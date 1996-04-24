On Balance Volume MTF Plus
- Индикаторы
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- Версия: 3.0
- Активации: 5
OBV MTF I4EA
Индикатор режима объема институционального уровня
Большинство индикаторов OBV лишь показывают, где объем был раньше. OBV MTF I4EA преобразует необработанные данные об объеме в практичную мультитаймфреймовую карту режимов, которая показывает, куда объем движется прямо сейчас — и есть ли у движения потенциал для продолжения.
Какие задачи он решает
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Никакого гадания на перекупленности/перепроданности: Построенный на базе скользящего динамического центрального диапазона (Dynamic Midpoint Engine), индикатор автоматически адаптируется к меняющейся волатильности рынка, выдавая четкие и объективные сигналы о смене трендового режима.
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Мгновенное согласование мультитаймфреймов: Оснащен наэкранным дашбордом (HUD), который одновременно анализирует 3 таймфрейма, за считанные секунды предоставляя наглядную картину по направлению тренда, наклону, «возрасту» сигнала и рискам дистанции.
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Умный риск-менеджмент: Включает встроенный датчик риска на основе ATR (DISTANCE), который предупреждает, когда тренд сжат перед пробоем или слишком растянут и рискует уйти на откаты.
Ключевые возможности
|Вывод на панели
|Описание метрики
|REGIME
|Отображает текущий режим рынка (бычий или медвежий).
|SLOPE
|Отслеживает направление и силу импульса объема в реальном времени.
|X-CROSS
|Определяет «свежесть» сигнала, показывая точное количество баров с момента начала текущего режима (момента пересечения).
|DISTANCE
|Цветовой датчик риска, измеряющий текущую дистанцию от опорного уровня в единицах ATR (Average True Range).
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Динамический мультитаймфреймовый консенсус: Визуальный дашборд динамически меняет цвет фона в зависимости от согласованности 3 таймфреймов (3/0 — сильный консенсус, 2/1 — умеренная согласованность).
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Сигналы на графике: Стрелки смены режима в реальном времени (X-Buy / X-Sell) и отслеживание дивергенций отображаются прямо на свечах.
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Полная гибкость настроек: Регулируйте сглаживание, зоны гистерезиса (мертвые зоны) и периоды расчета под любой стиль торговли — от высокочастотного скальпинга до долгосрочного позиционного трейдинга.
Создан для алгоритмических и ручных трейдеров
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Ручная торговля: Получайте полную картинку по рынку за 8 секунд перед входом в ручные сделки.
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100% готовность к автоматизации: Оснащен 18 буферами экспорта, разработанными специально для интеграции в торговые советники (I4EA = Indicator for EA / Индикатор для торговых роботов). Легко получайте доступ к флагам сигналов в реальном времени, состояниям режима, значениям дистанции и «возрасту» сигнальных баров прямо из вашего кода.
Полная документация по запросу при покупке: Полное техническое руководство, MQL5-код для интеграции, карты буферов и шаблоны советников предоставляются сразу после покупки, чтобы вы могли мгновенно запустить свои автоматизированные стратегии.