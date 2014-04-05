Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Мульти-Пара Мульти-Таймфрейм Сканер





Эта панель помогает трейдерам мгновенно определять высоковероятные сделки, показывая согласование трендов на нескольких таймфреймах, силу и готовность к торговле в одном наглядном виде.





ВАЖНО: Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматический трейдер. Он предоставляет визуальный анализ для принятия обоснованных торговых решений.





ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:

Перестаньте переключаться между графиками для проверки согласования трендов. TrendVision MTF Dashboard отображает до 28 символов на 6 таймфреймах одновременно, с цветовой индикацией трендов, оценкой уверенности и мгновенными оповещениями при согласовании всех таймфреймов.





КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:





Мульти-Символьный Мульти-Таймфреймовый Анализ

- Мониторинг до 28 пар одновременно

- Выбор любой комбинации из 8 таймфреймов (M1 до W1)

- Каждый таймфрейм показывает независимое состояние тренда

- Взвешивание старших таймфреймов (H4/D1 считаются 2x)





Система Оценки Уверенности

- Процент уверенности (0-100%) для каждого символа

- На основе согласования таймфреймов и силы тренда

- Фильтр минимального порога уверенности

- Выше уверенность = выше вероятность сетапа





Прозрачность Сигналов

- Панель анализа сигналов показывает обзор рынка

- Подсчет бычьих и медвежьих таймфреймов

- Индикатор смещения HTF (старший таймфрейм)

- Лучший текущий сигнал выделен





Умная Фильтрация Сигналов

- Предупреждение о конфликте HTF: Показывает "!HTF" когда H4 и D1 не согласны

- Фильтр спреда: Показывает "!SPR" когда спред превышает порог

- Зона без торговли: Показывает "WAIT" когда сила от -20 до +20

- Фильтр сессий: Лондон, Нью-Йорк, Азия или Все сессии





ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

- Трейдеров, желающих видеть общую картину по нескольким парам

- Тех, кто торгует с мульти-таймфреймовым подтверждением

- Скальперов, ищущих самые трендовые пары

- Свинг-трейдеров, проверяющих согласование HTF





РАБОТАЕТ НА: Форекс, Золото, Индексы, Крипто - любой рынок в MT5