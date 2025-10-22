The Strat Dashboard

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The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита
Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени
The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/

🎯 Что такое «The Strat»?
The Strat — революционная стратегия по действию цены, разработанная Робом Смитом, которая фокусируется на идентификации конкретных свечных паттернов и их взаимосвязей между таймфреймами. Методология классифицирует каждую свечу по номерной категории на основе того, как она взаимодействует с предыдущими свечами, создавая универсальный язык для чтения движения цены, который работает на любом рынке, в любом таймфрейме, в любое время.

Система классификации свечей The Strat:

  • 1 Bar (Inside Bar): Высок свечи ниже предыдущего high И low выше предыдущего low — сигнал консолидации

  • 2 Bar (Directional Bar): Свеча движется в одном направлении, не пробивая оба предыдущих уровня

    • 2U (Up): Более высокий high и более высокий low

    • 2D (Down): Более низкий high и более низкий low

  • 3 Bar (Outside Bar): Высок свечи выше предыдущего high И low ниже предыдущего low — сигнал расширения и возможного разворота

🚀 Ключевые особенности & преимущества
Панель Мониторинга Мультисимволов
Хватит переключаться между графиками! Мониторьте 10, 20 или даже 30+ валютных пар одновременно в одном организованном дашборде. Видите, какие инструменты формируются в реальном времени, без пропусков.

  • Интеграция с Market Watch: Автоматически сканирует все символы в окне Market Watch

  • Пользовательские списки символов: Создавайте собственные списки, вводя нужные символы

  • Выделение текущего символа: Мгновенно видно, какой инструмент вы сейчас смотрите

Мультивременной Анализ
Получите полную картину на 4 таймфреймах одновременно. Определяйте, где ваш трейдинг-таймфрейм совпадает с более высокими таймфреймами для максимум вероятности.

  • Конфигурируемые таймфреймы (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Отображение комбинаций из 2-баров для каждого таймфрейма

  • Цветовая маркировка типов свечей для мгновенного распознавания

  • Стандартная настройка: M5, M15, M30, H1 (настраивается под вашу стратегию)

Интеллектуальное Обнаружение и Фильтрация Паттернов
Сфокусируйтесь на важном. Продвинутая система фильтрации позволяет сканировать конкретные высоковероятные Strat-паттерны:

  • Паттерн 3-1: Outside bar → inside bar (потенциальный сетап на пробой)

  • Паттерн 2-1: Дирекционная свеча → inside bar (продолжение или разворот)

  • Паттерн 2U-2U: Две подряд восходящие свечи (бычье продолжение)

  • Паттерн 2D-2D: Две подряд нисходящие свечи (медвежье продолжение)

  • Паттерн 2U-2D: Восходящая свеча → нисходящая свеча (потенциальный разворот)

  • Паттерн 2D-2U: Нисходящая свеча → восходящая свеча (потенциальный разворот)
    Интерактивные чекбоксы позволяют мгновенно включать/выключать паттерны – вы видите только те установки, которые трейдите!

Обнаружение Полной Непрерывности Таймфреймов (FTFC)
Трейдите по тренду на всех таймфреймах. Дашборд автоматически определяет, когда ваши старшие таймфреймы (Дневной, Недельный, Месячный) 모두 выстроены в бычье или медвежье направление.

  • Мгновенная визуальная индикация направленной согласованности

  • Фильтр показывает ТОЛЬКО символы с FTFC

  • Увеличивает вероятность успешных сделок

  • Показывает текущий цвет свечи (BULL/BEAR/DOJI) для каждого отслеживаемого таймфрейма

Осведомлённость о Ключевых Уровнях
Знайте, где цена относительно критических уровней. Дашборд показывает текущую позицию цены относительно:

  • Максимума/Минимума вчерашнего дня: дневной pivot

  • Максимума/Минимума прошлой недели: недельная структура

  • Максимума/Минимума прошлого месяца: месячный контекст
    Три индикатора состояния:

  • AbvH: Цена выше хай предыдущего периода (бычье)

  • BlwL: Цена ниже лоу предыдущего периода (медвежье)

  • Rng: Цена внутри диапазона предыдущего периода (нейтрально)

Система Оповещений в Реальном Времени
Никогда не пропускайте сетап. Конфигурируемые сигналы уведомляют вас сразу после формирования паттерна:

  • Окна-pop-up на вашем экране

  • Записи в журнале для ведения истории

  • Оповещения срабатывают один раз за свечу, чтобы избежать спама

  • Только на тех паттернах, которые вы отфильтровали

  • Мониторинг 24/7, пока индикатор активен

Метки Свечей на Графике
Обучайтесь в процессе трейдинга. Опциональные метки классификации свечей появляются прямо на вашем активном графике:

  • Видите номера Strat над недавними свечами

  • Цветовая кодировка в соответствии с панелью

  • Настраиваемый период отображения

  • Помогает вам усвоить систему классификации

  • Идеально для трейдеров, начинающих с Strat

Интерактивный Дашборд
Доступ одним кликом к любой установке. Панель — не просто для просмотра, она интерактивна:

  • Клик по любому символу сразу переключает на его график

  • Клик по любой ячейке таймфрейма переключает на тот символ И таймфрейм

  • Кнопка для показа/скрытия панели

  • Индикаторы оповещений показывают, какие паттерны активны

  • Настройки фильтра сохраняются между сессиями

Профессиональный Дизайн & Настройка
Сделайте его своим. Полная настройка внешнего вида под ваш стиль трейдинга:

  • Настраиваемая позиция (координаты X/Y)

  • Настраиваемые цвета текста, фона, подсветок

  • Настраиваемые ширины колонок и высоты строк

  • Контролируемый размер шрифта

  • Опциональные линии между строками для удобства чтения

  • Выделение текущего символа

📊 Как пользоваться The Strat Dashboard для трейдинга
Шаг 1: Настройте ваш сканер

  • Выберите символы: Включите «Use Market Watch», чтобы сканировать все символы, за которыми вы следите, либо введите конкретные пары в «Symbols List»

  • Выберите таймфреймы: Настройте ваши 4 анализируемых таймфрейма (например: M5, M15, M30, H1 для дневного трейдинга)

  • Установите таймфреймы для направления свечей: Выберите старшие таймфреймы для анализа FTFC (обычно D1, W1, MN1)

Шаг 2: Отфильтруйте свои установки
Используйте интерактивные чекбоксы для фильтрации паттернов, которыми вы торгуете:

  • Для трейдеров ревёрсов:

    • Включите паттерны 3-1 (outside bar → inside bar – классическая настройка разворота)

    • Включите 2U-2D и 2D-2U (паттерны смены направления)

  • Для трейдеров продолжения:

    • Включите 2U-2U (бычье продолжение)

    • Включите 2D-2D (медвежье продолжение)

    • Включите фильтр FTFC для сделок в направлении тренда

  • Для трейдеров пробоя:

    • Включите паттерны 3-1 (потенциальный breakout после inside bar)

    • Включите паттерны 2-1 (барра движется → consolidation)

Шаг 3: Сканируйте возможности
Панель теперь показывает ТОЛЬКО символы, соответствующие вашим критериям:

  • Ищите индикаторы сигналов: Синие точки появляются рядом с паттернами, соответствующими фильтрам

  • Проверьте статус FTFC: «YES» означает, что все старшие таймфреймы выстроены

  • Проверьте ключевые уровни: Увидьте, если цена выше хай (AbvH), ниже лоу (BlwL) или в диапазоне (Rng)

  • Оцените выравнивание таймфреймов: Посмотрите столбцы, чтобы увидеть, выстраиваются ли паттерны на разных таймфреймах

Шаг 4: Исполните вашу сделку

  • Клик по символу или паттерну: Немедленно открывает соответствующий график

  • Подтвердите настройку: Используйте дополнительные принципы Strat (комбо-паттерны, ключевые уровни, FTFC)

  • Планируйте сделку: Inside bars (1’s) обеспечивают чёткие уровни Stop Loss

  • Управляйте позицией: Используйте паттерны старших таймфреймов как цели

Примеры сценариев трейдинга:

  • Сценарий 1: Настройка разворота вверх

    • Фильтр: паттерн 3-1 включён

    • Панель показывает: EURUSD с 3-1 на H1

    • FTFC: Все старшие таймфреймы BULL

    • Ключевой уровень: Цена BlwL (ниже минимума вчера — около поддержки)

    • Сделка: Ищите вход в лонг при пробое high inside bar (1), стоп ниже low inside bar

  • Сценарий 2: Продолжение вниз

    • Фильтр: паттерн 2D-2D включён, FTFC включён

    • Панель показывает: GBPUSD с 2D-2D на M30

    • FTFC: YES (все таймфреймы медвежьи)

    • Ключевой уровень: Цена AbvH в диапазоне вчера (пробой и ретест)

    • Сделка: Шорт на отбой от сопротивления, цель — нижние ключевые уровни

  • Сценарий 3: Настройка на пробой

    • Фильтр: паттерн 2-1 включён

    • Панель показывает: USDJPY с 2U-1 на M15

    • Следующий таймфрейм (M30) показывает подтверждение 2U-2U

    • FTFC: YES (бычий выравнивание)

    • Сделка: Лонг при пробое inside bar, езжай с продолжением

💡 Профессиональные советы для максимальной эффективности

  1. Начните с меньшего количества паттернов

    • Не активируйте все фильтры сразу. Сфокусируйтесь на освоении одного-двух сначала:

      • Новички: только паттерны 3-1

      • Средний уровень: добавьте паттерны 2-1

      • Продвинутый уровень: используйте комбинации с фильтром FTFC

  2. Соотнесите таймфреймы с вашим стилем трейдинга

    • Скальперы: M1, M5, M15, M30

    • Дневные трейдеры: M5, M15, M30, H1

    • Свинг-трейдеры: H1, H4, D1, W1

    • Позиционные трейдеры: D1, W1, MN1

  3. Используйте фильтр FTFC для более высокой вероятности

    • Включайте FTFC, когда хотите торговать с большим трендом. Это значительно увеличивает % выигрышей, но снижает количество сигналов.

  4. Сочетайте с ключевыми уровнями

    • Панель показывает, если цена находится выше/ниже ключевых уровней. Лучшие сетапы часто происходят именно там:

      • Ищите разворот, когда цена BlwL или AbvH (расширение диапазона)

      • Ищите продолжение, когда цена Rng (консолидация перед следующим движением)

  5. Настройте несколько макетов графика

    • Создайте разные шаблоны с разными фильтрами:

      • Макет 1: Охота за разворотом (3-1, 2U-2D, 2D-2U)

      • Макет 2: Торговля продолжения (2U-2U, 2D-2D, FTFC включён)

      • Макет 3: Сетапы пробоя (только паттерны 2-1)

  6. Освойте Strat-комбо

    • Когда вы уверены с паттернами из 2 свечей, изучите комбо Робa Смита:

      • Комбо 2-2-2: Три последовательные направленные свечи

      • Комбо 2-1-2 разворот: Две вверх, inside bar, две вниз (или наоборот)

      • Формация 3-1-2 расширения: Outside, inside, продолжение

  7. Используйте сигналы с умом

    • Включайте оповещения только на самые вероятные настройки

    • Не включайте всё подряд, иначе будет перегрузка

    • Держите MT5 запущенным, чтобы получать сигналы (не обязательно быть на переднем плане)

  8. Периодически проверяйте панель

    • Сканируйте панель каждые 15-30 мин во время торговой сессии

    • Ищите паттерны, формирующиеся на разных таймфреймах на одном символе

    • Проверяйте символы, которые ранее не показывали сигналы — условия меняются

📈 Что делает этот Дашборд особенным?
По сравнению с ручным сканированием:

  • Скорость: Анализ 50 пар за 2 секунды vs 10 минут вручную

  • Точность: Никогда не ошибётесь в типе свечи

  • Полнота: Никогда не пропустите сетап, пока смотрите другие графики

  • Последовательность: Одинаковая логика классификации каждый раз

По сравнению с универсальными сканерами:

  • Специально для Strat: Создан ДЛЯ трейдеров Strat И BY трейдеров Strat

  • Распознавание паттернов: Понимает комбо из 2 свечей, а не просто отдельные свечи

  • Интеграция FTFC: Встроенный направленный уклон через таймфреймы

  • Контекст ключевых уровней: Показывает позицию относительно критических уровней

По сравнению с аналогичными индикаторами:

  • Множество таймфреймов: 4 анализа + 3 направляющих = всего 7 таймфреймов на символ

  • Интерактивная фильтрация: Меняйте, что ищете, не открывая настройки заново

  • Полный набор паттернов: Все шесть общих 2-барных Strat-настроек включены

  • Система сигналов: Никогда не пропустите сетап даже если вдали от экрана

  • Настройки сохраняются: Фильтры остаются между сессиями и переключениями графиков

🎓 Идеально для:
✅ Трейдеров методологии Strat – Предназначено для стратегии Робa Смита
✅ Трейдеров с несколькими рынками – Мониторинг Forex, Индексы, Сырьё, Крипто одновременно
✅ Частичных трейдеров – Сигналы гарантируют, что вы не пропустите сетапы
✅ Систематичных трейдеров – Объективное, последовательное выявление паттернов
✅ Учебных трейдеров – Метки на графиках помогают освоить систему Strat
✅ Профессиональных трейдеров – Эффективно управляйте множественными счётами и классами активов


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Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
Volume Profile Sniper v11.1 -комплексный инструмент для анализа рынка и профессиональный подход к торговле Volume Profile Sniper v11.1 объединяет более 15 ключевых фильтров в одном индикаторе, предоставляя чёткие сигналы на основе комплексной оценки рыночной ситуации. Основные возможности Анализ объёмного дисбаланса   – алгоритм вычисляет долю покупателей и продавцов в каждой свече, сигнализируя о преобладании одной из сторон (настраиваемый порог от 50% до 90%). Многоуровневая фильтрация сигн
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
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4.43 (21)
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Станьте Breaker Trader и получайте прибыль от изменений структуры рынка по мере изменения цены. Индикатор выключателя блока ордеров определяет, когда тренд или движение цены приближаются к истощению и готовы развернуться. Он предупреждает вас об изменениях в структуре рынка, которые обычно происходят, когда произойдет разворот или серьезный откат. Индикатор использует собственный расчет, который определяет прорывы и ценовой импульс. Каждый раз, когда новый максимум формируется около возможной
Support Resistance Propulsion Targets MT5
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3.5 (4)
Индикаторы
Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться. Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ В индик
Market Reversal Alerts Dashboard
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5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
ADR Reversal Indicator
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4.21 (14)
Индикаторы
Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
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Информационная панель ADR Alert показывает вам, где в настоящее время торгуется цена по отношению к ее нормальному среднему дневному диапазону. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Черта предназначена для размещения на пустом графике и просто находится в фоновом режиме и предупреждает вас о до
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
Lee Samson
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Эксперты
Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора (доступен здесь) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и торгует, когда цена резко развора
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Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Market Reversal Alerts
Lee Samson
4.19 (114)
Индикаторы
Станьте Breaker Trader и получайте прибыль от изменений структуры рынка по мере изменения цены. Индикатор выключателя блока ордеров определяет, когда тренд или движение цены приближаются к истощению и готовы развернуться. Он предупреждает вас об изменениях в структуре рынка, которые обычно происходят, когда произойдет разворот или серьезный откат. Индикатор использует собственный расчет, который определяет прорывы и ценовой импульс. Каждый раз, когда новый максимум формируется около возможной
Index Statistics and Session Level Analysis
Lee Samson
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
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Lee Samson
5 (4)
Индикаторы
Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Получите приборную панель для одновременного мониторинга всех инструментов и таймфреймов, которыми вы торгуете, для паттернов симметричного треугольника! https://www.mql5.com/ru/market/product/69169/ Верси
ADR Reversal Indicator MT5
Lee Samson
4.63 (8)
Индикаторы
Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
Support Resistance Propulsion Targets
Lee Samson
5 (5)
Индикаторы
Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться. Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов. В индикаторе есть 2 основные функции и 4 дополнительные: ОСНОВНАЯ
Position Trader EA MT5
Lee Samson
5 (3)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Position Trader EA
Lee Samson
4.64 (11)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Market Reversal Alerts EA MT5
Lee Samson
4.36 (11)
Эксперты
Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и т
Opening Range Breakout MT5
Lee Samson
3.29 (7)
Эксперты
Получайте прибыль от взрывных движений, происходящих на открытии фондовых индексов, и каждый день получайте ощутимое преимущество. Советник прорыва диапазона открытия можно настроить по своему вкусу, чтобы фиксировать тенденции, которые формируются сразу после открытия каждый день на основных фондовых индексах, таких как DAX, DOW, NASDAQ и S&P500. Эти открытия происходят в одно и то же время каждый день, поэтому вы знаете, когда возникнет волатильность, и часто сразу после формирования сильного
Stock Index Hedge EA
Lee Samson
5 (2)
Эксперты
Воспользуйтесь преимуществами волатильности основных фондовых индексов на открытии и получите прибыль от внезапных движений, возникающих в те моменты, когда рынок прорывается при открытии торгов. Цель стратегии – просто извлечь выгоду из тех дней, когда рынок движется быстро и сильно в одном направлении при открытии и банке, который движется. Если рынок открывается слабым и беснаправленным, советник фиксирует хеджирующий убыток и ждет, пока рынок определится с направлением, прежде чем выйти из
The Ultimate Indicator Dashboard
Lee Samson
Индикаторы
Отслеживайте каждый символ и каждый таймфрейм с помощью ваших любимых индикаторов с одного графика. Ultimate Indicator Dashboard предоставляет полный вид по нескольким символам, индикаторам и таймфреймам — всё в одной удобной перемещаемой панели. Прекратите переключаться между графиками. Смотрите RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku, ATR, объём и многое другое по всем инструментам с первого взгляда. Цветовая маркировка сигналов показывает точно, где находятся возможности, а умные оповещения сооб
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 5. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Trade Equity Guardian
Lee Samson
Утилиты
Automatic Trade Protection EA For MT5 Overview Trade Equity Guardian is a lightweight, always-on Expert Advisor that continuously monitors all open positions on your account and automatically closes any trade that breaches your predefined risk thresholds. It acts as a safety net — protecting your account from oversized positions, runaway losses, or locking in profits when targets are hit. Attach it to any chart and let it run in the background. It works alongside your other EAs and manual trades
FREE
Trade Portfolio Dashboard
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Trade Portfolio Dashboard MT5
Lee Samson
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
Lee Samson
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
Lee Samson
3.67 (3)
Индикаторы
Панель предупреждений RSI / TDI позволяет вам одновременно отслеживать RSI (выбирается вами) по каждой основной паре, которой вы торгуете. Вы можете использовать его двумя способами: 1. Выберите несколько таймфреймов, и тире покажет вам, когда несколько таймфреймов выходят за рамки обычных торговых условий. Отличный индикатор того, что цена в последнее время сильно подросла, поскольку она достигла уровня перекупленности или перепроданности в нескольких временных рамках, поэтому вскоре ожидае
Symmetrical Triangle Patterns MT5
Lee Samson
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Индикаторы
Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Версия MT4 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Этот индикатор идентифицирует эти паттерны и предупреждает вас, когда формируются 4 ключевые точки и цена снова возвращается в треу
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
Lee Samson
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Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
Lee Samson
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Индикаторы
НАКОНЕЦ! Стохастический индикатор для MT4, который показывает несколько таймфреймов на одном графике! Посмотрите фактическое положение основной и сигнальной линий в 4 отдельных таймфреймах мгновенно, чтобы помочь вам принять обоснованные торговые решения. Настоящий стохастический индикатор MTF для трейдеров, которым нужно визуально видеть, что говорит им индикатор на нескольких таймфреймах, нет стрелок, которые просто указывают вверх или вниз, или отображаются цифры. Больше не нужно переключать
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The Strat Dashboard MT5
Lee Samson
Индикаторы
The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.
Multi Timeframe ATR ADR
Lee Samson
Индикаторы
Индикатор Multi-Timeframe ATR — это расширенная версия стандартного индикатора ATR для MetaTrader 4, позволяющая трейдерам видеть волатильность любой выбранной таймфрейма прямо на текущем графике. В отличие от обычного ATR, который отображает данные только для активного таймфрейма, эта версия позволяет вам выбрать другой, например — отображать дневной ATR , торгуя на графике M15 или H1. Как работает: Индикатор получает значения ATR с выбранного таймфрейма (например, H1, H4 или D1) и отображает и
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MP_mpap
633
MP_mpap 2026.03.06 09:10 
 

I would truly like to write a better review, but unfortunately the dashboard feels hastily built and has several issues that need to be addressed in future versions. I will not go into detailed technical feedback, as these are matters that should be reviewed and improved by the developer. I would normally rate this with 1 star, but I am giving 2 stars with the hope that once improvements are made, I will be happy to revise my review. In its current state, I will not be using the dashboard at all.

Update:

Thank you for your response.

My review reflects my professional assessment as a paying client. Product evaluations are based on functionality, reliability, usability, and overall execution quality. In its current version, the dashboard does not meet the standards required for professional trading use.

Providing detailed technical diagnostics is not the responsibility of customers but of the product development and quality assurance process. My role is to evaluate the end-user experience, which is what the review reflects.

Should future versions demonstrate substantial improvements in performance, stability, and design maturity, I will reassess my rating accordingly.

I wish you success in further development.

Lee Samson
73366
Ответ разработчика Lee Samson 2026.03.06 09:46
Would be good if instead of leaving a useless review you actually told the developer what you THOUGHT was wrong and twhat the 100s of other users have not had any issues with. 99% of the time what people think are issues turns out to be user error ;)
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