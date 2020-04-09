Economic Calendar AS
- Utilidades
- Alexandr Saprykin
- Versión: 1.5
Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones.
Para:
Para traders que siguen las noticias económicas
Para quienes operan con base en las noticias
Para traders que desean recibir alertas oportunas
Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico
Características clave
Panel de noticias: muestra el evento económico más cercano en el gráfico
Filtro de divisas: muestra solo noticias de las divisas de su instrumento de trading
Alertas: notifica con una antelación seleccionada a la publicación de una noticia
Notificaciones push: envía notificaciones a su dispositivo móvil MetaTrader
Alertas sonoras: alertas sonoras personalizables
Indicador de color: indicación visual de importancia y urgencia
Configuración
AlertMinutesBefore: cuántos minutos antes del evento se debe enviar una alerta
MinImportance: importancia mínima de la noticia para una alerta
FilterByCurrency: filtra las noticias por la divisa del símbolo actual
EnableSoundAlert: activa las notificaciones de alertas sonoras
EnablePushAlert: activa las notificaciones push en su teléfono
EnableExtra1MinAlert: alerta adicional 1 Minuto antes del evento
Cómo usar
Instalar la utilidad en el gráfico
Configurar los ajustes en la ventana de propiedades
El panel aparecerá en la esquina superior izquierda
Las alertas se enviarán a la hora especificada antes del evento