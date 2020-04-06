Gold Algo AI
- Asesores Expertos
- Deepu Eyyani Krishna Kumar Krishna Kumar Eyyani Mohanan
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
🔥 LECTURA OBLIGATORIA - TU ÉXITO COMIENZA AQUÍ 🔥
🏆 SISTEMA POTENTE PARA OPERAR ORO 🏆
Este sistema de élite está exclusivamente calibrado y diseñado con precisión para operar ORO (XAU/USD).
❌ ADVERTENCIA: Incompatible con otros pares de divisas o activos ❌
⚡ ESPECIFICACIÓN DEL MARCO TEMPORAL DEL GRÁFICO
✅ M1 (Gráfico de 1 Minuto) OBLIGATORIO
Ejecución ultrarrápida que proporciona precisión quirúrgica y máximo potencial de ganancias
💰 MATRIZ INTELIGENTE DE ASIGNACIÓN DE TAMAÑO DE LOTE
📈 Plan Avanzado de Gestión de Capital
|💵 Balance de Cuenta
|📊 Tamaño de Lote Recomendado
|$2,000
|0.01
|$4,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$8,000
|0.04
|$10,000
|0.05
|$12,000
|0.06
|$14,000
|0.07
|$16,000
|0.08
|$18,000
|0.09
|$20,000
|0.10
⚡ PRINCIPIO DE ESCALADO PROGRESIVO ⚡
Dimensionamiento dinámico de posición = Trayectoria de crecimiento exponencial
🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE CAPITAL
- 📉 Reducción Máxima Esperada: 25%
- 🎯 Activación de Stop Loss: 2-3 veces al año
- 🤖 Motor Inteligente SL/TP: Sistema de protección totalmente automatizado
💡 CONSEJO EXPERTO
Aunque nuestro sofisticado sistema gestiona el SL/TP de forma autónoma, conservas la flexibilidad para asegurar ganancias manualmente a tu discreción. Sin embargo, para una optimización máxima y rendimientos superiores, recomendamos encarecidamente confiar en la inteligencia automatizada del SL/TP.
📸 BIBLIOTECA DE REFERENCIA DE RENDIMIENTO
👀 Los Materiales de Revisión Esenciales Incluyen:
✓ Marcos estratégicos de asignación de lotes
✓ Planos completos de configuración de operaciones
✓ Estudios de casos de rendimiento en tiempo real y resultados