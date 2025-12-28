Trend Vision MTF Dashboard





TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Paires Multi-Temporalites





Ce tableau de bord aide les traders a identifier instantanement les trades a haute probabilite en montrant l'alignement des tendances multi-temporalites, la force et la disponibilite au trading dans une vue claire.





IMPORTANT: Ceci est un outil d'aide a la decision, pas un auto-trader. Il fournit une analyse visuelle pour vous aider a prendre des decisions de trading eclairees.





CE QUI LE REND DIFFERENT:

Arretez de basculer entre les graphiques pour verifier l'alignement des tendances. TrendVision MTF Dashboard affiche jusqu'a 28 symboles sur 6 unites de temps simultanement, avec des cellules de tendance codees par couleur, un score de confiance et des alertes instantanees lorsque toutes les unites de temps s'alignent.





FONCTIONNALITES PRINCIPALES:





Analyse Multi-Symboles Multi-Temporalites

- Surveillez jusqu'a 28 paires simultanement

- Selectionnez n'importe quelle combinaison de 8 unites de temps (M1 a W1)

- Chaque unite de temps montre l'etat de tendance independant

- Ponderation des unites de temps superieures (H4/D1 comptent 2x)





Systeme de Score de Confiance

- Pourcentage de confiance (0-100%) pour chaque symbole

- Base sur l'alignement des unites de temps et la force de tendance

- Filtre de seuil de confiance minimum

- Plus de confiance = plus de probabilite de setup





Filtrage Intelligent des Signaux

- Avertissement de Conflit HTF: Affiche "!HTF" quand H4 et D1 ne concordent pas

- Filtre de Spread: Affiche "!SPR" quand le spread depasse le seuil

- Zone Sans Trading: Affiche "WAIT" quand la force est entre -20 et +20

- Filtre de Session: Londres, New York, Asie ou Toutes les sessions





PARFAIT POUR:

- Les traders qui veulent voir l'image globale sur plusieurs paires

- Ceux qui tradent avec confirmation multi-temporalites

- Les scalpers cherchant les paires les plus en tendance

- Les swing traders verifiant l'alignement HTF





FONCTIONNE SUR: Forex, Or, Indices, Crypto - tout marche dans MT5



