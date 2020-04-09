Economic Calendar AS
- 实用工具
- Alexandr Saprykin
- 版本: 1.5
该工具直接在图表上显示经济新闻。它会显示即将发生的事件、事件发生时间、事件的重要性，并发送通知。
适用对象：
关注经济新闻的交易者
根据新闻进行交易的交易者
希望及时接收提醒的交易者
需要在图表上直接使用简洁直观日历的用户
主要功能
新闻面板 - 在图表上显示最近的经济事件
货币筛选器 - 仅显示您交易品种的货币新闻
提醒 - 在新闻发布前指定时间发出通知
推送通知 - 向您的 MetaTrader 移动设备发送通知
声音提醒 - 可自定义声音提醒
颜色指示器 - 以视觉方式指示重要性和紧急程度
设置
提醒时间 - 事件发生前多少分钟发送提醒
最低重要性 - 提醒的最低新闻重要性
按货币筛选 - 按当前交易品种的货币筛选新闻
启用声音提醒 - 启用声音提醒通知
启用推送提醒 - 启用推送通知到您的手机
启用额外 1 分钟提醒 - 在事件发生前 1 分钟发送额外提醒
使用方法
在图表上安装该实用程序
在属性窗口中配置设置
面板将显示在左上角
事件发生前指定时间将发送警报