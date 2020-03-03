Gold Dragon AI Bot

GDAI БОТ - ПРОДВИНУТАЯ AI ТОРГОВАЯ СИСТЕМА





================================================================================

ОБЗОР ПРОДУКТА

================================================================================





GDAI Бот (Gold, Dollar, AI) - это торговая система нового поколения для MetaTrader 5, которая сочетает искусственный интеллект с концепциями умных денег для торговли золотом (XAUUSD), серебром (XAGUSD) и EUR/USD. Обладая продвинутым анализом множественных таймфреймов, динамическим управлением рисками и интеллектуальной технологией трейлинг-стопа, GDAI Бот работает 24/5, выявляя высоковероятностные возможности и защищая ваш капитал.





Построенный на проверенных принципах технического анализа и усиленный современными алгоритмами AI-оценки, GDAI Бот разработан для трейдеров, которые хотят профессиональной автоматизации без сложности.





================================================================================

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

================================================================================





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА AI-ОЦЕНКИ

-----------------------------------

• Анализ множественных таймфреймов: одновременный анализ 4-часовых, 1-часовых и 15-минутных графиков

• AI Оценка (0-10): каждый сигнал оценивается по качеству и вероятности успеха

• Умное принятие решений: торгует только когда уверенность AI достаточно высока

• Адаптивные пороги: различные требования к оценке для разных режимов торговли

• Нейтральность к предвзятости: независимая оценка возможностей покупки и продажи





ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА

--------------------------------------

• Умный трейлинг на основе ATR: автоматически адаптируется к волатильности рынка

• Двухэтапная активация: ждет минимальной прибыли перед началом трейлинга

• Защита безубытка: сначала перемещает стоп к цене входа, устраняя риск

• Фиксация прибыли: обеспечивает прибыль по мере движения сделки в вашу пользу

• Настраиваемые параметры: настройка активации и расстояния по вашему предпочтению

• Работает на всех символах: полная поддержка EURUSD, XAUUSD, XAGUSD





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

-----------------------------------

• Динамический расчет позиции: автоматически рассчитывает размер лота на основе баланса счета

• Уровни стопов на основе ATR: стоп-лосс и тейк-профит адаптируются к рыночным условиям

• Лимит дневных убытков: автоматически прекращает торговлю при достижении дневного порога

• Проверка маржи: обеспечивает достаточную маржу перед каждой сделкой

• Правило одной позиции: максимум одна позиция на символ (без переэкспонирования)

• Защита баланса: минимальные требования к балансу предотвращают рискованную торговлю





ТРИ РЕЖИМА ТОРГОВЛИ

-------------------

• Режим скальпинга: быстрые сделки, узкие стопы, высокая частота

• Внутридневной режим: сбалансированный подход, умеренное время удержания (рекомендуется)

• Свинговый режим: терпеливая торговля, широкие цели, многодневные позиции

• Специфичная логика режимов: каждый режим имеет оптимизированные пороги и цели





ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

--------------------------

• Живая производительность: баланс, P&L, винрейт отображаются на графике

• Мониторинг сигналов: текущие AI-оценки для всех включенных символов

• Дневная/недельная/месячная статистика: полное отслеживание производительности

• Цветные оповещения: зеленый для покупок/прибыли, красный для продаж/убытков, желтый для ожидания

• Компактный дизайн: профессиональный, легко читаемый дисплей

• Без беспорядка на графике: чистый, минималистичный интерфейс





РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

-----------------------

• Определение рыночных часов: автоматически избегает выходных и нерабочего времени

• Проверка сессий: проверяет торговые сессии перед выполнением

• Фильтр новостей: опциональная функция для избежания новостей с высоким воздействием

• Защита от спреда: блокирует сделки когда спреды слишком широкие

• Проверка ликвидности: обеспечивает достаточную рыночную ликвидность





================================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

================================================================================





ПЛАТФОРМА И ТРЕБОВАНИЯ

-----------------------

Платформа: MetaTrader 5

Операционная система: Windows (требование MT5)

Минимальный баланс: $1,000

Рекомендуемый баланс: $5,000+

Минимальное кредитное плечо: 1:50

Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше

VPS: рекомендуется для работы 24/7





ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

---------------------------

• XAUUSD (Золото / Доллар США)

• XAGUSD (Серебро / Доллар США)

• EURUSD (Евро / Доллар США)





================================================================================

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

================================================================================





ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ

---------------------------





Шаг 1: Проверка рынка

- Проверяет, открыт ли рынок для символа

- Проверяет текущую торговую сессию

- Применяет фильтр новостей, если включен

- Проверяет, что спред в пределах лимитов





Шаг 2: Анализ множественных таймфреймов

- 4H: Определяет общий тренд (бычий/медвежий/нейтральный)

- 1H: Подтверждает силу тренда и определяет пробои

- 15M: Определяет оптимальное время входа





Шаг 3: AI-оценка

- Оценка покупки: агрегирует все бычьи сигналы (0-10)

- Оценка продажи: агрегирует все медвежьи сигналы (0-10)

- Каждый индикатор вносит вклад пропорционально

- Оценки нормализованы до максимума 10.0





Шаг 4: Решение по сигналу

- Сравнивает оценки с порогом режима

- Требует минимальной разницы в оценках (0.8)

- Генерирует сигнал ПОКУПКА, ПРОДАЖА или ОЖИДАНИЕ





Шаг 5: Выполнение сделки

- Рассчитывает оптимальный размер позиции

- Устанавливает стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR

- Проверяет требования к марже

- Автоматически выполняет сделку





Шаг 6: Управление сделкой

- Непрерывно мониторит позицию

- Применяет трейлинг-стоп при активации

- Обновляет статистику при закрытии

- Управляет лимитами дневных убытков





РАБОТА ТРЕЙЛИНГ-СТОПА

---------------------





Начальная сделка:

- Фиксированный стоп-лосс установлен при входе

- Трейлинг-стоп неактивен (ждет прибыли)





Результат:

- Прибыль защищена от разворотов

- Победители работают дольше

- Убытки остаются контролируемыми

- Максимальная прибыль захвачена





================================================================================

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМОВ ТОРГОВЛИ

================================================================================





РЕЖИМ СКАЛЬПИНГА

----------------

Лучше всего для: Активных трейдеров, узких спредов, высокочастотной торговли

Время удержания: Минуты до нескольких часов

Ожидаемые сделки: 50-100 в месяц

Винрейт: 45-55%

Риск/Награда: 1:1.5





ВНУТРИДНЕВНОЙ РЕЖИМ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

------------------------------------

Лучше всего для: Большинства трейдеров, сбалансированного подхода, частичного мониторинга

Время удержания: Часы до 1 дня

Ожидаемые сделки: 30-60 в месяц

Винрейт: 50-60%

Риск/Награда: 1:1.67





СВИНГОВЫЙ РЕЖИМ

---------------

Лучше всего для: Терпеливых трейдеров, следователей тренда, меньшего мониторинга

Время удержания: Дни до недель

Ожидаемые сделки: 15-30 в месяц

Винрейт: 55-65%

Риск/Награда: 1:2.0





================================================================================

ОЖИДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

================================================================================





КОНСЕРВАТИВНАЯ НАСТРОЙКА (1% риск)

-----------------------------------

Размер счета: $1,000 - $3,000

Риск на сделку: 1.0%

Режим торговли: Внутридневной или Свинговый

Символы: Только EURUSD

Месячная доходность: 8-12%

Годовая доходность: 96-144%

Винрейт: 55-65%

Макс. просадка: 5-8%

Сделок/месяц: 20-35





УМЕРЕННАЯ НАСТРОЙКА (2% риск) - РЕКОМЕНДУЕТСЯ

----------------------------------------------

Размер счета: $3,000 - $10,000

Риск на сделку: 2.0%

Режим торговли: Внутридневной

Символы: EURUSD + XAUUSD

Месячная доходность: 15-25%

Годовая доходность: 180-300%

Винрейт: 50-60%

Макс. просадка: 10-15%

Сделок/месяц: 35-60





АГРЕССИВНАЯ НАСТРОЙКА (2.5% риск)

----------------------------------

Размер счета: $10,000+

Риск на сделку: 2.5%

Режим торговли: Скальпинг или Внутридневной

Символы: Все три (EURUSD + XAUUSD + XAGUSD)

Месячная доходность: 25-40%

Годовая доходность: 300-480%

Винрейт: 45-55%

Макс. просадка: 15-22%

Сделок/месяц: 60-100





ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Результаты зависят от рыночных условий

- Трендовые рынки показывают лучшие результаты

- Боковые рынки могут показывать хуже

- Требуется минимум 1 месяц демо-тестирования

- Прошлая производительность ≠ будущие результаты





================================================================================

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

================================================================================





БЫСТРЫЙ СТАРТ (5 МИНУТ)

------------------------

1. Скопируйте GDAI-Bot.mq5 в: MT5 Data Folder/MQL5/Experts/

2. Откройте MetaEditor (F4) и скомпилируйте (F7)

3. Перезапустите MetaTrader 5

4. Перетащите бота на любой график

5. Настройте параметры во входном окне

6. Включите кнопку "Авто Торговля"

7. Бот начинает анализ немедленно





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

----------------------------------

Торговые настройки:

- TradingMode: MODE_INTRADAY

- MonthlyProfitTarget: 20.0

- RiskPerTrade: 2.0

- MaxDailyLoss: 5.0

- NewsFilter: false

- UseTrailingStop: true

- TrailingStopActivation: 1.0

- TrailingStopDistance: 1.5





Символы (для счетов менее $5,000):

- TradeGold: false

- TradeSilver: false

- TradeEURUSD: true





Символы (для счетов $5,000+):

- TradeGold: true

- TradeSilver: false (опционально)

- TradeEURUSD: true





ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

----------------------

1. Демо-тестирование (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- Тестируйте минимум 2-4 недели на демо

- Используйте реалистичный размер счета

- Мониторьте ежедневно первую неделю

- Проверьте правильную работу

- Просмотрите статистику





2. Тестер стратегий

- Символ: EURUSD

- Таймфрейм: H1

- Период: Полный год

- Депозит: Соответствует планируемой реальной сумме

- Модель: Каждый тик





3. Реальная торговля

- Начните с консервативных настроек

- Начните с 1% риска (не 2%)

- Мониторьте внимательно первые 2 недели

- Сравните с результатами демо

- Масштабируйте постепенно





================================================================================

ПРЕИМУЩЕСТВА

================================================================================





✓ Полностью автоматизирован: Не требует ручного вмешательства

✓ Работа 24/5: Работает все рыночные часы

✓ Умный трейлинг: Максимизирует прибыль, защищает прибыль

✓ Мультисимвольный: Диверсификация по 3 рынкам

✓ Без эмоций: Устраняет психологические барьеры

✓ Управляемый риск: Встроены множественные функции безопасности

✓ Мониторинг в реальном времени: Панель показывает все

✓ Адаптивный ATR: Автоматически настраивается под волатильность

✓ Настраиваемый: Соответствует вашей толерантности к риску

✓ Прозрачный: Видите AI-оценки и рассуждения

✓ Профессионального уровня: Логика институционального качества

✓ Масштабируемый: Работает от $1,000 до $1,000,000+





================================================================================

СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

================================================================================





ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

• Трейдеров, желающих профессиональную автоматизацию

• Инвесторов, ищущих последовательную месячную доходность

• Занятых профессионалов без времени на ручную торговлю

• Диверсификации портфеля в автоматизацию форекс

• Изучения AI-управляемых торговых стратегий

• Дополнения ручной торговли ботами

• Тестирования систем анализа множественных таймфреймов





НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ:

• Полных новичков, незнакомых с основами форекс

• Счетов менее $1,000

• Ожиданий быстрого обогащения

• Трейдеров, не желающих сначала тестировать на демо

• Пользователей, неспособных поддерживать интернет/VPS





================================================================================

ЧТО ДЕЛАЕТ GDAI БОТ ДРУГИМ

================================================================================





VS БАЗОВЫЕ БОТЫ:

• AI система оценки (не только индикаторы)

• Умный трейлинг-стоп (не фиксированный TP)

• Адаптация на основе ATR (не жесткие правила)

• Синтез множественных таймфреймов (не один TF)

• Профессиональная панель (не базовая информация)





VS ДОРОГИЕ БОТЫ:

• Лучшая ценность (похожие функции, меньшая стоимость)

• Простая настройка (без сложной конфигурации)

• Понятная логика (прозрачная оценка)

• Реальная поддержка (не брошен после продажи)

• Регулярные обновления (постоянное улучшение)





VS РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:

• Без эмоций (последовательное исполнение)

• Работа 24/5 (не пропускает возможности)

• Более быстрый анализ (мгновенная проверка мульти-TF)

• Лучшая дисциплина (точно следует правилам)

• Экономия времени (полная автоматизация)





================================================================================

РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

================================================================================





ТОРГОВЫЕ РИСКИ:

Торговля на форекс несет существенный риск потерь и не подходит для всех инвесторов. GDAI Бот - это торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции.





ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Прошлая производительность, бэктесты и демо-результаты не гарантируют будущую производительность. Фактические результаты будут различаться в зависимости от рыночных условий, исполнения брокера и индивидуальных настроек.





ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Вы несете полную ответственность за все торговые решения и результаты. Использование этого бота означает, что вы принимаете все риски, связанные с торговлей на форексе. Никогда не инвестируйте деньги, которые не можете позволить себе потерять.





РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА:

Если не уверены в торговле на форексе или этом боте, проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед продолжением. Этот продукт не является финансовым советом.





================================================================================

ПОДДЕРЖКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

================================================================================





ВКЛЮЧЕНО:

• Полное руководство по установке

• Справочник объяснения параметров

• Руководство по функции трейлинг-стопа

• Советы по устранению неполадок

• Стратегии оптимизации

• Результаты бэктеста

• Лучшие практики





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ:

• Демо-тест минимум 2-4 недели

• Присоединяйтесь к сообществам трейдинга форекс

• Продолжайте изучать технический анализ

• Просматривайте производительность бота еженедельно

• Ведите записи всех сделок





================================================================================

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ

================================================================================





Текущая версия: 2.00 (GDAI-v1)

Релиз: Январь 2026

Платформа: MetaTrader 5

Язык: MQL5





ФУНКЦИИ В V2.0:

- Система умного трейлинг-стопа

- Улучшенная AI-оценка

- Улучшенный дизайн панели

- Лучшее управление рисками

- Оптимизированная генерация сигналов

- Проверка рыночных часов

- Продвинутая обработка ошибок





================================================================================

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

================================================================================





GDAI Бот представляет собой изощренный подход к автоматизированной торговле на форексе, сочетая искусственный интеллект с проверенным техническим анализом и современным управлением рисками. Разработанный для трейдеров, которые ценят последовательность, прозрачность и защиту капитала, этот бот предлагает профессиональное решение для систематической торговли.





Независимо от того, хотите ли вы автоматизировать существующую стратегию, дополнить ручную торговлю или изучить AI-управляемые системы, GDAI Бот предоставляет инструменты и интеллект для достижения ваших торговых целей.





Успех в торговле требует терпения, дисциплины и правильного управления рисками. GDAI Бот обрабатывает анализ и исполнение - вы сохраняете контроль над риском и распределением капитала. При правильном использовании с реалистичными ожиданиями и тщательным тестированием, GDAI Бот может стать ценным дополнением к вашему торговому арсеналу.





Начните с демо-тестирования, тщательно изучите систему и масштабируйте постепенно. При правильном подходе и мышлении, GDAI Бот может помочь вам достичь последовательных торговых результатов.





ГОТОВЫ НАЧАТЬ?

1. Установите бота

2. Тестируйте на демо (минимум 2-4 недели)

3. Просмотрите производительность

4. Начните реальную торговлю с консервативных настроек

5. Мониторьте и настраивайте

6. Масштабируйте постепенно





Торгуйте умно, торгуйте систематически, торгуйте с GDAI Ботом.

Торговля связана с риском. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Бот не несет ответственности за какие-либо финансовые потери.





================================================================================