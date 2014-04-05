Trend Vision MTF Dashboard
- Indicatori
- Miyambo Mumba
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 15
TrendVision MTF Dashboard - Scanner Multi-Coppia Multi-Timeframe
Questa dashboard aiuta i trader a identificare istantaneamente operazioni ad alta probabilita mostrando l'allineamento delle tendenze multi-timeframe, la forza e la prontezza al trading in un'unica vista chiara.
IMPORTANTE: Questo e uno strumento di supporto alle decisioni, non un auto-trader. Fornisce analisi visiva per aiutarti a prendere decisioni di trading informate.
COSA LO RENDE DIVERSO:
Smetti di passare da un grafico all'altro per verificare l'allineamento dei trend. TrendVision MTF Dashboard mostra fino a 28 simboli su 6 timeframe simultaneamente, con celle di trend codificate per colore, punteggio di fiducia e avvisi istantanei quando tutti i timeframe si allineano.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Analisi Multi-Simbolo Multi-Timeframe
- Monitora fino a 28 coppie simultaneamente
- Seleziona qualsiasi combinazione di 8 timeframe (M1 a W1)
- Ogni timeframe mostra stato di trend indipendente
- Ponderazione dei timeframe superiori (H4/D1 contano 2x)
Sistema di Punteggio Fiducia
- Percentuale di fiducia (0-100%) per ogni simbolo
- Basato su allineamento timeframe e forza del trend
- Filtro soglia minima di fiducia
- Maggiore fiducia = maggiore probabilita di setup
Filtraggio Intelligente dei Segnali
- Avviso Conflitto HTF: Mostra "!HTF" quando H4 e D1 non concordano
- Filtro Spread: Mostra "!SPR" quando lo spread supera la soglia
- Zona No-Trade: Mostra "WAIT" quando la forza e tra -20 e +20
- Filtro Sessione: Londra, New York, Asia o Tutte le sessioni
PERFETTO PER:
- Trader che vogliono vedere il quadro generale su piu coppie
- Chi opera con conferma multi-timeframe
- Scalper che cercano le coppie piu in trend
- Swing trader che verificano l'allineamento HTF
FUNZIONA SU: Forex, Oro, Indici, Crypto - qualsiasi mercato in MT5