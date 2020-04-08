Index Statistics and Session Level Analysis MT5

Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística.

Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança.

O que o torna diferente

A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador analisa sua configuração atual contra 100 dias de dados históricos. Ele encontra dias com gaps semelhantes, posições de abertura semelhantes, e calcula exatamente com que frequência o preço atingiu níveis-chave. Sem mais adivinhações sobre se o gap vai fechar ou se a máxima de ontem será testada. Você obtém porcentagens precisas baseadas em dados reais.

Recursos principais

Cálculos filtrados por sessão que ignoram o ruído noturno

Detecção automática de controle de alta ou baixa

Análise de gaps mostrando taxas históricas de fechamento

Correspondência de padrões que encontra dias estatisticamente semelhantes

Porcentagens de probabilidade para atingir máximas e mínimas da sessão anterior, níveis diários e semanais

Todos os níveis de preço-chave desenhados automaticamente com botões de alternância de um clique

Como os traders usam

Um gap de baixa abre 15% da faixa diária média abaixo do fechamento de ontem. O indicador mostra que 82% dos gaps semelhantes fecharam durante a sessão, tipicamente na vela 8. Você compra perto da abertura, mirando o fechamento do gap, e realiza lucros dentro da primeira hora.

O preço abre abaixo da faixa da sessão de ontem. Dados históricos mostram que 0% dos dias semelhantes alcançaram a máxima de ontem. Você evita manter posições compradas esperando novas máximas e em vez disso foca em alvos de baixa onde a probabilidade favorece você.

O indicador detecta Ursos no Controle após três fechamentos fortes de baixa consecutivos. Combinado com o preço abaixo da média móvel da sessão, você tem confirmação para manter posições vendidas e vender nos ralis.

Construído para traders sérios de índices

Catorze botões de alternância permitem mostrar ou ocultar qualquer elemento instantaneamente. O painel de estatísticas se auto-dimensiona com base no conteúdo. As velas são numeradas a partir da abertura da sessão para que você sempre saiba onde está no dia. A barra 18 é destacada porque estatisticamente, 80% da faixa diária é estabelecida nesse ponto.

Opere de forma mais inteligente

Quando você sabe que 75% dos dias que correspondem à sua configuração atual atingiram a mínima diária anterior, você opera diferente. Quando você sabe que apenas 17% alcançaram o fechamento anterior, você define metas realistas. Este indicador transforma como você aborda cada dia de negociação substituindo palpites por probabilidades.

Funciona melhor no timeframe M5. Otimizado para DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e FTSE 100.

Perfeito para estudantes de Price Action de Al Brooks

Incorporado ao indicador está um sistema de numeração de velas que segue a mesma metodologia ensinada por Al Brooks, junto com todos os dados estatísticos extras para ajudá-lo a ler a ação do preço como um profissional. Também possui lógica de corrida multi-barra que ajudará você a identificar se os touros ou ursos estão no controle do mercado. Múltiplas velas seguidas da mesma cor? Aguarde um recuo contra essa direção e entre na tendência. Totalmente configurável ao seu gosto com entradas de força da vela e número de velas consecutivas.