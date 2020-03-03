Gold Dragon AI Bot
- Эксперты
- Abdul Basit
- Версия: 2.0
- Активации: 5
GDAI БОТ - ПРОДВИНУТАЯ AI ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
================================================================================
ОБЗОР ПРОДУКТА
================================================================================
GDAI Бот (Gold, Dollar, AI) - это торговая система нового поколения для MetaTrader 5, которая сочетает искусственный интеллект с концепциями умных денег для торговли золотом (XAUUSD), серебром (XAGUSD) и EUR/USD. Обладая продвинутым анализом множественных таймфреймов, динамическим управлением рисками и интеллектуальной технологией трейлинг-стопа, GDAI Бот работает 24/5, выявляя высоковероятностные возможности и защищая ваш капитал.
Построенный на проверенных принципах технического анализа и усиленный современными алгоритмами AI-оценки, GDAI Бот разработан для трейдеров, которые хотят профессиональной автоматизации без сложности.
================================================================================
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
================================================================================
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА AI-ОЦЕНКИ
-----------------------------------
• Анализ множественных таймфреймов: одновременный анализ 4-часовых, 1-часовых и 15-минутных графиков
• AI Оценка (0-10): каждый сигнал оценивается по качеству и вероятности успеха
• Умное принятие решений: торгует только когда уверенность AI достаточно высока
• Адаптивные пороги: различные требования к оценке для разных режимов торговли
• Нейтральность к предвзятости: независимая оценка возможностей покупки и продажи
ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА
--------------------------------------
• Умный трейлинг на основе ATR: автоматически адаптируется к волатильности рынка
• Двухэтапная активация: ждет минимальной прибыли перед началом трейлинга
• Защита безубытка: сначала перемещает стоп к цене входа, устраняя риск
• Фиксация прибыли: обеспечивает прибыль по мере движения сделки в вашу пользу
• Настраиваемые параметры: настройка активации и расстояния по вашему предпочтению
• Работает на всех символах: полная поддержка EURUSD, XAUUSD, XAGUSD
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
-----------------------------------
• Динамический расчет позиции: автоматически рассчитывает размер лота на основе баланса счета
• Уровни стопов на основе ATR: стоп-лосс и тейк-профит адаптируются к рыночным условиям
• Лимит дневных убытков: автоматически прекращает торговлю при достижении дневного порога
• Проверка маржи: обеспечивает достаточную маржу перед каждой сделкой
• Правило одной позиции: максимум одна позиция на символ (без переэкспонирования)
• Защита баланса: минимальные требования к балансу предотвращают рискованную торговлю
ТРИ РЕЖИМА ТОРГОВЛИ
-------------------
• Режим скальпинга: быстрые сделки, узкие стопы, высокая частота
• Внутридневной режим: сбалансированный подход, умеренное время удержания (рекомендуется)
• Свинговый режим: терпеливая торговля, широкие цели, многодневные позиции
• Специфичная логика режимов: каждый режим имеет оптимизированные пороги и цели
ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
--------------------------
• Живая производительность: баланс, P&L, винрейт отображаются на графике
• Мониторинг сигналов: текущие AI-оценки для всех включенных символов
• Дневная/недельная/месячная статистика: полное отслеживание производительности
• Цветные оповещения: зеленый для покупок/прибыли, красный для продаж/убытков, желтый для ожидания
• Компактный дизайн: профессиональный, легко читаемый дисплей
• Без беспорядка на графике: чистый, минималистичный интерфейс
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
-----------------------
• Определение рыночных часов: автоматически избегает выходных и нерабочего времени
• Проверка сессий: проверяет торговые сессии перед выполнением
• Фильтр новостей: опциональная функция для избежания новостей с высоким воздействием
• Защита от спреда: блокирует сделки когда спреды слишком широкие
• Проверка ликвидности: обеспечивает достаточную рыночную ликвидность
================================================================================
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
================================================================================
ПЛАТФОРМА И ТРЕБОВАНИЯ
-----------------------
Платформа: MetaTrader 5
Операционная система: Windows (требование MT5)
Минимальный баланс: $1,000
Рекомендуемый баланс: $5,000+
Минимальное кредитное плечо: 1:50
Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше
VPS: рекомендуется для работы 24/7
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
---------------------------
• XAUUSD (Золото / Доллар США)
• XAGUSD (Серебро / Доллар США)
• EURUSD (Евро / Доллар США)
================================================================================
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
================================================================================
ПРОЦЕСС ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ
---------------------------
Шаг 1: Проверка рынка
- Проверяет, открыт ли рынок для символа
- Проверяет текущую торговую сессию
- Применяет фильтр новостей, если включен
- Проверяет, что спред в пределах лимитов
Шаг 2: Анализ множественных таймфреймов
- 4H: Определяет общий тренд (бычий/медвежий/нейтральный)
- 1H: Подтверждает силу тренда и определяет пробои
- 15M: Определяет оптимальное время входа
Шаг 3: AI-оценка
- Оценка покупки: агрегирует все бычьи сигналы (0-10)
- Оценка продажи: агрегирует все медвежьи сигналы (0-10)
- Каждый индикатор вносит вклад пропорционально
- Оценки нормализованы до максимума 10.0
Шаг 4: Решение по сигналу
- Сравнивает оценки с порогом режима
- Требует минимальной разницы в оценках (0.8)
- Генерирует сигнал ПОКУПКА, ПРОДАЖА или ОЖИДАНИЕ
Шаг 5: Выполнение сделки
- Рассчитывает оптимальный размер позиции
- Устанавливает стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR
- Проверяет требования к марже
- Автоматически выполняет сделку
Шаг 6: Управление сделкой
- Непрерывно мониторит позицию
- Применяет трейлинг-стоп при активации
- Обновляет статистику при закрытии
- Управляет лимитами дневных убытков
РАБОТА ТРЕЙЛИНГ-СТОПА
---------------------
Начальная сделка:
- Фиксированный стоп-лосс установлен при входе
- Трейлинг-стоп неактивен (ждет прибыли)
Результат:
- Прибыль защищена от разворотов
- Победители работают дольше
- Убытки остаются контролируемыми
- Максимальная прибыль захвачена
================================================================================
ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМОВ ТОРГОВЛИ
================================================================================
РЕЖИМ СКАЛЬПИНГА
----------------
Лучше всего для: Активных трейдеров, узких спредов, высокочастотной торговли
Время удержания: Минуты до нескольких часов
Ожидаемые сделки: 50-100 в месяц
Винрейт: 45-55%
Риск/Награда: 1:1.5
ВНУТРИДНЕВНОЙ РЕЖИМ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
------------------------------------
Лучше всего для: Большинства трейдеров, сбалансированного подхода, частичного мониторинга
Время удержания: Часы до 1 дня
Ожидаемые сделки: 30-60 в месяц
Винрейт: 50-60%
Риск/Награда: 1:1.67
СВИНГОВЫЙ РЕЖИМ
---------------
Лучше всего для: Терпеливых трейдеров, следователей тренда, меньшего мониторинга
Время удержания: Дни до недель
Ожидаемые сделки: 15-30 в месяц
Винрейт: 55-65%
Риск/Награда: 1:2.0
================================================================================
ОЖИДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
================================================================================
КОНСЕРВАТИВНАЯ НАСТРОЙКА (1% риск)
-----------------------------------
Размер счета: $1,000 - $3,000
Риск на сделку: 1.0%
Режим торговли: Внутридневной или Свинговый
Символы: Только EURUSD
Месячная доходность: 8-12%
Годовая доходность: 96-144%
Винрейт: 55-65%
Макс. просадка: 5-8%
Сделок/месяц: 20-35
УМЕРЕННАЯ НАСТРОЙКА (2% риск) - РЕКОМЕНДУЕТСЯ
----------------------------------------------
Размер счета: $3,000 - $10,000
Риск на сделку: 2.0%
Режим торговли: Внутридневной
Символы: EURUSD + XAUUSD
Месячная доходность: 15-25%
Годовая доходность: 180-300%
Винрейт: 50-60%
Макс. просадка: 10-15%
Сделок/месяц: 35-60
АГРЕССИВНАЯ НАСТРОЙКА (2.5% риск)
----------------------------------
Размер счета: $10,000+
Риск на сделку: 2.5%
Режим торговли: Скальпинг или Внутридневной
Символы: Все три (EURUSD + XAUUSD + XAGUSD)
Месячная доходность: 25-40%
Годовая доходность: 300-480%
Винрейт: 45-55%
Макс. просадка: 15-22%
Сделок/месяц: 60-100
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
- Результаты зависят от рыночных условий
- Трендовые рынки показывают лучшие результаты
- Боковые рынки могут показывать хуже
- Требуется минимум 1 месяц демо-тестирования
- Прошлая производительность ≠ будущие результаты
================================================================================
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
================================================================================
БЫСТРЫЙ СТАРТ (5 МИНУТ)
------------------------
1. Скопируйте GDAI-Bot.mq5 в: MT5 Data Folder/MQL5/Experts/
2. Откройте MetaEditor (F4) и скомпилируйте (F7)
3. Перезапустите MetaTrader 5
4. Перетащите бота на любой график
5. Настройте параметры во входном окне
6. Включите кнопку "Авто Торговля"
7. Бот начинает анализ немедленно
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
----------------------------------
Торговые настройки:
- TradingMode: MODE_INTRADAY
- MonthlyProfitTarget: 20.0
- RiskPerTrade: 2.0
- MaxDailyLoss: 5.0
- NewsFilter: false
- UseTrailingStop: true
- TrailingStopActivation: 1.0
- TrailingStopDistance: 1.5
Символы (для счетов менее $5,000):
- TradeGold: false
- TradeSilver: false
- TradeEURUSD: true
Символы (для счетов $5,000+):
- TradeGold: true
- TradeSilver: false (опционально)
- TradeEURUSD: true
ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ
----------------------
1. Демо-тестирование (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- Тестируйте минимум 2-4 недели на демо
- Используйте реалистичный размер счета
- Мониторьте ежедневно первую неделю
- Проверьте правильную работу
- Просмотрите статистику
2. Тестер стратегий
- Символ: EURUSD
- Таймфрейм: H1
- Период: Полный год
- Депозит: Соответствует планируемой реальной сумме
- Модель: Каждый тик
3. Реальная торговля
- Начните с консервативных настроек
- Начните с 1% риска (не 2%)
- Мониторьте внимательно первые 2 недели
- Сравните с результатами демо
- Масштабируйте постепенно
================================================================================
ПРЕИМУЩЕСТВА
================================================================================
✓ Полностью автоматизирован: Не требует ручного вмешательства
✓ Работа 24/5: Работает все рыночные часы
✓ Умный трейлинг: Максимизирует прибыль, защищает прибыль
✓ Мультисимвольный: Диверсификация по 3 рынкам
✓ Без эмоций: Устраняет психологические барьеры
✓ Управляемый риск: Встроены множественные функции безопасности
✓ Мониторинг в реальном времени: Панель показывает все
✓ Адаптивный ATR: Автоматически настраивается под волатильность
✓ Настраиваемый: Соответствует вашей толерантности к риску
✓ Прозрачный: Видите AI-оценки и рассуждения
✓ Профессионального уровня: Логика институционального качества
✓ Масштабируемый: Работает от $1,000 до $1,000,000+
================================================================================
СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
================================================================================
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
• Трейдеров, желающих профессиональную автоматизацию
• Инвесторов, ищущих последовательную месячную доходность
• Занятых профессионалов без времени на ручную торговлю
• Диверсификации портфеля в автоматизацию форекс
• Изучения AI-управляемых торговых стратегий
• Дополнения ручной торговли ботами
• Тестирования систем анализа множественных таймфреймов
НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ:
• Полных новичков, незнакомых с основами форекс
• Счетов менее $1,000
• Ожиданий быстрого обогащения
• Трейдеров, не желающих сначала тестировать на демо
• Пользователей, неспособных поддерживать интернет/VPS
================================================================================
ЧТО ДЕЛАЕТ GDAI БОТ ДРУГИМ
================================================================================
VS БАЗОВЫЕ БОТЫ:
• AI система оценки (не только индикаторы)
• Умный трейлинг-стоп (не фиксированный TP)
• Адаптация на основе ATR (не жесткие правила)
• Синтез множественных таймфреймов (не один TF)
• Профессиональная панель (не базовая информация)
VS ДОРОГИЕ БОТЫ:
• Лучшая ценность (похожие функции, меньшая стоимость)
• Простая настройка (без сложной конфигурации)
• Понятная логика (прозрачная оценка)
• Реальная поддержка (не брошен после продажи)
• Регулярные обновления (постоянное улучшение)
VS РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:
• Без эмоций (последовательное исполнение)
• Работа 24/5 (не пропускает возможности)
• Более быстрый анализ (мгновенная проверка мульти-TF)
• Лучшая дисциплина (точно следует правилам)
• Экономия времени (полная автоматизация)
================================================================================
РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
================================================================================
ТОРГОВЫЕ РИСКИ:
Торговля на форекс несет существенный риск потерь и не подходит для всех инвесторов. GDAI Бот - это торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Прошлая производительность, бэктесты и демо-результаты не гарантируют будущую производительность. Фактические результаты будут различаться в зависимости от рыночных условий, исполнения брокера и индивидуальных настроек.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Вы несете полную ответственность за все торговые решения и результаты. Использование этого бота означает, что вы принимаете все риски, связанные с торговлей на форексе. Никогда не инвестируйте деньги, которые не можете позволить себе потерять.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА:
Если не уверены в торговле на форексе или этом боте, проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед продолжением. Этот продукт не является финансовым советом.
================================================================================
ПОДДЕРЖКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
================================================================================
ВКЛЮЧЕНО:
• Полное руководство по установке
• Справочник объяснения параметров
• Руководство по функции трейлинг-стопа
• Советы по устранению неполадок
• Стратегии оптимизации
• Результаты бэктеста
• Лучшие практики
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ:
• Демо-тест минимум 2-4 недели
• Присоединяйтесь к сообществам трейдинга форекс
• Продолжайте изучать технический анализ
• Просматривайте производительность бота еженедельно
• Ведите записи всех сделок
================================================================================
ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ
================================================================================
Текущая версия: 2.00 (GDAI-v1)
Релиз: Январь 2026
Платформа: MetaTrader 5
Язык: MQL5
ФУНКЦИИ В V2.0:
- Система умного трейлинг-стопа
- Улучшенная AI-оценка
- Улучшенный дизайн панели
- Лучшее управление рисками
- Оптимизированная генерация сигналов
- Проверка рыночных часов
- Продвинутая обработка ошибок
================================================================================
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
================================================================================
GDAI Бот представляет собой изощренный подход к автоматизированной торговле на форексе, сочетая искусственный интеллект с проверенным техническим анализом и современным управлением рисками. Разработанный для трейдеров, которые ценят последовательность, прозрачность и защиту капитала, этот бот предлагает профессиональное решение для систематической торговли.
Независимо от того, хотите ли вы автоматизировать существующую стратегию, дополнить ручную торговлю или изучить AI-управляемые системы, GDAI Бот предоставляет инструменты и интеллект для достижения ваших торговых целей.
Успех в торговле требует терпения, дисциплины и правильного управления рисками. GDAI Бот обрабатывает анализ и исполнение - вы сохраняете контроль над риском и распределением капитала. При правильном использовании с реалистичными ожиданиями и тщательным тестированием, GDAI Бот может стать ценным дополнением к вашему торговому арсеналу.
Начните с демо-тестирования, тщательно изучите систему и масштабируйте постепенно. При правильном подходе и мышлении, GDAI Бот может помочь вам достичь последовательных торговых результатов.
ГОТОВЫ НАЧАТЬ?
1. Установите бота
2. Тестируйте на демо (минимум 2-4 недели)
3. Просмотрите производительность
4. Начните реальную торговлю с консервативных настроек
5. Мониторьте и настраивайте
6. Масштабируйте постепенно
Торгуйте умно, торгуйте систематически, торгуйте с GDAI Ботом.
Торговля связана с риском. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Бот не несет ответственности за какие-либо финансовые потери.
================================================================================