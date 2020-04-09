Economic Calendar AS

Esta ferramenta exibe notícias económicas diretamente no gráfico. Mostra os próximos eventos, o tempo que falta até à sua divulgação, a sua importância e envia notificações.

Para:

Para os traders que acompanham notícias económicas

Para quem opera com base em notícias

Para os traders que desejam receber alertas em tempo real

Para os utilizadores que necessitam de um calendário simples e intuitivo diretamente no gráfico

Principais Recursos
Painel de Notícias - Apresenta o evento económico mais próximo no gráfico

Filtro de Moedas - Apresenta apenas notícias das moedas do seu instrumento de negociação

Alertas - Notifica com um tempo de antecedência selecionado para a divulgação de uma notícia

Notificações Push - Envia notificações para o seu dispositivo móvel MetaTrader

Alertas Sonoros - Alertas sonoros personalizáveis

Indicador de Cor - Indicação visual de importância e urgência

Configurações
AlertaMinutosAntes - Quantos minutos antes do evento será enviado o alerta

ImportânciaMínima - Importância mínima da notícia para um alerta

FiltrarPorMoeda - Filtra as notícias pela moeda do ativo atual

ActivarAlertaSonoro - Activa alertas sonoros

AtivarAlertaPush - Ativa as notificações push para o seu telemóvel

ActivarAlertaExtra1Min - Alerta adicional 1 minuto antes O evento

Como usar
Instale o utilitário no gráfico

Configure as definições na janela de propriedades

O painel aparecerá no canto superior esquerdo

Os alertas serão enviados com a antecedência especificada em relação ao evento
