В трейдинге тайминг — это не преимущество. Это всё.

Разница между прибыльной сделкой и убыточной часто измеряется секундами.

Candle Sentinel даёт вам полный контроль над временем, показывая, сколько именно осталось до закрытия текущей свечи — в реальном времени.

Никаких догадок.

Никакого слепого ожидания.

Никаких запоздалых входов.

Только чистая точность.

🚀 Почему трейдеры выбирают Candle Sentinel

Candle Sentinel — это не просто таймер…

Это оружие для принятия решений.

✔ Точно знаете момент закрытия свечи

✔ Подтверждаете пробои в идеальную секунду

✔ Избегаете ложных сигналов из-за ранних входов

✔ Торгуете уверенно в условиях высокой волатильности

✔ Повышаете точность на любом таймфрейме

⚡ Умное динамическое отображение времени

Индикатор автоматически меняет формат отображения в зависимости от текущего таймфрейма:

Секунды для младших таймфреймов (MM:SS)

Часы и минуты для внутридневных графиков

Дни и часы для дневных графиков

Недели и дни для месячных графиков

Вы всегда видите время в самом удобном и информативном формате.

🎨 Полная настройка интерфейса

Настройте Candle Sentinel идеально под свой график:

Изменение цвета текста

Настройка размера шрифта

Перемещение в любую точку графика

Настройка цвета и толщины линии

Подстройка под тёмную или светлую тему

Чистый дизайн.

Профессиональный стиль.

🧠 Создан для серьёзных трейдеров

Идеально подходит для:

✔ Скальпинг-стратегий

✔ Торговли на пробоях

✔ Price Action трейдинга

✔ Новостной торговли

✔ Сессионной торговли

✔ Высокочастотного трейдинга

Если вы торгуете по свечам — вам нужен этот инструмент.

🛠 Лёгкий и безопасный для производительности

Ноль буферов

Ноль задержек

Никаких тяжёлых расчётов

Никакой нагрузки на график

Работает незаметно в фоне, сохраняя вашу платформу быстрой и чистой.

💬 Торговля без контроля времени — как вождение с закрытыми глазами.

Candle Sentinel даёт вам зрение.

Каждая секунда имеет значение.

Теперь вы контролируете их.