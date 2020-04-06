Gold Algo AI
- Эксперты
- Deepu Eyyani Krishna Kumar Krishna Kumar Eyyani Mohanan
- Версия: 1.3
- Активации: 5
🔥 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ - ВАШ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ 🔥
🏆 МОЩНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЗОЛОТОМ 🏆
Эта элитная система эксклюзивно откалибрована и точно настроена для торговли ЗОЛОТОМ (XAU/USD).
❌ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несовместимо с другими валютными парами или активами ❌
⚡ ТРЕБОВАНИЕ К ТАЙМФРЕЙМУ ГРАФИКА
✅ M1 (1-минутный график) ОБЯЗАТЕЛЬНО
Молниеносное исполнение, обеспечивающее хирургическую точность и максимальный потенциал прибыли
💰 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЛОТА
📈 Продвинутая Схема Управления Капиталом
|💵 Баланс Счета
|📊 Рекомендуемый Размер Лота
|$2,000
|0.01
|$4,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$8,000
|0.04
|$10,000
|0.05
|$12,000
|0.06
|$14,000
|0.07
|$16,000
|0.08
|$18,000
|0.09
|$20,000
|0.10
⚡ ПРИНЦИП ПРОГРЕССИВНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ⚡
Динамический размер позиции = Экспоненциальная траектория роста
🛡️ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ЗАЩИТА КАПИТАЛА
- 📉 Максимальная Ожидаемая Просадка: 25%
- 🎯 Активация Стоп-Лосса: 2-3 раза в год
- 🤖 Интеллектуальный Движок SL/TP: Полностью автоматизированная система защиты
💡 ЭКСПЕРТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
Хотя наша современная система управляет SL/TP автономно, вы сохраняете гибкость для ручного закрытия сделок по своему усмотрению. Однако для максимальной оптимизации и максимальной прибыли мы настоятельно рекомендуем доверять автоматизированному интеллекту SL/TP.
📸 БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
👀 Основные Материалы для Изучения Включают:
✓ Стратегические схемы распределения лотов
✓ Комплексные чертежи конфигурации сделок
✓ Реальные исследования производительности и результаты