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Advanced Line Tools — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать графический анализ в MetaTrader 5 более быстрым, организованным и практичным. Индикатор позволяет создавать линии и управлять ими прямо на графике с помощью простого интерфейса, избавляя от необходимости постоянно переключаться между встроенными инструментами платформы. Всего в несколько кликов вы можете отметить важные ценовые уровни, нарисовать трендовые линии и выделить ключевые зоны для вашей стратегии. Помимо обычных линий, индикатор предлагает умные линии алертов. Просто установите их на нужную цену, чтобы автоматически получать уведомления, когда рынок достигнет этого уровня. Это делает отслеживание уровней поддержки, сопротивления, пробитий и точек интереса гораздо более эффективным.

Основные характеристики

Система умных алертов (пересечение цены): Превратите любую линию в активный датчик пробития. Индикатор автономно определяет, находится ли линия выше или ниже рынка, настраивая триггеры на основе Ask/Bid, которые вызывают всплывающие окна на экране или отправляют push-уведомления прямо на ваш смартфон.

Продвинутый магнетизм (Smart Anchoring): Хватит тратить время на попытки идеально подогнать линию под максимум или минимум. При рисовании рядом со свечой инструмент распознает структурное намерение и автоматически притягивает линию точно к High, Low, Open или Close.

Умная мультитаймфреймовая синхронизация: Линии сохраняют свою целостность и логическую привязку даже при смене таймфрейма. Если вы провели линию на H4, она хирургически точно скорректирует свое положение при переходе на M5 для точного входа.

Динамические текстовые метки: Пишите заметки прямо на линиях, и инструмент автоматически разместит текстовые метки в зависимости от контекста цены. Текст выравнивается (выше или ниже цены), чтобы никогда не перекрывать обзор движения цены.

Визуальный отклик состояний: Линии меняют цвет и стиль в зависимости от текущего статуса. Вы мгновенно узнаете, какие линии являются обычными, какие активированы с алертами, а какие уже сработали.

Встроенная панель управления (интерфейс на графике)

Индикатор оснащен минималистичным плавающим меню на экране, которое управляет рабочим процессом, не загромождая график. Вы можете мгновенно скрыть или показать всю панель с помощью настраиваемой горячей клавиши (по умолчанию: "V").