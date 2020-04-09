Economic Calendar AS

이 유틸리티는 차트에 경제 뉴스를 직접 표시합니다. 예정된 이벤트, 발표까지 남은 시간, 중요도를 보여주고 알림을 전송합니다.

대상:

경제 뉴스를 주시하는 트레이더

뉴스에 기반한 거래를 하는 트레이더

적시에 알림을 받고 싶은 트레이더

차트에서 간편하고 직관적인 캘린더를 필요로 하는 사용자

주요 기능
뉴스 패널 - 차트에 가장 가까운 경제 이벤트를 표시합니다.

통화 필터 - 거래하는 통화에 대한 뉴스만 표시합니다.

알림 - 뉴스 발표 전 선택한 시간에 알림을 보냅니다.

푸시 알림 - MetaTrader 모바일 기기로 알림을 보냅니다.

소리 알림 - 사용자 지정 가능한 소리 알림

색상 표시기 - 중요도 및 긴급도를 시각적으로 표시합니다.

설정
알림 시간(분) - 이벤트 발생 몇 분 전에 알림을 보낼지 설정합니다.

최소 중요도 - 알림을 보내기 위한 최소 뉴스 중요도

통화별 필터 - 현재 거래 중인 종목의 통화로 뉴스를 필터링합니다.

소리 알림 활성화 - 소리 알림을 활성화합니다.

푸시 알림 활성화 - 푸시 알림을 활성화합니다. 전화

EnableExtra1MinAlert - 이벤트 발생 1분 전 추가 알림

사용 방법
차트에 유틸리티를 설치합니다.

속성 창에서 설정을 구성합니다.

패널이 왼쪽 상단에 나타납니다.

이벤트 발생 1분 전에 알림이 전송됩니다.
추천 제품
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
유틸리티
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
유틸리티
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Multi city time
Chang Hou
지표
主要城市的时间。北京时间、东京时间、悉尼时间、惠灵顿时间、纽约时间、法兰克福时间、伦敦时间、迪拜时间。 城市时间可选择开启或者关闭。 点差变色提醒。设置点差提醒点数，例如，设置100点，点差大于100点，文字会变红色。 Time in major cities. Beijing time, Tokyo time, Sydney time, Wellington time, New York time, Frankfurt time, London time, Dubai time. City time can be turned on or off. Dot difference color change reminder. Set the point difference reminder points. For example, set 100 points. If the point difference is greater than 100 points, the text will turn red.
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
유틸리티
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Free version with 5 indicators: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 This version has 38 indicators, 5 from the free version plus
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
지표
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
유틸리티
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
RC Hour Interval Lines MT5
Francisco Rayol
지표
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was  designed to assist your trading experience.  It  draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing  traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
지표
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Timeleftdisplay
Michael Joller
유틸리티
The Expert Advisor "TimeLeft Display" shows the remaining time until the close  of the current candle in a digital display. The time is displayed in days, hours, minutes, and  seconds.      Features: Time Calculation:  Calculates the remaining time until the close of the current candle based on the  current timeframe of the chart. Digital Display:  Shows the remaining time in a digital format. Customizable Font and Size:  Allows selection of the font (Arial, Arial Black, Aptos Display, Tahoma, 
FREE
CandleFrame Sync
Yaqoub Yousef
지표
Short Market Description (recommended) Market Periods Synchronizer highlights higher-timeframe (HTF) sessions directly on your current chart, so you can trade the lower timeframe with full higher-timeframe context. Draws vertical lines for each HTF bar (e.g., H1 on an M5 chart) Optional body fill (green for bullish, red for bearish) for each HTF candle Optional Open/Close markers with labels to spot key reference levels fast Optional minor-timeframe dividers (e.g., M30 & M15) only inside each
FREE
Trading Session MT5
Kevin Schneider
3 (1)
지표
Trading Session Indicator The Trading Session Indicator visualizes the high and low points as well as the start and end times of the Asian, London, and New York trading sessions directly on your chart. Features: Visualization of major trading sessions Highlighting of high and low points Display of start and end times for each session Customizable session times User-friendly and efficient Customizability: Each trading session (Asian, London, New York) can be individually customized to match speci
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
지표
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
지표
The donchian channel indicator might just be the best fit for you Trading in derivative products such as futures, options, CFD's, forex and certificates contains significant risk. These products are not suitable for every investor. Investors could potentially lose all or more than the original investment. If anything, only money equal to personal risk capital should be used and can be lost without jeopardizing financial security or lifestyle. Partially or fully automated trading programs can
FREE
Candle Timer R3
Eduardo Terra
5 (3)
유틸리티
Timer remaining to finish the candle. A simple informative indicator of how much time is left until the current candle ends. In a simple, easy and objective way. In the input parameters, enter the desired color of the clock, the font size and the displacement to the right of the candle. I hope I helped with this useful and free tool. Make good use and good business. The other EA, Trade Panel R3, has also been a great help to many users.
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (2)
지표
THE MAGICIAN - 전문 수급 구역 지표 골드 15분 차트에서 시장 혼란을 명확한 거래 기회로 전환하세요 골드 트레이딩에 어려움을 겪고 계신가요? XAU/USD에서 어디서 진입해야 할지 추측하는 데 지치셨나요? 매수, 매도, 관망 중 무엇을 해야 할지 혼란스러우신가요? 15분 타임프레임에서 고확률 설정을 놓치고 계신가요? "THE MAGICIAN"은 시장을 움직이는 수급의 보이지 않는 힘을 드러냅니다! THE MAGICIAN의 독특한 점은? 멀티 타임프레임 분석 H4, 일봉, 주봉 타임프레임을 동시에 분석 여러 타임프레임이 정렬되는 합류 구역 식별 최고 확률 거래를 위한 HTF 확인 구역 표시 낮은 품질의 신호를 자동으로 제거 신선한(미돌파) 구역만 표시 돌파된 구역은 절대 표시하지 않음 - 깨끗하고 테스트되지 않은 레벨만 각 구역은 신선 표시기로 마킹 50% 침투 임계값으로 품질 탐지 보장 돌파 없이 구역 터치 추적 지능형 트레이딩 가이던스 지표가 거래 또는
FREE
Live Chart Viewer
Nindita Giwangkara
유틸리티
Live Chart Viewer – Real-Time Trading Chart Anywhere Live Chart Viewer lets you view and share your MetaTrader 5 chart in real time from any modern device. Whether you are away from your trading desk, monitoring trades remotely, or sharing your analysis live, this tool keeps you and your audience connected to the market instantly. Notice: Charting library by TradingView Demo: https://chartviewer.live/view/ElVTwx9Lf5w • Key Features Real-time chart updates Price movements, drawings, and chart
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
유틸리티
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/38677 Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I a
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
유틸리티
블로그: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 텔레그램 주문 - MT4용 스마트 트레이드 매니저 및 텔레그램 알림 텔레그램 주문은 메타트레이더 4용 스마트 트레이드 매니저이자 알림 도구입니다. 모든 주문(시장가 및 보류 주문)을 자동으로 모니터링하고, 상세 알림을 텔레그램으로 전송하며(선택 사항으로 스크린샷 제공), 차트에서 바로 TP, SL, BE, 트레일링, 클로즈를 관리할 수 있는 직관적인 패널을 제공합니다. 적합한 대상: 텔레그램으로 자동 시그널을 전송하려는 시그널 제공자/외환 코치 시각적인 목표가/손절매 패널, 추적 및 이익실현(BE)을 원하는 수동 트레이더 모든 주문 활동을 텔레그램에 깔끔하게 기록하려는 모든 사용자 주요 기능 1. 자동
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
유틸리티
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
지표
Qstick is a way to objectively quantify candlestick analysis and improve the interpretation of candlestick patterns. Qstick was developed by Tushar Chande and published in his book " The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) ". Qstick is built based on a moving average of the difference between the Open and Close prices. The basis of the idea is that the Opening and Closing prices are the heart of candlestick analysis. We strongly recommend the re
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
지표
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
지표
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
Candle Timer MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.57 (7)
유틸리티
The   Candle Timer indicator   displays an advanced bar countdown timer on a chart. This study indicates the remaining time for the last candle in the chart. Main features The indicator shows the remaining time for the last bar in the chart. Alert notifications for new bar. Works on every timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). Customizable parameters (Colors, Text size, Visibility...). Ideal tool for all kinds of trading (Scalpers, intraday traders...). Very fast calculation. Availa
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
지표
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
유틸리티
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
지표
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
지표
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
지표
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
지표
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
유틸리티
Trade Copier는 거래 계정 간의 거래를 복사하고 동기화하도록 설계된 전문 유틸리티입니다. 복사는 공급자의 계정/단말기에서 동일한 컴퓨터 또는 vps에 설치된 수신자의 계정/단말기로 발생합니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 주요 기능 및 이점: 복사기는 "МТ5> МТ5", "МТ4> МТ5", "МТ5> МТ4" 복사를 지원합니다. 복사기는 데모 계정 > 실 계정, 실 계정 > 데모 계정, 데모 계정 > 데모 계정 및 실제 계정 > 실 계정 복사를 지원합니다. 복사기는 읽기 전용 암호가 적용된 투자자 계정에서 복사를 지원합니다. 하나의 공급자 터미널은 여러 수신 터미널로 트랜잭션을 보낼 수 있고 하나의 수신 터미널은 여러 공급자 터미널에서 트랜잭션을 수신할 수 있습니다. 복사기는 귀하 또는 귀하의 고문이 거래하는 동일한 터미널에서 작동할 수 있습니다. 높은 복사 속도(0.5초 미만). 복사기에는 간편
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
유틸리티
쉽고 간편하게 거래 자본을 보호하세요 거래 자본을 보호하는 것은 자본을 키우는 것만큼 중요합니다. KT Equity Protector는 귀하의 개인 리스크 매니저로서, 계좌의 순자산(에퀴티)을 지속적으로 모니터링하며, 사전에 설정한 손절 또는 수익 목표에 도달하면 모든 보유 및 예약 주문을 자동으로 종료하여 손실을 방지하거나 수익을 고정합니다. 감정적인 결정이나 추측은 이제 그만—KT Equity Protector가 24시간 내내 믿을 수 있는 자본 보호를 제공합니다. KT Equity Protector는 모든 차트를 자동으로 닫아 다른 전문가용 자동매매 프로그램(EA)의 거래를 중단시킬 수 있습니다. 이를 통해 EA를 수동으로 다시 시작할 때까지 어떠한 추가 거래도 이루어지지 않으며, 사용자는 완전한 통제권과 심리적 안정을 얻게 됩니다. 작동 방식 에퀴티 손절(손실 방지): 예를 들어 계좌 잔고가 $10,000이고 에퀴티 손절을 $1,000로 설정한 경우, 순자산이 $9,000로
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
유틸리티
OrderManager   소개: MT5용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 5용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
유틸리티
차트 동기화 표시기 - 터미널 창의 그래픽 개체를 동기화하도록 설계되었습니다. TradePanel 에 추가로 사용할 수 있습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모는 여기 에서 확인하세요. 객체를 다른 차트로 복사하려는 차트에 표시기를 설치하세요. 이 차트에 생성된 그래픽 개체는 표시기에 의해 동일한 기호가 있는 모든 차트에 자동으로 복사됩니다. 표시기는 그래픽 개체의 변경 사항도 복사합니다. 입력 매개변수: Exception - 복사할 필요가 없는 그래픽 개체 이름의 접두사입니다. 여러 접두사를 ';'으로 구분하여 입력하여 지정할 수 있습니다. Custom symbols - 그래픽 개체를 복사(동기화)할 추가 기호입니다. 세미콜론(;)으로 구분하여 여러 기호를 지정할 수 있습니다. SyncVLINE - 수직선을 동기화합니다. SyncHLINE - 수평선. SyncTREND - 추세선. SyncTRENDBYANGLE - 각도별 추세선 SyncCYC
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
제작자의 제품 더 보기
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
지표
버전 4.4 단기적인 시간대에서 유연한 확인 시스템을 갖춘 Engulfing Pattern 감지를 위한 전문 지표입니다. 주요 기능: 유연한 시간대 설정 확정을 위한 하위 시간대를 완벽하게 사용자 정의 가능 M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 등 모든 조합 사용 가능 모든 거래 스타일 및 전략에 적합 3단계 신호 확인 약한 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 노란색 화살표 중간 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 파란색 화살표 강한 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 녹색/빨간색 화살표 재설정 없이 안정적인 작동 화살표는 한 번 그려지며 사라지지 않습니다. 확정에는 마감된 캔들만 사용됩니다. 허위 트리거 방지 모든 거래 스타일에 적용 가능 스캘퍼: M1-M2-M5 데이 트레이더: M5-M15-H1 스윙 트레이더: M15-H1-H4 장기 투자자: H1-H4-D1 스마트 알림 시스템 현재 차트에서 관련 신호에 대해서만 알림이 전
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
지표
MetaTrader 4용 스마트 피벗 포인트 - 스마트 트레이딩을 위한 명확한 레벨 스마트 피벗 포인트는 MetaTrader 4용 전문 지표로, 차트에 주요 트레이딩 레벨을 자동으로 계산하여 표시해 줍니다. 복잡한 가격 움직임을 명확하고 구조화된 지도로 변환하여 지지선, 저항선, 가격 균형점, 그리고 잠재적 목표가를 강조합니다. 명확성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 도구는 외환, 암호화폐(비트코인, 이더리움), 주가지수, 주식, 원자재(XAUUSD) 등 모든 시장에서 활용 가능합니다. 이 지표는 계산 시간을 절약하고 분석에 객관성을 더하는 믿음직한 분석 도우미입니다. 시장 신호를 제공하거나 트레이딩 결정을 대신해 주는 것이 아니라, 트레이더 스스로 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 고품질의 정보를 제공합니다. 주요 기능 및 이점 바로 사용 가능한 가격 좌표 시스템: 더 이상 레벨을 수동으로 그릴 필요가 없습니다. 중심 레벨(균형점), 지지선, 저항선, 매수
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
지표
버전 4.4 다중 시간대 확인 기능을 갖춘 Engulfing Candlestick Patterns 감지 전문 지표 주요 기능: 유연한 시간대 구성 확정을 위한 하위 시간대를 완벽하게 사용자 정의 가능 M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 등 원하는 조합으로 사용 가능 모든 거래 스타일 및 전략에 적용 가능 3단계 신호 확인 약한 확인(맞춤형 TF) - 노란색 화살표 중간 확인(맞춤형 TF) - 파란색 화살표 강한 확인(맞춤형 TF) - 녹색/빨간색 화살표 재도색 없이 안정적인 작동 화살표는 한 번 그려지며 사라지지 않습니다. 확정을 위해 마감된 캔들만 사용 허위 신호 방지 모든 거래 스타일에 적용 가능 스캘퍼: M1-M2-M5 데이 트레이더: M5-M15-H1 스윙 트레이더: M15-H1-H4 장기 트레이더: H1-H4-D1 스마트 알림 시스템 현재 막대 신호에 대해서만 알림이 전송됩니다. 지표 추가 시 과거 신호에서 스팸
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
지표
MetaTrader 5용 스마트 피벗 포인트 - 스마트 트레이딩을 위한 명확한 레벨 스마트 피벗 포인트는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 차트에 주요 트레이딩 레벨을 자동으로 계산하여 표시해 줍니다. 복잡한 가격 움직임을 명확하고 구조화된 지도로 변환하여 지지선, 저항선, 가격 균형점, 그리고 잠재적 목표가를 강조합니다. 명확성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 도구는 외환, 암호화폐(비트코인, 이더리움), 주가지수, 주식, 원자재(XAUUSD) 등 모든 시장에서 활용 가능합니다. 이 지표는 계산 시간을 절약하고 분석에 객관성을 더하는 믿음직한 분석 도우미입니다. 시장 신호를 제공하거나 트레이딩 결정을 대신해 주는 것이 아니라, 트레이더 스스로 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 고품질의 정보를 제공합니다. 주요 기능 및 이점 바로 사용 가능한 가격 좌표 시스템: 더 이상 레벨을 수동으로 그릴 필요가 없습니다. 중심 레벨(균형점), 지지선, 저항선, 매수
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변