One Click Plus SL TP Batch and MA Line

Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков.

Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила управления и анализа — от проверки условий до установки значений и исполнения закрытия.

Что умеет

Пакетная установка TP/SL для всех позиций одной кнопкой — быстро и просто даже при нескольких позициях (поддерживается указание в цене, pips и сумме в валюте счёта)

Укажите целевую прибыль или допустимый убыток в валюте счёта — цена TP/SL рассчитывается и устанавливается автоматически

Точка безубыточности (BE) для всех позиций видна сразу, с учётом спреда, комиссии и свопа (линия All-In BE)

Отображение предполагаемой суммарной прибыли/убытка при любой цене — ориентир для принятия решения о закрытии (линия P/L Preview)

Перетащите линию P/L Preview на графике и пакетно установите TP/SL по проверенной цене

Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного без переключения графиков снижает риск пропустить важную MA старшего таймфрейма (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)

Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter

Когда этот продукт полезен

При удержании нескольких позиций индивидуальная установка TP/SL занимает больше времени, а расчёт точки безубыточности или целевой цены усложняется. Проверка MA старших таймфреймов также становится обременительной, если требует переключения графиков, и важную MA можно пропустить. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает управлять позициями и проверять MA проще, из одного и того же советника.

Актуально, когда невозможно изменить TP/SL сразу для всех позиций, неизвестна точка безубыточности, или неизвестна цена TP/SL, соответствующая целевой сумме прибыли или убытка.

Пакетная установка TP/SL для всех позиций

Отображение точки безубыточности (BE) и предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям

Перетаскивание линии P/L Preview для пакетной установки TP/SL

Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter (меньше действий мышью, закрытие в нужный момент)

Переключение графиков каждый раз для проверки MA старшего таймфрейма занимает время, а если пропустить проверку, можно упустить важную MA. С этим продуктом MA старших таймфреймов можно проверять на том же экране, где вы управляете позициями.

Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями на текущем графике

Режим AUTO — отображение только при приближении цены

Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию

Сравнение продуктов

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Дополнительные особенности

Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)

Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)

Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)

Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения

Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска

Функция сброса к настройкам по умолчанию

Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)

Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия сделок.

По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.