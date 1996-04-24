On Balance Volume MTF Plus

OBV MTF I4EA

Индикатор режима объема институционального уровня

Большинство индикаторов OBV лишь показывают, где объем был раньше. OBV MTF I4EA преобразует необработанные данные об объеме в практичную мультитаймфреймовую карту режимов, которая показывает, куда объем движется прямо сейчас — и есть ли у движения потенциал для продолжения.

Какие задачи он решает

  • Никакого гадания на перекупленности/перепроданности: Построенный на базе скользящего динамического центрального диапазона (Dynamic Midpoint Engine), индикатор автоматически адаптируется к меняющейся волатильности рынка, выдавая четкие и объективные сигналы о смене трендового режима.

  • Мгновенное согласование мультитаймфреймов: Оснащен наэкранным дашбордом (HUD), который одновременно анализирует 3 таймфрейма, за считанные секунды предоставляя наглядную картину по направлению тренда, наклону, «возрасту» сигнала и рискам дистанции.

  • Умный риск-менеджмент: Включает встроенный датчик риска на основе ATR (DISTANCE), который предупреждает, когда тренд сжат перед пробоем или слишком растянут и рискует уйти на откаты.

Ключевые возможности

Вывод на панели Описание метрики
REGIME Отображает текущий режим рынка (бычий или медвежий).
SLOPE Отслеживает направление и силу импульса объема в реальном времени.
X-CROSS Определяет «свежесть» сигнала, показывая точное количество баров с момента начала текущего режима (момента пересечения).
DISTANCE Цветовой датчик риска, измеряющий текущую дистанцию от опорного уровня в единицах ATR (Average True Range).

  • Динамический мультитаймфреймовый консенсус: Визуальный дашборд динамически меняет цвет фона в зависимости от согласованности 3 таймфреймов (3/0 — сильный консенсус, 2/1 — умеренная согласованность).

  • Сигналы на графике: Стрелки смены режима в реальном времени (X-Buy / X-Sell) и отслеживание дивергенций отображаются прямо на свечах.

  • Полная гибкость настроек: Регулируйте сглаживание, зоны гистерезиса (мертвые зоны) и периоды расчета под любой стиль торговли — от высокочастотного скальпинга до долгосрочного позиционного трейдинга.

Создан для алгоритмических и ручных трейдеров

  • Ручная торговля: Получайте полную картинку по рынку за 8 секунд перед входом в ручные сделки.

  • 100% готовность к автоматизации: Оснащен 18 буферами экспорта, разработанными специально для интеграции в торговые советники (I4EA = Indicator for EA / Индикатор для торговых роботов). Легко получайте доступ к флагам сигналов в реальном времени, состояниям режима, значениям дистанции и «возрасту» сигнальных баров прямо из вашего кода.

Полная документация по запросу при покупке: Полное техническое руководство, MQL5-код для интеграции, карты буферов и шаблоны советников предоставляются сразу после покупки, чтобы вы могли мгновенно запустить свои автоматизированные стратегии.


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4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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Ebrah Ssali
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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MTF ParabolicSAR
Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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Hybrid FATL Fractal
Ebrah Ssali
Индикаторы
Hybrid FATL Fractal: Professional Digital-Signal Logic   Simplify the Complexity of Market Structure.   Unlock the power of digital signal processing combined with price action geometry. The Hybrid FATL Fractal is a professional-grade technical analysis tool designed to eliminate market noise and pinpoint high-probability institutional turning points. By merging the Fast Adaptive Trend Line (FATL) algorithm with Dynamic Fractal Breakout logic, this indicator provides a dual-layered filter that a
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Ebrah Ssali
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Pro MTF Fisher Transform
Ebrah Ssali
Индикаторы
Fisher Transform MTF Pro v4.03 Professional Multi-Timeframe Trading Decision System Fisher Transform MTF Pro turns complex multi-timeframe data into clear, actionable trade decisions in seconds. It answers instantly:  What’s the trend?  Where’s the entry?  How strong is the setup?  What are the risks?  Should I buy, sell, or wait?  The Edge   Zero-Line Filter (Trend Protection) Prevents counter-trend trades by default:  No buys above zero  No sells below zero This forces alignment with th
Turtles Pro
Ebrah Ssali
Индикаторы
Turtles Professional v2.0 The Legendary Turtle Strategy, Reimagined for the Modern Trader Turtles Pro transforms the iconic 1980s Turtle Trading System into a high-performance, multi-timeframe decision engine. It eliminates guesswork by providing institutional-grade analysis on trend structure, entry quality, and volatility all on a single chart. The Strategic Edge Turtles Professional uses a Smart Weighted Bias Engine to prioritize higher time frames, ensuring your trades align with the d
Hybrid Hull LSMA
Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Индикаторы
T3 MTF PureMaths : Мультитаймфреймовый индикатор Tillson T3 Торговая система с нулевым запаздыванием, логикой конфлюэнции и интерактивной панелью Преимущество мультитаймфреймовой торговли T3 MTF Pure PureMaths — это профессиональная торговая панель, которая агрегирует рыночную структуру сразу по 8 таймфреймам (от месячного до 5-минутного). Вы получаете мгновенные и точные данные без необходимости переключать графики или производить расчеты в уме. Построенный на чистой математической оптимизации
Fisher Transform Div
Ebrah Ssali
Индикаторы
Divergent Fisher Transform MT5  Precision Momentum. Intelligent Filtering. EA-Ready Automation. The Divergent Fisher Transform for MT5 is a professional-grade momentum trading indicator designed to help traders answer the most important question in the market: “What should I do right now?” It transforms raw price into high-probability, structured trading decisions using a powerful combination of:  Fisher Transform momentum modeling  Zero-line structural filtering  Multi-level overbought/o
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Эксперты
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Hybrid FATL LeastSquares MA
Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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ADX ClrDynamic MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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Ebrah Ssali
Индикаторы
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