Trend Vision MTF Dashboard

TrendVision MTF Dashboard - Escaner Multi-Par Multi-Temporalidad





Este panel ayuda a los traders a identificar instantaneamente operaciones de alta probabilidad mostrando la alineacion de tendencias en multiples marcos temporales, fuerza y disposicion para operar en una vista clara.





IMPORTANTE: Esta es una herramienta de apoyo a la decision, no un auto-trader. Proporciona analisis visual para ayudarte a tomar decisiones de trading informadas.





LO QUE LO HACE DIFERENTE:

Deja de cambiar entre graficos para verificar la alineacion de tendencias. TrendVision MTF Dashboard muestra hasta 28 simbolos en 6 marcos temporales simultaneamente, con celdas de tendencia codificadas por color, puntuacion de confianza y alertas instantaneas cuando todos los marcos temporales se alinean.





CARACTERISTICAS PRINCIPALES:





Analisis Multi-Simbolo Multi-Temporalidad

- Monitorea hasta 28 pares simultaneamente

- Selecciona cualquier combinacion de 8 marcos temporales (M1 a W1)

- Cada marco temporal muestra estado de tendencia independiente

- Ponderacion de marcos temporales superiores (H4/D1 cuentan 2x)





Sistema de Puntuacion de Confianza

- Porcentaje de confianza (0-100%) para cada simbolo

- Basado en alineacion de marcos temporales y fuerza de tendencia

- Filtro de umbral minimo de confianza

- Mayor confianza = mayor probabilidad de setup





Filtrado Inteligente de Senales

- Advertencia de Conflicto HTF: Muestra "!HTF" cuando H4 y D1 no coinciden

- Filtro de Spread: Muestra "!SPR" cuando el spread excede el umbral

- Zona Sin Operar: Muestra "WAIT" cuando la fuerza esta entre -20 y +20

- Filtro de Sesion: Londres, Nueva York, Asia o Todas las sesiones





PERFECTO PARA:

- Traders que quieren ver el panorama general en multiples pares

- Quienes operan con confirmacion multi-temporalidad

- Scalpers buscando los pares con tendencia mas fuerte

- Swing traders verificando alineacion HTF





FUNCIONA EN: Forex, Oro, Indices, Crypto - cualquier mercado en MT5



