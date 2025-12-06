Candle Sentinel
- Indikatoren
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Version: 1.0
Beim Trading ist Timing kein Vorteil — es ist alles.
Der Unterschied zwischen einem Gewinn- und einem Verlusttrade wird oft in Sekunden gemessen.
Candle Sentinel gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Zeit, indem es Ihnen genau zeigt, wie lange die aktuelle Kerze noch lebt — in Echtzeit.
Keine Vermutungen.
Kein blindes Warten.
Kein zu spätes Einstiegen.
Nur pure Präzision.
🚀 Warum Trader Candle Sentinel wählen
Candle Sentinel ist nicht nur ein Timer…
es ist eine Entscheidungswaffe.
✔ Wissen Sie genau, wann eine Kerze schließt
✔ Bestätigen Sie Breakouts im perfekten Moment
✔ Vermeiden Sie falsche Signale durch frühe Einstiege
✔ Handeln Sie mit Vertrauen bei hoher Volatilität
✔ Steigern Sie die Genauigkeit auf jedem Zeitrahmen
⚡ Intelligente dynamische Zeitanzeige
Der Indikator passt das Format automatisch an den aktiven Zeitrahmen an:
-
Sekunden für niedrige Zeitrahmen (MM:SS)
-
Stunden und Minuten für Intraday-Charts
-
Tage und Stunden für Tagescharts
-
Wochen und Tage für Monatscharts
Sie sehen die Zeit immer im nützlichsten und lesbarsten Format.
🎨 Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche
Passen Sie Candle Sentinel perfekt an Ihr Chart an:
-
Textfarbe ändern
-
Schriftgröße anpassen
-
Überall im Chart platzieren
-
Linienfarbe und -dicke anpassen
-
Dunkle oder helle Themes unterstützen
Sauberes Design.
Professionelles Gefühl.
🧠 Für ernsthafte Trader entwickelt
Perfekt für:
✔ Scalping-Strategien
✔ Breakout-Trader
✔ Price-Action-Trading
✔ Nachrichten-Trading
✔ Session-basiertes Trading
✔ Hochfrequenzhandel
Wenn Sie mit Kerzen handeln — brauchen Sie dieses Tool.
🛠 Ultra-leicht & performancefreundlich
Keine Puffer
Keine Verzögerung
Keine schweren Berechnungen
Keine Chart-Verzerrung
Läuft unauffällig im Hintergrund und hält Ihre Plattform schnell und sauber.
💬 Trading ohne Zeitkontrolle ist wie Blindfahren.
Candle Sentinel gibt Ihnen Sicht.
Jede Sekunde zählt.
Jetzt kontrollieren Sie sie.