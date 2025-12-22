Index Statistics and Session Level Analysis MT5

추측을 멈추세요. 통계적 우위로 트레이딩을 시작하세요.

주식 지수는 외환과 다르게 거래됩니다. 정해진 세션이 있고, 야간에 갭이 발생하며, 예측 가능한 통계적 패턴을 따릅니다. 이 지표는 DAX, S&P 500, 다우존스와 같은 지수를 자신 있게 거래하는 데 필요한 확률 데이터를 제공합니다.

무엇이 다른가

대부분의 지표는 무엇이 일어났는지 보여줍니다. 이 지표는 다음에 무엇이 일어날 가능성이 있는지 보여줍니다. 매 거래일마다 지표는 100일간의 과거 데이터를 기준으로 현재 설정을 분석합니다. 유사한 갭, 유사한 시가 위치를 가진 날을 찾고, 가격이 주요 레벨에 도달한 빈도를 정확히 계산합니다. 갭이 메워질지, 어제 고점이 테스트될지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 실제 데이터에 기반한 정확한 백분율을 얻게 됩니다.

주요 기능

야간 노이즈를 무시하는 세션 필터 계산

상승 또는 하락 통제의 자동 감지

과거 메움 비율을 보여주는 갭 분석

통계적으로 유사한 날을 찾는 패턴 매칭

이전 세션 고점, 저점, 일봉 레벨, 주봉 레벨 도달 확률 백분율

모든 주요 가격 레벨이 원클릭 토글 버튼과 함께 자동으로 그려짐

트레이더들의 사용법

갭 다운으로 어제 종가 대비 평균 일일 범위의 15% 아래에서 시작합니다. 지표는 유사한 갭의 82%가 세션 중에 메워졌으며, 일반적으로 캔들 8까지 메워졌음을 보여줍니다. 시가 근처에서 매수하고, 갭 메움을 목표로 하며, 첫 시간 내에 이익을 실현합니다.

가격이 어제의 세션 범위 아래에서 시작합니다. 과거 데이터는 유사한 날의 0%가 어제 고점에 도달했음을 보여줍니다. 새로운 고점을 기대하며 롱 포지션을 유지하는 것을 피하고, 대신 확률이 유리한 하락 목표에 집중합니다.

지표는 연속 세 번의 강한 약세 마감 후 베어 컨트롤을 감지합니다. 가격이 세션 이동평균 아래에 있는 것과 결합하면, 숏 포지션을 유지하고 랠리에서 매도할 확인 신호를 얻게 됩니다.

진지한 지수 트레이더를 위해 제작

14개의 토글 버튼으로 모든 요소를 즉시 표시하거나 숨길 수 있습니다. 통계 패널은 내용에 따라 자동으로 크기가 조정됩니다. 캔들은 세션 시작부터 번호가 매겨져 하루 중 어디에 있는지 항상 알 수 있습니다. 바 18은 강조 표시되어 있는데, 통계적으로 일일 범위의 80%가 그 시점까지 확립되기 때문입니다.

더 스마트하게 트레이딩

현재 설정과 일치하는 날의 75%가 이전 일봉 저점에 도달했다는 것을 알면, 다르게 거래하게 됩니다. 17%만이 이전 종가에 도달했다는 것을 알면, 현실적인 목표를 설정합니다. 이 지표는 직감을 확률로 대체하여 각 거래일에 대한 접근 방식을 변화시킵니다.

M5 타임프레임에서 가장 잘 작동합니다. DAX, S&P 500, 다우존스, 나스닥, FTSE 100에 최적화되어 있습니다.

Al Brooks 프라이스 액션 학생들에게 완벽

지표에는 Al Brooks가 가르치는 동일한 방법론을 따르는 캔들 번호 매기기 시스템이 내장되어 있으며, 전문가처럼 프라이스 액션을 읽는 데 도움이 되는 모든 추가 통계 데이터가 포함되어 있습니다. 또한 황소와 곰 중 누가 시장을 통제하고 있는지 식별하는 데 도움이 되는 멀티 바 런 로직도 있습니다. 같은 색의 캔들이 연속으로 여러 개? 그 방향에 대한 풀백을 기다렸다가 트렌드에 올라타세요. 캔들 강도와 연속 캔들 수 입력으로 취향에 맞게 완전히 구성 가능합니다.