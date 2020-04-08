Candle Sentinel

В трейдинге тайминг — это не преимущество. Это всё.

Разница между прибыльной сделкой и убыточной часто измеряется секундами.
Candle Sentinel даёт вам полный контроль над временем, показывая, сколько именно осталось до закрытия текущей свечи — в реальном времени.

Никаких догадок.
Никакого слепого ожидания.
Никаких запоздалых входов.

Только чистая точность.

🚀 Почему трейдеры выбирают Candle Sentinel

Candle Sentinel — это не просто таймер…
Это оружие для принятия решений.

✔ Точно знаете момент закрытия свечи
✔ Подтверждаете пробои в идеальную секунду
✔ Избегаете ложных сигналов из-за ранних входов
✔ Торгуете уверенно в условиях высокой волатильности
✔ Повышаете точность на любом таймфрейме

⚡ Умное динамическое отображение времени

Индикатор автоматически меняет формат отображения в зависимости от текущего таймфрейма:

  • Секунды для младших таймфреймов (MM:SS)

  • Часы и минуты для внутридневных графиков

  • Дни и часы для дневных графиков

  • Недели и дни для месячных графиков

Вы всегда видите время в самом удобном и информативном формате.

🎨 Полная настройка интерфейса

Настройте Candle Sentinel идеально под свой график:

  • Изменение цвета текста

  • Настройка размера шрифта

  • Перемещение в любую точку графика

  • Настройка цвета и толщины линии

  • Подстройка под тёмную или светлую тему

Чистый дизайн.
Профессиональный стиль.

🧠 Создан для серьёзных трейдеров

Идеально подходит для:

✔ Скальпинг-стратегий
✔ Торговли на пробоях
✔ Price Action трейдинга
✔ Новостной торговли
✔ Сессионной торговли
✔ Высокочастотного трейдинга

Если вы торгуете по свечам — вам нужен этот инструмент.

🛠 Лёгкий и безопасный для производительности

Ноль буферов
Ноль задержек
Никаких тяжёлых расчётов
Никакой нагрузки на график

Работает незаметно в фоне, сохраняя вашу платформу быстрой и чистой.

💬 Торговля без контроля времени — как вождение с закрытыми глазами.

Candle Sentinel даёт вам зрение.

Каждая секунда имеет значение.
Теперь вы контролируете их.


