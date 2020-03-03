CAN Robot Market V5

CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – ПОКОРЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ВОЛНЫ ВЕКА 2026 ЭКСПЕРТ-ОХОТНИК ЗА ЗОЛОТОМ | ГОТОВ К ВАЛИДАЦИИ MQL5 MARKET Вы ищете настоящего «Командора» для добычи золота и укрощения жестоких колебаний XAU/USD? Позвольте CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 овладеть игрой за вас.

  • Многоуровневая мощь: Идеальное сочетание Ichimoku Kumo и импульсного фильтра ADX > 30 для точного определения сильных рыночных трендов.

  • Невероятная производительность: Рекордный винрейт 84,62% на таймфрейме M5, обеспечивающий абсолютное спокойствие за ваш капитал.

  • Королевское управление рисками: Соотношение R:R минимум 1:2,5 в сочетании с автоматическим Trailing Stop и Break-even для защиты прибыли даже при сильной волатильности CPI.

  • Международный стандарт: Код оптимизирован под стандарты Market Validation с проверкой маржи и нормализацией цен. CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – Это не просто трейдинг, это устойчивое процветание для элитных трейдеров.


Рекомендуем также
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Эксперты
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Green Hawk
Rashed Samir
Эксперты
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Эксперты
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Эксперты
Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD) Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером поз
Binary Hedger FV vmt5
Ayman Magdy
Эксперты
Binary Hedger mt5 version Expert Description: Finally, the "Binary Hedger FV" Expert Advisor for MetaTrader 5, which was released three months after the MetaTrader 4 version, can be found at the following link. https://www.mql5.com/en/market/product/103793?source=Site +Profile+Seller I won't go into great detail about the Expert Advisor because I have explained everything in the MetaTrader 4 version. However, I have added some enhancements and improvements in the MetaTrader 5 version, which I
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Эксперты
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Эксперты
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Эксперты
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Эксперты
BigBoss Ultra Z Scalper EA — это точный скальперский советник для EURUSD на таймфрейме M5 (5 минут). BigBoss Scalper Ultra Z — это советник, специально разработанный для точных скальпинговых стратегий на паре EURUSD, работающий на платформе MetaTrader 5 на таймфрейме M5 (5 минут). Этот советник предназначен для трейдеров, стремящихся к быстрому исполнению сделок и контролируемому управлению рисками, поскольку он использует тейк-профит в 12 пунктов и стоп-лосс в 11 пунктов. Результаты тестиров
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
MR Gold Trader
Mujeeb J
Эксперты
MR-GOLD TRADER  достиг впечатляющей 1503%-й прибыли по сравнению с начальным депозитом во время тестирования, что делает его высокоприбыльным советником (EA) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H4 . Начав с начального баланса 10 000 долларов США , советник заработал чистую прибыль в размере 150 305,26 долларов США за тестовый период с 8 апреля 2019 года по 25 октября 2024 года . Этот советник предназначен как для начинающих, так и для опытных трейдеров, предлагая сбалансированное сочетан
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Full Snap работает по основному принципу: каждая валютная пара имеет свою уникальную "личность", характерную волатильность и оптимальные торговые условия. Вместо применения универсальных стратегий ко всем рынкам, Full Snap использует восемь отдельных алгоритмических подходов, каждый из которых специально настроен для максимальной эффективности на конкретной валютной паре. Этот советник (Expert Advisor) полностью основан на точно подобранных стратегиях, где каждый алгоритм использует уникальные
Money Magnet
Farhad Kia
Эксперты
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Эксперты
Советник RTR Momentum Trend Gold Metals plus edition для МТ5. Краткое онлайн руководство Полное руководство по оптимизации в формате pdf (11,3 МБ)  Russian Файлы настроек Сигнал Советник RTR Momentum Trend   представляет собой многотаймфреймовую, мультиактивную, следующую за трендом, полностью автоматизированную систематическую торговую систему. Он имеет фантастические результаты тестирования по многим классам активов, включая криптовалюту, валюту, сырьевые товары, индексы и акции. Поистине потр
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
SynRhythmic Points Robot is an innovative trading strategy based on the combination of two analytical approaches, one focusing on short-term price changes and the other on identifying stable trends and dependencies. This synergy allows for obtaining excellent signals for entering the market while minimizing the influence of random fluctuations and reducing false signals. Additionally, the EA can easily adapt to various market conditions and be automated, making it convenient for both experience
Yugen MT5
Lin Lin Ma
Эксперты
Yugen is a multi-instrument trend-following Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5. It can trade 7 instruments simultaneously. The strategy provides precise entry points by analyzing the status of different instruments and using an OCO system, while following trends for trades. Equipped with an adaptive protection feature, it adjusts profit-taking levels in real time based on current market conditions, offering excellent risk-reward ratios. Additionally, Yugen only allows one long positi
AlphaGold
Gan Wang
Эксперты
AlphaGold — The Art of Precision Gold Trading Explore New Dimensions in Gold Trading If you’re in search of an EA that promises overnight riches, AlphaGold might not be for you. But if you’re looking to optimize your investment portfolio and achieve steady, consistent returns, AlphaGold is the ideal choice. AlphaGold is a smart EA designed specifically for gold trading, developed around the volatility characteristics of the gold market. It employs an efficient short-term trading strategy that av
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Эксперты
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Эксперты
Waka EA - Smart Grid Trading System This EA opens buy/sell orders based on Moving Average trends, candlestick patterns, and pivot points analysis. When market moves against positions, EA intelligently manages multiple orders using dynamic lot sizing and smart close algorithms until achieving positive profit, then closes all orders to start a new cycle. Key Features: Adaptive grid trading with dynamic spacing Smart order management with chain magic numbers Trailing stop and partial profit taking
RamonXZ
Natalia Nikolova
Эксперты
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
Эксперты
This EA is named Dinosaur Hunter because it can capture very large trend, such as 5000-10000 points. DH trades infrequently as it patiently waits for the right market conditions. DH can load multiple currency pairs on a single chart to increase the number of trades. Live Signal This EA has been tested from 2015 to the present. The test used data from Dukascopy. If you trade on ICMarkets, you can directly use my configuration parameters. If you use other brokers, please test first. Trading Setti
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Эксперты
HYPE – Адаптивный и Динамичный Торговый Алгоритм, Разработанный для Современных Рыночных Условий Успешная торговля на современных финансовых рынках требует гибких и динамичных стратегий , а не жестких правил. Hype EA отличается от традиционных алгоритмов тем, что анализирует рыночные данные в реальном времени, адаптируется к изменяющимся условиям и автоматически оптимизирует управление рисками. В отличие от статических систем, Hype EA постоянно оптимизирует себя , используя передовые технологии,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Эксперты
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких о
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Эксперты
Представляем Marvelous EA: Ваш идеальный торговый помощник Откройте весь потенциал рынка Forex с Marvelous EA, передовым автоматизированным торговым решением, разработанным для максимизации вашей прибыли и минимизации рисков. Этот экспертно созданный торговый алгоритм оснащен передовыми функциями для точной и эффективной навигации в динамичном ландшафте Forex. GOLD - XAUUSD - H5 Реальная производительность счета: https://www.mql5.com/ru/signals/ 2321875 Ключевые особенности: Проверенная тор
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Эксперты
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Эксперты
FastWay EA — это умная и эффективная система автоторговли, построенная на мощной стратегии возврата к среднему. Советник торгует коррелированными парами, такими как AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD и EURGBP , извлекая прибыль из возврата цены к среднему после сильных направленных движений. После покупки пришлите мне личное сообщение, чтобы получить подробную инструкцию по настройке. Сигнал в реальном времени:  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Текущая цена — всего $1337 для следующих 10 покупателей. FastWay EA идеален для
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Эксперты
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Эксперты
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Эксперты
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
Эксперты
Unlimited Version Available 80% OFF the Market Price Just Message Me Directly!!!!!! This Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs an adaptive strategy to analyze market conditions and execute trades based on predefined logic and risk parameters. Core Functionality Automated Strategy:   The EA performs automated market analysis and trade execution. Multi-Market Support:   It is configured to operate on various instruments, includ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя Pips Maven: Ваш идеальный аналитический бот для торговли валютами В динамичном мире валютной торговли правильные инструменты могут сыграть решающую роль. Представляем Pips Maven — современный аналитический бот, тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся освоить сложные механизмы валютного рынка. Используя сложные алгоритмы, основанные на геометрических виртуальных паттернах, Pips Maven становится всеобъемлющим решением, позволяющим вам без усилий оптимизировать ваши то
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Эксперты
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Другие продукты этого автора
CAN Phantom Commander
Minh Phu Qui Le
Индикаторы
️ CAN PHANTOM COMMANDER: ХИЩНИК РЫНКА (The Market Predator) Финансовый рынок — это поле битвы. 90% трейдеров теряют капитал из-за эмоций. Вы хотите быть «жертвой» или «Хищником»? CAN Phantom Commander — это не просто индикатор, это Инстинкт Выживания , закодированный в алгоритм. Созданный на основе философии Citta Master, он следует одному правилу: "Прибыль — это награда за выживание, когда остальные истекают кровью". ХИРУРГИЧЕСКИЙ СНАЙПЕР (Trend Sniper): Мы не гадаем. Мы ждем. Один выстре
CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
Minh Phu Qui Le
Эксперты
️ CAN EA SMART GUARDIAN – ЛИЧНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА Вы торгуете вручную и страдаете от эмоций? CAN EA Smart Guardian — это решение для внедрения Институциональной Дисциплины в вашу торговлю. ВАША РОЛЬ: ВЫ (Генерал): Принимаете решения. Нажимаете BUY или SELL. EA (Страж): Защищает ваш капитал 24/7. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ: Сигналы "Орлиный Глаз": Сканирует рынок (MA200 + RSI) и отправляет уведомления. ️ Умная Защита Капитала: После входа в сделку робот автоматически ставит Стоп-Лосс/Тей
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв