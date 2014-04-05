Trend Vision MTF Dashboard
- Indikatoren
- Miyambo Mumba
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 15
TrendVision MTF Dashboard - Multi-Paar Multi-Zeitrahmen Scanner
Dieses Dashboard hilft Tradern, sofort hochwahrscheinliche Trades zu identifizieren, indem es Multi-Zeitrahmen-Trendausrichtung, Starke und Handelsbereitschaft in einer klaren Ansicht zeigt.
WICHTIG: Dies ist ein Entscheidungshilfe-Tool, kein Auto-Trader. Es bietet visuelle Analyse, um Ihnen bei fundierten Handelsentscheidungen zu helfen.
WAS ES UNTERSCHEIDET:
Horen Sie auf, zwischen Charts zu wechseln, um Trendausrichtung zu prufen. TrendVision MTF Dashboard zeigt bis zu 28 Symbole uber 6 Zeitrahmen gleichzeitig, mit farbcodierten Trendzellen, Vertrauensbewertung und sofortigen Alarmen, wenn alle Zeitrahmen ausgerichtet sind.
HAUPTFUNKTIONEN:
Multi-Symbol Multi-Zeitrahmen-Analyse
- Uberwachen Sie bis zu 28 Paare gleichzeitig
- Wahlen Sie eine beliebige Kombination von 8 Zeitrahmen (M1 bis W1)
- Jeder Zeitrahmen zeigt unabhangigen Trendzustand
- Hohere Zeitrahmen-Gewichtung (H4/D1 zahlen 2x)
Vertrauensbewertungssystem
- Vertrauensprozentsatz (0-100%) fur jedes Symbol
- Basierend auf Zeitrahmen-Ausrichtung und Trendstarke
- Mindestvertrauens-Schwellenwert-Filter
- Hoheres Vertrauen = hohere Setup-Wahrscheinlichkeit
Intelligente Signalfilterung
- HTF-Konfliktwarnung: Zeigt "!HTF" wenn H4 und D1 nicht ubereinstimmen
- Spread-Filter: Zeigt "!SPR" wenn Spread Schwellenwert uberschreitet
- Keine-Handel-Zone: Zeigt "WAIT" wenn Starke zwischen -20 und +20
- Sitzungsfilter: London, New York, Asien oder Alle Sitzungen
PERFEKT FUR:
- Trader, die das Gesamtbild uber mehrere Paare sehen wollen
- Diejenigen, die mit Multi-Zeitrahmen-Bestatigung handeln
- Scalper, die nach den starksten Trend-Paaren suchen
- Swing-Trader, die HTF-Ausrichtung prufen
FUNKTIONIERT AUF: Forex, Gold, Indizes, Krypto - jeder Markt in MT5