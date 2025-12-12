Economic Calendar AS

Cet outil affiche l'actualité économique directement sur le graphique. Il indique les événements à venir, leur date de publication, leur importance et envoie des notifications.

Pour :

Pour les traders qui suivent l'actualité économique

Pour ceux qui investissent en fonction des annonces économiques

Pour les traders qui souhaitent recevoir des alertes en temps réel

Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un calendrier simple et intuitif directement sur le graphique

Fonctionnalités clés
Panneau Actualités : Affiche l'événement économique le plus proche sur le graphique

Filtre de devises : Affiche uniquement les actualités concernant les devises de votre instrument de trading

Alertes : Envoie une notification une heure avant la publication d'une actualité

Notifications push : Envoie des notifications sur votre appareil mobile MetaTrader

Alertes sonores : Alertes sonores personnalisables

Indicateur de couleur : Indication visuelle de l'importance et de l'urgence

Paramètres
Délai d'alerte (minutes avant) : Nombre de minutes avant l'événement pour l'envoi d'une alerte

Importance minimale : Niveau d'importance minimal de l'actualité pour déclencher une alerte

Filtrer par devise : Filtrer les actualités par devise du symbole actuel

Activer les alertes sonores : Activer les notifications sonores

Activer les notifications push : Activer les notifications push sur votre téléphone

Activer l'alerte supplémentaire (1 min) : Alerte supplémentaire 1 minute avant l'événement

Mode d'emploi

Installez l'utilitaire sur le graphique.

Configurez les paramètres dans la fenêtre des propriétés.

Le panneau apparaîtra dans le coin supérieur gauche.

Des alertes seront envoyées 1 minute avant l'événement.
