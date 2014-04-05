Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Мульти-Пара Мульти-Таймфрейм Сканер

Эта панель помогает трейдерам мгновенно определять высоковероятные сделки, показывая согласование трендов на нескольких таймфреймах, силу и готовность к торговле в одном наглядном виде.

ВАЖНО: Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматический трейдер. Он предоставляет визуальный анализ для принятия обоснованных торговых решений.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:
Перестаньте переключаться между графиками для проверки согласования трендов. TrendVision MTF Dashboard отображает до 28 символов на 6 таймфреймах одновременно, с цветовой индикацией трендов, оценкой уверенности и мгновенными оповещениями при согласовании всех таймфреймов.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:

Мульти-Символьный Мульти-Таймфреймовый Анализ
- Мониторинг до 28 пар одновременно
- Выбор любой комбинации из 8 таймфреймов (M1 до W1)
- Каждый таймфрейм показывает независимое состояние тренда
- Взвешивание старших таймфреймов (H4/D1 считаются 2x)

Система Оценки Уверенности
- Процент уверенности (0-100%) для каждого символа
- На основе согласования таймфреймов и силы тренда
- Фильтр минимального порога уверенности
- Выше уверенность = выше вероятность сетапа

Прозрачность Сигналов
- Панель анализа сигналов показывает обзор рынка
- Подсчет бычьих и медвежьих таймфреймов
- Индикатор смещения HTF (старший таймфрейм)
- Лучший текущий сигнал выделен

Умная Фильтрация Сигналов
- Предупреждение о конфликте HTF: Показывает "!HTF" когда H4 и D1 не согласны
- Фильтр спреда: Показывает "!SPR" когда спред превышает порог
- Зона без торговли: Показывает "WAIT" когда сила от -20 до +20
- Фильтр сессий: Лондон, Нью-Йорк, Азия или Все сессии

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
- Трейдеров, желающих видеть общую картину по нескольким парам
- Тех, кто торгует с мульти-таймфреймовым подтверждением
- Скальперов, ищущих самые трендовые пары
- Свинг-трейдеров, проверяющих согласование HTF

РАБОТАЕТ НА: Форекс, Золото, Индексы, Крипто - любой рынок в MT5
