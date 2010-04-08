Gold Algo AI
🚨 중요 거래 매개변수 🚨
✓ 전략적 로트 할당 프레임워크
🔥 필독 사항 - 귀하의 성공은 여기서 시작됩니다 🔥
🏆 골드 트레이딩 전용 파워 시스템 🏆
이 엘리트 시스템은 골드(XAU/USD) 거래를 위해 독점적으로 보정되고 정밀하게 설계되었습니다.
❌ 경고: 다른 통화쌍 또는 자산과 호환되지 않습니다 ❌
⚡ 차트 타임프레임 사양
✅ M1 (1분 차트) 필수
외과적 정밀도와 최대 수익 잠재력을 제공하는 초고속 실행
💰 지능형 로트 크기 할당 매트릭스
📈 고급 자금 관리 플랜
|💵 계좌 잔액
|📊 권장 로트 크기
|$2,000
|0.01
|$4,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$8,000
|0.04
|$10,000
|0.05
|$12,000
|0.06
|$14,000
|0.07
|$16,000
|0.08
|$18,000
|0.09
|$20,000
|0.10
⚡ 점진적 스케일링 원칙 ⚡
동적 포지션 사이징 = 기하급수적 성장 궤적
🛡️ 리스크 관리 및 자본 보호
- 📉 최대 예상 손실폭: 25%
- 🎯 손절매 활성화: 연간 2-3회
- 🤖 지능형 SL/TP 엔진: 완전 자동화된 보호 시스템
💡 전문가 조언
당사의 정교한 시스템이 SL/TP를 자율적으로 관리하지만, 귀하의 판단에 따라 수익을 수동으로 확보할 수 있는 유연성을 유지합니다. 그러나 최적의 최적화와 최고의 수익을 위해 자동화된 SL/TP 인텔리전스를 신뢰할 것을 강력히 권장합니다.
📸 성과 참조 라이브러리
👀 필수 검토 자료에는 다음이 포함됩니다:
✓ 포괄적인 거래 구성 청사진
✓ 실시간 성과 사례 연구 및 결과