляем индикатор астрономии для   MT4 / MT5 : Ваш незаменимый небесный товарищ в торговле Готовы ли вы поднять свой опыт торговли до небесных высот? Не ищите дальше, чем наш революционный индикатор астрономии для MT4. Этот инновационный инструмент выходит за рамки традиционных торговых индикаторов, используя сложные алгоритмы для предоставления вам беспрецедентных астрономических понимания и точных расчетов. Вселенская информация под рукой:   Взгляните на обширную панель, раскрывающую сокр
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions， DEMO version，modleling must choose " Every tick based on real ticks"  ) Important notice: Before placing an order, please contact me first, and I will provide you with professional answers and services 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Индикаторы
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Orderflow Scalp Pro v2.4   delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, real-time aggressive score monitoring, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Full Documentation: [Download PDF] Four Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap with POC/VAH/VAL Transform your charts into inst
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Другие продукты этого автора
KC Multi TF Unicorn Hunter
Kaan Caliskan
Индикаторы
Join my copytrade; Vantage Market KC Multi-TF Unicorn Hunter - Your Professional Opportunity Sniper KC Multi-TF Unicorn Hunter is a professional MetaTrader 5 indicator designed to scan dozens of pairs and 3 different timeframes simultaneously from a single chart, to capture the rarest and highest-probability ("Unicorn") reversal opportunities in the market. No more endless hours of switching charts! Let the algorithm monitor the market for you and alert you when a "Unique" opportunity arises
FREE
KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA
Kaan Caliskan
Утилиты
KC GRIDMASTER v2: Профессиональная торговая панель KC GRIDMASTER v2 — это панель управления торговлей, предназначенная для помощи в ручной торговле и расчете рисков. Это не полностью автоматический сеточный робот, а утилита, автоматизирующая определенные задачи управления сделками на основе ввода пользователя. Инструмент рассчитывает средневзвешенную цену для нескольких позиций и управляет ими как единой корзиной ордеров. Новая функция (v1.80): Авто-вход по RSI Утилита включает опциональную функ
FREE
Order Flow Standart
Kaan Caliskan
Индикаторы
Order Flow Lite: Инструмент анализа потока ордеров Order Flow Lite — это утилита технического анализа, предназначенная для визуализации синтетического потока ордеров (Order Flow), кластерных графиков (Footprint) и тикового анализа с использованием стандартных данных брокера. Это базовая версия профессионального пакета, предоставляющая основные функции для анализа логики Дельты и Профиля объема на основе недавних ценовых движений. Основные функции Бары Footprint: Отображение данных об объеме "Sel
FREE
Institutional Tick Engine PRO
Kaan Caliskan
Индикаторы
See the Matrix. Hear the Heartbeat of the Market. Most indicators only tell you WHERE price is going. Institutional Tick Engine Pro reveals HOW FAST and HOW AGGRESSIVELY it is moving there. By analyzing raw Tick Data directly from your broker, this all-in-one suite synthesizes professional Order Flow tools—Velocity, Heatmaps, and Reversal Signals—without requiring expensive Level 2 (DOM) data feeds. The "Game Changer" Features: 1. ️ Tick Velocity Monitor (The Speedometer) Price moving 10 pi
Institutional Tick Engine STD
Kaan Caliskan
Индикаторы
Institutional Tick Engine Lite: Инструмент анализа скорости тиков и разворотов Institutional Tick Engine Lite — это технический индикатор, разработанный для анализа скорости рынка (Velocity) и логики микроструктуры с использованием сырых тиковых данных. Это базовая версия профессионального пакета, которая обрабатывает тиковые данные в реальном времени, предоставляя метрики для скальпинга и внутридневной торговли. Основные функции Монитор скорости тиков (Velocity): Гистограмма в реальном времени,
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв