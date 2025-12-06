Beim Trading ist Timing kein Vorteil — es ist alles.

Der Unterschied zwischen einem Gewinn- und einem Verlusttrade wird oft in Sekunden gemessen.

Candle Sentinel gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Zeit, indem es Ihnen genau zeigt, wie lange die aktuelle Kerze noch lebt — in Echtzeit.

Keine Vermutungen.

Kein blindes Warten.

Kein zu spätes Einstiegen.

Nur pure Präzision.

🚀 Warum Trader Candle Sentinel wählen

Candle Sentinel ist nicht nur ein Timer…

es ist eine Entscheidungswaffe.

✔ Wissen Sie genau, wann eine Kerze schließt

✔ Bestätigen Sie Breakouts im perfekten Moment

✔ Vermeiden Sie falsche Signale durch frühe Einstiege

✔ Handeln Sie mit Vertrauen bei hoher Volatilität

✔ Steigern Sie die Genauigkeit auf jedem Zeitrahmen

⚡ Intelligente dynamische Zeitanzeige

Der Indikator passt das Format automatisch an den aktiven Zeitrahmen an:

Sekunden für niedrige Zeitrahmen (MM:SS)

Stunden und Minuten für Intraday-Charts

Tage und Stunden für Tagescharts

Wochen und Tage für Monatscharts

Sie sehen die Zeit immer im nützlichsten und lesbarsten Format.

🎨 Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche

Passen Sie Candle Sentinel perfekt an Ihr Chart an:

Textfarbe ändern

Schriftgröße anpassen

Überall im Chart platzieren

Linienfarbe und -dicke anpassen

Dunkle oder helle Themes unterstützen

Sauberes Design.

Professionelles Gefühl.

🧠 Für ernsthafte Trader entwickelt

Perfekt für:

✔ Scalping-Strategien

✔ Breakout-Trader

✔ Price-Action-Trading

✔ Nachrichten-Trading

✔ Session-basiertes Trading

✔ Hochfrequenzhandel

Wenn Sie mit Kerzen handeln — brauchen Sie dieses Tool.

🛠 Ultra-leicht & performancefreundlich

Keine Puffer

Keine Verzögerung

Keine schweren Berechnungen

Keine Chart-Verzerrung

Läuft unauffällig im Hintergrund und hält Ihre Plattform schnell und sauber.

💬 Trading ohne Zeitkontrolle ist wie Blindfahren.

Candle Sentinel gibt Ihnen Sicht.

Jede Sekunde zählt.

Jetzt kontrollieren Sie sie.