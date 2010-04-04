Golden Panel
- Индикаторы
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Версия: 6.30
Golden Trader Panel - Продвинутая торговая панель
🏆 Почему стоит выбрать Golden Trader Panel?
🔥 Мощные функции:
-
Профессиональная панель с элегантным золотым дизайном
-
Полный обзор счета одним взглядом
-
Автообновление каждые 1-10 секунд (настраивается)
-
Умная цветовая кодировка для мгновенного определения статуса сделок
📈 Отображение информации в реальном времени:
-
Количество открытых сделок - Отслеживайте все активные позиции
-
Баланс счета - Текущий баланс в базовой валюте
-
Плавающая прибыль/убыток - Живые P/L с автоматической окраской
-
Текущий эквити - Общая стоимость портфеля
-
Удобные названия символов - Золото, Серебро, Биткоин и т.д.
-
Текущая цена - Обновления рыночных цен в реальном времени
-
Тип сделки - Покупка/Продажа/Хедж с цветовыми индикаторами
-
Зона тейк-профита - Отображение нескольких уровней TP
-
Зона стоп-лосса - Все уровни SL сразу
-
Процент P/L - Процент прибыли/убытка относительно баланса
🎨 Полная настройка:
-
Выбирайте цвета панели под ваш стиль торговли
-
Настраивайте частоту обновления по вашим потребностям
-
Выбирайте угол панели (4 позиции доступны)
-
Изменяйте размер шрифта для лучшей читаемости
💡 Идеально для трейдеров, которые:
-
Нуждаются в полном обзоре счета в одном месте
-
Требуют быстрого доступа к информации во время торговли
-
Предпочитают чистый, профессиональный интерфейс
-
Торгуют несколькими активами (форекс, металлы, криптовалюты)
⚡ Простота использования:
-
Загрузите индикатор на любой график MT5
-
Настройте цвета по вашему вкусу
-
Наблюдайте за автоматическим появлением панели
-
Наслаждайтесь обновлениями в реальном времени
🛡️ Уникальные преимущества:
-
Нет ручного обновления - Все обновляется автоматически
-
Поддерживает все типы счетов (Реальный, Демо)
-
Совместим со всеми активами (Форекс, Металлы, Крипто)
-
Легковесный - Не замедляет вашу платформу
📱 Совместимость:
-
Платформа: Только MetaTrader 5
-
Активы: Все доступные торговые символы
-
Версия: 6.3 (Последняя)
🎯 Для начинающих и профессионалов:
-
Начинающие: Простая панель для быстрого понимания состояния счета
-
Профессионалы: Продвинутый инструмент для мониторинга нескольких позиций и символов
📞 Поддержка и обновления:
-
Регулярные обновления функций
-
Быстрая техническая поддержка по запросам
🎁 Получите Golden Trader Panel сейчас и оставайтесь в полном контроле над вашим счетом!
🌟 Испытайте более организованную и профессиональную торговлю с нашей Золотой панелью!
🔑 Как установить:
-
Скопируйте файл .ex5 в папку Indicators вашего MT5
-
Перезапустите платформу MT5
-
Перетащите индикатор на любой график
-
Настройте параметры по желанию
-
Наслаждайтесь вашей золотой торговой панелью!
📊 Принимайте более умные торговые решения с Golden Trader Panel!
⭐ Ключевые преимущества:
-
✅ Экономьте время - Больше не нужно переключаться между окнами
-
✅ Уменьшайте ошибки - Вся критическая информация в одном месте
-
✅ Улучшайте решения - Мгновенный доступ к торговой статистике
-
✅ Усиливайте фокус - Чистый интерфейс минимизирует отвлечения
🚀 Специальные функции:
-
Обнаружение хеджа - Автоматически идентифицирует хеджевые позиции
-
Отображение зон - Показывает диапазоны TP/SL для нескольких сделок
-
Распознавание символов - Конвертирует коды символов в удобные названия
-
Калькулятор процентов - Показывает P/L в процентах от баланса
💰 Инструмент управления рисками:
-
Мониторьте плавающий P/L в реальном времени
-
Отслеживайте изменения эквити мгновенно
-
Просматривайте распределение сделок (Покупка/Продажа/Хедж)
-
Вычисляйте процент риска автоматически
📈 ВЫВЕДИТЕ ВАШУ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ С GOLDEN TRADER PANEL!
Идеально для дневных трейдеров, свинг-трейдеров и управляющих портфелями, которым нужен полный мониторинг счета без беспорядка и сложности.
Скачайте сейчас и преобразите ваш торговый опыт!
