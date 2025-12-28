Trend Vision MTF Dashboard
- Göstergeler
- Miyambo Mumba
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 15
TrendVision MTF Dashboard - Coklu Parite Coklu Zaman Dilimi Tarayici
Bu gosterge paneli, coklu zaman dilimi trend hizalamasi, guc ve islem hazirligini tek bir net gorunumde gostererek traderlarin yuksek olasilikli islemleri aninda belirlemesine yardimci olur.
ONEMLI: Bu bir karar destek aracidir, otomatik trader degildir. Bilincli islem kararlari almaniza yardimci olmak icin gorsel analiz saglar.
FARKI NEDIR:
Trend hizalamasini kontrol etmek icin grafikler arasinda gecis yapmayi birakin. TrendVision MTF Dashboard, renk kodlu trend hucreleri, guven puani ve tum zaman dilimleri hizalandiginda aninda uyarilarla 6 zaman diliminde ayni anda 28 sembole kadar gosterir.
TEMEL OZELLIKLER:
Coklu Sembol Coklu Zaman Dilimi Analizi
- Ayni anda 28 cifti izleyin
- 8 zaman diliminin herhangi bir kombinasyonunu secin (M1'den W1'e)
- Her zaman dilimi bagimsiz trend durumunu gosterir
- Ust zaman dilimi agirligi (H4/D1 2x sayilir)
Guven Puanlama Sistemi
- Her sembol icin guven yuzdesi (0-100%)
- Zaman dilimi hizalamasi ve trend gucune dayali
- Minimum guven esigi filtresi
- Daha yuksek guven = daha yuksek kurulum olasiligi
Akilli Sinyal Filtreleme
- HTF Catisma Uyarisi: H4 ve D1 uyusmadiginda "!HTF" gosterir
- Spread Filtresi: Spread esigi astiginda "!SPR" gosterir
- Islem Yapilmaz Bolgesi: Guc -20 ile +20 arasinda oldugunda "WAIT" gosterir
- Seans Filtresi: Londra, New York, Asya veya Tum seanslar
KIMLER ICIN IDEAL:
- Birden fazla ciftte buyuk resmi gormek isteyen traderlar
- Coklu zaman dilimi onayiyla islem yapanlar
- En guclu trendli ciftleri arayan scalperlar
- HTF hizalamasini kontrol eden swing traderlar
CALISTIGI PAZARLAR: Forex, Altin, Endeksler, Kripto - MT5'teki herhangi bir pazar