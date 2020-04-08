Index Statistics and Session Level Analysis MT5

Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística.

Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança.

O que o torna diferente

A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador analisa sua configuração atual contra 100 dias de dados históricos. Ele encontra dias com gaps semelhantes, posições de abertura semelhantes, e calcula exatamente com que frequência o preço atingiu níveis-chave. Sem mais adivinhações sobre se o gap vai fechar ou se a máxima de ontem será testada. Você obtém porcentagens precisas baseadas em dados reais.

Manual completo com todas as entradas explicadas aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Guia de estratégia para ajudá-lo a encontrar ótimas configurações aqui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Combine com o EA Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons para day trading de índices de ações sem esforço - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/158934/

Recursos principais

  • Cálculos filtrados por sessão que ignoram o ruído noturno
  • Detecção automática de controle de alta ou baixa
  • Análise de gaps mostrando taxas históricas de fechamento
  • Correspondência de padrões que encontra dias estatisticamente semelhantes
  • Porcentagens de probabilidade para atingir máximas e mínimas da sessão anterior, níveis diários e semanais
  • Todos os níveis de preço-chave desenhados automaticamente com botões de alternância de um clique

Como os traders usam

Um gap de baixa abre 15% da faixa diária média abaixo do fechamento de ontem. O indicador mostra que 82% dos gaps semelhantes fecharam durante a sessão, tipicamente na vela 8. Você compra perto da abertura, mirando o fechamento do gap, e realiza lucros dentro da primeira hora.

O preço abre abaixo da faixa da sessão de ontem. Dados históricos mostram que 0% dos dias semelhantes alcançaram a máxima de ontem. Você evita manter posições compradas esperando novas máximas e em vez disso foca em alvos de baixa onde a probabilidade favorece você.

O indicador detecta Ursos no Controle após três fechamentos fortes de baixa consecutivos. Combinado com o preço abaixo da média móvel da sessão, você tem confirmação para manter posições vendidas e vender nos ralis.

Construído para traders sérios de índices

Catorze botões de alternância permitem mostrar ou ocultar qualquer elemento instantaneamente. O painel de estatísticas se auto-dimensiona com base no conteúdo. As velas são numeradas a partir da abertura da sessão para que você sempre saiba onde está no dia. A barra 18 é destacada porque estatisticamente, 80% da faixa diária é estabelecida nesse ponto.

Opere de forma mais inteligente

Quando você sabe que 75% dos dias que correspondem à sua configuração atual atingiram a mínima diária anterior, você opera diferente. Quando você sabe que apenas 17% alcançaram o fechamento anterior, você define metas realistas. Este indicador transforma como você aborda cada dia de negociação substituindo palpites por probabilidades.

Funciona melhor no timeframe M5. Otimizado para DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e FTSE 100.

Perfeito para estudantes de Price Action de Al Brooks

Incorporado ao indicador está um sistema de numeração de velas que segue a mesma metodologia ensinada por Al Brooks, junto com todos os dados estatísticos extras para ajudá-lo a ler a ação do preço como um profissional. Também possui lógica de corrida multi-barra que ajudará você a identificar se os touros ou ursos estão no controle do mercado. Múltiplas velas seguidas da mesma cor? Aguarde um recuo contra essa direção e entre na tendência. Totalmente configurável ao seu gosto com entradas de força da vela e número de velas consecutivas.


Produtos recomendados
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
The sometimes always accurate indicator
Laron Demetris Burrows
Indicadores
Este sistema é bom em identificar reversões de curto prazo no mercado. É baseado em um estudo de aprendizado de máquina sobre a estrutura do mercado e pode ser uma ótima ferramenta para escanear o mercado ou negociar diretamente. Com tudo, não há uma taxa de vitória de 100%, mas esse indicador às vezes é sempre preciso. Quando ele pensa que uma reversão vai acontecer, ele vai colorir a vela uma cor específica, desenhar uma seta e, em seguida, alertá-lo sobre a compra ou venda da próxima vela.
News Clock
Victor Klenov
Indicadores
The professional browser of News and Trading Sessions is now available in MetaTrader 5. Now all the most important market information is collected on one dial! News located on the Time scale. Planning your working time has never been so easy and convenient ... The news scale can be switched a day, two, a week, a month forward or backward (see the details in the short video). All news updates in real time. Thanks to the built-in filters, you can configure the display of news by importance, cou
CounterTrend 5
Antony Augustine
Indicadores
The indicator shows buy and sell signals.  The " CounterTrend 5 " is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Features: The CounterTrend 5 is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Signals based on the daily trading range. The indicator calculates the trading range for the last few days and compare the price movements on short time intervals and generating short term reversal points.  This is a leading indicator. It works on any instruments.
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indicadores
Niubility Trend  Niubility Trend  displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Experts
O Strategy Builder é um robô de negociação avançado e versátil, meticulosamente elaborado para o MetaTrader 5, projetado para capacitar os traders com um arsenal sofisticado de indicadores padrão. Este algoritmo habilmente concebido proporciona uma abordagem abrangente à negociação, integrando perfeitamente uma infinidade de indicadores numa estratégia unificada, permitindo aos traders navegar nos mercados financeiros dinâmicos com precisão e confiança. Características principais: Diversidade
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Zonar Smart Analysis** is a complete "Smart Money" trading system designed for MetaTrader 5. It automates the classic **Opening Range Breakout (ORB)** strategy while filtering false signals using advanced Price Action algorithms (Wick Rejection & Swing Analysis). Stop guessing where the session is going. Let Zonar draw the zones, identify the breakout, and highlight institutional Order Blocks for maximum confluence. ### Key Features * **Automated ORB Box:** Automatically detects the Market
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Volume Buy Sell Support Resistance
Paolo Scopazzo
5 (1)
Indicadores
This easy to setup indicator shows you the market volumes in a different way, with support and resistance as showed. You can setup: - Backdays volume to show - Heiken Ashi candle view It works for every kind of graph and every kind of period. The program shows the volumes based on the number of candles displayed in the chart: the more candles the more volumes. Enjoy this very useful indicator. Please feel free to message me to report any kind of improvements! :D
HiLo Trend Matrix MT5
Andrew Ingosi Likare
Indicadores
HiLo Trend Matrix is an advanced multi-timeframe trend indicator that scans and analyzes multiple timeframes to determine the overall trend direction, allowing you to effortlessly ride the trend waves as they emerge. By scanning the four higher timeframes, starting from your current timeframe or a selected one from the input parameters, you'll always have a comprehensive view of the market's movements. And when the trend aligns, the HiLo Trend Matrix delivers an alert, so you can seize the oppo
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Experts
Aurum Quant Engine Pro A disciplined execution model designed for decision clarity, trend alignment, and precise signal filtration. Trades are triggered only when price structure, directional context, and pattern strength align cohesively. Aurum Quant Engine Pro is the enhanced Version 2 of the original release Aurum Quant Engine now equipped with advanced filtering layers for improved trade quality, precision entries, and stronger overall performance. Support & Feedback If you have any qu
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Indicadores
Sonar Fibonacci O sonar Fibonacci possui uma biblioteca interna de padrões de ação de preços recolhidos de 28 símbolos e 7 intervalos de tempo. Cada padrão está dividido em 2 lados. O lado anterior e o lado posterior. O sonar de Fibonacci utiliza o lado anterior para reconhecer padrões semelhantes. A ação de preço mais recente (a qualquer momento) até ao preço de abertura da barra mais recente é o que é utilizado como lado anterior para pesquisar na biblioteca. O lado posterior contém um agre
Quantum Dynamic Volatility Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Have you ever wondered why so many Forex traders get trapped in weak positions on the wrong side of the market? One of the easiest ways the market makers do this, is by using volatility. A currency pair moves suddenly, often on a news release or economic data. Traders jump in, expecting some quick and easy profits, but the move suddenly moves in the opposite direction. This happens in all timeframes, and in all currency pairs. The candle or bar closes, with a wide spread, but then reverses sharp
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
Ichimoku Map (instant look at the markets) - built on the basis of the legendary Ichimoku Kinko Hyo indicator. The task of the Ichimoku Map is to provide information about the market strength on the selected time periods and instruments, from the point of view of the Ichimoku indicator. The indicator displays 7 degrees of buy signal strength and 7 degrees of sell signal strength. The stronger the trend, the brighter the signal rectangle in the table. The table can be dragged with the mouse. The
AMSV Zones
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
AMSV Zones - Adaptive Market Structure + Volatility Zones Stop trading blind support/resistance levels. Start trading zones that adapt to real market conditions. AMSV Zones combines multi-timeframe market structure analysis with volatility-adaptive zones to identify high-probability trading opportunities. Unlike traditional indicators using fixed levels, AMSV automatically adjusts zone widths based on current ATR, ensuring relevance during both calm and volatile periods. KEY FEATURES 1. Mu
The Rise Of Sky Walker MT5
Marta Gonzalez
Indicadores
The Rise of Sky walker   is a trend indicator is a powerful indicator for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool.  Can be used in combination with other indicators Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. Great Fo
MT5 Trend Currency Strength Pro
STE S.S.COMPANY
Indicadores
O medidor de força monetária fornece um guia visual rápido para saber quais moedas estão fortes e quais são fracas. O medidor mede a força de todos os pares cruzados do forex e aplica cálculos sobre eles para determinar a força geral de cada moeda individual. Calculamos com base na força da moeda com base na tendência de 28 pares. Acessando nosso Blog MQL5, você pode baixar a versão gratuita do indicador. Experimente antes de comprar, sem as restrições do Metatrader Tester:   Clique aqui 1
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
O indicador Gann Box é uma ferramenta poderosa e versátil projetada para ajudar os traders a identificar e explorar os níveis-chave do mercado. Este indicador permite desenhar um retângulo no gráfico, que é automaticamente dividido em várias zonas com níveis estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Quando o preço atinge um desses níveis, alarmes são acionados, oferecendo assim uma ajuda valiosa para as decisões de trading. Você sabe instantaneamente como o mercado está evoluindo em relação à zona q
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Candle Good Setup
Kibalo Alain Kabissa
Indicadores
You ask yourself the question every time you open your charts: how to win in trading? Will using a lot of indicators work? well know that I also asked myself the same questions when I first started trading. After testing many indicators, I realized that winning trading is simple and accurate trading. after several months of thinking and optimizing I was able to find my solution: Candle Good Setup Candle Good setup is a trend and entry timing indicator analyzing the market in multi-frame to give
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indicadores
CrossMaster PRO – Where Trends Reveal Themselves CrossMaster PRO is a precision-built indicator designed to identify critical moments where market direction begins to shift. By monitoring the interaction between two moving averages, it delivers clear signals exactly when timing matters most. Built for traders who value clarity over noise, this tool transforms simple crossovers into actionable insights, supported by intelligent alerts and a clean visual structure. Core Advantages Real-time detec
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
Fundamental Signals Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Fundamental Signals Indicator is a Non-Repaint Indicator with a powerful calculation engine that can predict market movement over 3000 pips (30000 points). The indicator does not analyze the market fundamentally, it is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk. Also Indicator can alert on market trend changes. Using Indicator : The Indicator is very simple and without complicated input parameters. (No need to optimize anything.)T
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Smart FVG Levels Indicator for MT5   Category   Platform Level   Type     Time frames   trader style market   ICT SMC Indicator Meta Trader 5 Level Indicator Level Indicator All Time frames Scalpers  Day Traders  Swing Traders  Position Traders All Type of Markets Introduction The Smart FVG Levels Indicator for MT5 is a powerful trading tool designed to help you identify Fair Value Gaps (FVGs) automatically on your charts. Whether you are a beginner or an experienced trader, this ind
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Indicadores
This is a simple arrow system based on Engulfing Candlestick Pattern. It gives you alerts on your smartphone when there is an engulfing candlestick pattern happens. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your Android and IOS mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!) *Note: Use it on higher timeframes like H4 (4 hours), D1 (1 Day) then find trade opportunities on s
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indicadores
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Portuguese Version O indicador SSL ST Strategy MT5 é uma ferramenta de análise técnica projetada para ajudar os traders a identificar claramente sinais de compra e venda no gráfico de negociação. Oferece indicadores visuais como linhas e setas, juntamente com notificações de som, pop-up e push para alertar os traders prontamente quando surge uma oportunidade de negociação. ## Principais vantagens - Fornece sinais visuais claros diretamente no gráfico usando
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Como funciona e como usá-lo ### Como funciona O indicador "AtBot" para a plataforma MT5 gera sinais de compra e venda usando uma combinação de ferramentas de análise técnica. Ele integra a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA) e o índice de Faixa Verdadeira Média (ATR) para identificar oportunidades de negociação. Além disso, pode utilizar velas Heikin Ashi para melhorar a precisão dos sinais. Deixe uma avaliação após a compra e receba um presente especial. ### Princ
Mais do autor
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 4. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experts
O Market Reversal Alerts EA é alimentado pelo indicador de mesmo nome ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) e negocia com base em mudanças na estrutura do mercado. O EA, por padrão, fará uma negociação toda vez que um alerta de reversão de mercado for enviado pelo indicador e negociará esses alertas com base nas condições e filtros definidos nas configurações do EA. Ele desenha retângulos de suporte à medida que o preço se move na direção da tendência atual e negocia quando o preç
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicadores
Torne-se um Negociador Breaker e lucre com as mudanças na estrutura do mercado à medida que o preço reverte. O indicador de quebra de bloco de pedidos identifica quando uma tendência ou movimento de preço está chegando à exaustão e pronto para reverter. Ele o alerta sobre mudanças na estrutura do mercado, que normalmente ocorrem quando uma reversão ou uma grande retração está prestes a ocorrer. O indicador usa um cálculo proprietário que identifica rupturas e momento do preço. Toda vez que um
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experts
O Market Reversal Alerts EA é alimentado pelo indicador de mesmo nome (disponível aqui) e negocia com base em mudanças na estrutura do mercado. O EA, por padrão, fará uma negociação toda vez que um alerta de reversão de mercado for enviado pelo indicador e negociará esses alertas com base nas condições e filtros definidos nas configurações do EA. Ele desenha retângulos de suporte à medida que o preço se move na direção da tendência atual e negocia quando o preço inverte acentuadamente e sina
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 5. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
Indicadores
O Indicador de Reversão ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O indicador desenha linhas horizontais no gráfico nos extremos médios do intervalo diário e também extensões acima daqueles níveis que têm probabili
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicadores
Torne-se um Negociador Breaker e lucre com as mudanças na estrutura do mercado à medida que o preço reverte. O indicador de quebra de bloco de pedidos identifica quando uma tendência ou movimento de preço está chegando à exaustão e pronto para reverter. Ele o alerta sobre mudanças na estrutura do mercado, que normalmente ocorrem quando uma reversão ou uma grande retração está prestes a ocorrer. O indicador usa um cálculo proprietário que identifica rupturas e momento do preço. Toda vez que um
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experts
Transforme qualquer estratégia de negociação em uma estratégia de negociação de posição ou negocie as estratégias comprovadas de negociação de posição baseadas em RSI e ADR, incluindo sistema automatizado de controle de rebaixamento para posições que se movem contra você. Este EA é uma evolução e uma simplificação do EA MRA que tem sido usado para estratégias de negociação de posição ensinadas no site Market Structure Trader há muitos anos. Veja meu perfil para obter um link para o site, curso
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experts
Lucre com os movimentos explosivos que ocorrem na abertura dos índices de ações e obtenha uma vantagem acionável todos os dias. O intervalo de abertura do EA pode ser ajustado ao seu gosto para capturar as tendências que se formam logo após a abertura todos os dias nos principais índices de ações, como DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Essas aberturas acontecem no mesmo horário todos os dias, para que você saiba quando a volatilidade ocorrerá e, muitas vezes, logo após a formação de fortes tendências
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicadores
O Indicador de Reversão ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O indicador desenha linhas horizontais no gráfico nos extremos médios do intervalo diário e também extensões acima daqueles níveis que têm probabili
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicadores
Um padrão de gráfico de triângulo simétrico representa um período de contração e consolidação antes que o preço seja forçado a romper para cima ou para baixo. Uma quebra da linha de tendência inferior marca o início de uma nova tendência de baixa, enquanto uma quebra da linha de tendência superior indica o início de uma nova tendência de alta. Versão MT4 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Este indicador identifica esses padrões e avisa quando os 4 pontos-chave se f
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experts
Lucre com os movimentos explosivos que ocorrem na abertura dos índices de ações e obtenha uma vantagem acionável todos os dias. O intervalo de abertura do EA pode ser ajustado ao seu gosto para capturar as tendências que se formam logo após a abertura todos os dias nos principais índices de ações, como DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Essas aberturas acontecem no mesmo horário todos os dias, para que você saiba quando a volatilidade ocorrerá e, muitas vezes, logo após a formação de fortes tendências
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Transforme qualquer estratégia de negociação em uma estratégia de negociação de posição ou negocie as estratégias comprovadas de negociação de posição baseadas em RSI e ADR, incluindo sistema automatizado de controle de rebaixamento para posições que se movem contra você. Este EA é uma evolução e uma simplificação do EA MRA que tem sido usado para estratégias de negociação de posição ensinadas no site Market Structure Trader há muitos anos. Veja meu perfil para obter um link para o site, curso
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicadores
Um padrão de gráfico de triângulo simétrico representa um período de contração e consolidação antes que o preço seja forçado a romper para cima ou para baixo. Uma quebra da linha de tendência inferior marca o início de uma nova tendência de baixa, enquanto uma quebra da linha de tendência superior indica o início de uma nova tendência de alta. Obtenha o painel para monitorar todos os instrumentos e prazos que você negocia por padrões de triângulos simétricos de uma só vez! https://www.mql5.com/
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicadores
Este painel é uma ferramenta de alerta para uso com o indicador de reversão da estrutura de mercado. Seu objetivo principal é alertá-lo para oportunidades de reversão em prazos específicos e também para os novos testes dos alertas (confirmação) como o indicador faz. O painel foi projetado para ficar em um gráfico por conta própria e funcionar em segundo plano para enviar alertas sobre os pares e prazos escolhidos. Ele foi desenvolvido depois que muitas pessoas solicitaram um traço para monitora
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicadores
O painel de alerta RSI / TDI permite monitorar RSIs de uma só vez (selecionável por você) em todos os principais pares que você negocia. Você pode usá-lo de duas maneiras: 1. Selecione vários prazos e o traço mostrará quando houver vários prazos estendidos além das condições normais de negociação. Um ótimo indicador de que o preço aumentou muito recentemente, pois atingiu um nível de sobrecompra ou sobrevenda em vários prazos, de modo que uma retração ou reversão deve ocorrer em breve. 2. U
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta. Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas. Existem 2 características CORE no indicador e 4 características adic
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicadores
O Painel de Alerta de ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder o intervalo médio e os níveis acima de sua escolha, para que você possa pular para retrocessos e reversões rapidamente. O traço foi projetado para ser colocado em um gráfico em branco e apenas ficar no fundo e alertá-lo quando os níveis forem atingidos, para que você não pre
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicadores
Este painel é uma ferramenta de alerta para uso com o indicador de reversão da estrutura de mercado. Seu objetivo principal é alertá-lo para oportunidades de reversão em prazos específicos e também para os novos testes dos alertas (confirmação) como o indicador faz. O painel foi projetado para ficar em um gráfico por conta própria e funcionar em segundo plano para enviar alertas sobre os pares e prazos escolhidos. Ele foi desenvolvido depois que muitas pessoas solicitaram um traço para monitora
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Aproveite a volatilidade de abertura dos principais índices de ações e lucre com os movimentos repentinos criados nos momentos em que o mercado rompe ao soar o sino de abertura. O objetivo das estratégias é simplesmente beneficiar daqueles dias em que o mercado se move rápida e fortemente numa direção na abertura e no banco que se move. Se o mercado abrir fraco e sem direção, o EA trava uma perda de hedge e espera que o mercado decida uma direção antes de sair das posições. O EA de hedge de índ
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicadores
O Painel de Alerta de ADR mostra rapidamente onde o preço está sendo negociado atualmente em relação ao seu intervalo médio diário normal. Você receberá alertas instantâneos via pop-up, e-mail ou push quando o preço exceder seu intervalo médio e níveis acima dele de sua escolha, para que você possa saltar rapidamente para retrocessos e reversões. O traço foi projetado para ser colocado em um gráfico em branco e apenas ficar em segundo plano e alertá-lo quando os níveis forem atingidos, para que
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicadores
Desenhe automaticamente os níveis de apoio e resistência MAIS espaços de velas de propulsão no seu gráfico, para que possa ver para onde é provável que o preço se dirija a seguir e/ou potencialmente inverta. Este indicador foi concebido para ser utilizado como parte da metodologia de negociação de posições ensinada no meu website (The Market Structure Trader) e exibe informação chave para a segmentação e potenciais entradas. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ Existem 2
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicadores
FINALMENTE! Um indicador estocástico para o MT4 que mostra vários períodos de tempo em um gráfico! Veja a posição real das linhas principal e de sinal em quatro períodos de tempo instantaneamente para ajudá-lo a tomar decisões comerciais fundamentadas. Um verdadeiro indicador estocástico do MTF para os comerciantes que precisam ver visualmente o que o indicador está dizendo a eles em vários períodos de tempo, sem setas que aponte para cima ou para baixo ou números exibidos. Não há mais folga e
FREE
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicadores
The Strat Dashboard – Scanner de Padrões Multi-Símbolo para a Estratégia Strat de Rob Smith Transforme Seu Trading com Análise Strat Multi-Símbolo em Tempo Real O The Strat Dashboard é um indicador poderoso, de nível profissional, projetado especificamente para traders que utilizam a renomada metodologia “Strat” de Rob Smith. Monitore símbolos ilimitados em múltiplos prazos simultaneamente, identifique configurações de alta probabilidade instantaneamente e nunca perca outro padrão acionável. M
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
Indicadores
O indicador Multi-Timeframe ATR é uma versão avançada do indicador padrão ATR para MetaTrader 4 que permite aos traders visualizar a volatilidade de   qualquer período de tempo   diretamente no gráfico em que estão trabalhando. Ao contrário do ATR padrão — que só mostra os dados do período ativo do gráfico — esta versão permite escolher outro período, por exemplo exibir o   ATR diário   enquanto opera em um gráfico M15 ou H1. Como funciona: O indicador obtém os valores de ATR a partir do períod
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário