Economic Calendar AS
- Utilitaires
- Alexandr Saprykin
- Version: 1.5
Cet outil affiche l'actualité économique directement sur le graphique. Il indique les événements à venir, leur date de publication, leur importance et envoie des notifications.
Pour :
Pour les traders qui suivent l'actualité économique
Pour ceux qui investissent en fonction des annonces économiques
Pour les traders qui souhaitent recevoir des alertes en temps réel
Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un calendrier simple et intuitif directement sur le graphique
Fonctionnalités clés
Panneau Actualités : Affiche l'événement économique le plus proche sur le graphique
Filtre de devises : Affiche uniquement les actualités concernant les devises de votre instrument de trading
Alertes : Envoie une notification une heure avant la publication d'une actualité
Notifications push : Envoie des notifications sur votre appareil mobile MetaTrader
Alertes sonores : Alertes sonores personnalisables
Indicateur de couleur : Indication visuelle de l'importance et de l'urgence
Paramètres
Délai d'alerte (minutes avant) : Nombre de minutes avant l'événement pour l'envoi d'une alerte
Importance minimale : Niveau d'importance minimal de l'actualité pour déclencher une alerte
Filtrer par devise : Filtrer les actualités par devise du symbole actuel
Activer les alertes sonores : Activer les notifications sonores
Activer les notifications push : Activer les notifications push sur votre téléphone
Activer l'alerte supplémentaire (1 min) : Alerte supplémentaire 1 minute avant l'événement
Mode d'emploi
Installez l'utilitaire sur le graphique.
Configurez les paramètres dans la fenêtre des propriétés.
Le panneau apparaîtra dans le coin supérieur gauche.
Des alertes seront envoyées 1 minute avant l'événement.