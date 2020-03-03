CAN Robot Market V5
- Эксперты
- Minh Phu Qui Le
- Версия: 6.90
- Активации: 10
CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – ПОКОРЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ВОЛНЫ ВЕКА 2026 ЭКСПЕРТ-ОХОТНИК ЗА ЗОЛОТОМ | ГОТОВ К ВАЛИДАЦИИ MQL5 MARKET Вы ищете настоящего «Командора» для добычи золота и укрощения жестоких колебаний XAU/USD? Позвольте CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 овладеть игрой за вас.
-
Многоуровневая мощь: Идеальное сочетание Ichimoku Kumo и импульсного фильтра ADX > 30 для точного определения сильных рыночных трендов.
-
Невероятная производительность: Рекордный винрейт 84,62% на таймфрейме M5, обеспечивающий абсолютное спокойствие за ваш капитал.
-
Королевское управление рисками: Соотношение R:R минимум 1:2,5 в сочетании с автоматическим Trailing Stop и Break-even для защиты прибыли даже при сильной волатильности CPI.
-
Международный стандарт: Код оптимизирован под стандарты Market Validation с проверкой маржи и нормализацией цен. CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – Это не просто трейдинг, это устойчивое процветание для элитных трейдеров.