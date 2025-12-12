Economic Calendar AS

Bu araç, ekonomik haberleri doğrudan grafik üzerinde gösterir. Yaklaşan olayları, yayınlanma sürelerini, önemlerini gösterir ve bildirim gönderir.

Kimler İçin:

Ekonomik haberleri takip eden yatırımcılar için

Haberlere göre işlem yapanlar için

Zamanında uyarı almak isteyen yatırımcılar için

Grafik üzerinde basit ve sezgisel bir takvime ihtiyaç duyan kullanıcılar için

Temel Özellikler
Haber Paneli - Grafikte en yakın ekonomik olayı gösterir

Para Birimi Filtresi - Yalnızca işlem yaptığınız para birimlerine ait haberleri görüntüler

Uyarılar - Haber yayınlanmadan önce seçilen bir süre boyunca bildirim gönderir

Anlık Bildirimler - MetaTrader mobil cihazınıza bildirim gönderir

Sesli Uyarılar - Özelleştirilebilir sesli uyarılar

Renk Göstergesi - Önem ve aciliyetin görsel gösterimi

Ayarlar
Uyarı Dakika Öncesi - Olaydan kaç dakika önce uyarı gönderileceğini belirler

Minimum Önem - Uyarı için minimum haber önemi

Para Birimine Göre Filtrele - Haberleri mevcut sembolün para birimine göre filtreler

Sesli Uyarıyı Etkinleştir - Sesli uyarıları etkinleştir

Anlık Uyarıyı Etkinleştir - Anlık bildirimleri etkinleştir Telefon

Ekstra1DakikaUyarıyı Etkinleştir - Etkinlikten 1 dakika önce ek uyarı

Nasıl kullanılır
Yardımcı programı haritaya yükleyin

Özellikler penceresinde ayarları yapılandırın

Panel sol üst köşede görünecektir

Uyarılar, etkinlikten belirtilen süre önce gönderilecektir
