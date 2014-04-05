Trend Vision MTF Dashboard
- 指标
- Miyambo Mumba
- 版本: 2.0
- 激活: 15
TrendVision MTF Dashboard - 多货币对多时间框架扫描仪
此仪表板通过在一个清晰的视图中显示多时间框架趋势对齐、强度和交易准备状态，帮助交易者即时识别高概率交易。
重要提示：这是一个决策支持工具，而非自动交易系统。它提供可视化分析以帮助您做出明智的交易决策。
与众不同之处：
停止在图表之间切换来检查趋势对齐。TrendVision MTF Dashboard 同时显示多达28个交易品种跨6个时间框架，具有颜色编码的趋势单元格、置信度评分，以及当所有时间框架对齐时的即时警报。
核心功能：
多品种多时间框架分析
- 同时监控多达28个货币对
- 选择8个时间框架的任意组合（M1到W1）
- 每个时间框架显示独立趋势状态
- 高时间框架加权（H4/D1计为2倍）
置信度评分系统
- 每个品种的置信度百分比（0-100%）
- 基于时间框架对齐和趋势强度
- 最低置信度阈值过滤
- 置信度越高 = 设置概率越高
智能信号过滤
- HTF冲突警告：当H4和D1不一致时显示"!HTF"
- 点差过滤器：当点差超过阈值时显示"!SPR"
- 禁止交易区：当强度在-20到+20时显示"WAIT"
- 交易时段过滤器：伦敦、纽约、亚洲或所有时段
适合人群：
- 想要查看多个货币对全局的交易者
- 使用多时间框架确认交易的交易者
- 寻找最强趋势货币对的剥头皮交易者
- 检查HTF对齐的波段交易者
适用于：外汇、黄金、指数、加密货币 - MT5中的任何市场