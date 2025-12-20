🏛️ CAN PHANTOM COMMANDER: ХИЩНИК РЫНКА (The Market Predator)

Финансовый рынок — это поле битвы. 90% трейдеров теряют капитал из-за эмоций. Вы хотите быть «жертвой» или «Хищником»? CAN Phantom Commander — это не просто индикатор, это Инстинкт Выживания, закодированный в алгоритм. Созданный на основе философии Citta Master, он следует одному правилу: "Прибыль — это награда за выживание, когда остальные истекают кровью".

🎯 ХИРУРГИЧЕСКИЙ СНАЙПЕР (Trend Sniper): Мы не гадаем. Мы ждем. Один выстрел — одна цель.

🛡️ ЖЕЛЕЗНАЯ ЗАЩИТА (Risk Management): Пока толпа рискует всем, Phantom строит крепость вокруг вашего капитала.

🦅 ГЛОБАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ: Работает на золоте (XAUUSD), валютах и индексах.

🚀 Заберите свое преимущество прямо сейчас. Рынок никого не ждет.



⚡ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НОВОСТНОЙ ПРОТОКОЛ 1. ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ: Для полного доминирования используйте этот инструмент вместе с нашими роботами серии CAN EA. 2. ⚠️ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ: Алгоритм идеален технически, но он не читает новости. Во время выхода сильных новостей (NFP, FOMC, CPI) рынок становится хаотичным. ⛔ ПРИКАЗ: Остановите торговлю или выключите советник за 30 минут до новостей. Оставайтесь в стороне. Не превращайте трейдинг в казино.

⚠️ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 1. НЕТ ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ: В соответствии с правилами MQL5 Market, CAN Phantom Commander и CAN EA Smart Guardian являются строгими инструментами технического анализа и торговыми помощниками. Они НЕ гарантируют прибыль и не обещают какой-либо конкретной окупаемости инвестиций. Прошлые результаты бэктестов не являются показателем будущих результатов в реальной торговле. 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОМ РИСКЕ: Торговля на Forex и CFD с маржой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как против вас, так и на вас. Вы можете понести убытки части или всех ваших первоначальных инвестиций. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Автор (Citta Master) предоставляет эти инструменты «как есть». Пользователь несет полную ответственность за все торговые решения и управление капиталом. Рекомендуется протестировать на демо-счете перед использованием реального капитала. >>> CITTA MASTER – Управление рисками — это единственный Грааль.

