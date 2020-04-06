🐢 Turtle Bull Trend BTC: 機関投資家級トレンドフォローシステム

⚠️ 警告: もしあなたが「勝率99%」を謳う偽の聖杯や、最終的に口座を破綻させるスキャルピングEAを探しているなら、このページを閉じてください。 本システムは、長期的な複利運用と圧倒的なリスクリワード比率を追求する、「機関投資家マインド」を持つプロフェッショナル・トレーダーのために設計されました。

Turtle Bull Trend BTC は、伝説的な「タートルズの流儀（Turtle Trading Rules）」をベースに、ビットコインの高ボラティリティ相場に完全適応させたプロ仕様のEAです。独自の 6パターンSSLフィルター (6-Pattern SSL Filter) を搭載し、レンジ相場でのダマシを排除。人生を変えるような巨大なトレンドだけを狙い撃ちします。

📊 トレードロジック (なぜ機能するのか？)

多くの個人投資家が負ける理由は、「利益を早く確定し、損失を放置する（コツコツドカン）」からです。 本システムは、その真逆を行きます。

低い勝率 (~20%): 正直に申し上げます。これはトレンドフォロー戦略であり、小さな損切りは経費として発生します。

圧倒的なリスクリワード (1:10以上): 平均利益は平均損失の 10倍以上 になることも珍しくありません。

結果: わずか20%の勝ちトレードで、全ての損切りコストをカバーし、莫大な超過収益（Alpha）を生み出します。

🚀 主な機能と強み

ATRベースの動的ポジション管理 (Institutional Position Sizing): 感覚的なロット設定は不要です。EAは、あなたが設定した許容リスク（例: 1トレードあたり口座資金の1%）と現在の市場ボラティリティ（ATR）に基づき、最適なロット数を自動計算します 。 安全性: 厳格な証拠金維持率の事前チェック機能も搭載しています。 デュアルシステム・エントリー (Dual System Entry): 2つのタートルズ戦略を同時稼働させます： System 1 (短期ブレイクアウト): 爆発的なトレンドの初動を捉えます。

System 2 (長期トレンド): 大きなトレンドの押し目での再エントリーを確実にします 。 3重の安全保護レイヤー (Triple Safety Layer): ハード・ストップロス: エントリーと同時に決済逆指値を設置。ナンピンやマーチンゲールは一切行いません。

スマート・トレーリングストップ: トレンド発生後はATRに基づいてストップラインを切り上げ、確実に利益を確保します 。

ティックレベル常時監視 (Real-Time Tick Watch): 足の確定時だけでなく、全ティックを監視します。仮想通貨特有のフラッシュクラッシュ（急落）時でも、ミリ秒単位で反応し資産を守ります 。 プロップファーム対応 (FTMO等): 厳格なドローダウン管理とストップロスの徹底により、プロップファームの資金調達チャレンジ（Challenge）にも最適です。

⚙️ パラメータ設定 (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (リスク管理) ===

AccountRiskPercent : 1トレードあたりのリスク（口座残高に対する%）。デフォルト: 1.0。 推奨: 0.5% - 2.0% 。

PositionSizeMultiplier : ポジションサイズの倍率補正 (デフォルト: 1.0)。

ATRMultLong / Short : 初回ストップロスのATR倍率 (デフォルト: 2.0)。

ATRMult...Trail : トレーリングストップのATR倍率。

=== Pattern Switches (パターン設定) ===

EnableP1 ～ EnableP6 : 特定のエントリーパターンのON/OFF (BTC H1に最適化済み)。

=== Trade Settings (一般設定) ===

MagicNumber : EAのマジックナンバー。 同じ口座で複数のチャートに適用する場合は、必ず変更してください 。

MaxSpreadPoints : 最大スプレッドフィルター (デフォルト: 10000)。

MinBarsWarmup : インジケーター計算用ローソク足数 (デフォルト: 144)。

💡 推奨環境とアドバイス

通貨ペア: BTCUSD (ビットコイン)

時間足: H1 (1時間足)

推奨証拠金: $500以上（またはセント口座）

心構え: これは長期運用のための戦略です。1週間の結果だけで判断しないでください。トレンドが育つには時間がかかります。忍耐強く待つことが成功の鍵です。

開発者からのメッセージ: 私は、弱気相場（Bear Market）を生き残り、強気相場（Bull Market）で資産を飛躍させるためにこのシステムを開発しました。もしあなたが小さな損切りを受け入れる規律をお持ちなら、Turtle Bull Trend は次のビッグウェーブであなたに大きな報酬をもたらすでしょう。

👉 まずは1ヶ月レンタルでテストするか、ライフタイム版（無期限）で次の半減期バブルに備えてください！