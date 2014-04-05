Order Flow Pro
- Индикаторы
- Kaan Caliskan
- Версия: 3.1
- Активации: 10
Order Flow Pro: Синтетический анализ потока ордеров
Order Flow Pro — это комплексный пакет анализа, разработанный для синтеза метрик потока ордеров (Order Flow) профессионального уровня с использованием стандартных тиковых данных брокера. Он объединяет графики Footprint, Профиль объема (Volume Profile), CVD и VWAP в одном оптимизированном индикаторе, не требуя данных Level 2.
Ключевые особенности
-
Графики Footprint (Sell x Buy): Визуализирует объемы покупателей и продавцов внутри каждой свечи. Позволяет анализировать уровни поглощения и истощения.
-
Тиковая дельта и CVD (Кумулятивная дельта объема): Анализирует силу тренда и выявляет дивергенции CVD.
-
Профиль объема: Автоматически определяет точку контроля (POC) и зоны стоимости (VAH/VAL) для отображения концентрации ликвидности.
-
Институциональный VWAP: Включает ленты стандартного отклонения (±2σ) для определения алгоритмических уровней.
-
Обнаружение имбалансов: Выделяет стековые имбалансы (stacked imbalances), указывающие на начало сильного импульса.
-
Система оповещений: Push-уведомления и алерты на экране для имбалансов, всплесков дельты и изменения сигналов.
-
Настройка: Модули Delta, CVD, Footprint и VWAP можно включать/выключать отдельно через панель настроек.
Технические характеристики
-
Источник данных: Тиковые данные брокера (Синтетический поток ордеров).
-
Буфер: Поддержка буфера более 10 000 тиков для исторического анализа.
-
Сброс: Опции ежедневного/еженедельного/ежемесячного сброса для CVD и VWAP.
Order Flow Standard (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161931