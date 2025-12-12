Economic Calendar AS

Questa utility visualizza le notizie economiche direttamente sul grafico. Mostra gli eventi imminenti, il tempo mancante alla loro pubblicazione, la loro importanza e invia notifiche.

Per:

Per i trader che seguono le notizie economiche

Per chi fa trading sulle notizie

Per i trader che desiderano ricevere avvisi tempestivi

Per gli utenti che necessitano di un calendario semplice e intuitivo direttamente sul grafico

Caratteristiche principali
Pannello Notizie - Mostra l'evento economico più vicino sul grafico

Filtro Valuta - Mostra solo le notizie per le valute del tuo strumento di trading

Avvisi - Notifica un orario selezionato prima di un comunicato stampa

Notifiche Push - Invia notifiche al tuo dispositivo mobile MetaTrader

Avvisi Sonori - Avvisi sonori personalizzabili

Indicatore Colore - Indicazione visiva di importanza e urgenza

Impostazioni
AlertMinutesBefore - Quanti minuti prima dell'evento inviare un avviso

MinImportance - Importanza minima delle notizie per un avviso

FilterByCurrency - Filtra le notizie in base alla valuta del simbolo corrente

EnableSoundAlert - Abilita le notifiche degli avvisi sonori

EnablePushAlert - Abilita le notifiche push sul tuo telefono

EnableExtra1MinAlert - Aggiuntivo Avviso 1 minuto prima dell'evento

Come si usa
Installa l'utilità sul grafico

Configura le impostazioni nella finestra delle proprietà

Il pannello apparirà nell'angolo in alto a sinistra

Gli avvisi verranno inviati l'ora specificata prima dell'evento
