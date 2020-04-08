Candle Sentinel
- Индикаторы
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Версия: 1.0
В трейдинге тайминг — это не преимущество. Это всё.
Разница между прибыльной сделкой и убыточной часто измеряется секундами.
Candle Sentinel даёт вам полный контроль над временем, показывая, сколько именно осталось до закрытия текущей свечи — в реальном времени.
Никаких догадок.
Никакого слепого ожидания.
Никаких запоздалых входов.
Только чистая точность.
🚀 Почему трейдеры выбирают Candle Sentinel
Candle Sentinel — это не просто таймер…
Это оружие для принятия решений.
✔ Точно знаете момент закрытия свечи
✔ Подтверждаете пробои в идеальную секунду
✔ Избегаете ложных сигналов из-за ранних входов
✔ Торгуете уверенно в условиях высокой волатильности
✔ Повышаете точность на любом таймфрейме
⚡ Умное динамическое отображение времени
Индикатор автоматически меняет формат отображения в зависимости от текущего таймфрейма:
-
Секунды для младших таймфреймов (MM:SS)
-
Часы и минуты для внутридневных графиков
-
Дни и часы для дневных графиков
-
Недели и дни для месячных графиков
Вы всегда видите время в самом удобном и информативном формате.
🎨 Полная настройка интерфейса
Настройте Candle Sentinel идеально под свой график:
-
Изменение цвета текста
-
Настройка размера шрифта
-
Перемещение в любую точку графика
-
Настройка цвета и толщины линии
-
Подстройка под тёмную или светлую тему
Чистый дизайн.
Профессиональный стиль.
🧠 Создан для серьёзных трейдеров
Идеально подходит для:
✔ Скальпинг-стратегий
✔ Торговли на пробоях
✔ Price Action трейдинга
✔ Новостной торговли
✔ Сессионной торговли
✔ Высокочастотного трейдинга
Если вы торгуете по свечам — вам нужен этот инструмент.
🛠 Лёгкий и безопасный для производительности
Ноль буферов
Ноль задержек
Никаких тяжёлых расчётов
Никакой нагрузки на график
Работает незаметно в фоне, сохраняя вашу платформу быстрой и чистой.
💬 Торговля без контроля времени — как вождение с закрытыми глазами.
Candle Sentinel даёт вам зрение.
Каждая секунда имеет значение.
Теперь вы контролируете их.