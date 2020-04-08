Candle Sentinel

En el trading, el tiempo no es una ventaja — es todo.

La diferencia entre una operación ganadora y una perdedora a menudo se mide en segundos.
Candle Sentinel te da control total sobre el tiempo al mostrar exactamente cuánto le queda de vida a la vela actual — en tiempo real.

Sin adivinanzas.
Sin esperar a ciegas.
Sin entrar demasiado tarde.

Solo precisión pura.

🚀 Por qué los traders eligen Candle Sentinel

Candle Sentinel no es solo un temporizador…
es un arma para tomar decisiones.

✔ Conoce exactamente cuándo cierra una vela
✔ Confirma rupturas en el momento perfecto
✔ Evita señales falsas por entradas tempranas
✔ Opera con confianza durante alta volatilidad
✔ Mejora la precisión en cualquier marco temporal

⚡ Visualización de Tiempo Dinámica e Inteligente

El indicador se adapta automáticamente según el marco temporal activo:

  • Segundos para marcos de tiempo bajos (MM:SS)

  • Horas y minutos para gráficos intradía

  • Días y horas para gráficos diarios

  • Semanas y días para gráficos mensuales

Siempre verás el tiempo en el formato más útil y legible.

🎨 Interfaz Totalmente Personalizable

Ajusta Candle Sentinel perfectamente a tu gráfico:

  • Cambia el color del texto

  • Ajusta el tamaño de la fuente

  • Muévelo a cualquier lugar del gráfico

  • Personaliza el color y grosor de la línea

  • Adáptalo a temas oscuros o claros

Diseño limpio.
Sensación profesional.

🧠 Diseñado para Traders Serios

Perfecto para:

✔ Estrategias de scalping
✔ Traders de rupturas
✔ Trading de acción del precio
✔ Trading de noticias
✔ Trading por sesiones
✔ Ejecución de alta frecuencia

Si operas con velas — necesitas esta herramienta.

🛠 Ultra Ligero y Amigable con el Rendimiento

Cero buffers
Cero retrasos
Sin cálculos pesados
Sin distorsión en el gráfico

Funciona silenciosamente en segundo plano, manteniendo tu plataforma rápida y limpia.

💬 Operar sin control del tiempo es como conducir a ciegas.

Candle Sentinel te da visión.

Cada segundo cuenta.
Ahora tú los controlas.


Productos recomendados
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicadores
Xtrade Trend Detector es un indicador capaz de encontrar las mejores oportunidades para tomar una posición en cualquier mercado de valores. De hecho, es una gran herramienta para scalpers pero también para Daytraders. Por lo tanto, puede utilizarlo para identificar las zonas para el comercio, que se adapta fácilmente en un gráfico. Yo lo utilizo para detectar tendencias en plazos grandes y tomar posiciones en plazos pequeños. No dudes en darme tu opinión si lo pruebas.
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicadores
Este indicador de panel de zona de oferta y demanda de múltiples períodos de tiempo y múltiples símbolos envía alertas cuando el precio ha alcanzado una zona de oferta / demanda. También es posible usarlo para recibir alertas sobre dobles techos / fondos regulares en lugar de zonas. Se puede utilizar con todos los marcos de tiempo de M1 a MN.       Se pueden mostrar un máximo de 9 períodos de tiempo en el tablero al mismo tiempo.   Es posible utilizar filtros de RSI, divergencia (MACD, OsMA, RSI
AdvancedCandleWrapper
Douglas Mbogo Ntongai
Indicadores
Dibuje tantas velas personalizadas como sea posible en un solo gráfico con este indicador especial. Su habilidad de análisis nunca volverá a ser la misma para aquellos que conocen el poder que proporciona tener una visión de ojo de halcón de toda la acción del precio a la vez. Optimizado para el rendimiento y permite la personalización en la apariencia de los cuerpos de las velas y las mechas. Esta es una parte integral del análisis en nuestros escritorios, esperamos que nunca deje sus gráficos
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicadores
CANAL DINÁMICO DE TENDENCIA SR Dynamic SR Trend Channel es un indicador sencillo para la detección de tendencias, así como de niveles de resistencia/soporte en el marco temporal actual. Le muestra las áreas donde se puede esperar un posible cambio en la dirección de la tendencia y la continuación de la tendencia. Funciona con cualquier sistema de comercio (tanto la acción del precio y otros sistemas de comercio que utilizan indicadores) y también es muy bueno para el sistema de gráficos renko t
Acceleration Points
Grigorii Matsnev
Indicadores
Acceleration Points es una poderosa herramienta de detección de puntos críticos de movimiento de precios, basada en la idea de calcular la aceleración de las fluctuaciones de precios.  _________________________________ Cómo utilizar las señales indicadoras: El indicador forma una señal después de la aparición de una nueva barra de precios. Se recomienda utilizar la señal formada después de romper el precio del punto crítico en la dirección especificada. El indicador no vuelve a dibujar sus s
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicadores
Si no está seguro de cómo utilizar este indicador, no dude en ponerse en contacto conmigo. Se lo explicaré y le proporcionaré material de lectura para ayudarle a sacarle el máximo partido. Escáner secuencial TD: Una visión general El TD Sequential Scanner es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para identificar potenciales puntos de agotamiento de precios y cambios de tendencia en los mercados financieros. Desarrollado por Tom DeMark, este método es ampliamente utilizado por lo
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Indicadores
Trend Arrow Super Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA y VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo a la carta y seguir las recomendaciones simples de comercio. Señal de compra: Flecha + histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histo
Candle Close Timer Matrix
Sivakumar Paul Suyambu
Indicadores
Candle Close Timer Matrix - Indicador MT5 de cuenta atrás de velas Candle Close Timer Matrix es un ligero y potente indicador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 5 (MT5 ) que muestra exactamente cuántos minutos y segundos faltan para que la vela actual se cierre en cualquier símbolo y en cualquier marco temporal. Señales en vivo y productos Si usted es un scalper , trader intradía o swing trader , conocer la hora exacta de cierre de la vela le ayuda: Programar sus entradas al cierre de la v
FREE
News Clock
Victor Klenov
Indicadores
El navegador profesional de Noticias y Sesiones Comerciales ya está disponible en MetaTrader 5. ¡Ahora toda la información más importante del mercado está reunida en un solo dial! Noticias localizadas en la escala de tiempo. Planificar su tiempo de trabajo nunca ha sido tan fácil y cómodo ... La escala de noticias se puede cambiar un día, dos, una semana, un mes hacia adelante o hacia atrás (ver los detalles en el vídeo de corta duración). Todas las noticias se actualizan en tiempo real. Grac
Oscillation boundary
Mark Nosov
Indicadores
El tercer indicador del conjunto para el análisis del mercado. El primero está aquí: https: // www.mql5.com/ru/market/product/65258 El segundo está aquí: https: // www.mql5.com/ru/market/product/65347 El indicador construye un canal de fluctuaciones máximas de precios para un período especificado. Además, se dibuja el centro del canal. Todos los ajustes de color, tipos de línea son personalizables. El indicador le permite ver la imagen del movimiento del precio desde un ángulo ligeramente di
Glider
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador Glider da señales precisas y oportunas para entrar y salir de la operación que aparecen en la vela actual. Utilizar el indicador es muy sencillo. Cuando aparezca un punto y una línea azul, abra una operación de compra. Cuando aparezca un punto y una línea roja, abra una operación de venta. El objetivo principal de este indicador es determinar los momentos de entrada y salida de las operaciones, por lo que el indicador Glider mostrará únicamente la línea de tendencia y los puntos d
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicadores
El indicador ayuda a entrar en una operación siguiendo la tendencia, al mismo tiempo, después de alguna corrección. Encuentra fuertes movimientos de tendencia de un par de divisas en un número determinado de barras y también encuentra niveles de corrección para esta tendencia. Si la tendencia es lo suficientemente fuerte y la corrección se vuelve igual a la especificada en los parámetros, entonces el indicador lo señala. Puede establecer diferentes valores de corrección, 38, 50 y 62 (niveles de
Signal forex Buy and Sell
Vasilii Apostolidi
Indicadores
El indicador muestra las señales de compra y de venta. Таймфрем: cualquiera.  Валюная de Vapor: cualquiera. La opción alertsMessage - desactiva y activa el diálogo de mensaje. La opción alertsSound - desactiva o activa el sonido.  La opción de Arrow Type - para seleccionar un icono de las flechas 1)Verificar  Tres de complejos métodos de filtrado de las señales del indicador: la dirección con la indicación del indicador con mayor período de tiempo. 2)Usar el gráfico del MACD. 3)
Williams VIX Fix Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El indicador Williams VIX Fix es una herramienta de MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles máximos y mínimos del mercado. Mediante el análisis de los extremos de precios en relación con los máximos y mínimos recientes, destaca las condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando dos histogramas que se muestran en una ventana separada. El indicador combina el cálculo del Williams VIX Fix con las Bandas de Bollinger y umbrales basados en percenti
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicadores
El indicador First Dawn utiliza un mecanismo único para buscar y trazar señales. Esto mantiene la búsqueda de señales, por lo que es un gran indicador para scaping e identificación de cambios de dirección, swing trading y trend trading. El First Dawn le ayuda a obtener señales tempranas. El backtest le da la verdadera imagen de cómo funciona el indicador con cuentas reales/demo. Aunque este es un indicador pequeño está repleto de configuraciones ventajosas que le ayudarán tanto si lo desea: Aju
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indicadores
El indicador "Bloque de rechazo" de MetaTrader 5 ofrece a los operadores una herramienta completa para identificar y visualizar patrones de velas de rechazo, comúnmente conocidos como bloques de rechazo. Estos patrones son fundamentales para discernir posibles retrocesos o continuaciones del mercado, por lo que son muy valiosos para los operadores que buscan mejorar su análisis. Características principales: Detección de Bloques de Rechazo: El indicador escanea diligentemente los datos de precios
FREE
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
Indicadores
El indicador Mean Reversal Heikin Ashi calcula puntos especiales de reversión de operaciones basados en patrones de velas Heikin Ashi. Este indicador se puede utilizar en todos los símbolos, incluso en Forex o B3 Mercados brasileños. Usted puede configurar sólo la posición de cada flecha. Entonces, después de incluir el indicador en el gráfico, prestar atención en cada flecha que indica un comercio largo o corto.
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Indicadores
VWAP diario, continúa durante un período de horas (por ejemplo, 10 horas de historia), con el color para indicar el cambio de dirección y bandas para mapear buenos puntos de entrada y salida. El indicador fue creado para mapear el centro del mercado, y encontrar buenos momentos de compra, análisis de tendencias o puntos de corrección del mercado son fácilmente detectados, lo que le permite entender los momentos de agotamiento y los puntos de compra y venta Copyright (c) <año> <titulares del cop
IVolX 2 DPOC mt5
Denis Chebatarev
Indicadores
Vol 2 DPOC volumen vol 2 DOC-indicador de volumen horizontal dinámico para cualquier periodo de tiempo Principales ajustes del indicador: Volumen Fuente-selección de datos para volúmenes (tick o real) DPOCOn-activación/desactivación del indicador DPOCFrom-fecha de inicio del cálculo DPOCTo-fecha de finalización del cálculo El indicador permite seleccionar manualmente zonas del gráfico para analizar los cambios del volumen máximo a lo largo del tiempo. Puede hacerlo utilizando líneas verticale
Indicator of the seconds a candle
Dmitriy Konogorov
Indicadores
Indicador para visualizar velas de menos de un minuto, hasta el tamaño de un segundo, para una visualización detallada de los gráficos. Hay una serie de ajustes necesarios para una cómoda visualización. Ajuste del tamaño de almacenamiento del historial de datos de precios de los instrumentos emitidos. Tamaño de las velas visibles. Ajuste de la visualización de la quietud en las tasas de gráficos. Posibilidad de visualizar en diferentes instrumentos de negociación. Buena suerte a todos los comerc
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold PL MTF es un excelente indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo y refleja automáticamente los niveles pivote importantes del período de tiempo especificado (TF) utilizando el método de Fibonacci (sección áurea). El indicador describe perfectamente la trayectoria del precio del período de tiempo seleccionado (día, semana, mes, año), determina el comienzo de una tendencia y el comienzo de una corrección, que puede convertirse en una
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicadores
¡Presentamos RSIScalperPro - un revolucionario indicador basado en RSI para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el scalping en gráficos de un minuto! Con RSIScalperPro, tendrás una herramienta poderosa para señales precisas de entrada y salida, lo que mejorará tu eficiencia de trading. RSIScalperPro utiliza dos diferentes indicadores de RSI que proporcionan señales claras para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Puedes ajustar los periodos de tiempo y los valores límite de los dos
Trend Catcher Precision Indicator
Adnan Latif
Indicadores
Trend Catcher - Filtro de Tendencias Multi-Timeframe MT5 con Alertas Móviles Trend Catcher es un indicador ligero de detección de tendencias en múltiples marcos temporales para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a sincronizar las señales a través de diferentes marcos de tiempo, filtrar el ruido, y permanecer alineados con el impulso de entradas más estructuradas. Diseñado con ejecución rápida y compatibilidad móvil, esta herramienta se adapta a scalpers, day traders y swing traders que necesit
AIntel Predict
Karlis Balcers
Indicadores
Nota: Si desea aplicar este indicador en indicadores que se muestran en una sub-ventana, entonces considere usar este indicador en su lugar: https: //www.mql5.com/en/market/product/109066.&nbsp; AIntel Predict - ¡Su puerta al éxito en el trading del futuro! Libere el poder del análisis predictivo con AIntel Predict. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a una previsión mejorada, ya que AIntel Predict aprovecha los datos históricos para desvelar el futuro de sus operaciones como nunca an
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
MTF Stoch
Zhi Quan Xiao
4 (1)
Indicadores
Este es un indicador estocástico multi marco, puede adjuntar cualquier marco de tiempo del indicador estocástico en un gráfico. Es muy útil si desea comprobar los datos estocásticos marco de tiempo múltiples. Si usted está interesado en EA, haga clic en los enlaces de abajo para echar un vistazo: https://www.mql5.com/en/market/product/80170 https://www.mql5.com/en/market/product/81136 Como usarlo: > Introduzca el primer marco temporal que desee en el gráfico del par de divisas. > Introduzca el
FREE
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicadores
Koala Trend Line actualizado a la versión 1.2 Última mejora de actualización: Se agregó un nuevo parámetro que permite al usuario conectar la línea de tendencia al segundo, tercer o décimo punto más alto o más bajo. Mi petición : ** Estimados clientes, publiquen su opinión sobre Koala Trend Line y permítanme mejorar con sus comentarios. ¿POR QUÉ KOALA TREND LINE ES UN INDICADOR GRATUITO? Creo que el indicador gratuito debe ser una herramienta calificada. ¿Y OTROS PRODUCTOS GRATIS? Todos lo
FREE
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
ROC aceleración-deceleración es el sistema manual para scalping a medio plazo. Indicador basado en el sistema ROC personalizado que define el mercado alcista/bajista y especialmente la aceleración-desaceleración de la tendencia en la dirección principal del mercado. La flecha de compra se traza durante el mercado bajista cuando la tendencia actual se desacelera y la flecha de venta se traza durante el mercado alcista cuando la tendencia actual se desacelera. Características principales del indic
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edición Gratuita Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera? FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico. Diseñado para traders que siguen: Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) Conceptos de T
FREE
Golden Panel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicadores
Golden Trader Panel - Panel de Trading Definitivo ¿Por qué elegir Golden Trader Panel? Características poderosas: Panel profesional con diseño dorado elegante Visión completa de la cuenta de un solo vistazo Auto-actualización cada 1-10 segundos (personalizable) Codificación de colores inteligente para reconocimiento instantáneo del estado de las operaciones Visualización de información en tiempo real: Cantidad de operaciones abiertas   - Rastrea todas las posiciones activas Saldo de la
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicadores
Price Edge – Ve el precio antes de que se mueva el mercado En el trading, un solo segundo puede marcar la diferencia entre una operación rentable y una oportunidad perdida . Con Price Edge en MetaTrader 5 (MT5) , nunca volverás a perder un tick. Price Edge no es solo un indicador, es tu ventaja en el trading. Proporciona actualizaciones de precio en tiempo real , para que tus decisiones sean siempre precisas, rápidas y confiables. Por qué elegir Price Edge Live Price Indicator MT5 – ve el p
FREE
Guardian Integra
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Utilidades
Panel de Trading GUARDIAN Controla el mercado. No lo sigas. GUARDIAN no es solo otro panel de trading. Es un sistema de mando para traders que rechazan el caos, la indecisión o la ejecución emocional. Diseñado para profesionales que entienden una verdad: La velocidad y el control en la ejecución determinan los resultados. ️ GUARDIAN elimina la brecha entre decisión y acción. Sustituye la aleatoriedad por estructura. ️ Convierte tu gráfico en un centro de control. Lo que GUARDIAN i
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario