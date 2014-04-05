Trend Vision MTF Dashboard
- インディケータ
- Miyambo Mumba
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 15
TrendVision MTF Dashboard - マルチペア・マルチタイムフレームスキャナー
このダッシュボードは、マルチタイムフレームのトレンド整合性、強度、取引準備状況を1つの明確なビューで表示することで、トレーダーが高確率の取引を即座に特定するのに役立ちます。
重要：これは意思決定支援ツールであり、自動売買システムではありません。情報に基づいた取引決定を行うための視覚的分析を提供します。
他との違い：
トレンドの整合性を確認するためにチャート間を切り替えるのをやめましょう。TrendVision MTF Dashboardは、最大28シンボルを6タイムフレームで同時に表示し、カラーコード付きトレンドセル、信頼度スコア、すべてのタイムフレームが揃った時の即時アラートを提供します。
主な機能：
マルチシンボル・マルチタイムフレーム分析
- 最大28ペアを同時監視
- 8タイムフレームの任意の組み合わせを選択（M1からW1）
- 各タイムフレームは独立したトレンド状態を表示
- 上位タイムフレーム加重（H4/D1は2倍カウント）
信頼度スコアリングシステム
- 各シンボルの信頼度パーセンテージ（0-100%）
- タイムフレーム整合性とトレンド強度に基づく
- 最小信頼度閾値フィルター
- 信頼度が高い = セットアップ確率が高い
スマートシグナルフィルタリング
- HTF競合警告：H4とD1が一致しない時「!HTF」を表示
- スプレッドフィルター：スプレッドが閾値を超えた時「!SPR」を表示
- 取引禁止ゾーン：強度が-20から+20の時「WAIT」を表示
- セッションフィルター：ロンドン、ニューヨーク、アジア、または全セッション
こんな方に最適：
- 複数ペアの全体像を見たいトレーダー
- マルチタイムフレーム確認で取引する方
- 最強のトレンドペアを探すスキャルパー
- HTF整合性をチェックするスイングトレーダー
対応市場：外汇、ゴールド、インデックス、暗号通貨 - MT5のあらゆる市場