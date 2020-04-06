Gold Algo AI


🚨 PARÁMETROS CRÍTICOS DE TRADING 🚨

🔥 LECTURA OBLIGATORIA - TU ÉXITO COMIENZA AQUÍ 🔥

🏆 SISTEMA POTENTE PARA OPERAR ORO 🏆

Este sistema de élite está exclusivamente calibrado y diseñado con precisión para operar ORO (XAU/USD).

ADVERTENCIA: Incompatible con otros pares de divisas o activos ❌

⚡ ESPECIFICACIÓN DEL MARCO TEMPORAL DEL GRÁFICO

✅ M1 (Gráfico de 1 Minuto) OBLIGATORIO

Ejecución ultrarrápida que proporciona precisión quirúrgica y máximo potencial de ganancias

💰 MATRIZ INTELIGENTE DE ASIGNACIÓN DE TAMAÑO DE LOTE

📈 Plan Avanzado de Gestión de Capital

💵 Balance de Cuenta 📊 Tamaño de Lote Recomendado
$2,000 0.01
$4,000 0.02
$6,000 0.03
$8,000 0.04
$10,000 0.05
$12,000 0.06
$14,000 0.07
$16,000 0.08
$18,000 0.09
$20,000 0.10

⚡ PRINCIPIO DE ESCALADO PROGRESIVO ⚡

Dimensionamiento dinámico de posición = Trayectoria de crecimiento exponencial

🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE CAPITAL

  • 📉 Reducción Máxima Esperada: 25%
  • 🎯 Activación de Stop Loss: 2-3 veces al año
  • 🤖 Motor Inteligente SL/TP: Sistema de protección totalmente automatizado

💡 CONSEJO EXPERTO

Aunque nuestro sofisticado sistema gestiona el SL/TP de forma autónoma, conservas la flexibilidad para asegurar ganancias manualmente a tu discreción. Sin embargo, para una optimización máxima y rendimientos superiores, recomendamos encarecidamente confiar en la inteligencia automatizada del SL/TP.

📸 BIBLIOTECA DE REFERENCIA DE RENDIMIENTO

👀 Los Materiales de Revisión Esenciales Incluyen:

✓ Marcos estratégicos de asignación de lotes
✓ Planos completos de configuración de operaciones
✓ Estudios de casos de rendimiento en tiempo real y resultados

🎯 ADHERENCIA PRECISA = RENDIMIENTO MÁXIMO 🎯

💎 DISCIPLINA × SISTEMA = ÉXITO IMPARABLE 💎


