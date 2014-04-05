Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Par Multi-Timeframe





Este painel ajuda os traders a identificar instantaneamente operacoes de alta probabilidade, mostrando alinhamento de tendencias em multiplos timeframes, forca e prontidao para operar em uma visao clara.





IMPORTANTE: Esta e uma ferramenta de suporte a decisao, nao um auto-trader. Ela fornece analise visual para ajuda-lo a tomar decisoes de trading informadas.





O QUE O TORNA DIFERENTE:

Pare de alternar entre graficos para verificar alinhamento de tendencias. TrendVision MTF Dashboard exibe ate 28 simbolos em 6 timeframes simultaneamente, com celulas de tendencia codificadas por cor, pontuacao de confianca e alertas instantaneos quando todos os timeframes se alinham.





PRINCIPAIS RECURSOS:





Analise Multi-Simbolo Multi-Timeframe

- Monitore ate 28 pares simultaneamente

- Selecione qualquer combinacao de 8 timeframes (M1 a W1)

- Cada timeframe mostra estado de tendencia independente

- Ponderacao de timeframes superiores (H4/D1 contam 2x)





Sistema de Pontuacao de Confianca

- Porcentagem de confianca (0-100%) para cada simbolo

- Baseado em alinhamento de timeframes e forca de tendencia

- Filtro de limite minimo de confianca

- Maior confianca = maior probabilidade de setup





Filtragem Inteligente de Sinais

- Aviso de Conflito HTF: Mostra "!HTF" quando H4 e D1 discordam

- Filtro de Spread: Mostra "!SPR" quando spread excede limite

- Zona Sem Operacao: Mostra "WAIT" quando forca esta entre -20 e +20

- Filtro de Sessao: Londres, Nova York, Asia ou Todas as sessoes





PERFEITO PARA:

- Traders que querem ver o panorama geral em multiplos pares

- Quem opera com confirmacao multi-timeframe

- Scalpers buscando pares com tendencia mais forte

- Swing traders verificando alinhamento HTF





FUNCIONA EM: Forex, Ouro, Indices, Crypto - qualquer mercado no MT5



