Advanced Line Tools

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Advanced Line Tools — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать графический анализ в MetaTrader 5 более быстрым, организованным и практичным. Индикатор позволяет создавать линии и управлять ими прямо на графике с помощью простого интерфейса, избавляя от необходимости постоянно переключаться между встроенными инструментами платформы. Всего в несколько кликов вы можете отметить важные ценовые уровни, нарисовать трендовые линии и выделить ключевые зоны для вашей стратегии. Помимо обычных линий, индикатор предлагает умные линии алертов. Просто установите их на нужную цену, чтобы автоматически получать уведомления, когда рынок достигнет этого уровня. Это делает отслеживание уровней поддержки, сопротивления, пробитий и точек интереса гораздо более эффективным.

Основные характеристики

  • Система умных алертов (пересечение цены): Превратите любую линию в активный датчик пробития. Индикатор автономно определяет, находится ли линия выше или ниже рынка, настраивая триггеры на основе Ask/Bid, которые вызывают всплывающие окна на экране или отправляют push-уведомления прямо на ваш смартфон.

  • Продвинутый магнетизм (Smart Anchoring): Хватит тратить время на попытки идеально подогнать линию под максимум или минимум. При рисовании рядом со свечой инструмент распознает структурное намерение и автоматически притягивает линию точно к High, Low, Open или Close.

  • Умная мультитаймфреймовая синхронизация: Линии сохраняют свою целостность и логическую привязку даже при смене таймфрейма. Если вы провели линию на H4, она хирургически точно скорректирует свое положение при переходе на M5 для точного входа.

  • Динамические текстовые метки: Пишите заметки прямо на линиях, и инструмент автоматически разместит текстовые метки в зависимости от контекста цены. Текст выравнивается (выше или ниже цены), чтобы никогда не перекрывать обзор движения цены.

  • Визуальный отклик состояний: Линии меняют цвет и стиль в зависимости от текущего статуса. Вы мгновенно узнаете, какие линии являются обычными, какие активированы с алертами, а какие уже сработали.

Встроенная панель управления (интерфейс на графике)

Индикатор оснащен минималистичным плавающим меню на экране, которое управляет рабочим процессом, не загромождая график. Вы можете мгновенно скрыть или показать всю панель с помощью настраиваемой горячей клавиши (по умолчанию: "V").

  • Главная кнопка: Сворачивает или разворачивает панель инструментов.

  • Режим рисования по умолчанию: Активирует быстрое построение обычных горизонтальных линий.

  • Режим линий алертов: Напрямую создает отслеживаемую линию с ценовым триггером.

  • Встроенная история: Быстрый доступ для просмотра логов алертов, сгенерированных на платформе.

  • Умная очистка: Быстро удаляет все разметки, созданные инструментом, с графика в один клик.


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Фильтр:
traderspeed
539
traderspeed 2026.07.21 13:30 
 

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