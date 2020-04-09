Economic Calendar AS
- ユーティリティ
- Alexandr Saprykin
- バージョン: 1.5
このユーティリティは、経済ニュースをチャート上に直接表示します。今後のイベント、発表までの時間、重要性を表示し、通知を送信します。
対象：
経済ニュースをフォローしているトレーダー
ニュースに基づいて取引するトレーダー
タイムリーなアラートを受け取りたいトレーダー
チャート上でシンプルで直感的なカレンダーを必要とするユーザー
主な機能
ニュースパネル - 直近の経済イベントをチャート上に表示します
通貨フィルター - 取引銘柄の通貨のニュースのみを表示します
アラート - ニュースリリースの指定時間前に通知します
プッシュ通知 - MetaTraderモバイルデバイスに通知を送信します
サウンドアラート - カスタマイズ可能なサウンドアラート
カラーインジケーター - 重要度と緊急度を視覚的に表示します
設定
AlertMinutesBefore - イベントの何分前にアラートを送信するか
MinImportance - アラートの最小重要度
FilterByCurrency - 現在のシンボルの通貨でニュースをフィルタリングします
EnableSoundAlert - サウンドアラート通知を有効にします
EnablePushAlert - プッシュ通知を有効にします電話
EnableExtra1MinAlert - イベントの1分前に追加アラートを送信
使用方法
チャートにユーティリティをインストール
プロパティウィンドウで設定を行います
パネルは左上隅に表示されます
アラートはイベントの指定時間前に送信されます