Economic Calendar AS
- Yardımcı programlar
- Alexandr Saprykin
- Sürüm: 1.5
Bu araç, ekonomik haberleri doğrudan grafik üzerinde gösterir. Yaklaşan olayları, yayınlanma sürelerini, önemlerini gösterir ve bildirim gönderir.
Kimler İçin:
Ekonomik haberleri takip eden yatırımcılar için
Haberlere göre işlem yapanlar için
Zamanında uyarı almak isteyen yatırımcılar için
Grafik üzerinde basit ve sezgisel bir takvime ihtiyaç duyan kullanıcılar için
Temel Özellikler
Haber Paneli - Grafikte en yakın ekonomik olayı gösterir
Para Birimi Filtresi - Yalnızca işlem yaptığınız para birimlerine ait haberleri görüntüler
Uyarılar - Haber yayınlanmadan önce seçilen bir süre boyunca bildirim gönderir
Anlık Bildirimler - MetaTrader mobil cihazınıza bildirim gönderir
Sesli Uyarılar - Özelleştirilebilir sesli uyarılar
Renk Göstergesi - Önem ve aciliyetin görsel gösterimi
Ayarlar
Uyarı Dakika Öncesi - Olaydan kaç dakika önce uyarı gönderileceğini belirler
Minimum Önem - Uyarı için minimum haber önemi
Para Birimine Göre Filtrele - Haberleri mevcut sembolün para birimine göre filtreler
Sesli Uyarıyı Etkinleştir - Sesli uyarıları etkinleştir
Anlık Uyarıyı Etkinleştir - Anlık bildirimleri etkinleştir Telefon
Ekstra1DakikaUyarıyı Etkinleştir - Etkinlikten 1 dakika önce ek uyarı
Nasıl kullanılır
Yardımcı programı haritaya yükleyin
Özellikler penceresinde ayarları yapılandırın
Panel sol üst köşede görünecektir
Uyarılar, etkinlikten belirtilen süre önce gönderilecektir