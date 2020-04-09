このユーティリティは、経済ニュースをチャート上に直接表示します。今後のイベント、発表までの時間、重要性を表示し、通知を送信します。





対象：





経済ニュースをフォローしているトレーダー





ニュースに基づいて取引するトレーダー





タイムリーなアラートを受け取りたいトレーダー





チャート上でシンプルで直感的なカレンダーを必要とするユーザー





主な機能

ニュースパネル - 直近の経済イベントをチャート上に表示します





通貨フィルター - 取引銘柄の通貨のニュースのみを表示します





アラート - ニュースリリースの指定時間前に通知します





プッシュ通知 - MetaTraderモバイルデバイスに通知を送信します





サウンドアラート - カスタマイズ可能なサウンドアラート





カラーインジケーター - 重要度と緊急度を視覚的に表示します





設定

AlertMinutesBefore - イベントの何分前にアラートを送信するか





MinImportance - アラートの最小重要度





FilterByCurrency - 現在のシンボルの通貨でニュースをフィルタリングします





EnableSoundAlert - サウンドアラート通知を有効にします





EnablePushAlert - プッシュ通知を有効にします電話





EnableExtra1MinAlert - イベントの1分前に追加アラートを送信





使用方法

チャートにユーティリティをインストール





プロパティウィンドウで設定を行います





パネルは左上隅に表示されます





アラートはイベントの指定時間前に送信されます