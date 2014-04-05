Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Escaner Multi-Par Multi-Temporalidad

Este panel ayuda a los traders a identificar instantaneamente operaciones de alta probabilidad mostrando la alineacion de tendencias en multiples marcos temporales, fuerza y disposicion para operar en una vista clara.

IMPORTANTE: Esta es una herramienta de apoyo a la decision, no un auto-trader. Proporciona analisis visual para ayudarte a tomar decisiones de trading informadas.

LO QUE LO HACE DIFERENTE:
Deja de cambiar entre graficos para verificar la alineacion de tendencias. TrendVision MTF Dashboard muestra hasta 28 simbolos en 6 marcos temporales simultaneamente, con celdas de tendencia codificadas por color, puntuacion de confianza y alertas instantaneas cuando todos los marcos temporales se alinean.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Analisis Multi-Simbolo Multi-Temporalidad
- Monitorea hasta 28 pares simultaneamente
- Selecciona cualquier combinacion de 8 marcos temporales (M1 a W1)
- Cada marco temporal muestra estado de tendencia independiente
- Ponderacion de marcos temporales superiores (H4/D1 cuentan 2x)

Sistema de Puntuacion de Confianza
- Porcentaje de confianza (0-100%) para cada simbolo
- Basado en alineacion de marcos temporales y fuerza de tendencia
- Filtro de umbral minimo de confianza
- Mayor confianza = mayor probabilidad de setup

Filtrado Inteligente de Senales
- Advertencia de Conflicto HTF: Muestra "!HTF" cuando H4 y D1 no coinciden
- Filtro de Spread: Muestra "!SPR" cuando el spread excede el umbral
- Zona Sin Operar: Muestra "WAIT" cuando la fuerza esta entre -20 y +20
- Filtro de Sesion: Londres, Nueva York, Asia o Todas las sesiones

PERFECTO PARA:
- Traders que quieren ver el panorama general en multiples pares
- Quienes operan con confirmacion multi-temporalidad
- Scalpers buscando los pares con tendencia mas fuerte
- Swing traders verificando alineacion HTF

FUNCIONA EN: Forex, Oro, Indices, Crypto - cualquier mercado en MT5

