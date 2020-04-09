Economic Calendar AS

Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones.

Para:

Para traders que siguen las noticias económicas

Para quienes operan con base en las noticias

Para traders que desean recibir alertas oportunas

Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico

Características clave
Panel de noticias: muestra el evento económico más cercano en el gráfico

Filtro de divisas: muestra solo noticias de las divisas de su instrumento de trading

Alertas: notifica con una antelación seleccionada a la publicación de una noticia

Notificaciones push: envía notificaciones a su dispositivo móvil MetaTrader

Alertas sonoras: alertas sonoras personalizables

Indicador de color: indicación visual de importancia y urgencia

Configuración
AlertMinutesBefore: cuántos minutos antes del evento se debe enviar una alerta

MinImportance: importancia mínima de la noticia para una alerta

FilterByCurrency: filtra las noticias por la divisa del símbolo actual

EnableSoundAlert: activa las notificaciones de alertas sonoras

EnablePushAlert: activa las notificaciones push en su teléfono

EnableExtra1MinAlert: alerta adicional 1 Minuto antes del evento

Cómo usar
Instalar la utilidad en el gráfico

Configurar los ajustes en la ventana de propiedades

El panel aparecerá en la esquina superior izquierda

Las alertas se enviarán a la hora especificada antes del evento
