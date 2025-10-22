The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита

Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени

The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/



🎯 Что такое «The Strat»?

The Strat — революционная стратегия по действию цены, разработанная Робом Смитом, которая фокусируется на идентификации конкретных свечных паттернов и их взаимосвязей между таймфреймами. Методология классифицирует каждую свечу по номерной категории на основе того, как она взаимодействует с предыдущими свечами, создавая универсальный язык для чтения движения цены, который работает на любом рынке, в любом таймфрейме, в любое время.

Система классификации свечей The Strat:

1 Bar (Inside Bar): Высок свечи ниже предыдущего high И low выше предыдущего low — сигнал консолидации

2 Bar (Directional Bar): Свеча движется в одном направлении, не пробивая оба предыдущих уровня 2U (Up): Более высокий high и более высокий low 2D (Down): Более низкий high и более низкий low

3 Bar (Outside Bar): Высок свечи выше предыдущего high И low ниже предыдущего low — сигнал расширения и возможного разворота

🚀 Ключевые особенности & преимущества

✅ Панель Мониторинга Мультисимволов

Хватит переключаться между графиками! Мониторьте 10, 20 или даже 30+ валютных пар одновременно в одном организованном дашборде. Видите, какие инструменты формируются в реальном времени, без пропусков.

Интеграция с Market Watch: Автоматически сканирует все символы в окне Market Watch

Пользовательские списки символов: Создавайте собственные списки, вводя нужные символы

Выделение текущего символа: Мгновенно видно, какой инструмент вы сейчас смотрите

✅ Мультивременной Анализ

Получите полную картину на 4 таймфреймах одновременно. Определяйте, где ваш трейдинг-таймфрейм совпадает с более высокими таймфреймами для максимум вероятности.

Конфигурируемые таймфреймы (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

Отображение комбинаций из 2-баров для каждого таймфрейма

Цветовая маркировка типов свечей для мгновенного распознавания

Стандартная настройка: M5, M15, M30, H1 (настраивается под вашу стратегию)

✅ Интеллектуальное Обнаружение и Фильтрация Паттернов

Сфокусируйтесь на важном. Продвинутая система фильтрации позволяет сканировать конкретные высоковероятные Strat-паттерны:

Паттерн 3-1: Outside bar → inside bar (потенциальный сетап на пробой)

Паттерн 2-1: Дирекционная свеча → inside bar (продолжение или разворот)

Паттерн 2U-2U: Две подряд восходящие свечи (бычье продолжение)

Паттерн 2D-2D: Две подряд нисходящие свечи (медвежье продолжение)

Паттерн 2U-2D: Восходящая свеча → нисходящая свеча (потенциальный разворот)

Паттерн 2D-2U: Нисходящая свеча → восходящая свеча (потенциальный разворот)

Интерактивные чекбоксы позволяют мгновенно включать/выключать паттерны – вы видите только те установки, которые трейдите!

✅ Обнаружение Полной Непрерывности Таймфреймов (FTFC)

Трейдите по тренду на всех таймфреймах. Дашборд автоматически определяет, когда ваши старшие таймфреймы (Дневной, Недельный, Месячный) 모두 выстроены в бычье или медвежье направление.

Мгновенная визуальная индикация направленной согласованности

Фильтр показывает ТОЛЬКО символы с FTFC

Увеличивает вероятность успешных сделок

Показывает текущий цвет свечи (BULL/BEAR/DOJI) для каждого отслеживаемого таймфрейма

✅ Осведомлённость о Ключевых Уровнях

Знайте, где цена относительно критических уровней. Дашборд показывает текущую позицию цены относительно:

Максимума/Минимума вчерашнего дня: дневной pivot

Максимума/Минимума прошлой недели: недельная структура

Максимума/Минимума прошлого месяца: месячный контекст

Три индикатора состояния:

AbvH: Цена выше хай предыдущего периода (бычье)

BlwL: Цена ниже лоу предыдущего периода (медвежье)

Rng: Цена внутри диапазона предыдущего периода (нейтрально)

✅ Система Оповещений в Реальном Времени

Никогда не пропускайте сетап. Конфигурируемые сигналы уведомляют вас сразу после формирования паттерна:

Окна-pop-up на вашем экране

Записи в журнале для ведения истории

Оповещения срабатывают один раз за свечу, чтобы избежать спама

Только на тех паттернах, которые вы отфильтровали

Мониторинг 24/7, пока индикатор активен

✅ Метки Свечей на Графике

Обучайтесь в процессе трейдинга. Опциональные метки классификации свечей появляются прямо на вашем активном графике:

Видите номера Strat над недавними свечами

Цветовая кодировка в соответствии с панелью

Настраиваемый период отображения

Помогает вам усвоить систему классификации

Идеально для трейдеров, начинающих с Strat

✅ Интерактивный Дашборд

Доступ одним кликом к любой установке. Панель — не просто для просмотра, она интерактивна:

Клик по любому символу сразу переключает на его график

Клик по любой ячейке таймфрейма переключает на тот символ И таймфрейм

Кнопка для показа/скрытия панели

Индикаторы оповещений показывают, какие паттерны активны

Настройки фильтра сохраняются между сессиями

✅ Профессиональный Дизайн & Настройка

Сделайте его своим. Полная настройка внешнего вида под ваш стиль трейдинга:

Настраиваемая позиция (координаты X/Y)

Настраиваемые цвета текста, фона, подсветок

Настраиваемые ширины колонок и высоты строк

Контролируемый размер шрифта

Опциональные линии между строками для удобства чтения

Выделение текущего символа

📊 Как пользоваться The Strat Dashboard для трейдинга

Шаг 1: Настройте ваш сканер

Выберите символы: Включите «Use Market Watch», чтобы сканировать все символы, за которыми вы следите, либо введите конкретные пары в «Symbols List»

Выберите таймфреймы: Настройте ваши 4 анализируемых таймфрейма (например: M5, M15, M30, H1 для дневного трейдинга)

Установите таймфреймы для направления свечей: Выберите старшие таймфреймы для анализа FTFC (обычно D1, W1, MN1)

Шаг 2: Отфильтруйте свои установки

Используйте интерактивные чекбоксы для фильтрации паттернов, которыми вы торгуете:

Для трейдеров ревёрсов: Включите паттерны 3-1 (outside bar → inside bar – классическая настройка разворота) Включите 2U-2D и 2D-2U (паттерны смены направления)

Для трейдеров продолжения: Включите 2U-2U (бычье продолжение) Включите 2D-2D (медвежье продолжение) Включите фильтр FTFC для сделок в направлении тренда

Для трейдеров пробоя: Включите паттерны 3-1 (потенциальный breakout после inside bar) Включите паттерны 2-1 (барра движется → consolidation)



Шаг 3: Сканируйте возможности

Панель теперь показывает ТОЛЬКО символы, соответствующие вашим критериям:

Ищите индикаторы сигналов: Синие точки появляются рядом с паттернами, соответствующими фильтрам

Проверьте статус FTFC: «YES» означает, что все старшие таймфреймы выстроены

Проверьте ключевые уровни: Увидьте, если цена выше хай (AbvH), ниже лоу (BlwL) или в диапазоне (Rng)

Оцените выравнивание таймфреймов: Посмотрите столбцы, чтобы увидеть, выстраиваются ли паттерны на разных таймфреймах

Шаг 4: Исполните вашу сделку

Клик по символу или паттерну: Немедленно открывает соответствующий график

Подтвердите настройку: Используйте дополнительные принципы Strat (комбо-паттерны, ключевые уровни, FTFC)

Планируйте сделку: Inside bars (1’s) обеспечивают чёткие уровни Stop Loss

Управляйте позицией: Используйте паттерны старших таймфреймов как цели

Примеры сценариев трейдинга:

Сценарий 1: Настройка разворота вверх Фильтр: паттерн 3-1 включён Панель показывает: EURUSD с 3-1 на H1 FTFC: Все старшие таймфреймы BULL Ключевой уровень: Цена BlwL (ниже минимума вчера — около поддержки) Сделка: Ищите вход в лонг при пробое high inside bar (1), стоп ниже low inside bar

Сценарий 2: Продолжение вниз Фильтр: паттерн 2D-2D включён, FTFC включён Панель показывает: GBPUSD с 2D-2D на M30 FTFC: YES (все таймфреймы медвежьи) Ключевой уровень: Цена AbvH в диапазоне вчера (пробой и ретест) Сделка: Шорт на отбой от сопротивления, цель — нижние ключевые уровни

Сценарий 3: Настройка на пробой Фильтр: паттерн 2-1 включён Панель показывает: USDJPY с 2U-1 на M15 Следующий таймфрейм (M30) показывает подтверждение 2U-2U FTFC: YES (бычий выравнивание) Сделка: Лонг при пробое inside bar, езжай с продолжением



💡 Профессиональные советы для максимальной эффективности

Начните с меньшего количества паттернов Не активируйте все фильтры сразу. Сфокусируйтесь на освоении одного-двух сначала: Новички: только паттерны 3-1 Средний уровень: добавьте паттерны 2-1 Продвинутый уровень: используйте комбинации с фильтром FTFC

Соотнесите таймфреймы с вашим стилем трейдинга Скальперы: M1, M5, M15, M30

Дневные трейдеры: M5, M15, M30, H1

Свинг-трейдеры: H1, H4, D1, W1

Позиционные трейдеры: D1, W1, MN1 Используйте фильтр FTFC для более высокой вероятности Включайте FTFC, когда хотите торговать с большим трендом. Это значительно увеличивает % выигрышей, но снижает количество сигналов. Сочетайте с ключевыми уровнями Панель показывает, если цена находится выше/ниже ключевых уровней. Лучшие сетапы часто происходят именно там: Ищите разворот, когда цена BlwL или AbvH (расширение диапазона) Ищите продолжение, когда цена Rng (консолидация перед следующим движением)

Настройте несколько макетов графика Создайте разные шаблоны с разными фильтрами: Макет 1: Охота за разворотом (3-1, 2U-2D, 2D-2U) Макет 2: Торговля продолжения (2U-2U, 2D-2D, FTFC включён) Макет 3: Сетапы пробоя (только паттерны 2-1)

Освойте Strat-комбо Когда вы уверены с паттернами из 2 свечей, изучите комбо Робa Смита: Комбо 2-2-2: Три последовательные направленные свечи Комбо 2-1-2 разворот: Две вверх, inside bar, две вниз (или наоборот) Формация 3-1-2 расширения: Outside, inside, продолжение

Используйте сигналы с умом Включайте оповещения только на самые вероятные настройки

Не включайте всё подряд, иначе будет перегрузка

Держите MT5 запущенным, чтобы получать сигналы (не обязательно быть на переднем плане) Периодически проверяйте панель Сканируйте панель каждые 15-30 мин во время торговой сессии

Ищите паттерны, формирующиеся на разных таймфреймах на одном символе

Проверяйте символы, которые ранее не показывали сигналы — условия меняются

📈 Что делает этот Дашборд особенным?

По сравнению с ручным сканированием:

Скорость: Анализ 50 пар за 2 секунды vs 10 минут вручную

Точность: Никогда не ошибётесь в типе свечи

Полнота: Никогда не пропустите сетап, пока смотрите другие графики

Последовательность: Одинаковая логика классификации каждый раз

По сравнению с универсальными сканерами:

Специально для Strat: Создан ДЛЯ трейдеров Strat И BY трейдеров Strat

Распознавание паттернов: Понимает комбо из 2 свечей, а не просто отдельные свечи

Интеграция FTFC: Встроенный направленный уклон через таймфреймы

Контекст ключевых уровней: Показывает позицию относительно критических уровней

По сравнению с аналогичными индикаторами:

Множество таймфреймов: 4 анализа + 3 направляющих = всего 7 таймфреймов на символ

Интерактивная фильтрация: Меняйте, что ищете, не открывая настройки заново

Полный набор паттернов: Все шесть общих 2-барных Strat-настроек включены

Система сигналов: Никогда не пропустите сетап даже если вдали от экрана

Настройки сохраняются: Фильтры остаются между сессиями и переключениями графиков

🎓 Идеально для:

✅ Трейдеров методологии Strat – Предназначено для стратегии Робa Смита

✅ Трейдеров с несколькими рынками – Мониторинг Forex, Индексы, Сырьё, Крипто одновременно

✅ Частичных трейдеров – Сигналы гарантируют, что вы не пропустите сетапы

✅ Систематичных трейдеров – Объективное, последовательное выявление паттернов

✅ Учебных трейдеров – Метки на графиках помогают освоить систему Strat

✅ Профессиональных трейдеров – Эффективно управляйте множественными счётами и классами активов