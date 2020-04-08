En el trading, el tiempo no es una ventaja — es todo.

La diferencia entre una operación ganadora y una perdedora a menudo se mide en segundos.

Candle Sentinel te da control total sobre el tiempo al mostrar exactamente cuánto le queda de vida a la vela actual — en tiempo real.

Sin adivinanzas.

Sin esperar a ciegas.

Sin entrar demasiado tarde.

Solo precisión pura.

🚀 Por qué los traders eligen Candle Sentinel

Candle Sentinel no es solo un temporizador…

es un arma para tomar decisiones.

✔ Conoce exactamente cuándo cierra una vela

✔ Confirma rupturas en el momento perfecto

✔ Evita señales falsas por entradas tempranas

✔ Opera con confianza durante alta volatilidad

✔ Mejora la precisión en cualquier marco temporal

⚡ Visualización de Tiempo Dinámica e Inteligente

El indicador se adapta automáticamente según el marco temporal activo:

Segundos para marcos de tiempo bajos (MM:SS)

Horas y minutos para gráficos intradía

Días y horas para gráficos diarios

Semanas y días para gráficos mensuales

Siempre verás el tiempo en el formato más útil y legible.

🎨 Interfaz Totalmente Personalizable

Ajusta Candle Sentinel perfectamente a tu gráfico:

Cambia el color del texto

Ajusta el tamaño de la fuente

Muévelo a cualquier lugar del gráfico

Personaliza el color y grosor de la línea

Adáptalo a temas oscuros o claros

Diseño limpio.

Sensación profesional.

🧠 Diseñado para Traders Serios

Perfecto para:

✔ Estrategias de scalping

✔ Traders de rupturas

✔ Trading de acción del precio

✔ Trading de noticias

✔ Trading por sesiones

✔ Ejecución de alta frecuencia

Si operas con velas — necesitas esta herramienta.

🛠 Ultra Ligero y Amigable con el Rendimiento

Cero buffers

Cero retrasos

Sin cálculos pesados

Sin distorsión en el gráfico

Funciona silenciosamente en segundo plano, manteniendo tu plataforma rápida y limpia.

💬 Operar sin control del tiempo es como conducir a ciegas.

Candle Sentinel te da visión.

Cada segundo cuenta.

Ahora tú los controlas.