Economic Calendar AS

Esta ferramenta exibe notícias económicas diretamente no gráfico. Mostra os próximos eventos, o tempo que falta até à sua divulgação, a sua importância e envia notificações.





Para:





Para os traders que acompanham notícias económicas





Para quem opera com base em notícias





Para os traders que desejam receber alertas em tempo real





Para os utilizadores que necessitam de um calendário simples e intuitivo diretamente no gráfico





Principais Recursos

Painel de Notícias - Apresenta o evento económico mais próximo no gráfico





Filtro de Moedas - Apresenta apenas notícias das moedas do seu instrumento de negociação





Alertas - Notifica com um tempo de antecedência selecionado para a divulgação de uma notícia





Notificações Push - Envia notificações para o seu dispositivo móvel MetaTrader





Alertas Sonoros - Alertas sonoros personalizáveis





Indicador de Cor - Indicação visual de importância e urgência





Configurações

AlertaMinutosAntes - Quantos minutos antes do evento será enviado o alerta





ImportânciaMínima - Importância mínima da notícia para um alerta





FiltrarPorMoeda - Filtra as notícias pela moeda do ativo atual





ActivarAlertaSonoro - Activa alertas sonoros





AtivarAlertaPush - Ativa as notificações push para o seu telemóvel





ActivarAlertaExtra1Min - Alerta adicional 1 minuto antes O evento





Como usar

Instale o utilitário no gráfico





Configure as definições na janela de propriedades





O painel aparecerá no canto superior esquerdo





Os alertas serão enviados com a antecedência especificada em relação ao evento