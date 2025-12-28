Trend Vision MTF Dashboard


TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Paires Multi-Temporalites

Ce tableau de bord aide les traders a identifier instantanement les trades a haute probabilite en montrant l'alignement des tendances multi-temporalites, la force et la disponibilite au trading dans une vue claire.

IMPORTANT: Ceci est un outil d'aide a la decision, pas un auto-trader. Il fournit une analyse visuelle pour vous aider a prendre des decisions de trading eclairees.

CE QUI LE REND DIFFERENT:
Arretez de basculer entre les graphiques pour verifier l'alignement des tendances. TrendVision MTF Dashboard affiche jusqu'a 28 symboles sur 6 unites de temps simultanement, avec des cellules de tendance codees par couleur, un score de confiance et des alertes instantanees lorsque toutes les unites de temps s'alignent.

FONCTIONNALITES PRINCIPALES:

Analyse Multi-Symboles Multi-Temporalites
- Surveillez jusqu'a 28 paires simultanement
- Selectionnez n'importe quelle combinaison de 8 unites de temps (M1 a W1)
- Chaque unite de temps montre l'etat de tendance independant
- Ponderation des unites de temps superieures (H4/D1 comptent 2x)

Systeme de Score de Confiance
- Pourcentage de confiance (0-100%) pour chaque symbole
- Base sur l'alignement des unites de temps et la force de tendance
- Filtre de seuil de confiance minimum
- Plus de confiance = plus de probabilite de setup

Filtrage Intelligent des Signaux
- Avertissement de Conflit HTF: Affiche "!HTF" quand H4 et D1 ne concordent pas
- Filtre de Spread: Affiche "!SPR" quand le spread depasse le seuil
- Zone Sans Trading: Affiche "WAIT" quand la force est entre -20 et +20
- Filtre de Session: Londres, New York, Asie ou Toutes les sessions

PARFAIT POUR:
- Les traders qui veulent voir l'image globale sur plusieurs paires
- Ceux qui tradent avec confirmation multi-temporalites
- Les scalpers cherchant les paires les plus en tendance
- Les swing traders verifiant l'alignement HTF

FONCTIONNE SUR: Forex, Or, Indices, Crypto - tout marche dans MT5

Produits recommandés
Momentum Explosion Pro
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Momentum Explosion Pro is an advanced trading indicator designed to help traders identify and capitalize on powerful market movements. By analyzing momentum and volatility dynamics, this tool provides clear buy and sell signals, empowering traders to make precise and timely decisions. Key Features: Momentum and Explosion Signals:   Accurately detects shifts in market momentum and explosive price movements to highlight profitable opportunities. Customizable Alerts:   Stay informed with notificati
SAR Vision MTF
Michal Hrubes
Indicateurs
SAR Vision MTF – Indicateur Parabolic SAR Multi-Timeframe pour MT5 SAR Vision MTF est un outil d’analyse technique multi-timeframe qui affiche les valeurs du Parabolic SAR des timeframes supérieurs directement sur le graphique actuel. Il est conçu pour aider les traders à analyser les tendances plus larges du marché sans changer plusieurs graphiques. Fonctionnalités principales Fonctionnalité multi-timeframe – Affiche les signaux Parabolic SAR des timeframes supérieurs (par exemple, M5, M15, H1,
Speed Indicator for MT5
Joao Luiz Savioli Filho
Indicateurs
This MQL5 Speed Indicator script calculates the average speed of price movements for a selected financial instrument over a specified period. It uses the arithmetic mean to determine the average speed, which is computed by dividing the distance (change in price) by the time interval. The indicator then displays this value as a histogram in a separate window. Average Speed Calculation : The speed is calculated using the formula v = d t v = \frac{d}{t} v = t d ​ , where d d d is the price differen
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indicateurs
Indicateur Smart Money professionnel avec Order Blocks HTF/LTF, FVG, détection BOS, niveaux Entry/SL/TP et alertes. Tradez comme les institutions. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Indicateur Professionnel Smart Money Concepts Tradez comme les institutions avec VisionSMC Pro, l'indicateur SMC le plus complet pour MetaTrader 5. Cet outil puissant révèle les traces de l'argent intelligent, vous aidant à identifier des configurations de trading à haute probabilité avec précision. FONCTIONNALIT
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
MTF TREND DASHBOARD - Analyseur de Tendance Multi-Timeframe Un puissant tableau de bord visuel qui affiche la direction de la tendance sur 7 unités de temps simultanément (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES === Détection de tendance en temps réel via croisement d’EMA Valeurs RSI avec code couleur surachat/survente Barres dynamiques de force du trend Signal de biais global du marché (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Affichage en direct du spread, ATR, Bid/Ask Thè
StructurePro 50
Fabian Orlando Moraes Sequeira
Indicateurs
Descripción del indicador StructurePro 50 StructurePro 50 es un indicador avanzado de Market Structure diseñado para traders que buscan identificar de manera clara y objetiva los puntos clave de la acción del precio. Con él podrás detectar automáticamente Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Highs (LH) y Lower Lows (LL) , así como rupturas de estructura ( BOS ) y cambios de carácter ( CHoCH ). El indicador simplifica la lectura del mercado y elimina la subjetividad, permitiéndote cent
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Experts
Introducing my powerful SMC and Moving Average-based Gold Trend EA, meticulously designed for traders seeking exceptional growth with minimal risk. This EA is ideal for small accounts, capable of handling an initial deposit as low as $500 with a lot size of 0.01. Unlike traditional martingale strategies that often risk excessive drawdowns, this EA operates with a single-trade logic, ensuring maximum capital preservation and consistent performance. Message me for the demo version. Tester data so
SyntheticIndices
Stanislav Korotky
Indicateurs
The indicator compares quotes of a given symbol and a synthetic quote calculated from two specified referential symbols. The indicator is useful for checking Forex symbol behavior via corresponding stock indices and detecting their convergence/divergence which can forecast future price movements. The main idea is that all stock indices are quoted in particular currencies and therefore demonstrate correlation with Forex pairs where these currencies are used. When market makers decide to "buy" one
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indicateurs
Indicator MTF Qristalium Arrows is a semi - automatic trading system. It works on all currency pairs.  The indicator uses three rules: 1) we trade only on the trend, 2)"buy when everyone sells and sell when everyone buys", 3) the Price always goes against the crowd.  Indicator MTF Arrows Qristalium filter rules across multiple time frames using the built-in indicators. If the trend matches on the selected time intervals, the indicator will give an arrow to enter the market. Then you make you
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicateurs
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Intelligent Moving
Denys Babiak
Indicateurs
Let us introduce you to a new era of neural indicators for financial markets! Intelligent Moving is a unique indicator that trains its neural network in real time! You no longer need to look for the optimal indicator parameters for each specific situation. No more late signals. The artificial intelligence is able to adapt itself and predict any market movements. Visually, the indicator is drawn as a main solid moving average line, two dotted lines of standard deviations and signal arrows. For
MP Normal Distribution Multi TF MT5
Aleksandr Karelin
Indicateurs
MT4 version -   https://www.mql5.com/ru/market/product/69932 Unlike other indicators of this type, this version has: The ability to display data from smaller timeframes on the current chart. For example, displaying data from the M1 period on the H1 chart. Calculation of values ​​using the Gaussian formula (normal distribution formula). Flexible system of settings. Settings: basePeriod   - base period. indicatorMode  - display mode. Sets the value of each interval:   by4h   (4 hours),   by6h  
EUR 8 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's saved
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Indicateur de Réactivité – Mesure de la réaction du marché aux événements économiques pour MT5 L’Indicateur de Réactivité analyse et quantifie en temps réel la réaction du marché aux événements du calendrier économique. Il mesure automatiquement le mouvement du prix (en pips) à 10, 30 et 60 secondes après chaque annonce économique majeure. Fonctionnalités principales  Récupération automatique des événements Intégration directe avec l’API Calendrier native de MT5, sans configuration externe.  Me
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicateurs
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Currency Strength Meter with Visual Dashboard Multi-Currency Strength Dashboard PRO est un indicateur pour MetaTrader 5 qui mesure en temps réel la force relative des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en analysant jusqu’à 28 paires Forex (selon les symboles disponibles chez votre broker). L’objectif est de fournir une lecture rapide et structurée de la force/faiblesse des devises, afin d’aider à sélectionner des paires
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Indicateurs
Fundamentação teórica   A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional: Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescent
Market Info Label
Karsten Nest
Indicateurs
This tool gives you several informations about your broker and the current market events. The top Infolabel shows the current spread price . You can set whether the label should be displayed or hidden. You can adjust price levels for automaticly change of background color. The lower Infolabel shows the candle timer of the current time frame. You can set whether the label should be displayed or hidden. The bordercolor change to red if: 1. you have no connection to the tradeserver 2. you receive
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Experts
Introducing my powerful SMC and Moving Average-based Gold Trend EA, meticulously designed for traders seeking exceptional growth with minimal risk. This EA is ideal for small accounts, capable of handling an initial deposit as low as $500 with a lot size of 0.01. Unlike traditional martingale strategies that often risk excessive drawdowns, this EA operates with a single-trade logic, ensuring maximum capital preservation and consistent performance. Message me for the demo version. Tester data so
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Indicateurs
Volumes  ******************* Volumes для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор Volumes  для платформы Micro. Входные парам
FREE
Volume Color Bar
Ivan Bermejo
Indicateurs
This indicator customizes the volume candles to match the color of the price candle. If it's a bullish candle, the volume candle will be green... And if it's a bearish candle, the volume candle will be red... Very useful for seeing the dominant trend at a glance... You can customize the color of the volume candles, their thickness, style, and even the timeframes you want them displayed on... It's like the default MT5 Volume indicator, but this one has the option to customize colors and styles...
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitaires
L'utilitaire "   Multi Symbol Trailing   " déplace le Stop Loss pour toutes les positions actuellement ouvertes (multi-symbol trailing). Il est principalement destiné à aider au trading manuel. Il n'y a aucune restriction pour l'utilitaire, que ce soit par le nom de la paire de devises ou par l'identifiant individuel (numéro magique) - l'utilitaire traite absolument toutes les positions actuellement ouvertes. L'unité de mesure des paramètres «   Trailing Stop   » et «   Trailing Step   » est le
Volumen Advisor
Ivan Bermejo
Indicateurs
Useful tool that will notify you when it detects a possible movement by volume input. Fundamentally in Futures. Detects areas of NO OFFER / NO DEMAND. Compare the volume of the candle in progress with the previous ones. If the volume has been decreasing, when the current contracts, surpass the previous one, ALERT! - It can be loaded in the main graphic or windows. - For any temporality. - It warns you with a pop-up window, on which graph the alarm went off. - When the pattern is de
Track All Gains RJS MT5
Robert Jasinski-sherer
Utilitaires
This Program will not execute any trades! Works on any chart and any time frame! This is the MT5 version. MT4 version : https://www.mql5.com/en/market/product/125500?source=Site+Market+My+Products+Page#description This EA will produce a comment box at the top left of the chart and show you your equity % difference throughout the day, week, month and year. Updating constantly in real time. The daily resets back to zero on open of a new market open day. The weekly resests back to zero at open
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual Trend Flux Analyzer: Your Ultimate Guide to Market Momentum Unlock a clearer, more intuitive way to view market trends and momentum with the Visual Trend Flux Analyzer. This powerful indicator for MetaTrader 5 is designed to cut through market noise and provide you with a clean, visual representation of trend strength and potential reversals. Stop guessing the market's direction and start making informed decisions based on a sophisticated, multi-layered analysis. For just $30, you can eq
Gauge Classic Series
Zamzuri Saad
Utilitaires
This is a series of gauges that can be loaded on any Chart time frame. You can use this gauge indicators to decide when to enter and exit market with high degree of confident. Gauge No 1: Ichimoku Kinko Hyo Tenken Sen Crosses Kijun Sen. This will tell Bull and Bear and the timing to enter market. When the value move from above 0 towards below 0, the Tenken Sen line is moving to cross the Kijun Sen line and appears value is the Delta for the difference. Same goes to the opposite. The positive val
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicateurs
Le tableau de bord d'alerte RSI / TDI vous permet de surveiller les RSI à la fois (sélectionnables par vous) sur chaque paire majeure que vous négociez. Vous pouvez l'utiliser de deux manières : 1. Sélectionnez plusieurs périodes et le tiret vous montrera quand il y a plusieurs périodes prolongées au-delà des conditions commerciales normales. Un excellent indicateur que le prix a poussé fort récemment, car il a atteint un niveau de surachat ou de survente sur plusieurs périodes, de sorte qu'
Tick Hour Tick MT5
Leonid Basis
Indicateurs
This indicator is designed for H1 timeframe and shows: Sum of points when the price goes up (Green Histogram). Sum of points when the price goes down (Red Histogram).  In other words, by the number and ratio of bullish points to bearish ones, you can do a technical analysis of the state of the market. If the green histogram prevails over the red one, you can conclude that at the moment the buyers are stronger than the sellers, and vice versa, if the red histogram prevails over the green, the se
TakVWAP
Oscar Alejandro Palacios Aranguiz
5 (1)
Indicateurs
tak.VWAP – Volume Weighted Average Price A reliable and lightweight VWAP indicator designed for traders who require flexibility and visual clarity. Key Features: Two calculation modes: Rolling VWAP: Based on a configurable number of candles. Daily VWAP: Automatically resets at the start of each trading day. Fully customizable line style : color, width, visibility, and line type. Clean input structure with grouped sections for ease of use. EA-friendly : exposes buffer for use in Expert Advisors
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Indicateurs
The   Pairs Spread indicator   has been developed for the popular strategy known as pairs trading, spread trading, or statistical arbitrage. This indicator measures the distance (spread) between prices of two directly (positively) correlated instruments and shows the result as a curve with standard deviations. So, traders can quickly identify when the instruments are too far apart and use this information for trade opportunities.  How to use the Pairs Spread indicator Best results are attained
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicateurs
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicateurs
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicateurs
Tout simplement, vous pouvez commencer à trader lorsque le mouvement des chiffres blancs — appelés « pips » — commence à apparaître à côté de la bougie actuelle. Les « pips » blancs indiquent qu’un ordre d’achat ou de vente est actuellement actif et évolue dans la bonne direction, comme le montre leur couleur blanche. Lorsque le mouvement des pips blancs s’arrête et devient vert statique, cela signale la fin de la dynamique en cours. La couleur verte des chiffres représente le profit total réal
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicateurs
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicateurs
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicateurs
DESCRIPTION ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) est l'indicateur qui analyse le mouvement des prix et identifie les impulsions valides, les corrections et les SCOB (Single Candle Order Block). C'est un outil puissant qui peut être utilisé avec tout type d'analyse technique car il est flexible, informatif, facile à utiliser et améliore considérablement la conscience du trader des zones d'intérêt les plus liquides. PARAMÈTRES Général | Visuels Thème de couleur — définit le thème de couleur
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
Indicateurs
Who does not want to predict markets prices? This indicator gives you more confidence to take position. It gives you alerts with a pourcentage of chance that next candle could be bearish or bullish. Of course we can not predict future but we can try.... You can adjust pourcentage in order to get more precise filter. Do not hesitate to contact me for informations.
Plus de l'auteur
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
Indicateurs
TrendVision Pro - Système de Trading Professionnel et Épuré DESIGN ÉPURÉ. SIGNAUX DE QUALITÉ. RÉSULTATS PROFESSIONNELS. TrendVision Pro est un indicateur professionnel d'analyse de tendance avec une interface épurée et moderne qui n'encombre pas vos graphiques. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: • Flèches Intelligentes de Qualité - Uniquement des signaux d'achat/vente à haute probabilité avec confirmation multi-factorielle • Panneau Multi-Temporel - Analyse de tendance en temps réel sur les pério
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indicateurs
Indicateur Smart Money professionnel avec Order Blocks HTF/LTF, FVG, détection BOS, niveaux Entry/SL/TP et alertes. Tradez comme les institutions. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Indicateur Professionnel Smart Money Concepts Tradez comme les institutions avec VisionSMC Pro, l'indicateur SMC le plus complet pour MetaTrader 5. Cet outil puissant révèle les traces de l'argent intelligent, vous aidant à identifier des configurations de trading à haute probabilité avec précision. FONCTIONNALIT
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
Indicateurs
TrendVision Swing Pro - Indicateur Professionnel de Swing Trading Trend Vision Swing Pro est l'extension swing trading de la famille d'indicateurs Trend Vision, conçu pour les traders qui souhaitent une confirmation sur les unités de temps supérieures avec des entrées swing précises. CE QUI LE REND DIFFÉRENT: Contrairement aux indicateurs basiques qui inondent votre graphique de signaux, TrendVision Swing Pro utilise un filtrage intelligent pour afficher uniquement les configurations à haute
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indicateurs
TrendVision Scalper Pro - Indicateur Professionnel de Scalping TrendVision Scalper Pro est l'extension de scalping rapide de la famille d'indicateurs TrendVision, concue pour les traders qui veulent des signaux de micro-structure rapides avec un filtrage intelligent des sessions et du spread sur les unites de temps M1-M15. CE QUI LE REND DIFFERENT: La plupart des indicateurs de scalping inondent votre graphique de signaux bruyants. TrendVision Scalper Pro utilise un filtrage intelligent - il
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis