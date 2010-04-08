Gold Algo AI

🔥 필독 사항 - 귀하의 성공은 여기서 시작됩니다 🔥

🏆 골드 트레이딩 전용 파워 시스템 🏆

🚨 중요 거래 매개변수 🚨

이 엘리트 시스템은 골드(XAU/USD) 거래를 위해 독점적으로 보정되고 정밀하게 설계되었습니다.

❌ 경고: 다른 통화쌍 또는 자산과 호환되지 않습니다 ❌

⚡ 차트 타임프레임 사양

✅ M1 (1분 차트) 필수

외과적 정밀도와 최대 수익 잠재력을 제공하는 초고속 실행

💰 지능형 로트 크기 할당 매트릭스

📈 고급 자금 관리 플랜

💵 계좌 잔액 📊 권장 로트 크기 $2,000 0.01 $4,000 0.02 $6,000 0.03 $8,000 0.04 $10,000 0.05 $12,000 0.06 $14,000 0.07 $16,000 0.08 $18,000 0.09 $20,000 0.10

⚡ 점진적 스케일링 원칙 ⚡

동적 포지션 사이징 = 기하급수적 성장 궤적

🛡️ 리스크 관리 및 자본 보호

📉 최대 예상 손실폭: 25%

25% 🎯 손절매 활성화: 연간 2-3회

연간 2-3회 🤖 지능형 SL/TP 엔진: 완전 자동화된 보호 시스템

💡 전문가 조언

당사의 정교한 시스템이 SL/TP를 자율적으로 관리하지만, 귀하의 판단에 따라 수익을 수동으로 확보할 수 있는 유연성을 유지합니다. 그러나 최적의 최적화와 최고의 수익을 위해 자동화된 SL/TP 인텔리전스를 신뢰할 것을 강력히 권장합니다.

📸 성과 참조 라이브러리

👀 필수 검토 자료에는 다음이 포함됩니다:

✓ 전략적 로트 할당 프레임워크

✓ 포괄적인 거래 구성 청사진

✓ 실시간 성과 사례 연구 및 결과

🎯 정확한 준수 = 최고의 성과 🎯

💎 규율 × 시스템 = 막을 수 없는 성공 💎