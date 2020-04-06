Gold Algo AI
- 专家
- Deepu Eyyani Krishna Kumar Krishna Kumar Eyyani Mohanan
- 版本: 1.3
- 激活: 5
🚨 关键交易参数 🚨
✓ 战略手数分配框架
🔥 必读内容 - 您的成功从这里开始 🔥
🏆 黄金交易强力系统 🏆
此精英系统专为黄金(XAU/USD)交易而精心校准和精密设计。
❌ 警告: 不兼容其他货币对或资产 ❌
⚡ 图表时间框架规格
✅ M1 (1分钟图表) 强制要求
闪电般快速执行，提供精准操作和最大利润潜力
💰 智能手数分配矩阵
📈 高级资金管理蓝图
|💵 账户余额
|📊 推荐手数
|$2,000
|0.01
|$4,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$8,000
|0.04
|$10,000
|0.05
|$12,000
|0.06
|$14,000
|0.07
|$16,000
|0.08
|$18,000
|0.09
|$20,000
|0.10
⚡ 渐进式扩展原则 ⚡
动态仓位规模 = 指数增长轨迹
🛡️ 风险管理与资金保护
- 📉 最大预期回撤: 25%
- 🎯 止损激活频率: 每年2-3次
- 🤖 智能止损/止盈引擎: 全自动保护系统
💡 专家建议
虽然我们的先进系统自主管理止损/止盈，但您仍可根据自己的判断手动锁定利润。然而，为了获得最佳优化和最大回报，我们强烈建议信任自动化止损/止盈智能系统。
📸 性能参考资料库
👀 必看参考资料包括:
✓ 战略手数分配框架
✓ 全面的交易配置蓝图
✓ 实时性能案例研究和结果