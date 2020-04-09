Economic Calendar AS

Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones.





Para:





Para traders que siguen las noticias económicas





Para quienes operan con base en las noticias





Para traders que desean recibir alertas oportunas





Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico





Características clave

Panel de noticias: muestra el evento económico más cercano en el gráfico





Filtro de divisas: muestra solo noticias de las divisas de su instrumento de trading





Alertas: notifica con una antelación seleccionada a la publicación de una noticia





Notificaciones push: envía notificaciones a su dispositivo móvil MetaTrader





Alertas sonoras: alertas sonoras personalizables





Indicador de color: indicación visual de importancia y urgencia





Configuración

AlertMinutesBefore: cuántos minutos antes del evento se debe enviar una alerta





MinImportance: importancia mínima de la noticia para una alerta





FilterByCurrency: filtra las noticias por la divisa del símbolo actual





EnableSoundAlert: activa las notificaciones de alertas sonoras





EnablePushAlert: activa las notificaciones push en su teléfono





EnableExtra1MinAlert: alerta adicional 1 Minuto antes del evento





Cómo usar

Instalar la utilidad en el gráfico





Configurar los ajustes en la ventana de propiedades





El panel aparecerá en la esquina superior izquierda





Las alertas se enviarán a la hora especificada antes del evento