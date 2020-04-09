Economic Calendar AS
- Utilitários
- Alexandr Saprykin
- Versão: 1.5
Esta ferramenta exibe notícias económicas diretamente no gráfico. Mostra os próximos eventos, o tempo que falta até à sua divulgação, a sua importância e envia notificações.
Para:
Para os traders que acompanham notícias económicas
Para quem opera com base em notícias
Para os traders que desejam receber alertas em tempo real
Para os utilizadores que necessitam de um calendário simples e intuitivo diretamente no gráfico
Principais Recursos
Painel de Notícias - Apresenta o evento económico mais próximo no gráfico
Filtro de Moedas - Apresenta apenas notícias das moedas do seu instrumento de negociação
Alertas - Notifica com um tempo de antecedência selecionado para a divulgação de uma notícia
Notificações Push - Envia notificações para o seu dispositivo móvel MetaTrader
Alertas Sonoros - Alertas sonoros personalizáveis
Indicador de Cor - Indicação visual de importância e urgência
Configurações
AlertaMinutosAntes - Quantos minutos antes do evento será enviado o alerta
ImportânciaMínima - Importância mínima da notícia para um alerta
FiltrarPorMoeda - Filtra as notícias pela moeda do ativo atual
ActivarAlertaSonoro - Activa alertas sonoros
AtivarAlertaPush - Ativa as notificações push para o seu telemóvel
ActivarAlertaExtra1Min - Alerta adicional 1 minuto antes O evento
Como usar
Instale o utilitário no gráfico
Configure as definições na janela de propriedades
O painel aparecerá no canto superior esquerdo
Os alertas serão enviados com a antecedência especificada em relação ao evento