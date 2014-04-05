Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Multi-Paar Multi-Zeitrahmen Scanner





Dieses Dashboard hilft Tradern, sofort hochwahrscheinliche Trades zu identifizieren, indem es Multi-Zeitrahmen-Trendausrichtung, Starke und Handelsbereitschaft in einer klaren Ansicht zeigt.





WICHTIG: Dies ist ein Entscheidungshilfe-Tool, kein Auto-Trader. Es bietet visuelle Analyse, um Ihnen bei fundierten Handelsentscheidungen zu helfen.





WAS ES UNTERSCHEIDET:

Horen Sie auf, zwischen Charts zu wechseln, um Trendausrichtung zu prufen. TrendVision MTF Dashboard zeigt bis zu 28 Symbole uber 6 Zeitrahmen gleichzeitig, mit farbcodierten Trendzellen, Vertrauensbewertung und sofortigen Alarmen, wenn alle Zeitrahmen ausgerichtet sind.





HAUPTFUNKTIONEN:





Multi-Symbol Multi-Zeitrahmen-Analyse

- Uberwachen Sie bis zu 28 Paare gleichzeitig

- Wahlen Sie eine beliebige Kombination von 8 Zeitrahmen (M1 bis W1)

- Jeder Zeitrahmen zeigt unabhangigen Trendzustand

- Hohere Zeitrahmen-Gewichtung (H4/D1 zahlen 2x)





Vertrauensbewertungssystem

- Vertrauensprozentsatz (0-100%) fur jedes Symbol

- Basierend auf Zeitrahmen-Ausrichtung und Trendstarke

- Mindestvertrauens-Schwellenwert-Filter

- Hoheres Vertrauen = hohere Setup-Wahrscheinlichkeit





Intelligente Signalfilterung

- HTF-Konfliktwarnung: Zeigt "!HTF" wenn H4 und D1 nicht ubereinstimmen

- Spread-Filter: Zeigt "!SPR" wenn Spread Schwellenwert uberschreitet

- Keine-Handel-Zone: Zeigt "WAIT" wenn Starke zwischen -20 und +20

- Sitzungsfilter: London, New York, Asien oder Alle Sitzungen





PERFEKT FUR:

- Trader, die das Gesamtbild uber mehrere Paare sehen wollen

- Diejenigen, die mit Multi-Zeitrahmen-Bestatigung handeln

- Scalper, die nach den starksten Trend-Paaren suchen

- Swing-Trader, die HTF-Ausrichtung prufen





FUNKTIONIERT AUF: Forex, Gold, Indizes, Krypto - jeder Markt in MT5



