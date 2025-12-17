🐢 Turtle Bull Trend BTC : Système de Suivi de Tendance Institutionnel

⚠️ AVERTISSEMENT : Si vous recherchez un scalper "Saint Graal" avec un faux taux de réussite de 99% qui finira par détruire votre compte, cet EA n'est pas pour vous. Ce système est conçu pour les traders professionnels dotés d'une mentalité institutionnelle, qui visent la croissance à long terme et un ratio Risque/Rendement massif.

Turtle Bull Trend BTC est un Expert Advisor de qualité professionnelle, basé sur la logique centrale des légendaires "Règles des Tortues" (Turtle Trading Rules), mais modernisé et spécifiquement adapté à la haute volatilité du Bitcoin. Nous avons implémenté un Filtre SSL à 6 Motifs (6-Pattern SSL Filter) exclusif pour filtrer les faux signaux dans les marchés latéraux et ne capturer que les tendances massives capables de changer la vie.

📊 La Logique de Trading (Pourquoi ça marche ?)

La plupart des traders particuliers perdent de l'argent parce qu'ils "coupent les gains et laissent courir les pertes". Ce système fait exactement l'inverse :

Faible Taux de Réussite (~20%) : Soyons honnêtes. C'est une stratégie de suivi de tendance. Vous subirez des séries de petites pertes contrôlées.

Ratio Risque/Rendement Massif (1:10+) : Le gain moyen est souvent 10 fois supérieur à la perte moyenne.

Le Résultat : Vous n'avez besoin d'avoir raison que 20% du temps. Une seule grande tendance Bitcoin couvre tous les petits Stop Loss et génère une surperformance (Alpha) significative.

🚀 Fonctionnalités Clés

Dimensionnement de Position Institutionnel (Basé sur l'ATR) : Oubliez les devinettes sur la taille des lots. L'EA calcule automatiquement le volume le plus sûr en fonction de votre risque défini (ex: 1% par trade) et de la volatilité actuelle du marché (ATR) . Sécurité : Vérification stricte de la marge incluse avant chaque ordre. Architecture à Double Système (Dual System Entry) : La stratégie exécute simultanément deux systèmes "Turtle" : Système 1 (Breakout Court Terme) : Pour entrer au tout début d'un mouvement explosif.

Système 2 (Tendance Long Terme) : Pour assurer des réentrées lors des corrections d'une tendance majeure . Triple Couche de Protection (Triple Safety Layer) : Hard Stop Loss (Stop Fixe) : Un Stop Loss "dur" est placé immédiatement à l'ouverture de l'ordre. Pas de Martingale, pas de conservation de pertes.

Trailing Stop Intelligent : Une fois que le prix évolue en votre faveur, le Stop Loss suit le prix basé sur l'ATR, sécurisant les profits .

Surveillance Tick par Tick (Real-Time Tick Watch) : Contrairement à beaucoup d'EAs qui ne vérifient qu'à la clôture de la bougie, ce système surveille chaque Tick. Même en cas de "Flash Crash" crypto, la protection s'active en quelques millisecondes . Optimisé pour les Prop Firms (FTMO, etc.) : Grâce à son contrôle strict du Drawdown et l'utilisation obligatoire de Stop Loss, il est idéal pour réussir les challenges des sociétés de financement (Prop Firms).

⚙️ Paramètres d'Entrée (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Gestion du Risque) ===

AccountRiskPercent : Risque par trade en % du capital (Défaut : 1.0). Recommandé : 0.5% - 2.0% .

PositionSizeMultiplier : Multiplicateur de taille de position (Défaut : 1.0).

ATRMultLong / Short : Multiplicateur ATR pour le Stop Loss initial (Défaut : 2.0).

ATRMult...Trail : Multiplicateur ATR pour le Trailing Stop.

=== Pattern Switches (Interrupteurs de Motifs) ===

EnableP1 à EnableP6 : Activer/Désactiver des motifs d'entrée spécifiques (Optimisé pour BTC H1).

=== Trade Settings (Paramètres de Trading) ===

MagicNumber : Identifiant unique de l'EA. Changez-le si vous utilisez l'EA sur plusieurs graphiques .

MaxSpreadPoints : Filtre de spread maximum (Défaut : 10000).

MinBarsWarmup : Nombre minimum de barres pour charger les indicateurs (Défaut : 144).

💡 Recommandations

Symbole : BTCUSD (Bitcoin).

Unité de Temps (Timeframe) : H1 (1 Heure).

Capital : Minimum recommandé 500 $ (ou compte centimes).

Psychologie : C'est une stratégie à long terme. Ne la jugez pas sur une semaine de trading. Les tendances prennent du temps à se développer. Soyez patient.

Note de l'Auteur : J'ai construit ce système pour survivre aux marchés baissiers (Bear Market) et prospérer lors des marchés haussiers (Bull Market). Si vous avez la discipline d'accepter de petites pertes, Turtle Bull Trend vous récompensera lorsque la grande vague arrivera.

👉 Louez-le pour 1 mois pour tester ou achetez la Licence à Vie (Lifetime) pour capturer le prochain Bull Run !