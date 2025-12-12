Economic Calendar AS
- Utilità
- Alexandr Saprykin
- Versione: 1.5
Questa utility visualizza le notizie economiche direttamente sul grafico. Mostra gli eventi imminenti, il tempo mancante alla loro pubblicazione, la loro importanza e invia notifiche.
Per:
Per i trader che seguono le notizie economiche
Per chi fa trading sulle notizie
Per i trader che desiderano ricevere avvisi tempestivi
Per gli utenti che necessitano di un calendario semplice e intuitivo direttamente sul grafico
Caratteristiche principali
Pannello Notizie - Mostra l'evento economico più vicino sul grafico
Filtro Valuta - Mostra solo le notizie per le valute del tuo strumento di trading
Avvisi - Notifica un orario selezionato prima di un comunicato stampa
Notifiche Push - Invia notifiche al tuo dispositivo mobile MetaTrader
Avvisi Sonori - Avvisi sonori personalizzabili
Indicatore Colore - Indicazione visiva di importanza e urgenza
Impostazioni
AlertMinutesBefore - Quanti minuti prima dell'evento inviare un avviso
MinImportance - Importanza minima delle notizie per un avviso
FilterByCurrency - Filtra le notizie in base alla valuta del simbolo corrente
EnableSoundAlert - Abilita le notifiche degli avvisi sonori
EnablePushAlert - Abilita le notifiche push sul tuo telefono
EnableExtra1MinAlert - Aggiuntivo Avviso 1 minuto prima dell'evento
Come si usa
Installa l'utilità sul grafico
Configura le impostazioni nella finestra delle proprietà
Il pannello apparirà nell'angolo in alto a sinistra
Gli avvisi verranno inviati l'ora specificata prima dell'evento