Turtle Bull Trend BTC

🐢 Turtle Bull Trend BTC: 기관급 추세 추종 시스템 (Institutional Trend Following System)

⚠️ 경고: 만약 당신이 계좌를 결국 깡통으로 만들 "승률 99%"의 가짜 스캘핑 전략을 찾고 있다면, 이 페이지를 나가주십시오. 이 시스템은 장기적인 복리 수익과 압도적인 손익비(Risk/Reward)를 추구하는 "기관 투자자 마인드"를 가진 전문 트레이더를 위해 설계되었습니다.

Turtle Bull Trend BTC는 전설적인 "터틀 트레이딩(Turtle Trading Rules)"의 핵심 로직을 기반으로 하되, 비트코인의 높은 변동성에 맞춰 현대적으로 완벽하게 개량된 전문가용 EA입니다. 우리는 횡보장에서의 거짓 돌파(False Breakout)를 걸러내고, 인생을 바꿀만한 거대한 추세만을 포착하기 위해 독자적인 6-Pattern SSL 필터 를 탑재했습니다.

📊 트레이딩 로직 (왜 수익이 나는가?)

대부분의 개인 투자자가 돈을 잃는 이유는 "이익은 짧게 자르고, 손실은 길게 가져가기(존버)" 때문입니다. 이 시스템은 정확히 반대로 행동합니다:

  • 낮은 승률 (~20%): 솔직하게 말씀드립니다. 이것은 추세 추종 전략입니다. 당신은 짧은 손절을 연속으로 경험할 수 있습니다.

  • 압도적인 손익비 (1:10+): 평균 수익 거래는 평균 손실 거래보다 10배 이상 큽니다.

  • 결과: 당신은 20%만 맞추면 됩니다. 단 한 번의 거대한 비트코인 추세가 모든 작은 손절 비용을 충당하고, 막대한 초과 수익(Alpha)을 가져다줍니다.

🚀 핵심 기능 및 강점

  1. ATR 기반 동적 포지션 사이징 (Institutional Position Sizing): 감으로 랏(Lot)을 잡지 마십시오. EA는 당신이 설정한 리스크(예: 거래당 자산의 1%)와 현재 시장의 변동성(ATR)을 기반으로 가장 안전한 진입 물량을 자동으로 계산합니다 .

    • 안전성: 주문 전 엄격한 증거금(Margin) 사전 체크 기능 포함.

  2. 듀얼 시스템 진입 (Dual System Entry): 두 가지 터틀 전략을 동시에 구동합니다:

    • System 1 (단기 돌파): 폭발적인 시세 분출의 초입을 포착합니다.

    • System 2 (장기 추세): 거대한 추세의 눌림목(Pullback)에서 재진입 기회를 놓치지 않습니다 .

  3. 3중 안전 보호 레이어 (Triple Safety Layer):

    • 하드 스탑로스 (Hard Stop Loss): 진입과 동시에 손절 주문이 실행됩니다. 물타기나 마틴게일은 절대 하지 않습니다.

    • 스마트 트레일링 스탑 (Trailing Stop): 추세가 발생하면 ATR을 기반으로 스탑 라인을 따라 올리며 수익을 확정합니다 .

    • 실시간 틱 감시 (Real-Time Tick Watch): 캔들 마감만 확인하는 일반 EA와 달리, 이 시스템은 모든 **틱(Tick)**을 감시합니다. 코인 시장 특유의 "빔(Flash Crash)"이 쏘아질 때도 밀리초(ms) 단위로 반응하여 자산을 보호합니다 .

  4. 프랍 트레이딩 최적화 (FTMO 등): 엄격한 드로우다운(Drawdown) 관리와 손절 원칙 준수로 프랍 트레이딩(Prop Firm) 챌린지 통과에 최적화되어 있습니다.

⚙️ 입력 변수 (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (리스크 관리) ===

  • AccountRiskPercent : 거래당 리스크 (자산 대비 %). 기본값: 1.0. 추천: 0.5% - 2.0%.

  • PositionSizeMultiplier : 포지션 크기 배율 (기본값: 1.0).

  • ATRMultLong / Short : 초기 손절가를 위한 ATR 배수 (기본값: 2.0).

  • ATRMult...Trail : 트레일링 스탑을 위한 ATR 배수.

=== Pattern Switches (패턴 스위치) ===

  • EnableP1 ~ EnableP6 : 특정 진입 패턴 켜기/끄기 (BTC H1에 최적화됨).

=== Trade Settings (거래 설정) ===

  • MagicNumber : EA 고유 ID. 하나의 계좌에서 여러 차트를 돌릴 경우 반드시 변경하십시오.

  • MaxSpreadPoints : 스프레드 필터 (기본값: 10000).

  • MinBarsWarmup : 지표 계산을 위한 최소 캔들 수 (기본값: 144).

💡 추천 설정 및 조언

  • 종목: BTCUSD (비트코인).

  • 타임프레임: H1 (1시간 봉).

  • 최소 자금: $500 이상 권장 (또는 센트 계좌).

  • 마인드셋: 이것은 장기 전략입니다. 일주일 간의 결과로 판단하지 마십시오. 추세가 만들어지는 데는 시간이 걸립니다. 인내심을 가지십시오.

제작자의 말: 저는 하락장(Bear Market)에서 살아남고, 상승장(Bull Run)에서 자산을 퀀텀 점프 시키기 위해 이 시스템을 만들었습니다. 작은 손실을 견딜 규율이 있다면, Turtle Bull Trend는 큰 파도가 올 때 당신에게 확실한 보상을 줄 것입니다.

👉 1개월 렌트로 테스트 해보거나, 평생 라이선스(Lifetime)를 구매하여 다음 반감기 불장을 준비하십시오!


