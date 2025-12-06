Candle Sentinel

Beim Trading ist Timing kein Vorteil — es ist alles.

Der Unterschied zwischen einem Gewinn- und einem Verlusttrade wird oft in Sekunden gemessen.
Candle Sentinel gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Zeit, indem es Ihnen genau zeigt, wie lange die aktuelle Kerze noch lebt — in Echtzeit.

Keine Vermutungen.
Kein blindes Warten.
Kein zu spätes Einstiegen.

Nur pure Präzision.

🚀 Warum Trader Candle Sentinel wählen

Candle Sentinel ist nicht nur ein Timer…
es ist eine Entscheidungswaffe.

✔ Wissen Sie genau, wann eine Kerze schließt
✔ Bestätigen Sie Breakouts im perfekten Moment
✔ Vermeiden Sie falsche Signale durch frühe Einstiege
✔ Handeln Sie mit Vertrauen bei hoher Volatilität
✔ Steigern Sie die Genauigkeit auf jedem Zeitrahmen

⚡ Intelligente dynamische Zeitanzeige

Der Indikator passt das Format automatisch an den aktiven Zeitrahmen an:

  • Sekunden für niedrige Zeitrahmen (MM:SS)

  • Stunden und Minuten für Intraday-Charts

  • Tage und Stunden für Tagescharts

  • Wochen und Tage für Monatscharts

Sie sehen die Zeit immer im nützlichsten und lesbarsten Format.

🎨 Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche

Passen Sie Candle Sentinel perfekt an Ihr Chart an:

  • Textfarbe ändern

  • Schriftgröße anpassen

  • Überall im Chart platzieren

  • Linienfarbe und -dicke anpassen

  • Dunkle oder helle Themes unterstützen

Sauberes Design.
Professionelles Gefühl.

🧠 Für ernsthafte Trader entwickelt

Perfekt für:

✔ Scalping-Strategien
✔ Breakout-Trader
✔ Price-Action-Trading
✔ Nachrichten-Trading
✔ Session-basiertes Trading
✔ Hochfrequenzhandel

Wenn Sie mit Kerzen handeln — brauchen Sie dieses Tool.

🛠 Ultra-leicht & performancefreundlich

Keine Puffer
Keine Verzögerung
Keine schweren Berechnungen
Keine Chart-Verzerrung

Läuft unauffällig im Hintergrund und hält Ihre Plattform schnell und sauber.

💬 Trading ohne Zeitkontrolle ist wie Blindfahren.

Candle Sentinel gibt Ihnen Sicht.

Jede Sekunde zählt.
Jetzt kontrollieren Sie sie.


Empfohlene Produkte
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indikatoren
Der Xtrade Trend Detector ist ein Indikator, der in der Lage ist, die besten Gelegenheiten zum Eingehen einer Position an jedem Aktienmarkt zu finden. In der Tat ist er ein großartiges Werkzeug für Scalper, aber auch für Daytrader. Sie können ihn also verwenden, um Bereiche zu identifizieren, in denen gehandelt werden soll, denn er lässt sich leicht in ein Diagramm einfügen. Ich verwende es, um Trends auf großen Zeitskalen zu erkennen und Positionen auf kleinen Zeitskalen einzugehen. Zögern Sie
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen, damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet. Dieser Dashboard-Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sendet Warnungen, wenn der Preis eine Angebots-/Nachfragezone erreicht hat. Es ist auch möglich, ihn zu verwenden, um über regelmäßige doppelte Tops/Bottoms anstelle von Zonen alarmiert zu werden. Er kann mit allen Zeitrahmen von M1 bis MN verwendet werden. Es können maximal 9 Zeitrahmen gleichzei
AdvancedCandleWrapper
Douglas Mbogo Ntongai
Indikatoren
Zeichnen Sie mit diesem speziellen Indikator so viele benutzerdefinierte Kerzen wie möglich auf einem einzigen Chart. Ihre Analysefähigkeiten werden nie wieder dieselben sein, wenn Sie die Macht kennen, die eine Hawkeye-Ansicht aller Preisaktionen auf einmal bietet. Optimiert für Leistung und ermöglicht die Anpassung des Aussehens von Kerzenkörpern und Dochten. Dies ist ein integraler Bestandteil der Analyse an unseren Schreibtischen, und wir hoffen, dass es auch Ihre Charts nie mehr verlassen w
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
DYNAMISCHER SR TREND KANAL Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator zur Erkennung von Trends sowie Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In einem A
Acceleration Points
Grigorii Matsnev
Indikatoren
Acceleration Points ist ein leistungsfähiges Tool zur Erkennung kritischer Preisbewegungspunkte, das auf der Idee basiert, die Beschleunigung von Preisschwankungen zu berechnen.  _________________________________ So verwenden Sie die Indikatorsignale: Der Indikator erzeugt ein Signal, nachdem ein neuer Preisbalken erscheint. Es wird empfohlen, das gebildete Signal zu verwenden, nachdem der Preis des kritischen Punktes in der angegebenen Richtung durchbrochen wurde. Der Indikator zeichnet sei
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indikatoren
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diesen Indikator verwenden sollen, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich werde ihn Ihnen erklären und Ihnen Lesematerial zur Verfügung stellen, damit Sie ihn optimal nutzen können. TD Sequentieller Scanner: Ein Überblick Der TD Sequential Scanner ist ein leistungsfähiges technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um potenzielle Preiserschöpfungspunkte und Trendumkehrungen auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Diese Methode wurde von Tom DeMark entw
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Trend Pfeil Super Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal
Candle Close Timer Matrix
Sivakumar Paul Suyambu
Indikatoren
Candle Close Timer Matrix - MT5 Kerzen-Countdown-Indikator Candle Close Timer Matrix ist ein leichtgewichtiger und leistungsstarker MetaTrader 5 (MT5) Kerzen-Countdown-Indikator , der genau anzeigt , wie viele Minuten und Sekunden noch verbleiben, bevor die aktuelle Kerze auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen schließt . Live-Signale & Produkte Egal, ob Sie ein Scalper , Intraday-Händler oder Swing-Trader sind, die genaue Zeit des Kerzenschlusses zu kennen, hilft Ihnen: Sie können Ihre Einstiege
FREE
News Clock
Victor Klenov
Indikatoren
Der professionelle Browser für Nachrichten und Handelssitzungen ist jetzt in MetaTrader 5 verfügbar. Jetzt sind alle wichtigen Marktinformationen auf einem Zifferblatt zusammengefasst! Die Nachrichten befinden sich auf der Zeitskala. Die Planung Ihrer Arbeitszeit war noch nie so einfach und bequem ... Die Nachrichtenskala kann einen Tag, zwei, eine Woche, einen Monat vorwärts oder rückwärts geschaltet werden (sehen Sie die Details im kurzen Video). Alle Nachrichten werden in Echtzeit aktualisi
Oscillation boundary
Mark Nosov
Indikatoren
Der dritte Indikator aus dem Set für die Marktanalyse. Der erste Indikator ist hier: https: // www.mql5.com/ru/market/product/65258 Der zweite Indikator ist hier zu finden: https: // www.mql5.com/ru/market/product/65347 Der Indikator bildet einen Kanal der maximalen Kursschwankungen für einen bestimmten Zeitraum. Zusätzlich wird die Mitte des Kanals eingezeichnet. Alle Farbeinstellungen und Linientypen sind anpassbar. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, das Bild der Preisbewegung aus einem et
Glider
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der Glider-Indikator gibt genaue und rechtzeitige Signale zum Ein- und Ausstieg aus den Transaktionen, die auf der aktuellen Kerze erscheinen. Die Verwendung des Indikators ist sehr einfach. Wenn ein Punkt und eine blaue Linie erscheinen, eröffnen Sie ein Kaufgeschäft. Wenn ein Punkt und eine rote Linie erscheinen, eröffnen Sie ein Verkaufsgeschäft. Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, die Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte von Transaktionen zu bestimmen, daher zeigt der Glider-Indi
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indikatoren
Der Indikator hilft, gleichzeitig nach einer gewissen Korrektur in einen Trade einzutreten, der dem Trend folgt. Es findet starke Trendbewegungen eines Währungspaares auf einer bestimmten Anzahl von Balken und findet auch Korrekturniveaus für diesen Trend. Wenn der Trend stark genug ist und die Korrektur der in den Parametern angegebenen entspricht, signalisiert der Indikator dies. Sie können unterschiedliche Korrekturwerte einstellen, besser geeignet sind die Werte von 38, 50 und 62 (Fibonacci
Signal forex Buy and Sell
Vasilii Apostolidi
Indikatoren
Der Indikator   zeigt   Kauf -   und Verkaufssignale an.   Der Zeitrahmen   ist beliebig , das Währungspaar ist beliebig.   Angabe :   alertsMessage   - Deaktiviert   und aktiviert das Meldungsfeld .   alertsSound   - Schaltet den Ton aus oder ein.   Pfeiltyp   -   Wählen   Sie ein Pfeilsymbol aus.   Drei   einfache   Möglichkeiten zum Filtern   von Indikatorsignalen :   Die Richtung mit der Anzeige des Indikators aus einem älteren Zeitrahmen vergleichen .   Verwenden Sie das Standard-MACD-Diagr
Williams VIX Fix Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Williams VIX Fix-Indikator ist ein MetaTrader 5-Tool, das Händlern helfen soll, potenzielle Höchst- und Tiefststände des Marktes zu erkennen. Durch die Analyse von Preisextremen im Verhältnis zu den jüngsten Höchst- und Tiefstständen hebt er überkaufte und überverkaufte Bedingungen mithilfe von zwei Histogrammen hervor, die in einem separaten Fenster angezeigt werden. Der Indikator kombiniert die Berechnung des Williams VIX Fix mit Bollinger Bands und Schwellenwerten auf Perzentilb
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scannen und Erkennen von Richtungswechseln, Swing-Trading und Trend-Trading. Der First Dawn-Indikator hilft Ihnen, frühzeitig Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgep
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
Indikatoren
Der Mean Reversal Heikin Ashi Indikator berechnet spezielle Umkehrpunkte für den Handel auf der Grundlage von Heikin Ashi Kerzenmustern. Dieser Indikator kann für alle Symbole verwendet werden, auch für Forex oder B3 Brazillian Markets. Sie können nur die Position der einzelnen Pfeile konfigurieren. Nachdem Sie den Indikator in die Grafik eingefügt haben, achten Sie auf jeden Pfeil, der einen Long- oder Short-Handel anzeigt.
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Indikatoren
Tägliche VWAP, weiterhin für einen Zeitraum von Stunden (zB 10 Stunden der Geschichte), mit Farbe, um die Änderung der Richtung und Bands, um gute Einstiegs-und Ausstiegspunkte Karte anzuzeigen. Der Indikator wurde erstellt, um das Zentrum des Marktes zu kartieren und gute Kaufmomente zu finden, Trendanalysen oder Marktkorrekturpunkte sind leicht zu erkennen, so dass Sie Momente der Erschöpfung und Kauf- und Verkaufspunkte verstehen können Copyright (c) <Jahr> <Urheberrechtsinhaber> Hiermit wir
IVolX 2 DPOC mt5
Denis Chebatarev
Indikatoren
Vol 2 DPOC-Volumen vol 2 DOC - dynamischer horizontaler Volumenindikator für beliebige Zeiträume Haupteinstellungen des Indikators: Volumenquelle - Auswahl der Daten für das Volumen (Tick oder Real) DPOCOn-Aktivierung/Deaktivierung des Indikators DPOCFrom-Berechnungsstartdatum DPOCTo - Enddatum der Abrechnung Der Indikator ermöglicht es Ihnen, manuell Bereiche auf dem Diagramm auszuwählen, um Veränderungen des maximalen Volumens im Laufe der Zeit zu analysieren. Dazu können Sie vertikale Lini
Indicator of the seconds a candle
Dmitriy Konogorov
Indikatoren
Indikator zur Anzeige von Candlesticks, die kleiner als eine Minute sind, bis hin zur Größe einer Sekunde, für eine detaillierte Chartbetrachtung. Es gibt eine Reihe von notwendigen Einstellungen für eine komfortable Visualisierung. Einstellung der Größe der Speicherung der Preisdatenhistorie der übertragenen Instrumente. Größe der sichtbaren Kerzen. Einstellung der Anzeige der Stille auf den Chartkursen. Möglichkeit der Anzeige auf verschiedenen Handelsinstrumenten. Viel Glück für alle Trader.
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Indikatoren
Gold PL MTF – dies ist ein hervorragender technischer Aktienindikator. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Bewegung des Vermögenspreises und spiegelt automatisch die wichtigen Pivot-Levels des angegebenen Zeitrahmens (TF) mithilfe der Fibonacci-Methode (Goldener Schnitt) wider. Der Indikator beschreibt die Preisentwicklung des ausgewählten Zeitrahmens (Tag, Woche, Monat, Jahr) perfekt, bestimmt den Beginn eines Trends und den Beginn einer Korrektur, die sich zu einem entgegengesetzten Tren
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
Trend Catcher Precision Indicator
Adnan Latif
Indikatoren
Trend Catcher - Multi-Timeframe MT5 Trend Filter mit mobilen Alarmen Trend Catcher ist ein leichtgewichtiger Multi-Timeframe-Trenderkennungsindikator für MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Signale über verschiedene Zeitrahmen hinweg zu synchronisieren, Rauschen zu filtern und sich am Momentum zu orientieren, um strukturiertere Einstiege zu ermöglichen. Entwickelt mit schneller Ausführung und mobiler Kompatibilität, passt sich dieses Tool an Scalper, Daytrader und Swingtrader an, die Klarheit in si
AIntel Predict
Karlis Balcers
Indikatoren
Hinweis: Wenn Sie diesen Indikator auf Indikatoren anwenden möchten, die in einem Unterfenster angezeigt werden, dann sollten Sie stattdessen diesen Indikator verwenden: https: //www.mql5.com/en/market/product/109066.&nbsp; AIntel Predict - Ihr Tor zum zukünftigen Handelserfolg! Nutzen Sie die Möglichkeiten der prädiktiven Analytik mit AIntel Predict. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und freuen Sie sich auf bessere Prognosen, denn AIntel Predict nutzt historische Daten, um die Zukunft Ihre
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
MTF Stoch
Zhi Quan Xiao
4 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Multi-Frame-Stochastik-Indikator, Sie können jeden Zeitrahmen des Stoch-Indikators auf einem Diagramm anhängen. Es ist sehr nützlich, wenn Sie mehrere Zeitrahmen Stoch Daten überprüfen möchten. Wenn Sie an EA interessiert sind, klicken Sie auf die folgenden Links, um einen Blick darauf zu werfen: https://www.mql5.com/en/market/product/80170 https://www.mql5.com/en/market/product/81136 Wie man ihn benutzt: > Wählen Sie den ersten gewünschten Zeitrahmen auf dem Chart des Währungspaar
FREE
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indikatoren
Bid Price Timer Indicator — Präzises Timing & intelligentes Preis-Tracking! Steigere deine Trading-Genauigkeit mit dem Bid Price Timer Indicator – einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die Zeit, Präzision und Klarheit bei jeder Marktbewegung schätzen. Hauptfunktionen: Fester Timer auf der rechten Seite – Der Timer bleibt stets rechts am Chart sichtbar (anpassbar über X_Offset). Dynamische Preisverfolgung – Der Timer bewegt sich sanft auf und ab , während er dem Bid-Preis
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indikatoren
Koala Trend Line auf Version 1.2 aktualisiert Letzte Upgrade-Verbesserung: Neuer Parameter hinzugefügt, mit dem Benutzer die Trendlinie mit dem 2. oder 3. oder X. höchsten oder niedrigsten Punkt verbinden können. Meine Anfrage : ** Sehr geehrte Kunden, bitte veröffentlichen Sie Ihre Bewertung auf Koala Trend Line und lassen Sie mich durch Ihre Rückmeldungen verbessern. WARUM IST KOALA TREND LINE KOSTENLOSE ANZEIGE? Ich glaube, dass der freie Indikator ein qualifiziertes Werkzeug sein muss.
FREE
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
ROC Acceleration-Deceleration ist das manuelle System für mittelfristiges Scalping. Der Indikator basiert auf dem benutzerdefinierten ROC-System, das den bullischen/bärischen Markt und insbesondere die Beschleunigung/Verzögerung der Tendenz in der Hauptrichtung des Marktes definiert . Der Kauf-Pfeil wird während eines bärischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend verlangsamt, und der Verkaufs-Pfeil wird während eines bullischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
Golden Panel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indikatoren
Golden Trader Panel - Das ultimative Trading-Dashboard Warum Golden Trader Panel wählen? Leistungsstarke Funktionen: Professionelles Dashboard mit elegantem Gold-Design Umfassende Kontenübersicht auf einen Blick Auto-Aktualisierung alle 1-10 Sekunden (anpassbar) Intelligente Farbkodierung für sofortige Handelsstatus-Erkennung Echtzeit-Informationsanzeige: Offene Trades Anzahl   - Alle aktiven Positionen verfolgen Kontostand   - Aktueller Saldo in Basiswährung Schwebender Gewinn/Verlust
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indikatoren
Price Edge – Sehen Sie den Preis, bevor sich der Markt bewegt Im Trading kann eine einzige Sekunde den Unterschied zwischen einem profitablen Trade und einer verpassten Gelegenheit ausmachen . Mit Price Edge auf MetaTrader 5 (MT5) werden Sie keinen Tick mehr verpassen. Price Edge ist nicht nur ein Indikator – es ist Ihr Trading-Vorteil. Es liefert Echtzeit-Preisaktualisierungen , sodass Ihre Entscheidungen stets präzise, schnell und selbstbewusst sind. Warum Price Edge wählen Live Price Ind
FREE
Guardian Integra
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Utilitys
GUARDIAN Trading Panel GUARDIAN Trading Panel Kontrollieren Sie den Markt. Folgen Sie ihm nicht. GUARDIAN ist nicht nur ein weiteres Trading-Panel. Es ist ein Befehlssystem für Trader, die Chaos, Zögern oder emotionale Ausführung ablehnen. Erbaut für Profis, die eine Wahrheit verstehen: Ausführungsgeschwindigkeit und Kontrolle bestimmen die Ergebnisse. ️ GUARDIAN beseitigt die Lücke zwischen Entscheidung und Aktion. Es ersetzt Zufälligkeit durch Struktur. ️ Es verwandelt Ihr Chart in
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension