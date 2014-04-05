TrendVision MTF Dashboard - マルチペア・マルチタイムフレームスキャナー





このダッシュボードは、マルチタイムフレームのトレンド整合性、強度、取引準備状況を1つの明確なビューで表示することで、トレーダーが高確率の取引を即座に特定するのに役立ちます。





重要：これは意思決定支援ツールであり、自動売買システムではありません。情報に基づいた取引決定を行うための視覚的分析を提供します。





他との違い：

トレンドの整合性を確認するためにチャート間を切り替えるのをやめましょう。TrendVision MTF Dashboardは、最大28シンボルを6タイムフレームで同時に表示し、カラーコード付きトレンドセル、信頼度スコア、すべてのタイムフレームが揃った時の即時アラートを提供します。





主な機能：





マルチシンボル・マルチタイムフレーム分析

- 最大28ペアを同時監視

- 8タイムフレームの任意の組み合わせを選択（M1からW1）

- 各タイムフレームは独立したトレンド状態を表示

- 上位タイムフレーム加重（H4/D1は2倍カウント）





信頼度スコアリングシステム

- 各シンボルの信頼度パーセンテージ（0-100%）

- タイムフレーム整合性とトレンド強度に基づく

- 最小信頼度閾値フィルター

- 信頼度が高い = セットアップ確率が高い





スマートシグナルフィルタリング

- HTF競合警告：H4とD1が一致しない時「!HTF」を表示

- スプレッドフィルター：スプレッドが閾値を超えた時「!SPR」を表示

- 取引禁止ゾーン：強度が-20から+20の時「WAIT」を表示

- セッションフィルター：ロンドン、ニューヨーク、アジア、または全セッション





こんな方に最適：

- 複数ペアの全体像を見たいトレーダー

- マルチタイムフレーム確認で取引する方

- 最強のトレンドペアを探すスキャルパー

- HTF整合性をチェックするスイングトレーダー





対応市場：外汇、ゴールド、インデックス、暗号通貨 - MT5のあらゆる市場



