Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Par Multi-Timeframe

Este painel ajuda os traders a identificar instantaneamente operacoes de alta probabilidade, mostrando alinhamento de tendencias em multiplos timeframes, forca e prontidao para operar em uma visao clara.

IMPORTANTE: Esta e uma ferramenta de suporte a decisao, nao um auto-trader. Ela fornece analise visual para ajuda-lo a tomar decisoes de trading informadas.

O QUE O TORNA DIFERENTE:
Pare de alternar entre graficos para verificar alinhamento de tendencias. TrendVision MTF Dashboard exibe ate 28 simbolos em 6 timeframes simultaneamente, com celulas de tendencia codificadas por cor, pontuacao de confianca e alertas instantaneos quando todos os timeframes se alinham.

PRINCIPAIS RECURSOS:

Analise Multi-Simbolo Multi-Timeframe
- Monitore ate 28 pares simultaneamente
- Selecione qualquer combinacao de 8 timeframes (M1 a W1)
- Cada timeframe mostra estado de tendencia independente
- Ponderacao de timeframes superiores (H4/D1 contam 2x)

Sistema de Pontuacao de Confianca
- Porcentagem de confianca (0-100%) para cada simbolo
- Baseado em alinhamento de timeframes e forca de tendencia
- Filtro de limite minimo de confianca
- Maior confianca = maior probabilidade de setup

Filtragem Inteligente de Sinais
- Aviso de Conflito HTF: Mostra "!HTF" quando H4 e D1 discordam
- Filtro de Spread: Mostra "!SPR" quando spread excede limite
- Zona Sem Operacao: Mostra "WAIT" quando forca esta entre -20 e +20
- Filtro de Sessao: Londres, Nova York, Asia ou Todas as sessoes

PERFEITO PARA:
- Traders que querem ver o panorama geral em multiplos pares
- Quem opera com confirmacao multi-timeframe
- Scalpers buscando pares com tendencia mais forte
- Swing traders verificando alinhamento HTF

FUNCIONA EM: Forex, Ouro, Indices, Crypto - qualquer mercado no MT5

