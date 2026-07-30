One Click Plus SL TP Batch and MA Line

Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила управления и анализа — от проверки условий до установки значений и исполнения закрытия.

Что умеет

  • Пакетная установка TP/SL для всех позиций одной кнопкой — быстро и просто даже при нескольких позициях (поддерживается указание в цене, pips и сумме в валюте счёта)
  • Укажите целевую прибыль или допустимый убыток в валюте счёта — цена TP/SL рассчитывается и устанавливается автоматически
  • Точка безубыточности (BE) для всех позиций видна сразу, с учётом спреда, комиссии и свопа (линия All-In BE)
  • Отображение предполагаемой суммарной прибыли/убытка при любой цене — ориентир для принятия решения о закрытии (линия P/L Preview)
  • Перетащите линию P/L Preview на графике и пакетно установите TP/SL по проверенной цене
  • Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного без переключения графиков снижает риск пропустить важную MA старшего таймфрейма (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)
  • Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter

Когда этот продукт полезен

При удержании нескольких позиций индивидуальная установка TP/SL занимает больше времени, а расчёт точки безубыточности или целевой цены усложняется. Проверка MA старших таймфреймов также становится обременительной, если требует переключения графиков, и важную MA можно пропустить. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает управлять позициями и проверять MA проще, из одного и того же советника.

Управление несколькими позициями

Актуально, когда невозможно изменить TP/SL сразу для всех позиций, неизвестна точка безубыточности, или неизвестна цена TP/SL, соответствующая целевой сумме прибыли или убытка.

  • Пакетная установка TP/SL для всех позиций
  • Отображение точки безубыточности (BE) и предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям
  • Перетаскивание линии P/L Preview для пакетной установки TP/SL
  • Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter (меньше действий мышью, закрытие в нужный момент)
Анализ по MA старших таймфреймов

Переключение графиков каждый раз для проверки MA старшего таймфрейма занимает время, а если пропустить проверку, можно упустить важную MA. С этим продуктом MA старших таймфреймов можно проверять на том же экране, где вы управляете позициями.

  • Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями на текущем графике
  • Режим AUTO — отображение только при приближении цены
  • Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

Продукт TP/SL
пакетно		 Ордер по
линии		 Закрытие
клавишей		 Точка
безубыточности (BE)		 Оценка
P/L		 Пересечение
MA		 Подтверждение
свечи		 Заданное
время		 Линии
MA		 Цена
One Click Pro SL TP Batch Auto Close $86
One Click Plus SL TP Batch and MA Line (этот продукт) $55
One Click Core SL TP Batch $46
One Click Auto Close Suite $43
One Click MA Cross Auto Close $30

Нажмите на название продукта, чтобы перейти на его страницу.

Дополнительные особенности

  • Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
  • Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
  • Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
  • Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения
  • Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
  • Функция сброса к настройкам по умолчанию
  • Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия сделок.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.

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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
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Masamitsu Takahashi
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Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $ 50   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям. После этого цена вернется к $90. Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабировани
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение,   максимал
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  «Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приб
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $30 (Обычно: $40). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, т
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Акция: только для первых 10 покупателей. Спеццена: $35   (Обычно: $90). Осталось: 10 Для повышения узнаваемости я предлагаю скидку первым 10 покупателям.  Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к
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Данный продукт — советник поддержки мониторинга MA и закрытия для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению, который отслеживает пересечение MA или приближение цены к MA и выполняет автоматическое закрытие или уведомления. Он одновременно отслеживает несколько таймфреймов и позволяет свободно настраивать отслеживаемые MA, такие как 20MA, 75MA и 200MA. Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами условия по MA — от мониторинг
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