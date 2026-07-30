One Click Plus SL TP Batch and MA Line
- Утилиты
-
Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- Версия: 1.0
- Активации: 8
Данный продукт — советник для управления позициями, предназначенный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению. Он позволяет управлять несколькими позициями и проверять MA старших таймфреймов из одного советника. Помимо пакетной установки TP/SL и проверки прибыли/убытка, он отображает MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного на текущем графике, поэтому проверять их можно без переключения графиков.
Это не продукт, автоматизирующий торговые решения или открытие сделок. Он помогает выполнять уже принятые вами правила управления и анализа — от проверки условий до установки значений и исполнения закрытия.
Что умеет
- Пакетная установка TP/SL для всех позиций одной кнопкой — быстро и просто даже при нескольких позициях (поддерживается указание в цене, pips и сумме в валюте счёта)
- Укажите целевую прибыль или допустимый убыток в валюте счёта — цена TP/SL рассчитывается и устанавливается автоматически
- Точка безубыточности (BE) для всех позиций видна сразу, с учётом спреда, комиссии и свопа (линия All-In BE)
- Отображение предполагаемой суммарной прибыли/убытка при любой цене — ориентир для принятия решения о закрытии (линия P/L Preview)
- Перетащите линию P/L Preview на графике и пакетно установите TP/SL по проверенной цене
- Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного без переключения графиков снижает риск пропустить важную MA старшего таймфрейма (поддерживается отображение только при приближении цены и мигающий режим)
- Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter
Когда этот продукт полезен
При удержании нескольких позиций индивидуальная установка TP/SL занимает больше времени, а расчёт точки безубыточности или целевой цены усложняется. Проверка MA старших таймфреймов также становится обременительной, если требует переключения графиков, и важную MA можно пропустить. Данный продукт не принимает решения за вас — он помогает управлять позициями и проверять MA проще, из одного и того же советника.Управление несколькими позициями
Актуально, когда невозможно изменить TP/SL сразу для всех позиций, неизвестна точка безубыточности, или неизвестна цена TP/SL, соответствующая целевой сумме прибыли или убытка.
- Пакетная установка TP/SL для всех позиций
- Отображение точки безубыточности (BE) и предполагаемой суммарной прибыли/убытка по всем позициям
- Перетаскивание линии P/L Preview для пакетной установки TP/SL
- Мгновенное закрытие всех позиций клавишей Enter (меньше действий мышью, закрытие в нужный момент)
Переключение графиков каждый раз для проверки MA старшего таймфрейма занимает время, а если пропустить проверку, можно упустить важную MA. С этим продуктом MA старших таймфреймов можно проверять на том же экране, где вы управляете позициями.
- Отображение MA таймфреймов 1H, 4H, дневного, недельного и месячного горизонтальными линиями на текущем графике
- Режим AUTO — отображение только при приближении цены
- Поддерживается также мигающий режим, снижающий риск не заметить линию
Сравнение продуктов
|Продукт
|TP/SL
пакетно
|Ордер по
линии
|Закрытие
клавишей
|Точка
безубыточности (BE)
|Оценка
P/L
|Пересечение
MA
|Подтверждение
свечи
|Заданное
время
|Линии
MA
|Цена
|One Click Pro SL TP Batch Auto Close
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|$86
|One Click Plus SL TP Batch and MA Line (этот продукт)
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|$55
|One Click Core SL TP Batch
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|$46
|One Click Auto Close Suite
|✓
|✓
|✓
|✓
|$43
|One Click MA Cross Auto Close
|✓
|✓
|$30
Нажмите на название продукта, чтобы перейти на его страницу.
Дополнительные особенности
- Панель, встроенное руководство и уведомления поддерживают 9 языков (английский, японский, русский, китайский, корейский, португальский, испанский, индонезийский и тайский)
- Встроенное руководство пользователя (также доступен экспорт в текстовый файл)
- Изменение размера панели (от 1.0 до 2.0)
- Ненужные элементы панели можно свернуть для компактного отображения
- Настройки сохраняются и автоматически восстанавливаются после перезапуска
- Функция сброса к настройкам по умолчанию
- Цвет, тип и толщину линий, а также размер шрифта и положение подписей можно изменить (настройки сохраняются)
Данный продукт не гарантирует торговые решения или прибыль. Это вспомогательный инструмент, который помогает выполнять уже принятые вами правила управления позициями и закрытия сделок.
По вопросам и пожеланиям обращайтесь через систему сообщений MQL5.