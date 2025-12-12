Economic Calendar AS

Cet outil affiche l'actualité économique directement sur le graphique. Il indique les événements à venir, leur date de publication, leur importance et envoie des notifications.





Pour :





Pour les traders qui suivent l'actualité économique





Pour ceux qui investissent en fonction des annonces économiques





Pour les traders qui souhaitent recevoir des alertes en temps réel





Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un calendrier simple et intuitif directement sur le graphique





Fonctionnalités clés

Panneau Actualités : Affiche l'événement économique le plus proche sur le graphique





Filtre de devises : Affiche uniquement les actualités concernant les devises de votre instrument de trading





Alertes : Envoie une notification une heure avant la publication d'une actualité





Notifications push : Envoie des notifications sur votre appareil mobile MetaTrader





Alertes sonores : Alertes sonores personnalisables





Indicateur de couleur : Indication visuelle de l'importance et de l'urgence





Paramètres

Délai d'alerte (minutes avant) : Nombre de minutes avant l'événement pour l'envoi d'une alerte





Importance minimale : Niveau d'importance minimal de l'actualité pour déclencher une alerte





Filtrer par devise : Filtrer les actualités par devise du symbole actuel





Activer les alertes sonores : Activer les notifications sonores





Activer les notifications push : Activer les notifications push sur votre téléphone





Activer l'alerte supplémentaire (1 min) : Alerte supplémentaire 1 minute avant l'événement





Mode d'emploi





Installez l'utilitaire sur le graphique.





Configurez les paramètres dans la fenêtre des propriétés.





Le panneau apparaîtra dans le coin supérieur gauche.





Des alertes seront envoyées 1 minute avant l'événement.