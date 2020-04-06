Gold Algo AI

🚨 重要な取引パラメータ 🚨

🔥 必読 - あなたの成功はここから始まります 🔥

🏆 ゴールド取引専用システム 🏆

このエリートシステムは、ゴールド(XAU/USD)取引専用に精密較正され、精密設計されています。

警告: 他の通貨ペアや資産との互換性はありません ❌

⚡ チャートタイムフレーム仕様

✅ M1 (1分足チャート) 必須

外科的精度と最大利益の可能性を提供する超高速実行

💰 インテリジェントロットサイズ配分マトリックス

📈 高度な資金管理プラン

💵 口座残高 📊 推奨ロットサイズ
$2,000 0.01
$4,000 0.02
$6,000 0.03
$8,000 0.04
$10,000 0.05
$12,000 0.06
$14,000 0.07
$16,000 0.08
$18,000 0.09
$20,000 0.10

⚡ プログレッシブスケーリング原則 ⚡

ダイナミックポジションサイジング = 指数関数的成長軌道

🛡️ リスク管理と資金保護

  • 📉 最大予想ドローダウン: 25%
  • 🎯 ストップロス発動: 年2〜3回
  • 🤖 インテリジェントSL/TPエンジン: 完全自動保護システム

💡 エキスパートアドバイス

当社の高度なシステムはSL/TPを自律的に管理しますが、お客様の判断で手動で利益を確定する柔軟性も保持しています。ただし、最適化と最大リターンのために、自動化されたSL/TPインテリジェンスを信頼することを強くお勧めします。

📸 パフォーマンスリファレンスライブラリ

👀 必須レビュー資料には以下が含まれます:

✓ 戦略的ロット配分フレームワーク
✓ 包括的な取引設定ブループリント
✓ ライブパフォーマンスケーススタディと結果

🎯 正確な遵守 = 最高のパフォーマンス 🎯

💎 規律 × システム = 無敵の成功 💎


