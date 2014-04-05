Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Multi-Paar Multi-Zeitrahmen Scanner

Dieses Dashboard hilft Tradern, sofort hochwahrscheinliche Trades zu identifizieren, indem es Multi-Zeitrahmen-Trendausrichtung, Starke und Handelsbereitschaft in einer klaren Ansicht zeigt.

WICHTIG: Dies ist ein Entscheidungshilfe-Tool, kein Auto-Trader. Es bietet visuelle Analyse, um Ihnen bei fundierten Handelsentscheidungen zu helfen.

WAS ES UNTERSCHEIDET:
Horen Sie auf, zwischen Charts zu wechseln, um Trendausrichtung zu prufen. TrendVision MTF Dashboard zeigt bis zu 28 Symbole uber 6 Zeitrahmen gleichzeitig, mit farbcodierten Trendzellen, Vertrauensbewertung und sofortigen Alarmen, wenn alle Zeitrahmen ausgerichtet sind.

HAUPTFUNKTIONEN:

Multi-Symbol Multi-Zeitrahmen-Analyse
- Uberwachen Sie bis zu 28 Paare gleichzeitig
- Wahlen Sie eine beliebige Kombination von 8 Zeitrahmen (M1 bis W1)
- Jeder Zeitrahmen zeigt unabhangigen Trendzustand
- Hohere Zeitrahmen-Gewichtung (H4/D1 zahlen 2x)

Vertrauensbewertungssystem
- Vertrauensprozentsatz (0-100%) fur jedes Symbol
- Basierend auf Zeitrahmen-Ausrichtung und Trendstarke
- Mindestvertrauens-Schwellenwert-Filter
- Hoheres Vertrauen = hohere Setup-Wahrscheinlichkeit

Intelligente Signalfilterung
- HTF-Konfliktwarnung: Zeigt "!HTF" wenn H4 und D1 nicht ubereinstimmen
- Spread-Filter: Zeigt "!SPR" wenn Spread Schwellenwert uberschreitet
- Keine-Handel-Zone: Zeigt "WAIT" wenn Starke zwischen -20 und +20
- Sitzungsfilter: London, New York, Asien oder Alle Sitzungen

PERFEKT FUR:
- Trader, die das Gesamtbild uber mehrere Paare sehen wollen
- Diejenigen, die mit Multi-Zeitrahmen-Bestatigung handeln
- Scalper, die nach den starksten Trend-Paaren suchen
- Swing-Trader, die HTF-Ausrichtung prufen

FUNKTIONIERT AUF: Forex, Gold, Indizes, Krypto - jeder Markt in MT5

Weitere Produkte dieses Autors
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Pro - Sauberes Professionelles Handelssystem SAUBERES DESIGN. QUALITÄTSSIGNALE. PROFESSIONELLE ERGEBNISSE. TrendVision Pro ist ein professioneller Trendanalyse-Indikator mit einer sauberen, modernen Benutzeroberfläche, die Ihre Charts nicht überladen macht. HAUPTMERKMALE: • Intelligente Qualitätspfeile - Nur hochwahrscheinliche Kauf-/Verkaufssignale mit Mehrfaktorbestätigung • Multi-Zeitrahmen-Panel - Echtzeit-Trendanalyse über M15, H1, H4 und D1 Zeitrahmen • Automatische Fibonac
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indikatoren
Professioneller Smart Money Indikator mit HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS-Erkennung, Entry/SL/TP-Levels und Echtzeit-Alerts. Handeln Sie wie Institutionen. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Professioneller Smart Money Concepts Indikator Handeln Sie wie die Institutionen mit VisionSMC Pro, dem umfassendsten SMC-Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool enthüllt die Spuren des Smart Money und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trade-Setups präzise zu identifizieren. HAUPTFUNKTIONEN
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Swing Pro - Professioneller Swing-Trading-Indikator Trend Vision Swing Pro ist die Swing-Trading-Erweiterung der Trend Vision Indikatorfamilie, entwickelt für Trader, die eine Bestätigung aus höheren Zeitrahmen mit präzisen Swing-Einstiegen wünschen. WAS IHN UNTERSCHEIDET: Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die Ihr Chart mit Signalen überfluten, verwendet TrendVision Swing Pro intelligente Filterung, um nur hochwahrscheinliche Setups anzuzeigen. Er erklärt, WARUM Signale ersch
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Scalper Pro - Professioneller Scalping-Indikator TrendVision Scalper Pro ist die schnelle Scalping-Erweiterung der TrendVision-Indikatorfamilie, entwickelt fur Trader, die schnelle Mikro-Struktur-Signale mit intelligenter Sessions- und Spread-Filterung auf M1-M15 Zeitrahmen wunschen. WAS IHN UNTERSCHEIDET: Die meisten Scalping-Indikatoren uberfluten Ihr Chart mit verrauschten Signalen. TrendVision Scalper Pro nutzt intelligente Filterung - signalisiert nur wahrend aktiver Handelss
