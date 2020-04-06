Gold Algo AI
- エキスパート
- Deepu Eyyani Krishna Kumar Krishna Kumar Eyyani Mohanan
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 5
🚨 重要な取引パラメータ 🚨
✓ 戦略的ロット配分フレームワーク
🔥 必読 - あなたの成功はここから始まります 🔥
🏆 ゴールド取引専用システム 🏆
このエリートシステムは、ゴールド(XAU/USD)取引専用に精密較正され、精密設計されています。
❌ 警告: 他の通貨ペアや資産との互換性はありません ❌
⚡ チャートタイムフレーム仕様
✅ M1 (1分足チャート) 必須
外科的精度と最大利益の可能性を提供する超高速実行
💰 インテリジェントロットサイズ配分マトリックス
📈 高度な資金管理プラン
|💵 口座残高
|📊 推奨ロットサイズ
|$2,000
|0.01
|$4,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$8,000
|0.04
|$10,000
|0.05
|$12,000
|0.06
|$14,000
|0.07
|$16,000
|0.08
|$18,000
|0.09
|$20,000
|0.10
⚡ プログレッシブスケーリング原則 ⚡
ダイナミックポジションサイジング = 指数関数的成長軌道
🛡️ リスク管理と資金保護
- 📉 最大予想ドローダウン: 25%
- 🎯 ストップロス発動: 年2〜3回
- 🤖 インテリジェントSL/TPエンジン: 完全自動保護システム
💡 エキスパートアドバイス
当社の高度なシステムはSL/TPを自律的に管理しますが、お客様の判断で手動で利益を確定する柔軟性も保持しています。ただし、最適化と最大リターンのために、自動化されたSL/TPインテリジェンスを信頼することを強くお勧めします。
📸 パフォーマンスリファレンスライブラリ
👀 必須レビュー資料には以下が含まれます:
✓ 戦略的ロット配分フレームワーク
✓ 包括的な取引設定ブループリント
✓ ライブパフォーマンスケーススタディと結果