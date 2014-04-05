Trend Vision MTF Dashboard
- Индикаторы
- Miyambo Mumba
- Версия: 2.0
- Активации: 15
TrendVision MTF Dashboard - Мульти-Пара Мульти-Таймфрейм Сканер
Эта панель помогает трейдерам мгновенно определять высоковероятные сделки, показывая согласование трендов на нескольких таймфреймах, силу и готовность к торговле в одном наглядном виде.
ВАЖНО: Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматический трейдер. Он предоставляет визуальный анализ для принятия обоснованных торговых решений.
ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:
Перестаньте переключаться между графиками для проверки согласования трендов. TrendVision MTF Dashboard отображает до 28 символов на 6 таймфреймах одновременно, с цветовой индикацией трендов, оценкой уверенности и мгновенными оповещениями при согласовании всех таймфреймов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:
Мульти-Символьный Мульти-Таймфреймовый Анализ
- Мониторинг до 28 пар одновременно
- Выбор любой комбинации из 8 таймфреймов (M1 до W1)
- Каждый таймфрейм показывает независимое состояние тренда
- Взвешивание старших таймфреймов (H4/D1 считаются 2x)
Система Оценки Уверенности
- Процент уверенности (0-100%) для каждого символа
- На основе согласования таймфреймов и силы тренда
- Фильтр минимального порога уверенности
- Выше уверенность = выше вероятность сетапа
Прозрачность Сигналов
- Панель анализа сигналов показывает обзор рынка
- Подсчет бычьих и медвежьих таймфреймов
- Индикатор смещения HTF (старший таймфрейм)
- Лучший текущий сигнал выделен
Умная Фильтрация Сигналов
- Предупреждение о конфликте HTF: Показывает "!HTF" когда H4 и D1 не согласны
- Фильтр спреда: Показывает "!SPR" когда спред превышает порог
- Зона без торговли: Показывает "WAIT" когда сила от -20 до +20
- Фильтр сессий: Лондон, Нью-Йорк, Азия или Все сессии
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
- Трейдеров, желающих видеть общую картину по нескольким парам
- Тех, кто торгует с мульти-таймфреймовым подтверждением
- Скальперов, ищущих самые трендовые пары
- Свинг-трейдеров, проверяющих согласование HTF
РАБОТАЕТ НА: Форекс, Золото, Индексы, Крипто - любой рынок в MT5