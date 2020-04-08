Candle Sentinel
- Indicadores
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Versión: 1.0
En el trading, el tiempo no es una ventaja — es todo.
La diferencia entre una operación ganadora y una perdedora a menudo se mide en segundos.
Candle Sentinel te da control total sobre el tiempo al mostrar exactamente cuánto le queda de vida a la vela actual — en tiempo real.
Sin adivinanzas.
Sin esperar a ciegas.
Sin entrar demasiado tarde.
Solo precisión pura.
🚀 Por qué los traders eligen Candle Sentinel
Candle Sentinel no es solo un temporizador…
es un arma para tomar decisiones.
✔ Conoce exactamente cuándo cierra una vela
✔ Confirma rupturas en el momento perfecto
✔ Evita señales falsas por entradas tempranas
✔ Opera con confianza durante alta volatilidad
✔ Mejora la precisión en cualquier marco temporal
⚡ Visualización de Tiempo Dinámica e Inteligente
El indicador se adapta automáticamente según el marco temporal activo:
-
Segundos para marcos de tiempo bajos (MM:SS)
-
Horas y minutos para gráficos intradía
-
Días y horas para gráficos diarios
-
Semanas y días para gráficos mensuales
Siempre verás el tiempo en el formato más útil y legible.
🎨 Interfaz Totalmente Personalizable
Ajusta Candle Sentinel perfectamente a tu gráfico:
-
Cambia el color del texto
-
Ajusta el tamaño de la fuente
-
Muévelo a cualquier lugar del gráfico
-
Personaliza el color y grosor de la línea
-
Adáptalo a temas oscuros o claros
Diseño limpio.
Sensación profesional.
🧠 Diseñado para Traders Serios
Perfecto para:
✔ Estrategias de scalping
✔ Traders de rupturas
✔ Trading de acción del precio
✔ Trading de noticias
✔ Trading por sesiones
✔ Ejecución de alta frecuencia
Si operas con velas — necesitas esta herramienta.
🛠 Ultra Ligero y Amigable con el Rendimiento
Cero buffers
Cero retrasos
Sin cálculos pesados
Sin distorsión en el gráfico
Funciona silenciosamente en segundo plano, manteniendo tu plataforma rápida y limpia.
💬 Operar sin control del tiempo es como conducir a ciegas.
Candle Sentinel te da visión.
Cada segundo cuenta.
Ahora tú los controlas.