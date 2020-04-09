Economic Calendar AS

이 유틸리티는 차트에 경제 뉴스를 직접 표시합니다. 예정된 이벤트, 발표까지 남은 시간, 중요도를 보여주고 알림을 전송합니다.





대상:





경제 뉴스를 주시하는 트레이더





뉴스에 기반한 거래를 하는 트레이더





적시에 알림을 받고 싶은 트레이더





차트에서 간편하고 직관적인 캘린더를 필요로 하는 사용자





주요 기능

뉴스 패널 - 차트에 가장 가까운 경제 이벤트를 표시합니다.





통화 필터 - 거래하는 통화에 대한 뉴스만 표시합니다.





알림 - 뉴스 발표 전 선택한 시간에 알림을 보냅니다.





푸시 알림 - MetaTrader 모바일 기기로 알림을 보냅니다.





소리 알림 - 사용자 지정 가능한 소리 알림





색상 표시기 - 중요도 및 긴급도를 시각적으로 표시합니다.





설정

알림 시간(분) - 이벤트 발생 몇 분 전에 알림을 보낼지 설정합니다.





최소 중요도 - 알림을 보내기 위한 최소 뉴스 중요도





통화별 필터 - 현재 거래 중인 종목의 통화로 뉴스를 필터링합니다.





소리 알림 활성화 - 소리 알림을 활성화합니다.





푸시 알림 활성화 - 푸시 알림을 활성화합니다. 전화





EnableExtra1MinAlert - 이벤트 발생 1분 전 추가 알림





사용 방법

차트에 유틸리티를 설치합니다.





속성 창에서 설정을 구성합니다.





패널이 왼쪽 상단에 나타납니다.





이벤트 발생 1분 전에 알림이 전송됩니다.